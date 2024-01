Estamos preocupados com a emigração dos jovens, muitos qualificados, e sabemos que a base eleitoral em Portugal é composta por uma maioria de votantes pensionistas ou de alguma forma dependentes de rendimentos que vêm do Estado, demonstrando, portanto, uma tendência natural por preferir o presente em relação ao futuro, a distribuição em relação ao crescimento!

Podemos até pedir aos avós que pensem nos netos que emigram por não conseguir emprego em Portugal ou emprego que seja consistente com a sua formação e a ambição que têm. Vai acontecer? Não! Não é que os avós não pensem nos netos, mas as suas necessidades básicas de alimentação e medicamentos estão naturalmente primeiro e são essas que comandam o seu sentido de voto.

Na Europa vemos uma das prioridades do parlamento europeu ser a aproximação dos jovens à participação na escolha. E em Portugal o que temos? Um sistema de voto arcaico onde tem que se votar na mesa/freguesia onde se está recenseado! Um jovem que trabalhe na Amadora ou em Matosinhos e que esteja recenseado em Rodão ou em Piodão muito provavelmente não fará 200 km para ir votar! Dir-se-á que é dever do cidadão atualizar o seu recenseamento! Mas no fim do dia (eleitoral) o que acontece é que essas pessoas se somam à abstenção.

É, portanto, necessário facilitar o voto, votar na mesa de voto mais perto de onde se estiver no dia da eleição! E isto é obviamente possível, nomeadamente através da implementação do voto eletrónico, com todas as garantias de segurança, como já existe há muitos anos noutros países.

Por outro lado, o peso do voto dos emigrantes portugueses é ridiculamente pequeno: o círculo da Europa elege 2 deputados para mais de 900.000 cidadãos recenseados, enquanto um círculo eleitoral em Portugal com esta dimensão elegeria mais de 20! O argumento para que os emigrantes tenham menos peso na Assembleia da República é que os mesmos não são tributados nem usufruem dos bens públicos fornecidos pelo estado, as principais decisões que emanam do Parlamento. No entanto mesmo historicamente os emigrantes foram muito importantes para o equilíbrio da economia portuguesa!

Mas por isso mesmo os emigrantes portugueses no exterior estão menos dependentes dos rendimentos do Estado Português, terão uma preferência menor pelo presente (distribuição do pouco rendimento gerado) e maior pelo futuro (uma vez que uma maioria terá o sonho de voltar), estarão também menos sensíveis às soluções fáceis (para problemas difíceis) e imediatistas propostas pelos populistas!

Os emigrantes de agora, cada vez mais qualificados, são mais sensíveis aos problemas que os fizeram emigrar, nomeadamente o fraco desenvolvimento do pais, fraca mobilidade social, e mais perto de realidades onde as qualificações têm melhores oportunidades e a mobilidade social é maior.

Em 2021, quase 50% dos emigrantes portugueses tinham o ensino superior e na sua maioria emigram porque não têm em Portugal as oportunidades de ficarem! Mas muitas vezes mantem-se o desejo do regresso se o país lhes proporcionar no futuro condições para tal.

Então antes (ou a par) de qualquer incentivo direto ao regresso, é urgente que na próxima legislatura se altere a lei eleitoral no sentido de lhes dar mais voz no Parlamento nacional. E do que tenho visto das propostas dos diferentes partidos e da discussão pública, não há nenhuma neste sentido.

Para mudar o “estado a que chegámos”, que é de anemia económica desde o início do século, a que corresponde uma armadilha do rendimento intermédio, tendo a demografia de um pais rico com a economia de um país pobre para os níveis Europeus, é preciso coragem para permitir que todos os Portugueses (mesmo aqueles que o pais obrigou a migrar, cá dentro ou lá fora) tenham parte nas decisões que afetam o seu pais.

Em suma, são duas as propostas: voto eletrónico que permita que os eleitores votem onde quer que estejam; reforço dos círculos eleitorais no estrangeiro em termos da sua representatividade no Parlamento.