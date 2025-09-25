Num senso realizado há pouco tempo, 70% dos inquiridos afirmaram-se católicos, numa reacção a uma pergunta de resposta não obrigatória, marcando assim uma forte vontade de afirmação das suas convicções.

No livro Reflexões sobre a Revolução Francesa Burke afirma que “o homem é, pela sua constituição, um animal religioso; que o ateísmo é contrário, não só à nossa razão, mas também aos nossos instintos, e que ele não pode prevalecer por muito tempo.”

Possivelmente, é nestes momentos de maior crise de valores e de convicções que as pessoas sentem a vontade de afirmar essas suas convicções mais fortes e profundas.

Ora, se estamos num país em que o povo se afirma na sua larga maioria cristão, porque temos nós medo de afirmar que são os valores cristãos que devem condicionar a estrutura da nossa sociedade?

Na verdade, na vida de cada família, as pessoas que se afirmaram cristãs neste referendo, estão claramente convencidas de que devemos fazer o bem e não o mal.

Estão também todos convencidos de que devemos ser justos e verdadeiros, que devemos ser respeitadores do outro e das suas liberdades.

Acreditam que a propriedade privada é um direito, mas que a sua utilização deve ser colocada ao serviço do bem comum.

Querem que os seus filhos tenham direito às mesmas oportunidades que estão dispostos a dar aos outros.

Estão ainda convencidos de que a liberdade é um valor absoluto e que a liberdade de cada um termina quando põe em causa a liberdade do outro.

Estão de acordo com a ideia de que devemos ser completamente liberais na criação da riqueza e sociais na sua distribuição.

Acreditam que toda a pessoa humana tem como objectivo de vida ser feliz e que nos compete a todos ajudar cada um nesse seu caminho.

Acreditam no direito ao desenvolvimento de cada pessoa através do ensino, do trabalho, da cultura e do convívio social.

Esperam que quem tem qualquer parte do poder o deve praticar com o respeito por todos aqueles que são sujeitos ao seu poder

E acreditam também que o dever de cuidar dos mais fracos é uma responsabilidade inalienável.

Ora, tudo isto tem como fundamento a individualidade de cada pessoa como ser central da vida de todas as sociedades e numa clara certeza de que a sociedade deve servir o indivíduo e nunca servir-se do indivíduo. Mas também que nunca o indivíduo se pode ou deve servir da sociedade.

Que clara definição de sociedade que encontramos no conjunto de todas esta definições.

Uma sociedade justa, verdadeira e livre baseada na subsidiariedade, na solidariedade e na procura do bem comum, que promove a participação de todos nas decisões que os afectam sempre condicionada por um espírito de caridade que nos leva a amar o próximo.

Ora se é nisto que acreditamos, pelo menos 70% dos nossos concidadãos, por que razão teremos medo de o afirmar publicamente e porque deixamos que os fazedores de opinião nos queiram fazer crer que isto poderá ser retrógrado, errado ou mesmo mesquinho?

Porque não vamos com força e publicamente afirmar que é esta sociedade que queremos e que estamos disponíveis para nos batermos por estas convicções?

Eu acredito que é uma sociedade baseada nos valores e princípios cristãos, aquela que melhor pode servir todos os portugueses e percebi que, como eu há muitos mais que estão convencidos do mesmo.

Por isso eu penso que chegou o momento de acabar com a mentira socialista que coloca o homem ao serviço da sociedade e que leva uns quantos que detêm o poder a servir-se dessa sociedade sem qualquer pudor ou vergonha de defraudar o bem comum.

É tempo de dizer basta à mentira e de voltar a não ter medo de amar o próximo e de criar a sociedade do bem comum da verdade da liberdade e da justiça a que temos direito.