Uma das nossas filhas está em Los Angeles, na Califórnia. Esta semana, como quase todos saberão, Los Angeles esteve a arder. Felizmente a nossa Marta esteve longe das chamas, na casa da Família Bustrum (a família do Mark Bustrum, que comigo foi um dos pastores da Igreja da Lapa até há pouco tempo). Mesmo fora de perigo ficaram sem electricidade e debaixo de uma imensa nuvem de cinza. Durante uma noite não tivemos notícias deles.

Parecia o apocalipse, a cidade dos anjos devastada por incêndios. “Orem pelos anjos”, li num comentário da internet. Matutei um pouco nisso, de sermos nós, as pessoas, a pedirmos a Deus pelos anjos. Na ordem normal das coisas são os anjos os agentes do cuidado que Deus tem connosco. Aliás, nesta semana em que a nossa filha lá longe ficou perto de chamas tão impressionantes, tive de pensar no desarranjo da ordem das nossas expectativas.

Foi a primeira grande viagem que um filho nosso fez para longe de nós. Não sei lidar bem com a distância dos meus filhos. Já me custa quando voo para longe deles e custou-me agora que a nossa Marta voou para longe de nós. Uma filha minha longe de mim e da mãe dela a fazer escalas, a andar sozinha por três aeroportos, a passar pela sempre imprevisível alfândega dos Estados Unidos… Foi um alívio quando nos disse que tinha chegado, depois de um dia a vigiarmos-lhe virtualmente os voos.

Graças a Deus, está com uma família que, não sendo nossa família de sangue, é família da fé. E está muito bem. Já deu as voltas turísticas clássicas por Hollywood, pelas praias californianas, pelos cenários de tantos filmes, entre outros lugares fantásticos. Quando falamos diariamente através de chamadas vídeo parece quase já pronta para o futuro, num dia em que não dependa de nós. Verdade seja dita: a América injecta autonomia nas pessoas.

Ser pai é uma partida que Deus nos prega. Julgamo-nos imprescindíveis mas o único imprescindível para a vida de alguém é Deus. É certo que para a existência da nossa Marta e dos seus irmãos foi necessário o meu encontro com a Rute. Admito que seja útil cerca de duas décadas da nossa presença junto deles. Mas, sinceramente, nada depende de mim, como pai, ou da Rute, como mãe. A vida dos nossos filhos não nos pertence.

Quando a Marta regressar daqui a uma semana virá com mais certeza de que só precisa de Deus. Não sei se trará isso na consciência ou em forma de intuição. Mas regressará a Portugal inspirada pela experiência de ter sobrevivido longe dos pais. Eu mesmo, que cresci muito menos aventureiro do que ela, sinto-me inspirado pela viagem dela, ainda que a saudade atrapalhe. Ó Deus das partidas e das chegadas: protege a minha filha debaixo das tuas asas, muito melhores do que as minhas!

