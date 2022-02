Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Rui Costa foi um extraordinário jogador. É, além disso, uma pessoa simpática e acessível. Nutro por ele uma imensa simpatia pessoal e agradeço-lhe publicamente por tudo o que já fez pelo Benfica, o clube do meu coração. Mas, como ele próprio pede, temos de saber separar as águas. Assim, pede-me a coerência que não deixe passar em branco as últimas declarações e mais alguns episódios do atual presidente do nosso clube.

O Benfica, de facto, não atravessa um bom momento. Os jogadores estão em sub-rendimento e o clube, tal como já acontecera de forma evidente com Luís Filipe Vieira, das duas uma: ou não tem um projeto definido para o futuro e vive consoante os ventos e as marés, ou tem uma visão transformadora escondida a sete chaves. Desconfio – mas isto sou só eu – de que se trata da primeira, e que o Benfica está a navegar perdido, à espera do milagre.

O que é que se pede a um líder? Que seja corajoso e firme, que tenha visão, transmita energia e esperança, que assuma as responsabilidades com frontalidade, sem medos nem rodeios. Quarta-feira, a seguir a um novo desaire encarnado, olhei para o rodapé das notícias, que dizia o seguinte: “Rui Costa vai falar aos jornalistas”. Tratava-se de uma excelente oportunidade de marcar a diferença em relação ao passado, a outros dirigentes e ao discurso enrolado e repetitivo que impera no futebol português, mas Rui Costa decidiu fazer da mesma maneira e perder quase todos os créditos que lhe faltavam para ser um bom presidente do Benfica. Rui Costa, como fazem quase todos, fingiu dar a cara, montou um circo dramático a dizer que é o principal responsável e mostrou bem que vem para ser igual aos seus homólogos, cujo mal trazido ao futebol português é por demais evidente. No fundo, quis dar a cara sem a dar; tentou dizer que era o culpado principal mas escondeu-se; pensou em fazer diferente mas imitou o guião do costume.

Alguém que assume a responsabilidade tem mesmo de assumir a responsabilidade. Sem batotas ou truques. Rui Costa até começou bem quando disse «Assumo a responsabilidade por este mau momento da equipa e do clube em que nenhum benfiquista quer estar». Mas, em vez de apresentar um projeto ou uma solução, em vez de fixar nele as críticas como um líder deveria fazer, ao invés de ser construtivo mostrando um caminho e um futuro, atirou areia para os olhos, disparou em todas as direções e preencheu o checklist com todos os clichés usados pelos dirigentes quando não querem assumir as responsabilidades: falou da arbitragem – enumerando, um por um, todos os casos que impediram o Benfica de vencer –, pediu que ninguém se escondesse – como quem diz ‘isto não é só culpa minha, queixem-se deles também’ –, criticou os críticos que legitimamente criticam, dizendo que são fatores de instabilidade. Pior de tudo, disse que até ontem tinha tentado manter uma postura construtiva.

Esta última afirmação revela duas coisas perigosas: a partir de agora a postura de Rui Costa, segundo o próprio, não será construtiva e o ex-braço direito de Luís Filipe Vieira – o tal que nada sabia, que nada via e que nada fez para contrariar o rumo altamente duvidoso do seu antigo patrão – pensa que ter sido coroado presidente apenas com base no meritório passado como atleta, sem sequer denunciar ou escrutinar nada do que havia sido feito enquanto dirigente de Vieira, é uma postura construtiva.

Eu nunca acreditei nas palavras muito comuns dos que, aquando dos maus momentos, dizem ser só culpa deles. Toda a gente sabe que, numa equipa, dividem-se as vitórias e as derrotas, e esse discurso já não colhe. Por isso, é óbvio que Rui Costa não é o único pecador neste contexto complexo, mas pede-se mais – muito mais – a uma pessoa que foi durante mais de 10 anos diretor desportivo e administrador de uma SAD liderada por um homem que já foi detido, de alguém que ainda conserva algum crédito e seriedade na sua imagem, de alguém que supostamente vem fazer diferente e pôr o Benfica de novo no lugar que o clube merece.

Passaram-se quatro meses desde que Rui Costa é presidente do Benfica. Continua sem ter um projeto (que já não havia antes), não existe a mínima preocupação com o esclarecimento de danos causados ao clube pela anterior administração da qual fazia parte (não daria jeito uma auditoria?), não se fez uma limpeza mais do que necessária dos cúmplices diretos ou indiretos de Vieira e não se vê uma comunicação clara, fresca, franca e transparente.

O futebol precisa de ser mais exigente.