Tenho a idade da Revolução dos Cravos, do primeiro-ministro actual e a erudição ancestral de muitos caminhos lavrados em várias existências e sustentos cerebrais e materiais.

Sempre com retidão, trabalho árduo, sem patronos ou tachinhos.

Ainda miúdo, li jornais em vez de bandas desenhadas, sem literatura.

Fui sempre mais na frente do que outros, mas não sabia. Acho que ainda sou, o que nem sempre é uma vantagem real. Perpetuamente pioneiro.

Tão sobredotado (como agora se diz), que fui sendo sempre muito magoado.

Ainda há pessoas sentimentais e com emoções, que riem, choram e amam o próximo e têm mágoas das vinganças e das injustiças terrenas.

Escrevi, fiz intervenção, labutei em poesia que levei a todo o país e estrangeiro como a cultura e fiz cidadania activa desde os nove anos de idade.

Claro, que era emancipado e básico em muitas valências, mas estive lá, falei publicamente, reivindiquei e levei aplausos e elogios, críticas e concretizações.

Era eu… sim eu, o tímido mais descarado com quem convivi outrora, entre os silêncios e as palavras, entre os pontapés e os estímulos.

Estudei sempre, aprendi muito e tenho vontade de saber permanentemente mais, de trabalhar para a Excelência, não me bastando o “bom” e o satisfatório que se generalizou nos domínios públicos e alguns privados nesta Europa que deixou de se orgulhar do seu capital intelectual.

Percorri terras e lugares a levar eventos, espectáculos, recitais e poesia onde jamais alguém pensava ter sucesso. Dos Coliseus, ao Teatro Nacional, dos Jerónimos, ao Padrão dos Descobrimentos, dos Palácios como Queluz, Sintra, São Bento a Grutas, do Parque Mayer a Igrejas, Castelos, Teatros, Escolas (mais de 500), Auditórios, reboques de tractores em centos de aldeias e imensos espaços inusitados.

Trabalhei em todos os distritos e concelhos do país, inclusive dos Açores e Madeira.

Dei aulas, e como professor tive discípulos que muito me regozijam, hoje nomes de destaque em várias áreas.

Gravei CD´s e até cassetes de poemas e canções, escrevi livros e desempenhei algumas funções.

Fui feliz nos empreendimentos que abracei, mesmo de turismo cultural.

Mas fui sempre direto, verdadeiro e por vezes alguns fariseus pensam que isso é crueldade, mas não, é frontalidade de um espírito rebelde, mas consciente que está preparado na prática, mas principalmente com valores da ética, justiça, moralidade e verticalidade.

A nossa sociedade contemporânea, não sabe viver com tais predicados, preferindo os medíocres, os impreparados, os mentirosos, os falsos e fariseus, os políticos sem dimensão intelectual e visão periférica com longevidade filosófica e transdimensional, os propagandistas e prometedores de promessas adiadas e incumpridas, estando o país pior, nestes novos tempos, que outrora em termos de importância básica para a evolução social e com dinâmicas de harmonia, sem conflitualidade e onde a diplomacia exista, recordando até as civilizações clássicas, como melhores exemplos do que aquilo que vislumbramos agora.

Nas aulas que lecciono de Protocolo, que é organização e metodologia, digo sempre, se virem alguém que não cumpre o Protocolo, percebem logo que não está por mérito a exercer o poder.

Hoje temos tantos juristas e tão pouco de jurídico com justiça.

Temos tanta educação e tanta falta de formação.

Temos tantos apoios e tão escassa solidariedade de facto. Tanta gente e tão poucos seres humanos no comando.

Lamento muito, mas a podridão que me rodeia, envergonha-me profundamente.

Faz hoje 25 anos que cheguei a Portugal, vindo de Abidjan na Costa do Marfim, onde fui levar cultura portuguesa através da poesia, tendo nessa enorme cidade africana ficado gravemente doente e em coma, a morrer como um mártir da língua portuguesa.

Fui salvo por milagre, sendo que acordei de novo para a vida, no dia 24 de Agosto, dia de São Bartolomeu e Dia do Artista. Estava em África, onde nunca me senti estranho, o que me leva a estar na romaria a este mártir, que foi apóstolo de Jesus Cristo e participar na eucaristia e procissão na aldeia de Salgueiro, onde tenho uma casa secular proveniente de antepassados, que recuperei após a minha chegada com uma missão que falta cumprir, a um novo mundo, corria o ano 2000.

Tenho, portanto, a liberdade de dizer perduravelmente o que penso, com elevaçã,o e se algum merecimento ainda possuo é o de não deixar de confrontar os sistemas, para os melhorar. É a democracia na sua essência.

A filosofia e a concepção que tenho da política cultural é de certo modo conceptual, oposta a toda a que vejo praticada presentemente, por quase todos os governos e autarquias em Portugal.

Está errada e hipoteca gerações.

Mas será que querem melhorar tal política, se assim se arriscar chamar “política” ao que de facto tem pouco?!…

Sou um produto maior de vidas intensas e fatigantes, a lutar contra moinhos de vento, contra invejosos e incapazes, sempre com o medo da minha sombra, luz ou sol, que só tem feito bem e levado biqueiradas de quem ajudei.

Aproveitaram-se de mim, muitas almas em lamas, de todos os sectores, de todas as classes para usarem o meu nome e figura, para granjearam os proveitos, que não logram por si mesmo, afinal são famílias, porque o mundo é uma ervilha, estando eu em círculos complexos e fraternais onde tudo se conhece e nada é demais e impossíveis jamais.

Mas como diz o povo “quem com ferros mata, com ferros morre” e “não há mal que sempre dure, nem bem que nunca acabe”, logo espero que acabem de vez, com a promoção de “pimbas” em vez de intelectuais e figuras da cultura de facto. Popular sim, animadores que de artistas nada têm, em destaque em São Bentos ou Estufas Frias, não, obrigado, para isso já chega no Carregado.

Que me importa espaços multiusos, se as contratações são para os “pimbinhas e caras larocas”?!

Não têm tempo de escutar, de pensar, de criar ideias inovadoras, porque vivem na bolha artificial, que Portugal não é um país culto, o que é errado.

Os portugueses querem mais, melhor e diferente.

Estão fartos das empresas e mesquinhezes, dos maus castings de candidatos a candidatos em geral, das cunhas e das negociatas, da corrupção e dos sorrisos incompetentes dos idiotas estúpidos do país, que sonham ter os aplausos e palcos que eu já tive, mas com conteúdo e sem frases vazias de conhecimento ou de esperança.

Não escrevo ou falo para agradar, para ter likes, mas, para incomodar e contribuir com tal escrita para a transformação, que os calados triviais têm pânico.

Os artistas sempre tiveram a sua intervenção social, cultural, económica, turística e política, por isso me foram buscar, tendo-me deixado ir, infelizmente, mas sou tão livre que sou independente deles mesmos, até …

Conheci os grandes nomes da cultura e das artes em Portugal.

Alguns trabalhei com eles, outros foram meus professores nas universidades e outros dei-lhes trabalho como gestor cultural e produtor ou encenador de diversos espectáculos teatrais.

Mas a ingratidão e o sentimento da última palavra de “Os Lusíadas”, que é “Inveja”, permanecem nesta comunidade que agora já não se agita e se acomoda a certos imbecis.

Este mês de Agosto, que se comemorou o Dia do Artista sem qualquer referência de Estado a tal efeméride, estive na Missa de Corpo Presente de Mário Martins, figura maior da cultura nacional, cuja morte foi referida em páginas de jornais, noticiários de rádios e televisões e éramos nove pessoas no último Adeus na eucarística, incluindo o sacerdote.

Um país sem memória está condenado.

Uma pátria sem cultura e sem tratar bem os seus verdadeiros artistas e criadores, não existe.

Trabalhei a vida inteira, com honestidade para ver o meu país a arder e a morrer ferozmente e a uma velocidade digital, que só me resta apelar para voltar o amor a Portugal!