Vai sendo senso comum perceber que há negócios que se adaptam particularmente bem à inflação. Outros particularmente mal.

Se tivermos apenas um efeito inflacionista pela frente (excluindo aqui uma eventual continuidade do efeito pandémico) os negócios mais ganhadores serão sempre a banca, os negócios energéticos, as commodities e os que assentam em marcas muito fortes. Para além do imobiliário que poderá também funcionar como safe heaven.

Ao contrário, e os mais complexos de gerir serão, mais uma vez, os que se vão ressentir da menor disponibilidade financeira nos bolsos de cada família, de cada indivíduo. Todos os que não tenham cabimento como produtos essenciais, as marcas menos fortes, o vestuário e o calçado, os produtos considerados supérfluos ou os duradouros cujas aquisições irão sendo adiadas. A inflação impacta a hotelaria e a restauração, por exemplo, que, mesmo incorporando os preços nos serviços e nas matérias-primas mais caras, passarão a sentir um amortecimento da procura. O ensino, especialmente o superior, sofrerá porquanto será tomado como um custo e não como um investimento.

Infelizmente, estes padrões são conhecidos de muitos que já os viveram noutros tempos embora haja toda uma nova geração, a mais bem formada de sempre, que não teve ainda exposição a efeitos inflacionistas. Vai agora experimentar pela primeira vez o veneno.

Perguntou-se a Warren Buffet o que fazer em inflação. O legendário investidor americano, CEO da Berkshire Wathaway relembrou, no seminário anual da empresa de 2022 e por ocasião da apresentação dos resultados, que a maior proteção contra a inflação é trabalhar para estar no topo da sua área. A inflação trabalhará favoravelmente nos negócios que tem de trabalhar e não ajudará naqueles em que não tiver de ajudar. A grande diferença estará no que as pessoas fizerem para si mesmas. Porque os tempos de inflação retiram espaço ao trabalho de gestão propriamente dito. É, pois, altura de as pessoas se voltarem mais para si mesmas, investindo nelas próprias.

“Quaisquer que sejam as competências que tenhas, se forem aproveitadas, engrandecidas e fortalecidas jamais te poderão ser retiradas, seja qual for o nível de inflação. Assim, o melhor investimento que podes fazer é desenvolveres-te a ti mesmo e essa atividade tem ainda o benefício adicional de não ser, sequer, taxada.”

É evidente que não posso concordar mais com isto. Períodos de crise devem ser os períodos perfeitos para fazer formação e procurar fortalecer competências. Problema: Portugal está melhor nesta matéria mas muito longe do que seria desejável. Os portugueses, individuais e empresas, confundem custo de formação com investimento em formação. E as posturas perante crises são mais propícias ao não investimento. São quase sempre similares ao “deitar-se debaixo da cama e não se mexer, à espera que a crise passe”. Nada de mais errado. Nada de mais desadequado.

Pergunte-se a qualquer investidor sério o que fazer em inflação e ver-se-á que o pior que podemos fazer por nós próprios é alimentar o medo em vez de alimentar o conhecimento. No médio prazo, e passada a crise, daremos razão a Buffet. Porém, é tempo de começar a dar-lhe razão muito antes disso. Na altura em que podemos e devemos fazer alguma coisa por nós mesmos. Agora.