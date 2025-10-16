Estamos em meados de Outubro, em plena época de discussão do Orçamento do Estado, e reina uma calma política inédita para a época. O documento foi conduzido áquilo que é, na verdade: uma previsão de receitas e despesas do Estado que reflectem as leis em vigor, os compromissos assumidos e as opções políticas do governo para o pouco que resta. Está despojado de mudanças mais ou menos profundas em políticas sectoriais, de mil e uma alterações no quadro fiscal e de medidas avulsas para tudo e mais alguma coisa.

José Luís Carneiro esteve bem quando disse ao governo que era condição essencial para o PS viabilizar o orçamento que este não servisse de barriga de aluguer para a revisão das leis laborais, mudanças na segurança social ou medidas estruturais para a saúde. O Governo esteve bem ao seguir essa metodologia, apresentando um orçamento que, espantosamente, é um orçamento e não mais do que isso.

Tacticamente isto dá jeito ao governo? Claro que dá. Quanto mais enxuto de medidas for o documento mais estreito é o espaço para discordâncias políticas que tornem difícil a sua viabilização num quadro parlamentar em que o governo não tem maioria absoluta. Isto permitiu que o PS, menos de uma semana após a sua apresentação pública, anunciasse que o viabilizava com uma abstenção. Assim, sem dramas, sem avisos e linhas vermelhas, sem ultimatos e condições inegociáveis. De facto, estamos pouco habituados a uma serenidade própria da existência de adultos na sala. Mas porque há coisas que não mudam, André Ventura já acusou o PS de ser um “partido vendido” para, logo a seguir, dizer que o Chega vai “exigir e negociar o orçamento”. O que o Chega está a dizer é que queria ser ele o “vendido”. O seu protagonismo neste tema será tendencialmente nulo e a sua importância será apenas a que o governo pretender dar-lhe.

Será que depois de décadas de todos os dramas orçamentais, em que o documento era regularmente transformado numa moção de confiança a governos minoritários, chegámos à normalidade orçamental?

Essa normalidade começou pelo equilíbrio das contas. Infelizmente, precisámos de uma quase bancarrota e de um resgate externo acompanhado de medidas duríssimas para que muitos dirigentes políticos assimilassem o óbvio: um país de défices e com uma dívida galopante não é um país sustentável nem livre. Pagámos uma factura elevada, mas chegámos lá. Ainda assim, o orçamento continuou nos últimos anos a ser um momento anual de dramatização. Mesmo durante a “geringonça”, a mercearia orçamental instalava-se por altura do Verão e só era desmontada ao cair do pano da aprovação final global. Pelo meio, apareciam milhares de propostas de alteração de todos os partidos – no ano passado foram 2.100 –, transformando o orçamento numa árvore de Natal prematura onde cada um queria pendurar os seus enfeites e as suas bandeiras, como se o Parlamento só produzisse aquela lei anual.

Assuntos não faltam para discutir, negociar e votar: leis laborais, habitação, segurança social, saúde, reforma da Justiça, reforma do Estado, funcionamento dos serviços públicos e atendimento aos cidadãos, lei eleitoral e por aí fora. Assim haja vontade de tratar destes temas com a dignidade que merecem.