Este tem sido o tempo de usar “máscara de proteção individual”, preservando a nossa saúde e a dos demais. No entanto, temos de nos livrar daquilo que tais máscaras significam. Pensando estar a viver um mal que é apenas temporário, vamos dizendo a nós próprios que “tudo vai correr bem”, mas, acontece que há ideias e palavras muito perigosas, sobretudo neste “admirável mundo novo”.

Julgamos saber que a atual pandemia é provocada por um vírus designado SARS-CoV-2. A tradução da sigla “SARS” é “Síndrome Respiratória Aguda Grave”. Ora, a palavra “síndrome” é utilizada pelos cientistas para colmatar a premente necessidade política de nomear situações clínicas incompreendidas. É importante percebermos que esta palavra designa, apenas e só, conjuntos de sinais e sintomas, nada mais significando do que isto mesmo. Assim, tendo em conta a incapacidade científica de compreender esta malfadada “virose”, facto testemunhado pela respetiva “síndrome”, temos de admitir que não nos foi apresentada a verdadeira natureza da atual crise pandémica. Devemos, pois, observar outros pontos de vista, para além do sanitário. Precisamos de um ângulo de análise mais abrangente, sob pena de assistirmos, de braços cruzados, à degradação da situação política, económica e social. A não ser que confiemos no desconhecido e esperemos que nos retirem a máscara…

Basta olhar os livros de História Universal para perceber o que se pode seguir: quando as pessoas têm medo e se sentem inseguras, ficam predispostas a fazer cedências e a abdicar de direitos em troca de segurança. Acrescenta-se, assim, outra “síndrome”, de natureza ansiosa, à “tempestade perfeita” que se está a desenhar e paira já sobre a nossa liberdade; as pessoas sentem-se desorientadas, ficando menos criteriosas e tendendo a acatar tudo aquilo que lhes mandem fazer. Se nada funcionar, embarcam em promessas populistas.

Mesmo que os livros de História ainda não possam revelar o desfecho desta crise, há pistas muito fortes sobre os riscos que agora vivemos. Informação é sinónimo de poder e possuir toda a informação sobre a vida e os hábitos de consumo dos cidadãos, garante um poder praticamente absoluto. Atualmente, já é recolhida muita informação sobre as pessoas (e.g. em apps e redes sociais), toda ela destinada a favorecer governos e empresas. Daqui em diante, devido às novas propriedades das anunciadas moedas digitais, os regimes poderão ir mais longe, condicionando, por exemplo, os pagamentos de indivíduos politicamente incorretos… Perante tamanha centralização do poder, apenas a descentralização digital interessa aos que são governados e só esta impedirá que se juntem demasiadas “síndromes” para tão frágil democracia.

A proliferação de moedas digitais patrocinadas pelos Estados será inexorável (como estas moedas são programáveis, são muito mais poderosas e versáteis do que a usual versão eletrónica das moedas tradicionais), devendo também ser acompanhada pelo fim do próprio dinheiro físico. Para convencer a maioria da população a aceitar tais mudanças, será prometida a erradicação de crimes como a lavagem de dinheiro e a fuga ao fisco. Já o reverso da medalha nunca deverá ser explicado: o fim destes casos de polícia acarreta o policiamento de todos os casos e os cidadãos impolutos darão lugar aos cidadãos obedientes.

Hoje sabemos o valor da informação devidamente codificada, a começar pela linguagem da vida que redige o valioso código genético de cada ser humano. Embora este código seja único para cada indivíduo, ele pode ser descoberto (sequenciado), revelado e até replicado sem o acordo do respetivo proprietário. O mesmo acontece com todos os nossos dados pessoais, a menos que sejam protegidos (encriptados) com uma chave secreta. Neste século eminentemente digital, a privacidade e a propriedade privada dependem inexoravelmente da capacidade de cada indivíduo proteger os seus dados com chaves secretas. Por esta razão, só a liberalização das chaves-privadas nos garante a liberdade.

Muitos dos serviços digitais que seremos “fortemente aconselhados” a utilizar, por exemplo, apps para monitorizar “viroses” e outras “síndromes” afins, serão habilitados por meras “pseudo-”. Estas serão criadas apenas “para inglês ver”, na medida em que não garantirão a nossa privacidade. Só quem detiver as chaves secretas de uma rede digital centralizada, será o verdadeiro proprietário dos dados que nela circularem. Afinal, não é por acaso que a China foi a nação pioneira no lançamento da moeda digital, tal como não é por acaso que o 14º Plano Quinquenal (2021-2025) do regime chinês, refere “a construção de uma força de segurança capaz de responder a todos os desafios”.

Dito isto, não se pense que o futuro digital terá de ser cinzento (ou vermelho). A mesma tecnologia que permite criar moedas digitais, tanto pode servir para subjugar as pessoas como para as emancipar. Na verdade, as possibilidades abertas pela tecnologia “blockchain” são tão disruptivas, que mudarão quase todos os aspetos da vida humana. Se esta tecnologia for aplicada à vista de toda a gente, em código aberto (“open source“), de forma descentralizada, servirá para dinamizar a vida económica e torná-la mais inclusiva, pois todas as transações passarão a poder ser registadas e efetuadas sem intermediários. Será um ambiente muito mais transparente e incómodo para os políticos do costume, na sua maioria “troca-tintas” que as pessoas detestam e só toleram por não vislumbrarem qualquer alternativa.

Se as opções políticas legitimarem uma verdadeira descentralização digital, defendendo-se o direito inalienável de cada indivíduo a utilizar chaves-privadas, não só a maioria das transações efetuadas na sociedade acabará por dispensar intermediários, como as políticas que influenciam os destinos da população passarão a ser eleitas por cidadãos inequivocamente livres e autónomos. Em redes digitais descentralizadas, serão as pessoas a proteger a sua própria privacidade e o destino dos seus dados. Será que ainda alguém acredita que a democracia poderá sobreviver caso as decisões políticas continuem a ser tomadas por grupos restritos de pessoas motivadas por interesses pessoais? Não sabemos a resposta a esta pergunta, mas temos de acreditar que um número suficiente de pessoas entenderá que a continuidade da democracia depende de uma efetiva descentralização digital.

Num mundo tecnológico exponencialmente acelerado, onde pontificam tecnologias como Blockchain, Inteligência Artificial e Big Data, se ficarmos confinados à utilização de redes digitais centralizadas (mesmo que seja por “questões de segurança”), cujos privilégios de acesso são comandados por terceiros, será o fim da privacidade e da liberdade. Só quando os dados dos cidadãos realmente lhes pertencem, é que as respetivas transações podem reverter inteiramente a seu favor. Caso contrário, os intermediários abusam do poder. Se estivéssemos a falar dos intermediários existentes antes da era digital, a situação seria menos grave, porque existiam menos possibilidades de abuso, mas a sedução provocada pelas novas possibilidades tecnológicas tudo muda. A propriedade privada dos dados não interessa a certos dirigentes, nem a quem tem prósperos modelos de negócio baseados no acesso privilegiado a esses mesmos dados (e.g. Microsoft, Google, Facebook). Para esta elite, as moedas digitais centralizadas vão ser como que “a cereja no topo do bolo”.

Perante a rápida aproximação desta realidade, a única forma de manter a liberdade das pessoas é defender as moedas digitais privadas, lutando contra a sua mais do que previsível proibição. O mercado monetário digital tem de funcionar em livre concorrência e são os consumidores quem deve decidir quais as moedas com melhores propostas de valor. As moedas digitais estatais são inevitáveis (poucos governos abdicarão desta prerrogativa), mas devem conviver com moedas digitais programadas de forma transparente. É este o caso da “criptomoeda” Bitcoin (a primeira moeda digital, criada há mais de dez anos), cujas transações são realizadas, sem intermediários, entre milhares de pessoas que utilizam as suas próprias chaves-privadas. E apesar de todas as campanhas de medo e desinformação, ela tem funcionado bem.

Nunca perdendo a esperança, há que reconhecer a dificuldade desta luta política. Infelizmente, é fácil fomentar a hostilidade da opinião pública contra o individualismo e a descentralização digital. Aliás, se um hipotético projeto de poder absolutista visasse despersonalizar a sociedade e alienar os indivíduos, a eventual proibição dos cidadãos usarem chaves-privadas, mesmo que ao abrigo de “imperativos requisitos de segurança”, seria o complemento ideal para a atual obrigação física de usar máscaras faciais… Afinal, tudo fica mais fácil quando, por detrás das máscaras, estão pessoas assustadas e preocupadas com problemas urgentes. Numa tal situação, as pessoas dificilmente prestam atenção à necessidade de protegerem a sua privacidade, ignorando que só um antídoto de “máscaras digitais” lhes permitiria manter a tão saudável liberdade.