Talvez tenha sido a grande vitória política da direita nos últimos anos, esta coisa das «contas certas», que se tornou, finalmente, algo aparentemente consensual. É parca vitória, de resto. O que o jargão das «contas certas» significa não é mais que um princípio de responsabilidade financeira que em qualquer país civilizado decorre mais de uma cultura do que de um pensamento. Não é uma doutrina, mas um pressuposto básico de verdade política. Nós conseguimos tornar as «contas certas» numa filosofia, através da direita entusiasmada pelos quatro anos de ajustamento financeiro e de um Partido Socialista que, nos últimos oito anos, compreendeu que podia e devia ser tudo e o seu contrário para garantir o cumprimento do seu programa político, isto é, a mera conquista e manutenção do poder, e que se colou às «contas certas» como se elas fossem sequer uma ideia. Como a direita já tinha feito o mesmo, ficou anos sem discurso. Quando a única ideia que existia nem sequer era uma ideia, uma vez roubada, restava apenas o deserto, a fragmentação, novos dogmas e esta nova doença infantil de que o comunismo era dono.

Nesse sentido, a novíssima Aliança Democrática é um bom ponto de partida, na medida em que retoma um princípio histórico da direita democrática de oferta eleitoral politicamente ampla. Federar do centro-esquerda não estatista ao conservadorismo democrático foi sempre uma receita de sucesso. A chamada «direita possível», num regime de plano inclinado à esquerda, venceu sempre que colocou todo o espaço não-socialista a compreender que o voto numa grande força é mais relevante para derrotar as esquerdas do que um voto na direita mais dogmática e de protesto. Era a compreensão prática de uma lógica simples: o eleitor preferia o resultado, isto é, a derrota dos socialistas, ao romantismo do voto «convicto».

Sucede que talvez isso se tenha perdido. O Partido Socialista, tal como compreendeu que a austeridade era uma forma de lhe garantir o apoio popular se lhe dessem outro nome (e é aí que nasce a fórmula das «contas certas», no fundo), também resolveu fazer o que nunca tinha feito antes, ou seja, fomentar a destruição da direita democrática em prol da direita populista como mecanismo essencial à perpetuação no poder.

