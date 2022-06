Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

A igualdade financeira é uma questão histórica bem conhecida. De acordo com o Banco Mundial, as mulheres ganham 89 centavos por dólar em relação aos homens e têm 9% menos probabilidade de ter uma conta em uma instituição financeira. Especialmente nos países mais pobres, o dinheiro das mulheres é frequentemente controlado por parceiros ou membros de família do sexo masculino, reduzindo acesso ao empoderamento econômico.

Além disso, os setores financeiro e tecnológico – com empregos mais bem pagos – são tradicionalmente dominados por homens.

Mas e se todos, independentemente do sexo, começassem do zero? E se todos tivessem igual acesso ao setor financeiro? E se todos tivéssemos oportunidades iguais de aprender, desenvolver habilidades e ter empregos bem remunerados?

Bem-vindo ao DeFi e Web 3 – a nossa oportunidade de igualdade econômica!

DeFi significa Finanças Descentralizadas, um sistema descentralizado construído em blockchain, contando com a confirmação de pagamentos ponto a ponto, sem bancos como intermediários. As transações são anônimas e, portanto, não são suscetíveis a preconceitos de gênero. Qualquer pessoa com conexão à internet pode participar, independentemente da riqueza ou das regras de exclusão social.

A adoção do investimento em criptomoedas ainda é baixa em todo o mundo. De acordo com a CNBC, cerca de 15% dos investidores baseados nos Estados Unidos têm investimentos em criptomoedas. A participação feminina já está atrasada, com a minoria dos investidores de criptomoeda pesquisados sendo mulheres. As mulheres também tendem a investir valores menores e correr menos riscos, tornando a participação ainda menor quando se considera a acumulação de riqueza.

Mas ainda estamos no início desta revolução tecnológica e podemos mudar isso!

Enquanto o Bitcoin foi criado em 2009, aplicativos DeFi e seus aplicativos só ficaram disponíveis mais recentemente, com o lançamento do Ethereum em 2015 e os serviços a partir de 2017. DeFi é um setor novo e ainda temos a oportunidade de acelerar a adoção feminina e garantir igualdade de gênero!

Para impulsionar a adoção feminina em velocidade, há três coisas a considerar:

Educar sobre finanças descentralizadas Comunidade e modelos Acesso a trabalhos da Web 3

Educar sobre finanças descentralizadas

Tem havido um aumento significativo de iniciativas em torno da educação sobre DeFi. SheFi e Surge são ótimos exemplos de comunidades com foco na educação sobre o tema. Junte-se às comunidades gratuitas em Discord para aprender e trocar experiências.

Comunidade e modelos

Mulheres se conectam! As comunidades criam um repositório de recursos, de investidores do sexo feminino, criadores de conteúdo e professionais femininos de alto nível.

Algumas comunidades foram lançadas recentemente ajudando mulheres a se apoiarem, compartilhando dicas e tornando o investimento Defi divertido! The Bigger Pie, BoysClub, MyBFF são projetos que vale a pena seguir.

Felizmente, algumas celebridades femininas também estão unindo forças para amplificar nossas vozes. Serena Williams, Reese Witherspoon, Eva Longoria, Karlie Kloss e Paris Hilton têm atuado na promoção de talentos femininos e no investimento em projetos liderados por mulheres.

Acesso a trabalhos na web 3

As mulheres, muitas vezes sub-representadas em indústrias emergentes, estão tomando a dianteira no espaço NFT. Mulheres artistas, criativas e empreendedoras começam a moldar a comunidade de NFTs. O Digital Fashion NFTs também é um campo de talentos femininos emergentes, com projetos como o The Fabricant criando módulos educacionais gratuitos para desenvolver habilidades e acesso a empregos.

Em um mundo descentralizado, as mulheres podem se unir para abolir velhos preconceitos e discriminação de gênero. Mais projetos focados em mulheres estão se tornando populares, comunidades femininas estão surgindo e novos modelos estão sendo formados.

É hora de unir forças, participar na web 3 e criar um novo sistema de distribuição monetária equitativa!

Adriana Hoppenbrouwer é co-fundadora da agência digital na área da moda The Fabricant, com base em Amesterdão.

O Observador associa-se à comunidade Portuguese Women in Tech para dar voz às mulheres que compõe o ecossistema tecnológico português. O artigo representa a opinião pessoal do autor enquadrada nos valores da comunidade.