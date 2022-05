Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

É a expressão mais usada no dia a dia dos portugueses. E é uma expressão que diz muito de quem somos e do que somos. Desconfio que foi uma expressão inventada pelos nossos antepassados que, na época da maior epopeia portuguesa, decidiram ficar por cá e “não embarcar em aventuras”. Nós, os portugueses de 2022, somos os descendentes desses. Os descendentes dos outros, dos que deram novos mundos ao mundo, esses ficaram a explorar outras paragens.

Vem isto a propósito do que a espuma dos dias nos vai trazendo. São normalmente más notícias, mas não surpreendentes. Em maio, o Banco de Portugal, liderado por Mário Centeno, diz-nos que Portugal é um dos países em que o baixo nível de formação dos pais com maiores dificuldades financeiras é mais determinante na educação dos filhos. Este é, diz o relatório, “o maior entrave ao desenvolvimento de qualquer país”. É um diagnóstico que todos conhecemos há muito tempo, incluindo o governador do Banco de Portugal, que já foi ministro e que bem se podia ter preocupado com o tema nessa altura.

Sabemos todos que temos um problema na educação, agora agravado com a também mais do que previsível falta de professores. E o que foi feito? Nada. Fomos andando a ver no que dava.

Em Portugal, apenas 18% dos filhos de pais com o 9º ano conseguem alcançar o ensino superior. Todos os outros ficam algures entre o 9º ano (56% dos filhos) e o 12º ano. A conclusão é óbvia, estamos a falhar na maior tarefa de um país: entregar à nova geração um país melhor do que aquele que recebemos. Não é ideologia. É eficácia. Não vale a pena passar o tempo todo a falar de défice, percentagens do PIB e outros indicadores económicos quando, ao mesmo tempo, desprezamos o nosso maior ativo: a preparação das novas gerações.

Como é possível que quem defende a liberdade, a igualdade de oportunidades, o socialismo democrático, a social-democracia, o liberalismo e outros “ismos” não marxistas, não tenha no topo da sua agenda política o facto de vivermos num país em que filho de pobre está destinado a ser pobre?

É função do Estado garantir que todos têm iguais oportunidades. Esta é que deve ser a preocupação de quem define as políticas de educação. Caso contrário, condenamos os nossos filhos à mediocridade. Pelo menos os filhos dos que têm menos posses. Esses têm que se contentar com o que o Estado tem para lhes oferecer. E nos últimos anos o que já era mau piorou:

A falta de professores já atingiu tais níveis que há milhares de alunos que já podem ter como certo que no próximo ano letivo não vão ter os professores necessários.

Os alunos mais pobres têm cada vez menos opções. O sacrossanto Ministério da Educação decidiu acabar com os contratos de associação que tiveram ao longo de anos um papel determinante para que muitos alunos com menos possibilidades tivessem acesso a um ensino de qualidade.

Aquilo que mais preocupa os responsáveis pelo setor da educação é garantir que todos os tópicos do politicamente correto são ensinados na escola.

Os incentivos à autonomia e melhoria da qualidade de ensino nas escolas são nulos.

Se continuarmos a “ir andando” sem olhar para o caminho, não há PRR, Governo ou União Europeia que nos valha.