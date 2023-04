A história da evolução da Humanidade cruza-se com a das doenças infeciosas causadas por microrganismos, como os vírus, as bactérias e os fungos, que podem provocar doenças, algumas delas potencialmente fatais.

Ora, a descoberta das vacinas teve um impacto extraordinário – só comparado com a disponibilidade de água potável – nesta história de evolução. Contribuiu para a redução da mortalidade e para o crescimento populacional em todo o mundo. Nem mesmo a descoberta dos antibióticos teve efeito semelhante.

Globalmente, estima-se que, devido à vacinação, entre 2 e 3 milhões de mortes são evitadas por ano. Tendo este número potencial para aumentar até aos 5 milhões se se alcançar uma distribuição e um acesso mais abrangentes às vacinas. Também 1,1 milhões de casos de cancro são evitados graças à vacinação contra a hepatite B e contra o vírus do papiloma humano (HPV).

Em Portugal, o Programa Nacional de Vacinação (PNV), que sistematizou a administração das vacinas consideradas essenciais tem quase 60 anos e ajudou a que se registasse uma acentuada redução da morbilidade e da mortalidade. Desde que foi criado, em 1965, o PNV mantém os princípios básicos da universalidade, da gratuitidade, da acessibilidade, da equidade e do aproveitamento de todas as oportunidades para a vacinação. Esta deve ocorrer também ao longo da vida, como é o caso das campanhas contra a gripe, que contribuem para que os mais velhos se mantenham saudáveis e ativos durante mais tempo.

As vacinas salvam vidas, previnem mais casos de doença do que qualquer tratamento médico e representam um enorme custo-benefício, poupando milhões de euros em hospitalização, transporte, tratamentos e perdas de produtividade, concluiu o Vaccines Europe. É claríssimo que são essenciais para a eficiência e para a sustentabilidade dos sistemas de saúde. Daí que este grupo da Federação Europeia das Associações da Indústria Farmacêutica (EFPIA) propõe que se alarguem os programas de vacinação na Europa a todas as faixas etárias, introduzam novas vacinas, monitorizem as taxas de cobertura vacinal e promovam campanhas de comunicação e literacia em saúde.

Vacinar é uma responsabilidade de todos, com benefício para todos!

