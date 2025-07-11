A 11 de julho assinala-se o Dia Mundial da População – uma data que, num país como Portugal, onde mais de 25% da população tem 65 ou mais anos, deve ser um alerta para os desafios silenciosos do envelhecimento. Um desses desafios dá pelo nome de Herpes Zoster, ou “zona”. Uma doença frequentemente banalizada, mas que rouba dignidade, autonomia e bem-estar a milhares de portugueses, todos os anos.

O envelhecimento da população é um fenómeno transversal e inevitável. Mas viver mais anos não é suficiente. O verdadeiro progresso está em garantir que esses anos sejam vividos com saúde e qualidade. E é precisamente aqui que o Herpes Zoster levanta um dos seus maiores paradoxos: uma doença evitável que continua a afetar desproporcionalmente os mais vulneráveis porque a prevenção não chega a todos.

Causada pela reativação do vírus da varicela zoster, que permanece latente no organismo após a infância, a Zona manifesta-se frequentemente a partir dos 50 anos, especialmente quando o sistema imunitário começa a enfraquecer. A dor é, muitas vezes, o primeiro sinal. Seguem-se erupções cutâneas, bolhas e, nalguns casos, complicações incapacitantes como a nevralgia pós-herpética – uma dor crónica intensa, difícil de tratar e que pode persistir por meses ou anos.

A realidade é esta: estima-se que 1 em cada 3 pessoas venha a desenvolver Herpes Zoster ao longo da vida. Em Portugal, ocorrem mais de 60 mil episódios clínicos por ano, maioritariamente em pessoas com mais de 50 anos ou com o sistema imunitário comprometido. E o impacto vai muito além dos sintomas físicos: limita a mobilidade, perturba o sono, compromete o estado psicológico e afeta profundamente a qualidade de vida não só do doente, mas também da sua rede de apoio.

A boa notícia? Existe prevenção. A vacinação contra o Herpes Zoster é segura, eficaz e recomendada por múltiplas sociedades científicas. Reduz significativamente o risco de desenvolver a doença e previne as complicações mais graves. Mas apesar dos benefícios claros, esta vacina ainda não está incluída no Programa Nacional de Vacinação, o que representa uma barreira inaceitável ao acesso equitativo.

Num país com uma das mais altas esperanças de vida da OCDE, mas onde persistem fragilidades na qualidade de vida após os 65 anos, é urgente repensar as prioridades. Falar de envelhecimento ativo e saudável exige mais do que slogans: exige ações concretas. E garantir o acesso universal à prevenção da Zona é uma dessas ações. Não é apenas uma decisão clínica é uma escolha ética, social e económica.

Porque uma sociedade que se orgulha de cuidar dos seus tem de começar pelos mais frágeis. Prevenir a Zona é possível. Falhar em fazê-lo é perpetuar o sofrimento evitável. Neste Dia Mundial da População, a pergunta que deixamos é simples: vamos continuar a ignorar uma doença evitável ou vamos finalmente proteger quem mais precisa?