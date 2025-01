É comum associar o wokismo a ideias1 completamente disparatadas2, tipo homens3 poderem engravidar4, de uma esquerda que, órfã5 da classe6 operária, procura sobreviver vendendo novos produtos a outros mercados. Como qualquer feirante sabe, há sempre clientes para novidades absurdas, se bem que o mercado rapidamente se sature de cada uma delas e passe para a moda seguinte.

De uma perspetiva warxista7, este é o grande problema da democracia burguesa: funciona como se um mercado político fosse, se não com competição perfeita, pelo menos com competição oligopolista, o que obriga os partidos e movimentos progressistas a terem que estar continuamente a desenhar, promover & vender novas injustiças e insatisfações. A chamada ditadura do proletariado, uma tirania8 dirigida & gerida por bons buroburgueses9, evitaria ao warxismo todo o stress eleitoral e a necessidade de estar sempre a desenhar e vender novas bugigangas ideológicas, conhecidas como wokismo identitário. Dois exemplos da estabilidade política proporcionada pela ditadura do proletariado são a República dita Popular de China e a Koreia dos Kims do Norte, onde, devido a restritivas cotas à importação ideológica, o wokismo identitário não tem mercado.

Há, no entanto, algumas ideias tão disparatadas, como aquela de existirem 68+ géneros, que não são apropriadas exclusivamente pela esquerda, mas que são partilhadas transversalmente por todo o espetro político nacional. Uma delas, comum do BE ao Chega, passando, com vários matizes, pelo ps/d e Iliberal é que, ao revés de toda a evidência, o estado tem uma função estabilizadora não só nos ciclos económicos, mas também na paz & equidade social, através das suas políticas tributárias & de despesa pública, dos seus regulamentos & aparato burocrático. É o wokismo económico.

O wokismo económico tem uma fundamentação tão sólida na realidade como o identitário. Por exemplo, será que as recessões económicas e as crises financeiras diminuíram de frequência e intensidade com o progressivo aumento da carga fiscal, regulamentação, compliance & disclosure? E será que violações, suicídios, pobres10, greves, divórcios, drogados e abortos são menos numerosos quando os subsídios, as transferências11 e outros apoios sociais aumentam? A evidência da história social e económica dos últimos dois séculos e das estatísticas económicas e sociais disponíveis dão uma resposta clara: não! Antes pelo contrário: a disfunção social e o crime aumentam com o crescimento da burocracia estatal e a solidariedade pessoal e grupal diminui com a carga fiscal. Daí haver quem defenda que a tributação deva ser voluntária e facultativa.

Então porque é que será que tanta gente vai atrás destas políticas da carochinha do wokismo económico, vulgarmente conhecido como neokeynesianismo? Pela mesma razão que acreditam que a matemática é um instrumento de opressão racial ou que para haver equidade de género é preciso que haja tantas mulheres quanto homens no parlamento & na prisão12, nos conselhos de administração & na recolha do lixo. A que se junta uma certa beleza da teoria, galardoada com um Nobel da Economia em 1981 na pessoa de James Tobin (1918—2002), em reconhecimento dos sucessos da política económica neokeynesiana nos EUA e Europa nos anos 70, com inflação galopante, crescimento económico baixo, conflitualidade laboral e social rampantes, bem como criminalidade galopante.

Mas enquanto o wokismo identitário foi rapidamente reconhecido como um disparate que ajuda a esquerda a perder votos13 fora da bolha14, o wokismo económico, a crença de que a intervenção do estado e que a sua legislação tem um papel benéfico & estabilizador na economia, continua popular entre os nossos políticos e cidadãos15. Assim, a nossa direita nunca diz que quer menos estado na educação, na saúde ou na economia. Diz é que quer um estado mais eficiente. Mas mais eficiente em relação a quê?

Se o padrão for a ineficiência que atualmente temos, nem será difícil melhorar, bastará passar de vez em quando o nosso governo de uma fação do ps/d para a outra, do eng. Costa para o dr. Montenegro. Mas se o padrão de eficiência e qualidade for colocado ao nível de uma educação e uma saúde que se poderiam obter com um estado mínimo, quer como provedor, quer como regulador, como existia em Hong Kong pré-1997, então o que é necessário não é um estado mais eficiente. É menos estado.

De modo semelhante, se quisermos uma economia dinâmica, vibrante, e aberta à participação de todos, na medida que cada um queira participar, então também não chegaremos lá com um estado “mais eficiente”, mas com menos estado, com menos regulações, menos subsídios e menos impostos. Não será com o wokismo neokeynesiano da nossa direita, mas com uma motosserra à la Javier Milei.

Us avtores não segvew as regras da graphya du nouo AcoRdo Ørtvgráphyco. Nein as du antygu. Escreuew covmv qverew & lhes apetece. #EncuantoNusDeixam

Ideia: produto da atividade química que ocorre no cérebro & que está dependente da atividade química que é processada no estomago; de onde se deduz que a pureza ideológica do warxismo requereria uma dieta única para todos os militantes, uma ideia fundamental de que nem Warx, Engels ou Lenine estavam cônscios; o que define um idiota. Disparate: qualquer objeção simplista16 ao excelente argumento apresentado neste artigo ou ao léxico a ele anexo. Homem:uma das duas configurações com que que os Homens vêm a este mundo, nus para evitar confusão na classificação, verificável nos órgãos reprodutores e determinada pelo DNA; uma teoria filosófica sebosa e cerebrosa recente nega que esta divisão se fundamente corporeamente no baixo abdómen mas que se encontra realmente no córtex pré-frontal em dois neurónios de tipo x e y que determinam o sexo; pessoa com características estruturais, funcionais e comportamentais inferiores à média; no hétero-patriarcado branco, aquele que serve de sustentador e provedor, sendo classificado como ‘bom’ ou ‘mau’ com base na capacidade da mulher vestir Chanel ou outro trapo de marca; membro da espécie animal Homo Sapiens, espécie que, nos intervalos em que trabalha pela extinção dos seus semelhantes, se ocupa da preservação das outras, como sapos, cobras e lagartos; apesar de todos os esforços para se autoextinguir, a espécie prospera com tanto vigor que já infeta toda a terra habitável e a Espanha, pondo em causa a sustentabilidade ecológica da mãe terra; membro daquela espécie animal que, ao contrário de todas as outras, incluindo felinos e canídeos, se preocupa mais com aquilo que quer ter ou quer parecer do que com aquilo que deve ser; elemento da única espécie conhecida que é geradora do artificial, da artificialidade, do que não é natural e do que é antinatural, de onde se destaca o ekologismo, o warxismo e o wokismo; Humanidade, isto é, homens e mulheres, se bem que algumas escolas de pensamento, como o Budismo, considerem que só homens podem ser homens e que só eles têm acesso ao Jōdo 浄土, o Paraíso da Terra Pura, sendo que as mulheres têm que reencarnar antes como homens neste mundo para depois lá poderem serem admitidos. Como será operada a reencarnação da última mulher como homem, para poder ter acesso ao paraíso de Amida, é uma questão que ultrapassa a competência e não cabe no estreito vaso do engenho deste lexicografo. Engravidar: resultado de um trabalho de equipa de dois que às vezes é ilicitamente apropriado como pertencendo a apenas a um deles com base em argumentação woke; condição usualmente de baixa gravidade; situação de baixo risco que é coberta e protegida pela apólice matrimonial. Orfão: jovem que foi privado do seu direito à preocupação paternal e à desobediência filial. Classe: construção ideológica do hétero-patriarcado novecentista germânico, perpetuada nos estudos sociológicos contemporâneos, mas sem qualquer correspondência à realidade jurídica ou administrativa que estrutura a nossa vida social, uma vez que não existem leis que estabeleçam ou regulem as supostas classes sociais, nem registos ou certidões que as certifiquem ou comprovem, conceito que é, no entanto, e apenas, implicitamente admitido nos chamados “escalões” do código do irs. Curiosamente nenhuma força política nacional defende a abolição deste abjeto resquício do classismo, que pretende subrepticiamente impor, contra os princípios constitucionais, a desigualdade na nossa sociedade. Warxismo: sistema político que faz guerra ao que é bom, belo e verdadeiro na Humanidade; ideologia que vê a realidade natural e social ao contrário, de pernas para o ar, tal como um M a fazer o pino; filosofia política que confunde as caraterísticas essenciais com as acidentais, e vice-versa. Os warxistas clássicos são militantes do pc; os neo-warxistas estão filiados no ps, bloco e ILiberal. Tirania: sistema político adotado pelos povos que preferem a praga do despotismo (vendido pelo BE) à pestilência da anarquia; sistema político cujo objetivo é alimentar os apetites dos tiranos com a carne do povo; é politicamente tão forte quanto os aparelhos digestivo, cardiovascular e respiratório do tirano, o que lhe confere uma poética e prática fragilidade. Buroburguês: agente ou funcionário do aparato burocrático que gere as sociedades socialistas; apparatchik; burguês socialista, da descendência de Warx & Engels, que é membro do aparelho. Pobre: bem-aventurado, porque dele é o reino dos céus (Mt 5, 3); a inveja que os pobres e a sua bem-aventurança despertam nos abastados e ricos tem levado a inúmeras propostas e planos para a abolição do capital e da riqueza, uma das mais conhecidas e eficazes das quais será a da autoria de Karl Warx, um burguês bon-vivant que nunca trabalhou num campo ou numa fabrica, e cujas propostas asseguram a generalização da miséria e bem-aventurança a toda a população sempre que são aplicadas; alguém que, na profecia de Nosso Senhor (Jo 12, 8), teremos sempre no meio de nós, o que leva à questão: será que Deus, na sua misericórdia, se está a servir do warxismo — e du ps — para assegurar o cumprimento desta profecia no nosso país? Transferência: operação em que não há destruição de recursos, mas o seu aproveitamento legítimo, ou ilegítimo, por um terceiro tal como o desaparecimento de mercadorias de um armazém, obras de arte de um Museu, um estudo que para nada serve, em que a organização que o encomendou não ganha nada, mas o dinheiro que paga pode servir para quem o produziu e/ou vendeu comprar cerveja. Prisão: o estado social no seu apogeu; “Stone Walls do not a Prison make, / Nor Iron bars a Cage; / Minds innocent and quiet take / That for an Hermitage. / If I have freedom in my Love, / And in my soul am free, / Angels alone that soar above, / Enjoy such Liberty.” (Richard Lovelace (1618-1657)) Voto: instrumento de um homem livre para obter & justificar a sua dependência & servidão a uma clique governamental; segundo uma teoria política do hétero-patriarcado branco helenístico, a decisão votada pela maioria assegura seu caráter ético e segundo uma teoria do hétero-patriarcado branco anglo-saxónico assegura a sua inerente legitimidade, duas teorias comprovadas, entre outras, na história eleitoral da Alemanha pré-guerra. Pelo menos parece ser essa a opinião de Seth Moulton, um democrata, membro do Congresso eleito pelo Massachusetts, que atribuiu a derrota eleitoral de Kamala Harris à adesão do partido democr@ta ao wokismo identitário: “Eu tenho duas filhas pequenas”, terá dito ao New York Times (disclaimer: este léxicografo não fez qualquer fact check a esta atribuição). “Eu não quero que elas sejam esmagadas, a jogar em campo, por um atleta que é homem, ou que já foi homem. Mas, como democrata, não é suposto que eu diga isto.” Esta declaração, de tal modo absurda, levou o gestor da sua campanha a renunciar ao cargo em protesto, um professor da Tufts University ameaçar bloquear os seus alunos de estagiarem no gabinete de Moulton no Congresso, e um presidente de um comité do seu partido no círculo eleitoral que representa a apelidá-lo de “colaborador nazista”. Cidadão: político a quem nenhum eleitor jamais recusou o seu voto, ao contrário do Prof. Marcelo; constitui, portanto, uma das reservas inexploradas da democracia. Simplista: a visão alternativa à aqui apresentada; um exemplo de simplismo é a afirmação de que “o mundo é demasiado complexo para explicações ou soluções simplistas.”