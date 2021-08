No mês em que assinala a consciencialização para as doenças hemato-oncológicas, é fundamental explicar que o diagnóstico de um linfoma não é uma sentença de morte.

Nos últimos anos, fruto da evolução ao nível do conhecimento e da tecnologia, observam-se elevadas taxas de resposta aos tratamentos que, por sua vez, são cada vez menos tóxicos. Além disso, as técnicas de monitorização, com base na deteção de marcadores celulares no sangue, assim como as terapêuticas de manutenção, permitem travar precocemente o ressurgimento da doença e prolongar a sobrevivência livre de progressão. Os dados norte-americanos, do National Cancer Institute, mostram que, para os linfomas mais comuns, a sobrevivência nos cinco anos após o diagnóstico é superior a 70% e tem melhorado consistentemente na última década.

A maioria dos linfomas designa-se de não-Hodgkin e são mais frequentes em idades mais avançadas. Apesar de haver alguns fatores de risco ambientais, estes são excecionalmente raros e a maioria dos linfomas tem como único fator associado a idade avançada do próprio doente. Este facto, advém da acumulação de erros a nível da genética dos linfócitos, o que lhes permite multiplicar-se com maior rapidez que as células normais. Esta “vantagem”, a par com uma maior sobrevivência das células, permite que se acumulem de forma excessiva no sangue ou nos gânglios linfáticos.

Clinicamente, os linfomas definem-se de acordo com a velocidade de instalação de sintomas e sinais (agressivos ou crónicos), assim como pela sua extensão (localização dos gânglios e órgãos afetados). O diagnóstico pode ser difícil, pois os sintomas mais comuns – febrícula prolongada, suores noturnos, perda marcada de peso, cansaço e mal-estar, ou inchaço nos gânglios – são comuns a muitas outras situações de doença de menor gravidade. Há muitos subtipos específicos de linfoma e nem sempre é simples a sua deteção e classificação. O seu médico assistente poderá apoiá-lo no encaminhamento para a consulta de Hematologia Clínica.

Com o envelhecimento da população espera-se que nos próximos anos surjam cada vez mais casos de linfoma. De facto, dados oficiais do Reino Unido, mostram que desde a década de 90 observou-se um aumento de 39% no número de novos diagnósticos. Os principais desafios são a deteção atempada e a instituição de um tratamento adequado em tempo útil. O surgimento de um linfoma pode ser súbito e o recurso a instituições com profissionais especializados e capacidade técnica para um diagnóstico rápido é essencial.

Tenho o prazer de praticar Medicina num tempo de grande inovação e assisti nos últimos anos ao surgimento de dezenas de novos tratamentos. Por exemplo, diversos linfomas crónicos podem ser eficazmente tratados sem quimioterapia, recorrendo sobretudo a esquemas de imunoterapia. Os ganhos em termos de resultados clínicos, segurança e comodidade são tremendos. Note-se que não há medicamentos isentos de efeitos secundários e que estes podem ocorrer em qualquer fase do tratamento.

Além disso, na sua maioria, os esquemas com imunoterapia são administrados continuamente ao longo de vários meses ou anos, sendo, por isso, essencial que o doente se sinta confiante para debater as múltiplas opções disponíveis com o seu médico assistente, de forma a encontrar uma solução que vá ao encontro dos seus objetivos e expectativas.

O processo é progresso. Faço uso desta frase inúmeras vezes para ilustrar que o percurso de um doente com linfoma está repleto de desafios, mas que devemos aprender a confiar nos protocolos, explorar as opções terapêuticas ao máximo e procurar alternativas na inovação – mesmo em terapias experimentais que, cada vez mais, estão disponíveis em centros selecionados em Portugal. E, sobretudo, que devemos celebrar o atingimento de metas, pequenas e grandes, sabendo que nunca houve tantos caminhos para o sucesso – a remissão da doença – como agora.