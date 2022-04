Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A União Europeia enfrenta hoje desafios sem paralelo na sua história. A agressão russa à Ucrânia desestabilizou a segurança europeia e evidencia a necessidade de uma forte cooperação na defesa. O mais avassalador movimento de deslocação de pessoas na Europa desde a Segunda Guerra Mundial acentua também a urgência do Novo Pacto em matéria de migração e asilo.

O crime organizado, por sua vez, torna-se uma ameaça cada vez maior para a segurança dos cidadãos europeus e da própria União. O crime organizado perturba as suas vidas e ameaça o mercado interno, a livre iniciativa e o crescimento económico; causa danos financeiros aos Estados-Membros, atinge o Estado de direito e, consequentemente, o próprio funcionamento das nossas democracias.

A segurança dos nossos cidadãos é uma prioridade do Grupo PPE no Parlamento Europeu e o combate ao crime organizado requer uma abordagem clara e corajosa. Apresentámos, por isso, cinquenta propostas concretas contra as redes criminosas na UE, das quais destacamos:

Criar uma Europol verdadeiramente operacional

A Europol é uma das agências mais importantes da União Europeia no que diz respeito à prevenção, resposta e combate ao crime organizado. A longo prazo, a agência deverá ter um papel operacional alargado e tornar-se uma força policial operacional, mandatada para iniciar e conduzir investigações sobre crimes (organizados) transfronteiriços que representem uma ameaça séria à segurança interna da União.

Seguir o rasto do dinheiro

A principal motivação do crime organizado é o proveito financeiro. Actualmente, apenas 2% dos ganhos do crime organizado são congelados e apenas 1% é confiscado. A lavagem de dinheiro é prática corrente e os criminosos exploram a fragmentação das leis contra o branqueamento de capitais nos vários Estados-Membros. Estas lacunas devem ser colmatadas e as autoridades policiais e fiscais devem dispor de melhores instrumentos operacionais e de investigação para “seguir o rasto do dinheiro”. Estes devem também visar a liderança das redes criminosas, bem como aqueles que beneficiam da corrupção. A quebra dos ganhos financeiros com o crime tem de ser uma prioridade.

Travar as redes criminosas de alto risco

Um problema crescente em muitos Estados-Membros é a proliferação das redes criminosas de alto risco, nomeadamente do tipo mafioso, as organizações de base étnica e familiar e outras redes estruturadas. Muitas delas criam sistemas jurídicos paralelos e códigos de honra próprios, que limitam os direitos e liberdades, especialmente de raparigas e mulheres. A Europol deverá, por isso, estabelecer uma Unidade especial focada exclusivamente na perseguição das redes criminosas de alto risco.

Combater o tráfico humano

A invasão russa da Ucrânia agravou o tráfico de seres humanos, pondo mulheres e crianças vulneráveis em risco de exploração sexual. É outrossim frequente a utilização de refugiados e migrantes pelos traficantes nas suas atividades criminosas. É, por isso, urgente recuperar o controlo das fronteiras externas. São os Estados-Membros da UE que devem decidir quem pode entrar na União – não os traficantes ou as redes de tráfico organizado. Temos de melhorar a cooperação transfronteiriça e intensificar os esforços para combater o tráfico e o contrabando, pondo termo à impunidade destes criminosos.

Combater a corrupção

O tráfico de armas, drogas e pessoas para a União Europeia é facilitado através da corrupção, presente a todos os níveis das sociedades europeias. Um estudo da Comissão Europeia estima que 60% das redes criminosas estão envolvidas em corrupção e, de acordo com o Barómetro Global da Corrupção 2021, 76% dos cidadãos da UE pensam que os níveis de corrupção se mantiveram ou aumentaram no seu país. Os Estados-Membros devem ser encorajados a agravar as penas para a corrupção nas suas legislações nacionais.

Aumentar a cooperação internacional

Mais de metade de todos os suspeitos de pertencerem a redes criminosas na União Europeia não são cidadãos da UE, sendo provenientes de algumas regiões na sua imediata vizinhança. Daí a importância de aumentar a cooperação internacional com os países de origem e com os nossos parceiros, como a Austrália, o Reino Unido e os Estados Unidos, para combater eficazmente a capacidade de recrutamento das redes criminosas.

A segurança nacional é primacialmente uma responsabilidade dos Estados-Membros, mas as ameaças criadas pelo crime organizado exigem agora uma resposta europeia comum. Garantir a segurança dos cidadãos europeus é uma prioridade do Grupo PPE.