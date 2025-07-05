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Começa agora o Cinco Continentes na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e nos próximos minutos vamos estar em viagem com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, que finalmente estás conosco em estúdio aqui em Portugal e não estamos com horas de delay.

Sê bem-vindo, Bruno. Como estás?

Muito obrigado. Estou ótimo e com muito gosto também de estar aqui em pessoa.

Sim, é sempre melhor.

Facilitam poucas coisas, não é?

Como é que correu o regresso? Tudo bem?

Tudo bem, sim, correu bem. Houve algum atraso no voo de regresso, mas tudo bem. Avisaram-nos com tempo, portanto deu para prolongar mais umas horas.

E com muitas saudades de Portugal?

Sim, eu gosto sempre de ver o lado bom do sítio onde estou e aproveitar o máximo e não estar muito a chorar o leite derramado pelo sítio onde não se está. Mas obviamente gosto muito de Portugal e, portanto, gosto muito de estar de volta.

Exato. Nós gostamos muito de ter-te aqui.

Obrigado.

Exatamente. Bruno, tendo em conta este teu regresso, faz todo sentido também fazermos um balanço deste teu ano nos Estados Unidos. Estiveste sobretudo em Washington, mas andaste também um pouco mais viajado, digamos assim, sendo que Donald Trump acabou por ter mais uma vitória, o orçamento do presidente norte-americano foi aprovado. Este foi o ano de Bruno Cardoso Reis nos States e também de Donald Trump?

Bem, para mim foi o ano de Bruno Cardoso Reis nos States. Em termos dos States, ou seja, dos Estados Unidos, certamente foi o ano de Donald Trump, ou seja, foi muito dominado por esta ideia, por esta questão: será que vai regressar ou que não vai regressar? Eu estive a reler o último texto que escrevi, a última coluna regular que escrevi aqui para o Observador antes deste período de sabático e depois pensando em retomar para ver se me inspirava. E realmente o último texto é uma crônica em que eu digo em julho do ano passado, portanto, mais ou menos há um ano, que realmente Donald Trump poderia ser eleito, que me parecia que Biden estava com imensas dificuldades e que se fosse substituído, isso podia criar problemas também em termos da própria dinâmica de campanha dos democratas, sendo que se ele ficasse também seria assim. E portanto, parecia bem possível que Donald Trump ganhasse, mesmo por uma margem um pouco curta. E portanto, isso realmente acabou por acontecer, mas realmente foi a questão dominante. Irá regressar, não irá regressar, o que é que vai fazer quando regressar, quando tomar posse? Também alimentado por esta questão que era muito discutida de vamos tomar à letra aquilo que o Donald Trump diz ou será que isto é mais retórica e que tal como no primeiro mandato, ele acabará por ser também muito condicionado pelas circunstâncias, por elementos mais moderados do Partido Republicano. Também nesse texto eu dizia que me parecia aquilo que me parece que está a acontecer, ou seja, Donald Trump está, de facto, muito mais solto, controla muito mais o Partido Republicano, tem ministros muito mais leais e alinhados com a sua visão, e portanto, isso realmente foi marcante. Acho que agora estamos num momento interessante, que é no fundo aqui a tensão entre objetivos diferentes, ou se quisermos, diferentes dimensões do populismo de Donald Trump, que é esta dimensão do populismo econômico, do populismo cultural, se quisermos. E de facto, aí há objetivos contraditórios, ou seja, esta questão do fechamento de fronteiras, que é transversal, do nacionalismo identitário e do fechamento de fronteiras. Mas depois, por exemplo, Donald Trump, uma das grandes promessas que fez foi baixar os preços, de reduzir a inflação. Isso é sempre muito difícil de fazer, mas muito mais quando se está a fazer uma guerra comercial global, quando há toda esta incerteza em torno das tarifas, quando se coloca problemas em termos da imigração. Ora, os trabalhadores mais mal pagos, mas que são cruciais para setores como a construção, a jardinagem, a agricultura, muitas vezes são, de facto, imigrantes. Portanto, como é que isto se vai conciliar? Mesmo no orçamento, que realmente foi uma grande vitória, vamos ver até que ponto é que isso não cria depois problemas. Ou seja, este orçamento não é muito popular nos Estados Unidos. À volta de 67% dos americanos rejeitam, tem cortes grandes de impostos para pessoas muito ricas, tem alguns cortes em serviços públicos, mesmo em zonas tipicamente republicanas, e portanto, vamos ver aqui como é que depois as coisas se equilibram. Mas claramente foi o ano dominado por Donald Trump, embora obviamente tivesse havido outras questões. E terminava só com esta nota, que é o que é um pouco paradoxal, eventualmente, para quem está lá a viver e vem de fora, é os Estados Unidos são claramente muito polarizados politicamente, mas isso não se nota assim tanto na vida cotidiana. Ou seja, as pessoas são, de um modo geral, extremamente agradáveis. Eu diria que em Portugal também, mas certamente igual ou mais ainda nos Estados Unidos, as pessoas cumprimentam-se, perguntam se precisam de alguma coisa, pedem sempre desculpa.

Ou seja, a questão política não se sente.

Não se sente de uma forma evidente na vida cotidiana. Mesmo, por exemplo, naquela parada militar que eu tive a oportunidade de assistir, havia pessoas claramente trumpistas e identificadas como tal. Havia pessoas que estavam na parada, mas que estavam também na outra manifestação, No Kings, portanto, anti-Trump. Basicamente, assistia uma troca de palavras mais animada, mas nada também de ameaçador entre dois desses elementos. Mas, na generalidade, de facto, o convívio foi bastante agradável. Portanto, há esse lado um pouco paradoxal, que é para já, não se nota assim tanto na vida cotidiana. Não quer dizer que não se venha a notar. E há este crescimento da violência política, que é bastante preocupante e que é detetável nos números, mas em termos de vida cotidiana, não se nota assim tanto.

E é sempre bom termos também esta perspectiva de quem lá esteve. Bruno, falavas aqui há pouco da guerra comercial global lançada por Trump, em que já há ameaças de tarifas nos próximos tempos. Como é que estão as coisas agora entre Trump e a Europa, mais propriamente?

A verdade é que Donald Trump não conseguiu propriamente grandes resultados até ver. Sendo que há também esta dúvida se o resultado que ele quer é, no fundo, aumentar as tarifas e, portanto, esta ideia de que vai fazer acordos é mais um pretexto para legitimar essa opção, ou se realmente quer fazer acordos. Mas em termos de acordos, ele dizia: "Toda a gente está a ligar-me, toda a gente quer fazer acordos com os Estados Unidos. Eu sou o grande deal maker, portanto, sou o grande negociador."

No fundo, já aqui quase a instalar o medo. Essa percepção.

Fazer essa pressão, mas na ideia de que haveria acordos. Objetivamente, o que temos é dois acordos, um agora há muito poucos dias com o Vietnã, outro com a Grã-Bretanha. São dois países extraordinariamente dependentes das relações comerciais com os Estados Unidos. O Vietnã já era o terceiro exportador para os Estados Unidos, a economia do Vietnã, que tem tido um crescimento fabuloso desde os anos 90, cresceu 51 vezes. Grande parte disso foi à força de exportações e cada vez mais nos últimos anos para os Estados Unidos, portanto, aceitou eu diria, um mau acordo, mas nesta lógica em que é melhor um mal menor, 40% de tarifas nalguns casos, 20% noutros, mas é melhor isso do que arriscar um corte com os Estados Unidos, não nos podemos dar esse luxo. A Grã-Bretanha um pouco a mesma coisa. Aceitou manter tarifas 10%, 25% sobre o aço, algumas exceções para o setor automóvel, etc. Mas genericamente um mau acordo, e uma espécie de trégua com a China. Foi o que até agora se conseguiu. De resto, mais nada. Em relação à Europa, não sabemos muito bem, e mesmo estando lá nos meios de Washington, pessoas que se interessam por estes temas e um pouco também na comunidade dos europeus que trabalhavam, era um tema sempre muito discutido, seja nos meios diplomáticos, seja nos mais acadêmicos. Muitas vezes havia rumores de um acordo iminente. Havia muito esta expectativa dos europeus de que, no fundo, se virmos bem as contas, tendo em conta não só os bens, mas também os serviços, nomeadamente os serviços digitais, onde os Estados Unidos têm um enorme superávit, na verdade, o déficit favorável à Europa andava apenas dos 50 mil milhões numa relação que são trilhões, na nossa linguagem, bilhões de dólares ou de euros, e que isso poderia resolver-se com umas compras de gás natural, umas compras de armamento, inclusive. Mas a verdade é que não há indicações seguras de que o acordo esteja iminente. E temos esta perspectiva que Donald Trump anunciou ontem de que realmente poderia anunciar um aumento ainda das tarifas, no fundo, um escalar da guerra comercial com uma série de países, sem esclarecer muito bem quais. Vamos ver em que ponto é que estará a situação com a Europa, mas eu diria que a incerteza continua a dominar. Sobretudo porque os europeus também parecem um pouco divididos. Aí a minha impressão pessoal, até com base na experiência lá e falando até com algumas pessoas que trabalharam com Donald Trump, Donald Trump basicamente respeita a força. E eu acho que esta trégua com a China mostra muito isso. O problema é que a percepção de muitos trumpistas da Europa é de fraqueza. Esta postura, por exemplo, de Mark Rutte de extrema deferência, vamos pôr assim.

Quase reverência a Donald Trump.

Reverência, de elogios excessivos, uma linguagem até um pouco descabida, para procurar conquistar Donald Trump, do meu ponto de vista, valida entre muitos trumpistas, inclusive no governo, na administração, esta ideia, e vou citar aquele famoso SignalGate, Pete Hegseth, o vice-presidente J.D. Vance, que os europeus são patéticos, são fracos. Eu percebo que há um risco de entrar aqui numa escalada, numa guerra comercial que será mau para os dois lados, mas eu acho que corre-se esse risco, tanto mais quanto há também esta impressão de que os europeus estão divididos. E não estou a falar apenas da Hungria.

E a imagem da Europa pode ficar ainda mais enfraquecida, tendo em conta esta imagem que está a passar.

Sim, no fundo, a Europa é uma superpotência econômica e comercial, se estiver unida ou se estiver suficientemente unida. Agora estamos a falar, por exemplo, de informações de que há divisões entre a França, que quer uma linha muito mais dura e, por exemplo, a Alemanha, que acha que é possível um acordo, exceções para os carros, por exemplo, a exportação automóvel. Isso não ajuda a dar poder negocial à Europa neste contexto.

Vamos avançar, Bruno, olhar para a situação na Ucrânia. Donald Trump suspendeu o envio de armas para as forças ucranianas, agora estará a ponderar o que é que significa isto no conflito, Bruno, e qual é que é o histórico do fornecimento de armamento por parte dos Estados Unidos, que foi também um tema muito discutido a propósito da Cimeira da NATO, nos Países Baixos, e também do compromisso dos 5% de investimento do PIB em defesa.

Sim, porque realmente aí a grande dúvida é: será que isto de querer mais gastos em defesa da Europa, é mesmo isso ou é sobretudo querer mais gastos de defesa na Europa para a Europa ir comprar mais armas aos Estados Unidos? E do ponto de vista do Donald Trump, e lá está até falando com algumas pessoas próximas e algumas inclusive agora estão na administração, a ideia é muito essa. Aquilo que interessa, sobretudo a Donald Trump, é mais exportações de armamento dos Estados Unidos para a Europa e, na verdade, no último ano, e mesmo sem contar com a Ucrânia, mas ainda muito mais se contarmos com a Ucrânia, a Europa, a Europa NATO, vamos dizer assim, os países europeus membros da NATO, foram o maior comprador de armamento norte-americano. Lá está, é um mercado importante. E realmente nesta questão da compra de armamento, isto nunca é só uma compra, mesmo que não seja dar, portanto, não seja cooperação nesse sentido, exige uma enorme confiança, muitas vezes acordos de cooperação, por exemplo, para ter algum retorno. Portugal, por exemplo, com a compra dos C-130, conseguiu ter aqui um dos grandes centros de manutenção dos C-130, na OGMA, aqui em Alverca, ou seja, temos aviões C-130 a ser reparados aqui, um retorno para a economia portuguesa de todo lado, inclusive norte-americanos, e não apenas da frota da Força Aérea Portuguesa E mais há esta questão, que agora também ficou muito visível na Ucrânia, que é: o armamento comprado, no fundo, é sempre uma espécie de empréstimo. Ou seja, muitas vezes, por regra, os países que vendem armamento colocam condições de que qualquer exportação ou reexportação tem de ser aprovada. Imagine, não podemos ter um país vendendo armamento americano para um país que está a combater os Estados Unidos ou a China, ou o que seja. Por regra, essas cláusulas existem sempre e inclusive, muitas vezes, restrições no sentido que só pode ser usado no território nacional daquele país. Por exemplo, no caso de Portugal, durante o período das guerras coloniais, os Estados Unidos impunham restrições ao uso de armamento norte-americano em África. Podia ser usado no contexto NATO e no Portugal europeu, mas não fora. É um grande instrumento de política externa de sempre. Esta questão do fornecimento de armamento, inclusive da venda de armamento, sempre foi uma questão diplomática. Foi muito importante, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, Portugal teve grandes dificuldades em rearmar-se, como muitos outros países no final dos anos 30, como um pouco agora, porque toda a gente está de repente a rearmar-se ao mesmo tempo, onde é que se vai buscar isso. E portanto, para conseguir esse armamento era preciso ter uma boa relação diplomática. Isso, lá está, em si mesmo já é uma indicação de proximidade, vender armamento, sobretudo num contexto em que há uma grande pressão sobre o mercado. E realmente não era apenas os Estados Unidos. Se olharmos desde 1945, os números são realmente incríveis. Os Estados Unidos, em termos de ajuda militar, é qualquer coisa como 3 bilhões e 400 mil milhões. O que é interessante também aí ver é que isso não é apenas os Estados Unidos, a União Soviética fazia exatamente a mesma coisa. Foi uma das razões, aliás, da sua falência ou das suas dificuldades no final dos anos 80 e início dos anos 90, a par com a quebra do preço do petróleo. Mas os Estados Unidos realmente fazem muito isso. E aí, o que é interessante também notar, só para terminar, é que os países que mais beneficiam deste favor americano, sobretudo da ajuda, ou seja, da doação, realmente, mesmo no histórico, não são os países europeus, são sobretudo países do Médio Oriente. Os grandes campeões são Israel e o Egito. E acho que também é legítimo perguntar aos norte-americanos se realmente os europeus foram menos bons aliados dos Estados Unidos do que Israel ou o Egito, se colaboraram menos em operações militares, em momentos de dificuldade ou de crise. Portanto, acho que os europeus têm dado um bom retorno a esta dimensão de ajuda ou de venda de armamento norte-americano.

E Bruno, falávamos aqui da Ucrânia, agora vamos virar atenções para o Médio Oriente. Perguntar-te por que os iranianos não se revoltam e derrubam o regime e também se o cessar-fogo vai durar e se pode estender até Gaza.

Bem, por que os iranianos não derrubam o regime?

É uma questão complexa.

Sim, é uma questão complexa neste sentido, que há muitos indicadores de que há uma enorme insatisfação com o regime. Tivemos grandes protestos em 2021, 2022, até basicamente 2023. Tivemos toda aquela questão em torno dos direitos das mulheres, da obrigação de usar o véu, etc. E da resistência das jovens iranianas a isso, com muito apoio popular.

Com muitos episódios que chegaram até nós.

Exatamente. Bem, esses episódios levaram a uma repressão massiva a centenas de execuções, a milhares e milhares de prisões, espancamentos, etc. Portanto, uma parte da resposta é bastante simples, que é: o regime teocrático iraniano tem um enorme aparelho repressivo.

E consegue sempre conter esse descontentamento.

Consegue reprimi-lo violentamente. Está disposto a usar a repressão violenta, está disposto a disparar, a matar, a prender, a executar. E tem múltiplos instrumentos para fazer isso. Tem milícias, tem vários serviços secretos, tem a guarda revolucionária, que é uma espécie de exército paralelo.

E tem acontecido muito nos últimos anos, Bruno.

Tem acontecido muito nos últimos anos. O episódio anterior foi em 2009, a partir de alguém que vinha do interior do próprio regime, portanto, é basicamente uma eleição fraudulenta em que o candidato, digamos, da oposição, ainda assim com alguma lealdade ao regime, é basicamente impedido de ganhar e acaba, aliás, preso, também em prisão domiciliar. Portanto, essa parte da resposta é relativamente clara, é relativamente simples. Depois podemos dizer: bem, será que o exílio não podia ser mais ativo? Mas lá está, há também uma repressão muito ativa das ligações entre a diáspora iraniana e o interior. E, portanto, realmente temos esta questão, e temos visto isso repetidamente nos últimos anos, que é que não basta haver uma forte oposição, não basta haver grandes manifestações populares. É fundamental que haja uma fratura na elite do regime, é fundamental que as Forças Armadas, as forças de segurança, se recusem a reprimir eficazmente ou até mudem de lado e eventualmente possam dar um autogolpe, por exemplo, ou um golpe, para mudar o regime, como aconteceu em Portugal em 1974. Portanto, pode haver muita insatisfação popular, mas se o regime tiver uma elite coesa e se tiver Forças Armadas, forças de segurança aliadas, é muito difícil derrubar esse regime. Em relação ao cessar-fogo, vamos ver. Temos sinais contraditórios. Para já, o Irão veio dizer que se continua comprometido também com o Tratado de Não Proliferação. Isso parece sinalizar que não vai avançar para um programa secreto de aquisição de armas nucleares aceleradas, que poderiam pôr em causa eventualmente esse cessar-fogo. Eu diria que podemos aqui estar moderadamente otimistas, mas como tudo no Médio Oriente, como todos os cessar-fogo no Médio Oriente, temos de ver. No fundo, o futuro dirá se não há aqui algum fator inesperado que acabe por levar a uma nova explosão de violência.

E Bruno, nós vamos fazer aqui uma curta pausa neste "Cinco Continentes". Voltamos já a seguir para continuar esta viagem pela geopolítica internacional. É logo depois das notícias.

Estamos de regresso à segunda parte do Cinco Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis, que já voltou dos Estados Unidos e agora está conosco em Portugal, aqui nos estúdios da Rádio Observador. Bruno, na primeira parte falamos dos Estados Unidos, da Ucrânia e ainda do Irão. Agora, Zé, vamos para outro país que neste episódio também está em destaque.

Vamos falar da Tailândia. Bruno, situação complicada no país a envolver a primeira-ministra. Afinal de contas, ela caiu ou não? É a primeira pergunta. E aceleramos isso um pouco na semana passada, mas qual é o histórico do país e quais são as implicações desta crise para a Ásia e também para a geopolítica mundial, a ordem global?

Sim, realmente falamos na semana passada e a resposta é: caiu mais ou menos. Ou seja, o governo manteve-se, portanto, não houve uma mudança de governo, a coligação manteve-se, ou melhor, o governo caiu, mas a coligação do governo manteve-se. A ex-primeira-ministra é agora ministra da Cultura e o primeiro-ministro é um veterano do partido da primeira-ministra. Qual é a questão? Isto claramente sinaliza um enfraquecimento dela. No entanto, aqui há sempre ter em conta este fator, é que no fundo, este partido da primeira-ministra, Shinawatra, é do pai dela, do Thaksin Shinawatra, que é um dos grandes empresários da Tailândia e é também uma figura populista que está impedido de exercer funções de primeiro-ministro, porque está também com processos em tribunal, mas como parte um acordo com os militares, que são aqui uma força, e com os partidos mais conservadores próximos dos militares, que são uma grande força na Tailândia, realmente foi possível há dois anos haver um primeiro governo que não era completamente dominado por estes partidos mais conservadores e mais próximos dos militares. E, portanto, para já, essa coligação mantém-se, mas realmente bastante enfraquecida. A primeira-ministra que saiu, mas que se mantém no governo, tinha apenas uma popularidade volta de 9%. Portanto, realmente não é uma posição muito forte, sobretudo para um partido supostamente populista. Isto claramente traduz-se num peso reforçado dos militares, que são realmente aqui o grande poder na Tailândia, basicamente desde 1932, o fim da monarquia absoluta. Houve 12 golpes de Estado desde 1932, o último foi em 2000.

É obra.

Exatamente. Portanto, basicamente quando os militares acham que não têm suficiente controle sobre o governo em funções, muitas vezes derrubam esse governo, com algum apoio das elites, com algum apoio também popular, porque isso é aqui um fator importante, que eu sublinho sempre. A questão muitas vezes em relação aos golpes militares não é por que existem, é por que não existem mais. No fundo, os militares, à partida, têm claramente uma força esmagadora em qualquer país. Agora, o ponto é: nós o que vemos historicamente é que não acontecem golpes militares por acaso. Há uma crise, há uma situação que cria enormes divisões na sociedade civil, entre as próprias elites, que muitas vezes começam a apelar elas próprias a uma intervenção militar, e é isso que acaba por levar certos setores dentro dos militares a avançarem para essa via, mas precisando sempre de apoio de elites civis e de uma parte da população, pelo menos. O último desses golpes foi realmente, como eu dizia, em 2016, e só há dois anos é que os militares deixaram de controlar mais diretamente o governo. Em termos do histórico, a Tailândia, realmente, e esta região do Sudeste Asiático é muito interessante. A Tailândia, volto a pedir aos ouvintes, basta olharem para o mapa, tem aqui um lugar central.

É muito grande.

É um país que dá à volta de meio milhão de quilômetros quadrados. É a maior economia desta zona do Sudeste Asiático, a seguir à Indonésia, mas a Indonésia é um país excêntrico, é um país insular, obviamente tem um enorme peso econômico, a sua economia é quase três vezes a da Tailândia, mas a Tailândia é realmente a maior desta zona continental, é maior do que a Malásia, do que Cingapura, que é um país pequeno, mas uma enorme potência econômica. E realmente, a Tailândia tem tido um peso dominante nesta região, basicamente desde o século XV. Até tendo em conta agora estas disputas com o Camboja, até ao século XV, no período medieval, se quisermos, a partir do século nono, décimo, são realmente estados khmer, são Estados cambojanos, se quisermos, Angkor Wat é a capital histórica, que dominam esta região, inclusive influenciam muito a cultura tailandesa, a questão do budismo, tudo isso. A partir do século XV, sobretudo depois o reino Ayutthaya vai ser o poder dominante nesta região, vai controlar muitos territórios que hoje fazem parte do Camboja, da Malásia, da Birmânia. A partir de meados do século XVIII, isso começa a ser disputado por um emergente império birmanês. Portanto, no século XVIII é um choque entre a Birmânia e a Tailândia. Os portugueses têm aqui um papel muito importante. Se nós formos a Bangkok, a embaixada portuguesa é provavelmente a mais bonita embaixada em Bangkok. Isso reflete o facto de os tailandeses terem essa memória histórica de uma longa aliança entre os portugueses e os Estados tailandeses, desde o século XVI. E de facto, depois no século XVIII, cai essa dinastia histórica, a Ayutthaya, e surge esta dinastia que ainda hoje tem um papel muito importante na vida política tailandesa, os Chakri, que se vão aliar realmente aos militares e vão ter aqui também um esforço de modernização, adotando tecnologias europeias, práticas europeias de governação, também ao nível militar, obviamente, e vão ser muito hábeis também na gestão diplomática. Basicamente, a Tailândia construída-se como uma espécie de Estado tampão entre os domínios franceses. A França vai controlar, a partir de meados do século XIX, o Vietnã, depois o Camboja e o Laos, e os domínios britânicos Em que os britânicos vão avançar a partir da Índia e vão também ocupar a Birmânia ao longo do século XIX. E depois, a partir da Segunda Guerra Mundial, a Tailândia vai ser o grande ponto de apoio dos Estados Unidos nesta região, sobretudo quando cai o Vietname, o Vietname do Sul. Vai ser a barreira pra evitar que haja aqui um efeito dominó pra além do Vietname. Isso aconteceu no Laos e no Camboja, mas foi travado na Tailândia. É realmente um país com uma história de grande importância nesta região e, portanto, o que se passa na Tailândia, haver crises políticas ou não, crises econômicas ou não, e eventualmente até um choque militar entre o Camboja e a Tailândia, que é uma questão que continua em cima da mesa, pode realmente ter um efeito desestabilizador em toda esta região. E é por isso que a Organização Regional do Sudoeste Asiático, que faz parte da Tailândia e o Camboja, a ASEAN, tem apelado para uma resolução pacífica e tem procurado, supostamente nos bastidores, fazer algum esforço de mediação pra evitar que esta crise, quer de fronteiras com o Camboja, quer crise interna da Tailândia, possa ter um efeito desestabilizador mais amplo.

Vamos a outra suerte aqui em destaque neste Cinco Continentes, leva-nos até África, na Etiópia, a tensão tem vindo a crescer com o Egito e há aqui questões que envolvem, Bruno, uma barragem. Há um risco de guerra devido à água que pode acontecer?

É uma questão que se tem falado muitas vezes ao longo dos últimos anos. Esta barragem começa a ser construída basicamente no Nilo Azul, portanto, no grande braço que vem dos planaltos da Etiópia e que depois vai desaguar no Nilo principal. Desde 2011, basicamente, o primeiro-ministro etíope anunciou esta semana que finalmente todos os trabalhos estão concluídos e, portanto, a barragem estará plenamente pronta a funcionar. Realmente, desde que o projeto foi anunciado, desde que começou a ser construído, que há ocasionalmente tensões, ameaças, críticas do Egito. O Egito diz que isto viola um tratado que garantia que não haveria restrições no uso da água do Nilo. Obviamente, sabemos que o Nilo é central no Egito há milhares de anos, literalmente. No Egito antigo, o Nilo era um deus e facilmente se percebe. Basicamente, o Egito seria um deserto, em vez de ser um oásis em toda aquela zona do Planalto Nilo, se não fosse, de facto, o Nilo e também a possibilidade de irrigação que o rio cria. É normal que isso crie grandes receios ao Egito. A Etiópia vai dizendo que vai fazer uma gestão responsável, que não tem nenhum objetivo de prejudicar o Egito, mas realmente esta é uma questão que tem peso crescente. Se temos um mundo mais quente, se temos mais secas prolongadas, vai haver mais tensões na repartição das águas. Muitas vezes os rios atravessam várias fronteiras. Nós provavelmente vamos ter tensões acrescidas com a Espanha na gestão desse problema, mas noutros contextos, em que já há outros conflitos mais acesos, isto pode ser ainda um fator de agravamento. Temos isso, por exemplo, entre o Paquistão e a Índia. Uma das grandes retaliações da Índia em relação ao Paquistão depois deste conflito recente foi basicamente denunciar o tratado que regia a repartição das águas. Aí é a Índia que controla os rios a montante, que vêm dos Himalaias e que vão descer até o Paquistão. Temos realmente o risco aqui também. O Egito já, pelo menos uma vez, ameaçou eventualmente recorrer a meios militares se sentir que há aqui um abuso do poder da Etiópia com a construção desta barragem pra proteger o seu abastecimento. Felizmente, isso nunca se concretizou, mas eu acho que é uma possibilidade real. Obviamente, nunca será apenas esse fator. Se há boas relações entre os países, haverá certamente um esforço, estou convencido que será o caso em Portugal e Espanha, pra resolver estas questões de forma diplomática e de forma racional, sensata. Mas realmente esta tendência pra tensões crescentes, conflitos crescentes e eventualmente até conflitos violentos em torno da repartição das águas de rios internacionais, acho que é uma tendência muito clara e aqui é um exemplo paradigmático disso.

É uma situação efetivamente complicada. Bruno, vamos até ao Brasil, onde Lula da Silva falou na possibilidade de assinalar a data em que as últimas tropas portuguesas foram expulsas do Brasil. Faz sentido, Bruno? Há aqui algum sentido político e histórico?

Do ponto de vista histórico, há aqui um fato por trás disso. Realmente, o 2 de julho de 1823, basicamente o Brasil proclama a sua independência através do príncipe herdeiro Dom Pedro, que era príncipe herdeiro também da coroa de Portugal, filho do rei português, e tanto quanto sabemos das fontes, por conselho do próprio rei português, o Dom João VI, quando, por causa da Revolução Liberal de 1820, é forçado a sair do Brasil, onde ele estava muito satisfeito, e voltar a Lisboa, diz ao seu filho, que fica lá como representante do pai: "Se houver aqui um processo de independência, eu estou convencido que provavelmente vai acontecer, deves ser tu a liderar isso e não qualquer aventureiro". E portanto, de facto, é o Dom Pedro que vai declarar a independência, os famosos Grito de Ipiranga, em 1822. Essa é a data oficial, 7 de setembro, do Dia da Independência, obviamente, é um feriado no Brasil. Mas agora há este 2 de julho de 1823, não é um ano depois, mas são bastantes meses depois, nove meses depois, realmente as últimas tropas portuguesas saem do Brasil, não do Rio de Janeiro, onde rapidamente a situação ficou controlada, ou do Sul, mas da Bahia. Por que isso aparece agora? Pra além destes dados históricos, obviamente, o Brasil considera-se independente e tinha um governo, na prática, independente desde setembro de 1822. Não controlava todo o seu território. A dúvida maior em relação à questão da independência nem foi tanto em relação à Bahia, foi mais até em relação ao Maranhão, à zona do Norte, Grão-Pará e Maranhão, que Estava praticamente mais próximo de Lisboa do que do Rio de Janeiro, propriamente em termos de distância. E portanto, nessa zona do norte realmente houve uma maior resistência, até entre as próprias elites locais. Não era tão evidente assim que eles preferissem ficar subordinados ao Rio de Janeiro do que a Lisboa. Mas a verdade é que não havia interesse da parte portuguesa numa grande resistência. E fica claro por isto que eu referi, que o monarca, o chefe de Estado, Dom João VI, foi ele que disse ao seu filho: "É melhor vocês avançarem pra um processo de independência controlado e que depois garanta uma boa relação com Portugal". Portanto, ao contrário daquilo que aconteceu na América espanhola, não houve guerras prolongadas durante anos e anos, com imensa destruição, imensos mortos. De facto, basicamente, as tropas portuguesas pouco resistiram, houve poucos choques militares entre portugueses e brasileiros e rapidamente o processo passou por uma negociação que levou ao reconhecimento da independência em 1825, com a mediação britânica e um tratado de paz e amizade perpétua. O que justifica isto da parte do Lula? Eu acho que é sobretudo a política interna. Há aqui uma dúvida, que é se isto significa que Lula, que entre as elites brasileiras sempre houve setores que confundem a crítica ao colonialismo, que é praticamente universal hoje em dia, com uma espécie de lusofobia, uma espécie de complexo de superioridade e inferioridade mal resolvido em relação a Portugal, que leva a querer quase que forçar relações hostis com Portugal, que me parece realmente não fazer muito sentido do ponto de vista dos interesses de um lado e do outro. Realmente Lula nunca alinhou com isso. Mais facilmente Bolsonaro, por exemplo, mostrava pouco interesse em Portugal. Sempre houve setores na esquerda e na direita brasileira um pouco lusofóbicos, mas também há setores importantes que prezam as boas relações com Portugal. Lula fazia parte desse setor. Eu não percebo se isto significa que ele vai mudar de lado, vamos dizer assim, ou se é realmente sobretudo aqui uma questão de política interna, e ele, no fundo, confia que isso não terá impactos em Portugal. O problema hoje em dia é que não existe política puramente interna, tudo é ouvido quase instantaneamente em todo lado. Política interna, por quê? Bem, isto é uma forma de valorizar a Bahia, de valorizar esta zona do Nordeste, onde o PT, o partido Lula, tem uma grande reserva eleitoral, mas que está em perda. As sondagens não são favoráveis a Lula pra a sua reeleição. Ele apresentou isto precisamente como uma forma de valorizar os baianos e a Bahia. Aí não é especulação minha, acho que está bastante claro nas suas declarações. E é também uma forma de procurar apoio mais militante da esquerda do partido, o Partido dos Trabalhadores, onde há muito esta linha de anticolonialismo póstumo. Passado 200 anos da independência, aparentemente todos os problemas do Brasil ainda são causados pelo colonialismo português. Bem, se é assim, realmente isso é uma enorme confissão de incapacidade das elites brasileiras nos últimos 200 anos. Mas realmente há esta ideia do nacionalismo emancipador, esta ideia de que o que interessa é, no fundo, as lutas a partir de baixo e não propriamente a declaração de independência a partir de cima. E também me parece que nesses dois aspectos, há aqui uma dimensão de política interna que explicará, no essencial, estas declarações. Claro, em termos literais, elas não fazem nenhum sentido. Lula, não sei se aí foi descuido, se foi realmente puxar um pouco por este lado, a expulsão dos últimos portugueses. Bem, praticamente não houve expulsão de portugueses do Brasil. Houve expulsão das tropas portugueses ou a saída das tropas portuguesas. A generalidade dos portugueses que estavam no Brasil, continuaram no Brasil. O próprio Lula da Silva, como o nome indica, é descendente de portugueses, como são grande parte dos brasileiros, mesmo depois com misturas de outros imigrantes mais recentes.

E Bruno, nós continuamos aqui na América do Sul, mas vamos até o extremo norte falar da Colômbia. Há mudanças, saiu a ministra dos Negócios Estrangeiros e há aqui uma ligação com Portugal nesta crise interna. O que está aqui em causa? Explica-nos.

Bem, Laura Sarabia saiu realmente das funções de chanceler, ou seja, ministra dos Negócios Estrangeiros. Foi a mais jovem em toda a história da Colômbia, apenas com 30 anos. Ela realmente é uma figura muito importante, mas muito controversa, muito polêmica nesta administração do presidente Petro, que fez dela chefe de gabinete. Ela foi também muito importante na sua campanha de eleição, depois uma espécie de ministra da presidência e depois ministra dos Negócios Estrangeiros. Faz parte desta ala mais de esquerda, como aliás o próprio presidente. Como eu dizia, ela sempre teve relações difíceis com outros ministros, portanto gerou muita controvérsia. Houve um caso também, mas um caso de escândalo ligado, pelo que eu percebi, à ama, à pessoa que contratava pra tratar das crianças, etc. Mas que rapidamente depois de sair dessas funções de chefe de gabinete, regressou como ministra. É alguém claramente com muita capacidade também de organização e de gestão política, mas realmente cria bastantes anticorpos. Aqui o que é interessante, o que é curioso, diria eu, do ponto de vista de Portugal, é: as relações entre Portugal e Colômbia têm se intensificado em termos econômicos, até com investimentos cruzados também importantes, o Grupo Pingo Doce, por exemplo, lá, aqui as cervejeiras. Mas enfim, há também esta dimensão ibero-americana fora dos países habituais. Mas aqui o que é interessante é que aparentemente, digamos, o que despoletou esta crise, embora não será apenas isso, foi uma questão de gestão de passaportes. A ministra estava em desacordo com a ideia de mudar a empresa que geria isso e aparentemente, isso será feito por uma empresa colombiana, mas em parceria com uma empresa portuguesa ou com quem aqui em Portugal faz os passaportes, que eu confesso que não sei exatamente, tentei perceber, mas não sei exatamente o que é, se é a Imprensa Nacional, se é algo assim. Mas aparentemente há aqui uma colaboração com Portugal, e isso não terá agradado a esta ministra mais nacionalista e os elementos mais pragmáticos do governo terão conseguido forçar esta solução, e a ministra foi afastada, ou melhor, optou por se demitir. Vamos ver se corre bem. Aqui Portugal tem responsabilidades acrescidas, vamos ver se consegue corresponder e se não há problemas com a gestão dos passaportes colombianos.

Aqui um incidente que esperamos que não aconteça. Bruno, vamos avançar Com uma pergunta muito simples: vai haver Dalai Lama ou não depois do atual Dalai Lama, que fez anos recentemente, deixou uma mensagem, e que importância tem esta figura do Dalai Lama na geopolítica regional e global?

Bem, o Dalai Lama realmente fez 90 anos, portanto, a questão da morte chega a todos. No budismo, realmente há esta crença na reencarnação e há também uma crença nos chamados Bodhisattva, que no fundo são uma espécie de alter egos do Buda, pelo que eu percebo, o Bodhisattva da compaixão, são figuras que a partida sairiam deste círculo de reencarnação e, portanto, atingiriam o Nirvana, mas por causa da sua dedicação à humanidade, desta compaixão, a preocupação com os outros continuam a reencarnar para continuar essa missão. E isto é uma tradição muito importante nas lideranças religiosas budistas, nomeadamente esta figura do Dalai Lama, que é a mais importante no budismo tibetano. Portanto, esta é a 14ª reencarnação, se quisermos. Há todo um ritual muito complexo, eu não estou aqui a dizer que tenho poderes especiais para saber que vai haver. O que é relevante é que realmente o Dalai Lama disse que ia haver. Havia especulação que ele eventualmente poderia dizer: "Não, eu não vou voltar a reencarnar". E, portanto, o governo tibetano no exílio vai deixar de ter a figura da autoridade última, mas vai passar a ser puramente um governo eleito, embora com base na diáspora. Mas realmente ele deixou claro que isso não seria assim. Por que essa questão se colocou? Porque há o receio que a China interfira no processo. Ou seja, o Partido Comunista Chinês tem um departamento de assuntos religiosos que reclama a capacidade de controlar a reencarnação dos líderes religiosos budistas no Tibete. Isso já aconteceu, por exemplo, com a segunda figura mais importante, o Panchen Lama. No fundo há dois Panchen Lamas, há um que é o reconhecido pelo budismo e depois há um que é o reconhecido pelo comunismo chinês. Portanto, havia esta ideia de que talvez uma forma de evitar isso seria simplesmente o Dalai Lama dizer: "Eu não vou reencarnar". Ele disse que não. Agora vamos ver como é que o processo vai ser gerido. Eu arrisco-me a prever que os chineses vão arranjar o seu Dalai Lama depois deste morrer. Tem a importância na geopolítica regional, sobretudo, mas mesmo global. O Dalai Lama vive no exílio na Índia, numa zona dos Himalaias indianos, que corresponde a uma parte do Caxemira, Ladakh, que é de maioria budista. O governo indiano tem muito interesse em puxar por essa identidade budista, até para limitar a influência muçulmana em Caxemira, tem apoiado este governo tibetano no exílio, e isso é um fator de tensões com a China. Portanto, imagino que também nesta crise sucessória de reencarnação, essa dimensão possa voltar a vir ao de cima e ser mais um fator de renovadas tensões entre a China e a Índia, e portanto, desse ponto de vista, tem algum impacto na geopolítica regional e global.

Ora bem, Bruno, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Como tal, é tempo de escutarmos a tua habitual recomendação. Por isso, agora em Portugal, o que é que queres sugerir aos nossos ouvintes? O que é que aí vem?

Vou sugerir um livro português, e realmente estando em Portugal faz todo o sentido. O livro da embaixadora Ana Gomes e da Bárbara Reis, jornalista do Público, que no fundo são as memórias do ano de 1999 da primeira embaixadora portuguesa em Jacarta. Tecnicamente ainda não era uma embaixada, era uma representação ainda a caminho de ser embaixada, mas no fundo todo o processo de negociação entre Portugal e a Indonésia em torno da independência de Timor em 1999. E realmente é uma diplomacia pouco convencional. A própria capa do livro aponta para aí, convido os ouvintes a olharem pelo menos para a capa, mas a lerem o livro.

Estou a vê-la por aqui.

É realmente um livro também com uma boa edição da Tinta da China. Portanto, é o resultado deste trabalho de entrevistas sistemáticas da Bárbara Reis à Ana Gomes e acho que é algo que vale muito a pena ler. É uma outra forma de fazer diplomacia, uma diplomacia mais fora da caixa, que eu acho que também tem o seu lugar, e que um país como Portugal às vezes tende a ser muito convencional, muito por dentro da sua diplomacia, e eu acho que para conseguir mais visibilidade, se calhar precisa às vezes de arriscar um bocadinho mais e ver quando é que faz sentido este tipo de diplomacia mais fora da caixa, que aqui claramente resultou muito bem e teve um resultado muito importante. Obviamente também num contexto que já era mais favorável, de democratização da Indonésia, de final da Guerra Fria, mas em todo caso, o papel da diplomacia portuguesa foi aqui muito importante. E portanto, é uma bela história diplomática recente, com um papel relevante para Portugal numa zona do mundo também muito importante, como é a Ásia.

Bruno Cardoso Reis, nós ficamos por aqui com os Cinco Continentes. Se tiver alguma dúvida, já sabe, envie as suas perguntas através do endereço ouvinte@observador.pt. Dizer também que nos pode seguir nas plataformas de podcast, porque caso não nos consiga ouvir na rádio, recebe sempre uma notificação a dizer que há novo episódio. Por isso, não há desculpas.

E podem classificar com estrelinhas se quiserem, que acho que isso também ajuda. Disseram que ajudava.

Sim, e podem também deixar comentários nas plataformas de podcast a todos os episódios. Quem sabe perguntas também podem surgir através disso mesmo. Bruno, é muito bom ter-te por aqui.

Muito obrigado.

Agora vai ser ainda mais fácil.

Em pessoa e bom fim de semana a todos. Boa semana.

Um abraço, Bruno, e até ao próximo sábado.

Até ao próximo sábado.

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12:59, está com a Rádio Observador. Já a seguir atualizamos as notícias na Rádio Observador, mas antes disso espreitamos o tempo, que ainda hoje não tivemos tempo para dar destaque àquilo que vai poder contar para este fim de semana. Sábado com céu pouco nublado ou limpo. Ainda assim, existe a possibilidade de ocorrência de aguaceiros e trovoada no interior norte e centro. Já amanhã, domingo, a tendência mantém-se com o céu pouco nublado ou limpo ao longo do domingo e as temperaturas descem