As máquinas não pensam, mas nós podemos pensar como uma máquina. Pensar como uma máquina é pensar tão depressa que nem é preciso pensar; e sobretudo não é preciso perder tempo a pensar naquilo em que deveríamos estar a pensar, ou mais simplesmente naquilo em que estamos a pensar. A possibilidade de pensar como uma máquina é essencial para as nossas interacções com pessoas do nosso género, isto é, com a maior parte das pessoas.

A nossa ideia ao falar com as outras pessoas, ou ao falar diante de outras pessoas, é a de que é boa ideia pensar antes de abrir a boca. Mas pensar em quê? Em geral, diz essa ideia, em pelo menos uma de duas coisas: naquilo que queremos dizer, e naquilo que queremos fazer com aquilo que queremos dizer. Não é de facto em muitos casos boa ideia, quando fazemos os nossos barulhos verbais, abrir a boca sem ter uma noção daquilo que vamos dizer, ou daquilo que pode acontecer, ou que queremos que aconteça.

Mas isso não implica que tenhamos de arranjar essas noções imediatamente antes de abrir a boca. Para tal teríamos de estar sempre a pensar, o que não é exequível. As ideias de que temos de estar constantemente a pensar, ou de que pensar está para dizer como ligar a torneira da água quente está para entrar no chuveiro, e de que demora sempre algum tempo até atingir a temperatura certa e sabermos o que dizer são implausíveis. Se fossem verdadeiras, os nossos diálogos, conversas, discursos e insultos, demorariam muito tempo.

Não são só as dificuldades logísticas que tornam esta perspectiva pouco atraente; a própria perspectiva sugere uma ideia de falar com as outras pessoas que não corresponde àquilo a que chamamos falar com outras pessoas. É como a ideia de levar quatro anos a calçar as meias. De uma pessoa que demora quatro anos a calçar as meias ninguém diz que está a calçar as meias; de uma coisa que demora quatrocentos anos a acontecer não dizemos que está a acontecer; e de um animal que demora quatro milhões de anos a alterar a dentição não dizemos que lhe estão a cair os dentes.

Falar com outras pessoas implica pelo contrário que não pensemos em tudo o que vamos dizer, e que já tenhamos noções sobre o género de coisas que parece expediente dizer. Depende assim quase sempre de perceber circunstâncias, e de fazer barulhos apropriados. Para isso não é preciso pensar; e mesmo assim sabe Deus o tempo que a maior parte das pessoas, mesmo sem pensar, demora a dizer aquilo que tem para dizer. No fundo, só pensamos quando é realmente importante: em caso de emergência ou se estamos em férias. Mas como essas ocasiões são raras, basta-nos normalmente pensar como uma máquina.