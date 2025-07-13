Uma avaliação abrangente da cibersegurança dos maiores municípios portugueses revela vulnerabilidades críticas nas infraestruturas digitais que servem quase metade da população do país. Esta análise, realizada em 26 municípios com mais de 100.000 habitantes, expõe fragilidades sistemáticas de segurança que representam riscos significativos para a proteção dos dados dos cidadãos, a continuidade dos serviços municipais e o próprio quadro de governação digital em Portugal.

A avaliação demonstra que a infraestrutura digital municipal portuguesa enfrenta desafios de cibersegurança sem precedentes, com padrões de exposição que indicam tanto falhas de segurança individuais como vulnerabilidades sistemáticas que podem afetar o funcionamento das autarquias a nível nacional.

Principais Conclusões da Avaliação:

• A análise abrange municípios que servem 4,6 milhões de cidadãos portugueses;

• Exposição sistemática de credenciais administrativas municipais em várias jurisdições;

• Cenários de vulnerabilidades que vão desde boas práticas exemplares até exposições críticas de infraestruturas;

• Variações significativas na postura de cibersegurança entre municípios de dimensão semelhante;

• Evidência de vulnerabilidades tanto em sistemas legados como em infraestruturas tecnológicas mais recentes.

Metodologia de Investigação e Âmbito

Esta avaliação recorreu a análises avançadas de threat intelligence para examinar os ativos digitais municipais, a segurança de credenciais e as vulnerabilidades de infraestrutura nos principais centros urbanos de Portugal. A análise centrou-se em municípios com mais de 100.000 habitantes, representando cerca de 45% da população total do país e englobando os principais centros económicos e administrativos.

Foram analisadas infraestruturas digitais publicamente acessíveis, padrões de exposição de credenciais e vulnerabilidades de segurança conhecidas, de forma a fornecer uma visão abrangente da prontidão cibernética dos municípios, sem comprometer a segurança operacional nem revelar detalhes sensíveis de implementação.

Panorama da Infraestrutura Digital

Os municípios portugueses demonstram abordagens distintas à prestação de serviços digitais e à gestão da infraestrutura tecnológica. A distribuição de ativos digitais entre os municípios avaliados revela variações significativas, com algumas autarquias a manterem portefólios digitais extensos, enquanto outras operam com uma presença online bastante reduzida.

A avaliação demonstra que a complexidade da infraestrutura digital municipal não está necessariamente correlacionada com a dimensão populacional ou os recursos económicos, o que sugere abordagens estratégicas diversas à governação digital no poder local em Portugal.

Características da Infraestrutura:

• Portefólios de ativos digitais variam entre 4 e 29 endereços IP por município; • Implementações web distintas nos websites municipais e portais do cidadão;

• Diferentes níveis de integração de serviços digitais e de disponibilização online de serviços municipais;

• Abordagens mistas nas relações com fornecedores de infraestrutura digital e na arquitetura dos sistemas;

Constatações Críticas de Segurança

Crise na Segurança de Credenciais

A constatação mais alarmante diz respeito à exposição sistemática de credenciais administrativas municipais em múltiplas jurisdições. A análise revela que as credenciais de contas internas dos municípios representam entre 94% e 99% de todas as exposições de credenciais identificadas, o que indica um comprometimento generalizado das infraestruturas informáticas municipais, em vez de simples fugas de dados do público em geral.

Este padrão sugere ataques coordenados dirigidos aos sistemas municipais portugueses ou vulnerabilidades comuns em infraestruturas tecnológicas amplamente utilizadas pelas autarquias. A natureza sistemática desta exposição de credenciais internas representa uma ameaça crítica para o funcionamento da governação municipal e para a segurança dos dados dos cidadãos.

Padrões de Exposição de Credenciais:

• As credenciais administrativas municipais constituem a esmagadora maioria dos dados de autenticação expostos;

• Padrões de exposição consistentes entre vários municípios sugerem vetores de ataque comuns;

• As quebras de segurança abrangem múltiplas configurações de domínios e sistemas de e-mail municipais;

• Evidência de penetração generalizada nas infraestruturas de comunicação municipal.

Avaliação de Vulnerabilidades de Infraestrutura

As posturas de cibersegurança dos municípios apresentam variações extremas, com o número total de vulnerabilidades a variar entre zero e mais de 75 exposições críticas por município. Esta variação acentuada ocorre mesmo entre municípios com dimensões populacionais e níveis de recursos semelhantes, o que evidencia diferenças significativas no investimento em cibersegurança e na eficácia da sua implementação.

Vulnerabilidades Críticas Detetadas em Múltiplos Municípios

A avaliação identificou várias vulnerabilidades críticas presentes em vários municípios, o que indica fragilidades sistemáticas na infraestrutura que podem ser exploradas em ataques coordenados:

• CVE-2007-4723: Vulnerabilidade de cross-site scripting identificada em 9 municípios – a falha crítica mais disseminada a afetar serviços web direcionados aos cidadãos. Esta vulnerabilidade permite a injeção de scripts maliciosos nos websites municipais, com potencial para recolher credenciais de cidadãos e comprometer a segurança dos serviços online.

• CVE-2006-20001: Vulnerabilidade no Apache HTTP Server, datada de 2006, detetada em 8 municípios. Trata-se de uma falha crítica com 17 anos que permite a execução remota de código. A sua persistência revela falhas sistemáticas na gestão de atualizações e correções nas infraestruturas informáticas municipais.

• CVE-2009-0796: Vulnerabilidade na infraestrutura Apache presente em 8 municípios, que permite ataques de negação de serviço (DoS), com capacidade para desativar serviços web municipais e impedir o acesso dos cidadãos a recursos digitais.

• CVE-2009-2299: Vulnerabilidade de negação de serviço detetada em 7 municípios, que pode ser explorada para interromper a disponibilidade dos serviços municipais e dificultar o acesso dos cidadãos aos serviços públicos digitais.

Padrão de Risco Sistémico na Infraestrutura

A presença de vulnerabilidades críticas idênticas em múltiplos municípios sugere a existência de fornecedores de infraestrutura informática comuns, ambientes de alojamento partilhados ou implementações tecnológicas municipais padronizados que não têm mantido protocolos adequados de atualização de segurança. Este padrão cria oportunidades para ataques coordenados, em que uma única técnica de exploração poderá comprometer simultaneamente vários sistemas municipais.

Padrões de Distribuição de Vulnerabilidades:

• Categoria de Alto Risco: Municípios com mais de 50 vulnerabilidades identificadas e ampla exposição de credenciais;

• Categoria de Risco Moderado: Municípios com 25 a 50 vulnerabilidades e comprometimento significativo de credenciais internas;

• Categoria de Risco Gerido: Municípios com menos de 25 vulnerabilidades, mas com padrões preocupantes de exposição de credenciais;

• Categoria de Exposição Mínima: Municípios sem vulnerabilidades identificadas, o que pode indicar práticas de segurança exemplares ou uma cobertura de avaliação incompleta.

Análise Quantificada da Distribuição de Risco

• Risco Crítico: 4 municípios (22% da infraestrutura avaliada);

• Alto Risco: 6 municípios (33% da infraestrutura avaliada);

• Risco Moderado: 9 municípios (35% da infraestrutura avaliada);

• Baixo Risco: 7 municípios (10% da infraestrutura avaliada).

Dívida Técnica de Segurança Legada

Muitos municípios continuam a operar sistemas vulneráveis a falhas de segurança identificadas desde 2006, evidenciando uma significativa “dívida de segurança” nas infraestruturas informáticas municipais. Estas vulnerabilidades legadas, combinadas com a exposição a ameaças contemporâneas, criam superfícies de ataque complexas que exigem estratégias de remediação abrangentes.

Categorias Comuns de Vulnerabilidades:

• Falhas de segurança em aplicações web que afetam serviços municipais voltados para os cidadãos

• Vulnerabilidades na infraestrutura de servidores em ambientes de alojamento municipal

• Fragilidades na autenticação e controlo de acessos em sistemas administrativos • Lacunas de segurança na rede da infraestrutura digital municipal

Análise do Impacto Geográfico e Populacional

Os desafios de cibersegurança identificados afetam municípios em diversas regiões geográficas e com diferentes perfis demográficos em todo o território português. Centros urbanos, municípios suburbanos e sedes de administração regional demonstram todos diferentes níveis de exposição ao risco cibernético.

Avaliação do Impacto Populacional:

• As grandes áreas metropolitanas apresentam perfis de vulnerabilidade complexos, com uma exposição maciça de credenciais

• Municípios de média dimensão demonstram posturas de segurança altamente variáveis

• Centros regionais revelam abordagens distintas em termos de investimento e implementação em cibersegurança

• Municípios costeiros e do interior apresentam padrões semelhantes de distribuição de vulnerabilidades

Implicações do Panorama de Ameaças

As vulnerabilidades identificadas criam oportunidades para diferentes categorias de agentes de ameaça que visam a infraestrutura municipal portuguesa:

• Organizações Criminosas:

A exposição sistemática de credenciais administrativas municipais, combinada com vulnerabilidades críticas amplamente disseminadas em vários municípios, oferece oportunidades imediatas para campanhas coordenadas de ransomware, operações de fraude financeira em larga escala e roubo de dados abrangente, visando bases de dados de cidadãos em múltiplas jurisdições simultaneamente. A presença de vulnerabilidades idênticas em 7 a 9 municípios permite que os atacantes utilizem uma única técnica de exploração contra múltiplos alvos municipais.

• Atores Estatais Hostis (Nation-State Actors):

O comprometimento generalizado de credenciais internas municipais, aliado à existência de vulnerabilidades críticas comuns em vários municípios, cria oportunidades sem precedentes para operações coordenadas de recolha de inteligência, mapeamento sistemático de infraestruturas e potenciais ataques sincronizados às estruturas de governação portuguesas. A possibilidade de explorar vulnerabilidades idênticas em 7 a 9 municípios simultaneamente oferece a agentes sofisticados ferramentas para disrupções de larga escala à governação local e nacional.

• Grupos Hacktivistas:

A disponibilidade pública de informações sobre vulnerabilidades, combinada com a exposição de credenciais administrativas, fornece instrumentos para ataques com motivações políticas contra autoridades municipais e serviços públicos.

Avaliação do Impacto Económico e Social

As vulnerabilidades de cibersegurança identificadas representam riscos económicos e sociais significativos para as comunidades portuguesas e para a economia nacional em geral.

Continuidade dos Serviços Municipais:

Incidentes de cibersegurança dirigidos a infraestruturas municipais vulneráveis podem provocar interrupções em serviços essenciais como coordenação de utilities, comunicações de emergência, gestão dos transportes públicos e prestação de serviços ao cidadão.

Proteção de Dados dos Cidadãos:

A exposição sistemática de credenciais administrativas municipais põe em risco a segurança de informações pessoais dos cidadãos, registos fiscais, bases de dados prediais e outros repositórios municipais de dados sensíveis.

Impacto no Desenvolvimento Económico:

Incidentes de cibersegurança que afetem grandes centros municipais podem prejudicar o desenvolvimento económico regional, a confiança empresarial e a reputação de Portugal enquanto referência em governação digital.

Exposição Financeira Estimada ao Risco:

Cada município poderá enfrentar custos diretos com incidentes na ordem dos 2 a 15 milhões de euros, dependendo da dimensão do ataque e do tamanho da autarquia. Em cenários de ataques coordenados a nível nacional, o risco financeiro coletivo poderá ascender a centenas de milhões de euros.

Contexto Internacional Comparativo

Os desafios de cibersegurança enfrentados pelos municípios portugueses refletem tendências mais amplas que afetam as infraestruturas digitais dos governos locais em toda a Europa e a nível internacional. No entanto, a natureza sistemática da exposição de credenciais e a variação na postura de segurança entre municípios de características semelhantes sugerem oportunidades claras para estratégias de melhoria direcionadas.

Identificação de Boas Práticas:

Vários municípios demonstram práticas de segurança que superam significativamente as de jurisdições comparáveis, oferecendo modelos concretos para uma melhoria sistemática no setor municipal português.

Otimização de Recursos:

A análise sugere que é possível alcançar resultados eficazes em matéria de cibersegurança independentemente da dimensão e dos recursos do município, desde que exista foco estratégico e uma implementação adequada.

Recomendações para o Reforço da Cibersegurança Municipal

Prioridades Estratégicas Imediatas

• Remediação de Vulnerabilidades Críticas Multimunicipais: Aplicar com urgência correções para as vulnerabilidades CVE-2007-4723, CVE-2006-20001, CVE-2009- 0796 e CVE-2009-2299 em todos os municípios afetados, para prevenir explorações coordenadas;

• Revisão da Segurança de Credenciais: Implementar uma atualização abrangente dos mecanismos de autenticação em todos os sistemas municipais;

• Avaliação da Segurança de Infraestrutura Comum: Investigar infraestruturas informáticas partilhadas e relações com fornecedores que possam estar na origem de vulnerabilidades idênticas generalizadas;

• Preparação para Resposta Coordenada a Incidentes: Estabelecer capacidades de resposta de emergência especificamente adaptadas a ataques cibernéticos coordenados que afetem vários municípios simultaneamente.

Desenvolvimento de Infraestrutura a Médio Prazo

• Modernização da Arquitetura de Segurança: Atualizar as infraestruturas de TI municipais de acordo com os padrões de segurança contemporâneos;

• Formação e Sensibilização de Pessoal: Implementar programas abrangentes de educação e sensibilização para a cibersegurança dirigidos aos funcionários municipais;

• Requisitos de Segurança para Fornecedores: Estabelecer normas obrigatórias de cibersegurança para fornecedores e prestadores de serviços de TI municipais.

Estratégia de Longo Prazo

• Cooperação Intermunicipal: Desenvolver recursos de cibersegurança partilhados e capacidades coordenadas de resposta a ameaças;

• Sistemas de Monitorização Contínua: Implementar avaliações permanentes de segurança e deteção de ameaças em toda a infraestrutura municipal;

• Planeamento de Investimento: Criar modelos sustentáveis de orçamento para a cibersegurança, ajustados à dimensão e complexidade dos serviços de cada município.

Oportunidades de Melhoria Colaborativa da Cibersegurança

A avaliação identificou oportunidades significativas para abordagens colaborativas no reforço da cibersegurança municipal:

• Partilha de Informação sobre Ameaças: A coordenação na partilha de inteligência sobre ameaças pode reforçar a capacidade de defesa coletiva entre os municípios portugueses.

• Normas Comuns de Segurança: A implementação de requisitos de cibersegurança padronizados pode melhorar a segurança de base nas infraestruturas informáticas municipais, facilitando simultaneamente a partilha de recursos e a coordenação com fornecedores.

• Centros Regionais de Cibersegurança: Centros de serviços partilhados em cibersegurança podem oferecer expertise especializada e capacidades de resposta a incidentes para municípios mais pequenos com recursos limitados.

Quadro de Avaliação e Monitorização Futura

A avaliação e monitorização contínuas da cibersegurança serão essenciais para acompanhar os progressos na mitigação de vulnerabilidades e identificar novas ameaças à infraestrutura municipal portuguesa.

• Revisões Trimestrais de Segurança: Ciclos regulares de avaliação permitirão acompanhar o progresso na correção de vulnerabilidades e identificar novos padrões de ameaças.

• Análise Comparativa entre Municípios: A comparação das posturas de segurança poderá destacar boas práticas e oportunidades de otimização de recursos.

• Monitorização Contínua do Panorama de Ameaças: A observação permanente da evolução das ameaças cibernéticas permitirá informar estratégias de defesa proativas para proteger a infraestrutura municipal.

Conclusão

Esta avaliação revela que a cibersegurança municipal em Portugal enfrenta desafios significativos que exigem atenção imediata e resposta coordenada. A natureza sistemática da exposição de credenciais e a ampla variação nas posturas de segurança entre municípios com características semelhantes evidenciam riscos urgentes, mas também oportunidades claras de melhoria.

Os municípios que demonstram práticas de segurança superiores provam que uma cibersegurança eficaz é possível, independentemente da dimensão ou dos recursos disponíveis. No entanto, os padrões sistemáticos de vulnerabilidades identificados sugerem que os esforços isolados de cada município poderão não ser suficientes para enfrentar a escala dos desafios existentes.

Abordagens coordenadas a nível nacional e regional, aliadas a um investimento sustentado em infraestrutura e competências de cibersegurança, serão cruciais para proteger os sistemas de governação digital que servem quase metade da população portuguesa.

Os desafios de cibersegurança identificados são significativos, mas não intransponíveis. Com foco estratégico, alocação adequada de recursos e colaboração entre municípios, Portugal pode desenvolver capacidades robustas de cibersegurança que protejam os dados dos cidadãos, assegurem a continuidade dos serviços e reforcem a confiança pública nos sistemas de governação digital.

Período de Avaliação: 2025

Classificação: Divulgação Pública – Reforço da Cibersegurança Municipal Distribuição Recomendada: Liderança Municipal, Profissionais de Cibersegurança, Entidades da Governação Digital