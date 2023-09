Há o desejo, que não é bem um impulso mas uma decisão, intuitiva, que se tem. Há a escolha, propriamente dita, que implica o reconhecimento de um desejo e a ousadia de batalhar por ele e de o conquistar. E a intenção. Que é uma espécie de ponte entre o desejo e a acção que resulta da escolha. Que pressupõe ousadia. Garra. Um “quanto baste” de paixão. Determinação. Compromisso. Vontade. E uma pitada de afoiteza.

Acho graça conversarmos, hoje, sobre as intenções. Em primeiro lugar, porque sempre escutei que “de intenções está o inferno cheio”. Na verdade, de “boas intenções”. Que acaba por ser uma forma de colocar reservas sobre as intenções, ou sobre as ideias que elas movem. Que se cultivam, supostamente, em silêncio. E são evocadas quando um determinado acto acabou por ser condenado ao insucesso.

Ora, as intenções, para serem leais como justificação, não podem valer como um argumento retrospectivo. Têm de ser um gesto prospectivo! Elas são um “Este é o desejo pelo qual eu vou lutar!” De forma a preparar os adversários, se for o caso, para aquilo que queremos. E a assumi-lo, com clareza, para o bem de quem confia em nós.

