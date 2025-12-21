Uma das muitas vitórias póstumas de Francisco Sá Carneiro foi a redução dos poderes do Presidente da República. Primeiro, por via da revisão constitucional de 1982, mais tarde com as maiorias absolutas parlamentares que arrumaram os chefes de Estado em Belém. A figura do Primeiro-Ministro tornou-se a principal da democracia e o sistema semi-presidencial clarificou-se como sendo de pendor parlamentar.

Os muitos debates presidenciais que já aconteceram (e a que tive de assistir) mostram uma tendência inversa. Partindo da necessidade de uma nova clarificação, os candidatos a Belém insistem em dizer que serão mais interventivos. E neste ponto, André Ventura (que tem um plano político definido) é quem tem sido mais preciso ao sustentar a sua intenção interventiva na legitimidade pessoal do Presidente da República. Que as candidaturas para Belém são cariz pessoal e não partidárias já todos estamos cansados de ouvir. Que isso legitima uma magistratura de influência sobre o governo, não é novidade. O que é novo é que essa influência se tornará pressão porque a figura institucional do Primeiro-Ministro está enfraquecida. Digo institucional porque a fraqueza não é específica a Luís Montenegro, mas do próprio cargo do chefe de governo.

O Primeiro-Ministro não é eleito, mas nomeado pelo Presidente para formar governo, tendo em conta os resultados eleitorais. A sua legitimidade baseia-se no Parlamento. Ora, desde que a Assembleia da República se dividiu em diversas facções irreconciliáveis que a probabilidade de alguém ser Primeiro-Ministro durante vários anos e marcar a agenda política é diminuta. Hoje não se olha para o chefe do governo como alguém com o poder quase absoluto que domina o Parlamento, assume uma ligação directa com o eleitorado e condiciona a acção do Presidente. É precisamente o contrário.

E como é precisamente o oposto, a figura que ganha relevo é o Presidente da República, que é eleito por todos nós. Isto para concluir o quê? Simplesmente, que para qualquer candidato presidencial o cargo de Presidente a que concorre é mais apetecido que o de Primeiro-Ministro. Ora, um desses candidatos é André Ventura. O presidente do Chega, que não é parvo nenhum como a sua carreira política o prova, já o compreendeu muito bem. Ser Presidente não é uma prisão que limite Ventura a ser um simples corta-fitas e solte Montenegro (ou outro qualquer) para governar como antes, livre da inteligência política de um populista brilhantemente eficaz. Enganem-se os que assim pensam. Se for Presidente, André Ventura, munido da legitimidade pessoal que essa eleição lhe conferirá, fará tudo o que poder para pressionar o Primeiro-Ministro. Presidir ao Conselho de Ministros será uma das exigências. É certo que a Constituição determina que isso acontece a convite do chefe de governo, mas os convites forçam-se. Um presidente eleito com um mandato pessoal não terá pruridos em falar directamente da rua para a população e acusar o Primeiro-Ministro que o recusa convidar para o conselho de ministros de querer diminuir a legitimidade pessoal que o eleitorado lhe conferiu para presidir ao país. Exigir contas e resultados dos ministros será outra exigência porque um Presidente, munido dessa legitimidade pessoal para presidir aos destinos do estado, tem de dar respostas ao povo que o elegeu. Exigir resultados, reclamar determinadas linhas de acção, apontar certas orientações políticas e uma nova direcção económica, reivindicar medidas sociais fará tudo parte do pacote em que cabe a expressão “um Presidente mais interventivo”.

É por estas e por outras que não é certo que André Ventura perca a segunda volta, caso passe na primeira. A simples passagem à segunda volta é, por si só, uma grande vitória pessoal e política. Dá-lhe espaço para se apresentar como o opositor do sistema ao mesmo tempo que aumenta a sua base eleitoral para ser Primeiro-Ministro mais tarde. Mas a vitória das presidenciais também é outro caminho para lá chegar. Assim, numa segunda volta, é possível que Ventura se apresente como o opositor do sistema enquanto assume uma postura mais institucional para captar os votos dos que estão descontentes, mas que ainda o receiam. E para essa estratégia, o opositor ideal de Ventura na segunda volta é Luís Marques Mendes. Se tal acontecer, a personificação de tudo o que o sistema tem de errado estará ali, frente a Ventura, como um alvo prontinho a ser abatido.