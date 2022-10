Conversar nunca é apenas conversa. Quantas vezes uma conversa que ainda não aconteceu é aquilo que mais vivemos acima de qualquer outra coisa? Volta e meia penso que a vida do dia-a-dia não é mais do que o intervalo comum do mais importante que são as conversas que temos e que esperamos ter. Aquilo que fazemos parece-me sinceramente sobrevalorizado diante daquilo que falamos e que contamos falar. Não são as palavras que são levadas pelo vento; talvez sejam as acções mesmo. A prova de que somos criaturas feitas pela palavra também reside na vida paralela que a espera pelas grandes conversas suscita em nós. Até começarmos a falar ainda não fizemos nada tão assinalável assim.

Nos últimos tempos esperei por um par de grandes conversas. Eram grandes conversas não no sentido que teriam de durar muito tempo. Eram grandes conversas no sentido em que poderiam servir de revelação final daquelas coisas que vão crescendo em nós e que tememos colocar em palavras. Frequentemente uma grande conversa não se mede pela sua duração mas pelo poder de materializar coisas que até então eram sobretudo nuvens cá dentro—estávamos sobre condições meteorológicas adversas que só as palavras concretizariam no temporal consequente. Há conversas que são essa precipitação final de uma tempestade que levou muito tempo a formar-se dentro de nós mas que inevitavelmente terá de chover.

