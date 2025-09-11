O elevador da Glória, em Lisboa, sofreu um terrível acidente e foi responsável pela morte de 16 pessoas e de um enorme número de feridos.

Mas foi também um terrível acontecimento que, para além do absoluto sofrimento que trouxe às famílias das vítimas, provocou em todos os que directa ou indirectamente viveram esta tragédia, um sentimento de tristeza e de perda que só foi ultrapassado pelo sentimento comum de que já devíamos ter precavido esta situação.

Todos fomos acompanhando as subidas e descidas diárias do elevador da Glória, ao longo dos anos, com a sua imagem de tradição e de saudade de um tempo que já passou, de um tempo em que se tinha tempo e em que, possivelmente, aquela invenção que nos puxava ladeira acima, tinha o acompanhamento que sempre merece a tecnologia de ponta de cada época.

Mas na verdade qual de nós nunca pensou que aquele sistema de princípio do século XX, não mereceria uma graduação de segurança mais alinhada com as exigências dos tempos que vivemos.

Pois foi provavelmente esta sensação de culpa partilhada que levou todos os jornais, televisões, rádios, jornalistas e comentadores a assumir publicamente e de uma forma tão absoluta esta nossa responsabilidade comum.

E foi por isso que durante uma semana fomos atropelados constantemente por uma sequência de 24 horas sobre 24 horas com uma mesma imagem de um elevador amachucado, sem vida e sem glória, onde nos eram matraqueados persistentemente e repetido até à exaustão a informação que todos já conhecíamos do primeiro dia de notícias e que nunca foi significativamente alterada apesar do esforço hercúleo desses profissionais da comunicação.

Mas como pouco ou nada podia ser inovado e pouco ou nada podia ser explicado, além do trambolho, que todos pensávamos ser algo que pesa sempre nos esforços que fazemos mas que afinal tem uma aplicação real num mecanismo, que infelizmente desta vez não funcionou, assistimos de imediato a uma campanha de caça às bruxas para podermos aliviar a nossa consciência colectiva e encontrarmos o responsável para podermos crucificar com o nosso justicialismo, mas sem sequer nos preocuparmos em pensar naquilo que vamos exigir para que no futuro algo assim não se volte a passar.

A pressão sobre políticos, profissionais, responsáveis empresariais, avaliadores e investigadores, transeuntes que nada têm para acrescentar, mas que enchem tempo de antena e somam a sensação de miséria em que nos tentam afogar, vai contrastar com o deserto que se vai ver em duas semanas, quando já não houver interesse para que o elevador da Glória destruído sirva de fundo para o programa de notícias e quando todos estes tão profundos pensadores da culpabilização do outro mas que poucas vezes estão presentes ou mesmo disponíveis para solucionar verdadeiramente o problema que podemos e devemos evitar.

Encontrar responsabilidades é essencial para que saibamos como prevenir o futuro.

Culpabilizar um cidadão por uma questão grave como esta é uma responsabilidade judicial e nunca de jornalismo.

Eu preferia que os jornalistas se tivessem lembrado de perguntar ao Presidente da Câmara ou ao responsável da Carris, sobre o sistema de travagem de segurança do elevador da Glória, antes do acidente, para que se pudesse evitá-lo, mas isso não vende jornal nem dá likes nas redes sociais.

Eu não sei de quem é a culpa, mas essa culpa, infelizmente, não vai trazer ninguém de volta.

O que eu quero saber é quem vai ser responsável por garantir que isto não se repetirá noutro local, ou noutro equipamento.

Tivemos uma semana de bullying em que apenas se disse mal, em que todos disseram sobre todos, aquilo que lhes apeteceu, mas isso não vai mudar este nosso país.

Todos vamos continuar a saber culpar os outros sempre que não nos toca a nós e a tirar as culpas do capote sempre que elas nos caiam em cima.

Foi um desastre e foi muito triste, mas também foi triste ver o bullying na comunicação.