No pensamento místico, a procura pelo vazio traz consigo a promessa de união, de um encontro com outra realidade. Não se confunde com o nada; é antes um limiar tocado pela graça, trânsito para uma realidade mais plena. Os japoneses, especialistas na arte da minúcia, têm o costume de marcar na casa a presença simbólica desse vazio através de um minúsculo buraco aberto na parede. Esse buraco – o tokonoma – pode ser feito com a unha. Basta raspar um pouco a cal da parede para o olhar do homem adquirir um duplo poder: aproximar o distante, afastar o próximo e arder.

Eram cinco as belíssimas irmãs, de treze, catorze, quinze, dezasseis e dezassete anos, que em poucos meses decidiram pôr termo à vida. A sua história é-nos narrada pelos miúdos do bairro que as viram crescer. Brincaram com elas nas ruas, nos parques; foram seus colegas de carteira e as suas primeiras paixões, e não conseguem compreender o que as terá levado a tomar uma tal decisão. A notícia da sua morte marcará para sempre a vida destes miúdos e, vinte anos depois, o misterioso e terrível fim das suas amigas continua a ocupar as suas conversas. Guardaram registos médicos e policiais, fragmentos de diários, polaroids amareladas pelo tempo, despojos desse mundo que partilharam com elas e, quando se encontram, conversam sobre o sucedido, tentam perceber o motivo que as terá conduzido ao suicídio.

É este o argumento do primeiro filme de Sofia Coppola, baseado no romance homónimo de Jeffrey Eugenides. As Virgens Suicidas é uma obra repleta de humor e ternura, que explora os segredos da feminilidade, do desejo e da morte; um romance sobre essa beleza indissociável da dor que é um dos mistérios mais profundos da nossa existência. Numa das primeiras cenas, o médico visita Cecília, a mais nova das irmãs, após a sua primeira tentativa de suicídio, e pergunta-lhe: «O que estás a fazer aqui, querida? Não tens idade sequer para saber quão má pode ser a vida…» A resposta da menina não se faz esperar: «É mais do que evidente, doutor, que o senhor nunca foi uma menina de treze anos.»

O filme de Sofia Coppola fala daquela eterna dissociação entre a realidade e o desejo que não cessa nunca de torturar os homens e que é sem dúvida a descoberta mais dolorosa que os adolescentes têm de enfrentar na transição para a idade adulta. Todos eles têm de aceitar que a vida para a qual se encaminham é demasiado estreita para acomodar os desejos que todos acoitam. Tal é o ensinamento do filme de Sofia Coppola: a morte das ternas virgens não metaforiza uma rejeição da vida, mas um excesso de amor. De tal modo amam a vida que não conseguem suportar a ideia de que essa verdade que escondem não chegue jamais a tornar-se real.

Walter Benjamin dizia que um dos problemas do mundo contemporâneo é a pobreza da experiência. «Do mesmo modo que foi privado da sua biografia – escreve Giorgio Agamben, glosando o autor alemão –, o homem contemporâneo foi privado da sua experiência: melhor, a incapacidade de manter e transmitir experiências é talvez um dos poucos dados seguros que dispõe acerca de si mesmo.»

A banalidade das nossas vidas confunde-se com a banalidade de grande parte da cultura e do mundo que nos rodeia. Viajamos incansavelmente, corremos para museus e exposições, lemos livros que compramos por impulso em quiosques de aeroportos, estações de serviço e hipermercados, para rapidamente os abandonarmos num qualquer canto, participamos em grandes eventos desportivos, mas nada disto tem o poder de nos transformar. Regressamos das viagens carregados de fotografias que não significam coisa nenhuma; as leituras passam pela nossa vida como páginas bolorentas de calendários; saímos das salas dos museus tão míopes e sonolentos como tínhamos entrado; e saltamos de uma história para outra sem guardarmos nos lábios umas quantas palavras que valha a pena preservar. Para enfrentar este vazio, rodeamo-nos de especialistas e gurus de todos os tipos que nos dizem como nos devemos comportar. E há-os de todos os géneros e feitios: guias turísticos, guias de leitura, guias para lidar com os nossos falhanços sentimentais. Se formos a uma cidade, explicam-nos os itinerários que devemos seguir; se entrarmos num museu, as obras diante das quais devemos obrigatoriamente parar; na nossa vida emocional, como evitar o sofrimento. Tudo deve ser facilmente substituível, as nossas leituras, as cidades que visitamos, as salas dos museus. Os homens e as mulheres de hoje vivem sem impor limites aos seus desejos e, no entanto, nunca tiveram tão pouco para contar uns aos outros. A ausência de narrativas define a sua convivência, e a política atual é o exemplo mais visível dessa dolorosa carência. A crise da cultura da narrativa esconde uma crise mais profunda: aquela pobreza de experiência de que falava Benjamin. E a experiência tem a ver com a palavra e com a narrativa, pois viver significa, no fundo, encontrar coisas para contar e partilhá-las: uma narrativa perene e infinita. A literatura é semelhante ao trabalho da ostra: toma um momento aparentemente banal e transforma-o em algo que tem o poder de revelar quem somos. É por isso que Proust diz que «a verdadeira vida, a única vida verdadeiramente vivida, é a literatura. É graças a ela que o mundo nos é revelado. Sem literatura, as nossas próprias vidas ser-nos-iam desconhecidas.»

Os gregos tinham dois deuses do tempo: Cronos e Kairos. Cronos era o deus do tempo quantificável, o tempo dos calendários e dos dias que impiedosamente nos atropelam. Kairos, o deus do vivido, dos momentos únicos. A cultura tem tudo a ver com este deus da experiência do momento oportuno. A memória de um povo encontra-se nas narrativas que preservam a memória destes momentos de epifania: Troia é a loucura visionária de Cassandra, o tremor de Páris nos braços de Helena, o desespero de Príamo pela morte de Heitor. É um mundo que já não nos pertence, basta olhar para os monumentos que dominam as nossas ruas e praças: generais de reputação desconhecida ou duvidosa, políticos rançosos, alegorias medíocres, escritores e pintores sem grande interesse: um mundo cujas narrativas ninguém recorda é tudo o que temos.

Para que voltássemos a falar precisaríamos de recuperar a memória das belas narrativas: Scherezade poderia ter uma estátua à entrada das bibliotecas; o Capitão Ahab, nas docas dos portos; e Eros e Psique, nas zonas mais sombrias dos parques. A imagem de Tom Sawyer poderia acompanhar os adolescentes nos seus passeios de barco, e a de Mowgli as famílias que vão ao mercado às compras. «Temos o mesmo sangue, tu e eu», disse aos animais o menino de O Livro da Selva.

Poder-se-á objectar que são personagens fictícias… mas o que é a ficção senão o esforço para perceber a verdade? O homem não pode alimentar-se apenas da realidade. Precisa de narrativas que lhe permitam transformar as pequenas circunstâncias da sua vida em algo de significativo e precioso que possa partilhar com o seu próximo. É por isso que a cultura é tão decisiva. Se a compararmos a uma fogueira, o que importa, como dizia Benjamin, não é falar da lenha que a alimenta, mas do mistério da chama que a faz arder. Só ela «custodia um enigma: o da vida». Avivar estas chamas é aquilo de que precisamos.

Longe dos grandes acontecimentos, dos congressos anunciados com alarido, das inaugurações cheias de autoridades sonolentas e dos tristes manuais de autoajuda, a verdadeira cultura é algo tão simples e minúsculo como uma fenda na parede: a atenção ao que se esconde no coração de uma menina de treze anos.