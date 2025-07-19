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Aos sábados fazemos sempre uma viagem pelos cinco continentes aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e contamos também com o historiador Bruno Cardoso Reis para olhar para a geopolítica internacional. Bruno, bem-vindo mais uma vez para uma nova semana. Como é que estás?

Bem-vindo, Bruno. Como estás?

Olá, obrigado. Tudo bem, estou ótimo. Obrigado.

Fantástico. Bruno, vamos começar por analisar a situação no Médio Oriente e também na Ucrânia, dois dos conflitos mais importantes no globo. Esta semana ficou marcada por novos ataques de Israel, agora contra a Síria, e também por novos anúncios sobre a Ucrânia. Como é que estão as coisas, Bruno Cardoso Reis, nestes dois cenários regionais?

Eu acho que, na verdade, estão mal, embora pudessem estar pior. E também não estou seguro que esta semana tenha mudado as coisas de forma assim tão radical. À partida, há um dado comum que é continuamos a não ter cessar-fogo nem num lado nem noutro. Apesar das promessas do novo presidente americano, Donald Trump, de que conseguiria, de forma quase instantânea, um cessar-fogo, uma paz nestas duas regiões, isso realmente sempre pareceu muito pouco provável, excessivamente ambicioso, e realmente tem-se confirmado que é assim. Em termos da Ucrânia, houve realmente aqui o confirmar de uma certa viragem da parte do presidente norte-americano, que é uma figura sempre central na política externa americana, mas ainda mais central quando se trata de Donald Trump, que liga muito pouco às instituições, aos processos habituais, aos especialistas, aos diplomatas profissionais, etc. Portanto, esta ideia de que realmente parece consolidar-se esta tendência para ele se afirmar como mais simpático em relação à Ucrânia, mais disponível a apoiar a Ucrânia, sobretudo se isso não tiver custos para os Estados Unidos ou até se der lucros aos Estados Unidos, nomeadamente à sua indústria de armamento, ou seja, basicamente se os ucranianos e os europeus pagarem, e mais crítico da Rússia, ou seja, mais próximo daquela posição que me parece razoável desde o início, que é não haverá nenhuma possibilidade de um cessar-fogo, não estou a falar aqui de um acordo de paz mais amplo, se a Rússia de Putin continuar convencida de que militarmente consegue alguns ganhos, mesmo com enormes custos. Claramente os custos, sobretudo em termos de mortos e feridos, de baixas, não é algo que preocupe muito o Kremlin e o presidente Putin, mas realmente, sobretudo se ele se convencer que isso continua a ter alguns ganhos em termos militares e também se estiver convencido de que a situação militar da Ucrânia, o desequilíbrio estratégico de partida, a assimetria de poder de partida, que eu nunca me canso de repetir, era 10 para 1, de 20 para 1 em muitos dos principais sistemas de capacidades militares, seja aviões de combate, seja carros de combate, artilharia, marinha, praticamente não havia marinha ucraniana desde 2014. E portanto, a única forma de reequilibrar um pouco as coisas, além do heroísmo ucraniano, da determinação em resistir, em defender a sua independência e o seu território, era realmente o armamento ocidental. Portanto, aí um avanço positivo, mas que tem sempre que ter aqui uma enorme prudência, porque realmente Trump é altamente imprevisível e a qualquer momento também pode voltar a mudar de inclinação e acho que é uma evolução positiva no sentido certo, mas teremos de ver se confirma, se consolida, se dura. Em relação ao Médio Oriente, realmente o dado que parece aqui mais relevante é a continuação das negociações muito difíceis para um cessar-fogo entre o Hamas e Israel, mesmo com o envolvimento dos Estados Unidos, e eventualmente a possibilidade de um alargamento ou do intensificar do conflito, se quisermos, na Síria. Tivemos a queda do regime de Assad, a consolidação deste novo poder sunita de Al-Ashad, o antigo líder da Al-Qaeda na Síria, que entretanto se moderou ou procura apresentar-se como mais moderado, não envolvido no terrorismo internacional. Este último dado, pelo menos, é relativamente objetivo, mas daí a ele ser realmente um moderado a prazo e isto não ser uma tática, daí a ele conseguir gerir estes múltiplos grupos étnicos e religiosos em que está dividida a Síria, a maioria é claramente sunita, talvez à volta de 60%, mas quase tantos sírios são de outros grupos étnico-religiosos. E portanto aqui, sobretudo, acendeu-se o conflito no sul, numa zona que é muito importante para Israel, que funciona na prática como uma zona tampão a sul da capital Damasco e entre a capital e o território israelita ocupado os Montes Golã. E aí realmente com os drusos a terem um papel crucial, este grupo dá à volta de 1 milhão de pessoas que está distribuído entre o Líbano, a Síria e o norte de Israel, um grupo, digamos, herético dentro do Islão. Há muitos muçulmanos que nem os consideram muçulmanos, muito fechado também, com tradições herméticas muito antigas, remontam ao século XI, mas que tem este dado que tem sido historicamente um dos grupos que muitas vezes se alia a Israel. Até pela importância também do norte de Israel nas tradições religiosas drusas, pelo fato de os drusos em Israel terem cidadania israelita e muitas vezes terem que fazer o serviço militar obrigatório e terem carreiras militares bastante destacadas. E portanto, esse é o dado novo e vamos ver como é que evolui. Aparentemente há, ao mesmo tempo, conversações secretas entre o novo regime sírio e Israel. O regime sírio tem o apoio de alguns países árabes moderados que são importantes para os Estados Unidos, que têm um pouco também apadrinhado este novo regime, sobretudo a questão da Arábia Saudita. Portanto, vamos ver se isso prevalece, pesa mais a importância também de algum apoio ocidental ou dos árabes moderados para a reconstrução da Síria, ou se o que prevalece é mais uma lógica sectária e mais intolerante, mais fundamentalista, seja deliberada, seja a verdadeira vontade do novo regime e dos seus líderes, seja um pouco porque os acontecimentos escapam ao seu controle.

E Bruno, vamos excepcionalmente até Portugal para destaque para o discurso de Luís Montenegro sobre a defesa. Diz o primeiro-ministro que Portugal vai investir mais de mil milhões de euros até o final do ano e considera um acordo com o PS essencial, mas não deixa de parte outros partidos. O que é que podemos retirar deste discurso, Bruno, tendo em conta, claro, o contexto global e regional e destes conflitos que estivemos a falar agora nos últimos minutos?

Sim, nós por regra não falamos realmente de política interna portuguesa, mas falamos às vezes de política externa ou política de defesa, porque obviamente é relevante vermos aqui as implicações para Portugal de todas estas questões que aqui vamos discutindo nos diferentes continentes. Realmente há dado de partida que é muito importante, que é a Europa deixou de ser um continente de paz, que foi durante muitas décadas, às vezes uma paz no contexto da Guerra Fria, muito tensa, muito desconfiada, com muitos riscos. Houve obviamente aquele intervalo nos anos 90, sobretudo por causa das guerras na ex-Jugoslávia, mas realmente 2024 é o ano em que pela primeira vez desde a Segunda Guerra Mundial, a Europa é o continente que mais contribui para mortes em combate no mundo, no conjunto do mundo. Há uma tendência global para mais conflitos armados, que se vem consolidando na última década. Há uma tendência global para aumento do gasto em defesa, do investimento em defesa, que também se vem consolidando na última década. O último ano teve um aumento excepcional, foi o ano em que mais aumentou a despesa em defesa desde o final da Guerra Fria, desde 1988. E portanto, aqui Portugal está a acompanhar essa tendência e está a acompanhar também essa tendência na forma como ela se concretiza na principal aliança de Portugal, que é a Aliança Atlântica, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, OTAN ou NATO, desde 1949, que essa é a principal garantia de segurança de Portugal. É consensualmente vista como a aliança militar mais robusta a nível global, mais durável também de toda a história. Tem a maior potência militar global, os Estados Unidos. Essa potência militar tem deixado muito claro que não está disponível a assumir o mesmo nível de quota-parte neste esforço de defesa coletiva que assumiu no passado, em particular em relação à Europa, e que os parceiros europeus têm de fazer mais, têm de gastar mais. E portanto, esse fato, o fato de termos um mundo muito mais perigoso, de termos, sobretudo por causa da Rússia, um vizinho que é uma grande potência militar, não é em outras áreas, mas é na área militar, é uma grande potência nuclear, inclusive, que tem claramente prioridades, objetivos estratégicos muito agressivos, revisionistas, que põem em causa a ordem regional e global a que nos habituamos durante muitas décadas. Tudo isso realmente, do meu ponto de vista, deixa claro que é necessário que Portugal, como a generalidade dos países europeus, gastem mais em defesa. E portanto, parece-me que este discurso vai no sentido certo. Não fazer isso teria custos em termos da nossa credibilidade no seio da aliança, teria eventualmente custos na disponibilidade de outros aliados nos ajudarem no caso vir a ser necessário. Eu percebo, e é verdade, que Portugal não está aqui diretamente ameaçado pela Rússia, mas a Rússia está cada vez mais presente no Atlântico. Há ataques híbridos, ciberataques, sabotagens, ainda há poucos meses um assassinato, por exemplo, mais um assassinato suspeito aqui na vizinha Espanha. E não sabemos, porque temos o flanco sul, aqui a fronteira sul, que para já está relativamente estável, graças a um país como Marrocos, que se apresenta como um país amigo e relativamente estável, mas essas coisas podem mudar. E portanto, parece-me realmente prudente, até porque isto vai de par também com enormes mudanças tecnológicas. Enfim, obviamente os ouvintes estão cientes disso nas suas áreas, mas elas têm enormes implicações também na área da defesa. Provavelmente muitos sistemas a que estamos habituados vão se tornar obsoletos ou pelo menos em parte. A importância dos drones é o exemplo mais evidente disso. E portanto, tudo isso exige realmente novos investimentos e parece-me que é muito importante que isso seja feito com o máximo de consenso entre os principais partidos, eu diria prioritariamente entre os partidos que historicamente têm liderado governos em Portugal, o PSD e o PS. Também percebo que o governo atual diga: "Bem, não vamos excluir ninguém". Também entendo que o PS possa dizer: "Bem, devem falar prioritariamente conosco", até porque o outro grande partido que entretanto emergiu, o CHEGA, não se sabe quanto tempo é que dura e sobretudo, muitas vezes tem posturas muito populistas, que não dão tantas garantias em termos da solidez deste tipo de compromissos. Mas realmente eu percebo também que o governo tenha de dialogar com todos e que fosse importante haver o máximo de consenso em relação a estes temas. São grandes investimentos, são investimentos que demoram muito tempo a concretizar-se também e, portanto, por natureza quase, envolvem mais do que um governo e muitas vezes mais do que um partido.

Bruno, a meta dos 5% do PIB investido foi o acordo na Cimeira da NATO, que decorreu nos Países Baixos. Não é demais, devemos endividar-nos para isso? Ou será que tudo, até maternidades, podem contar para esse número? É uma pergunta que tem sido muito debatida.

Bem, esta referência às maternidades é uma homenagem aqui ao Ricardo Araújo Pereira, que fez um texto, no fundo, em que referia humoristicamente, mas eu acho que há uma pertinência a esta ideia. Bem, se não é apenas estritamente no fundo armamento e equipamento militar, mas se há outras coisas que podem contar, então podemos incluir inclusive as maternidades, porque obviamente sem pessoas não há tropas, não é possível recrutar soldados, e nós aliás temos dificuldade em recrutar soldados, em parte por causa de questões demográficas, realmente, cada vez nascem menos jovens na Europa e portanto esse é um dos problemas que todos os países europeus têm. Obviamente, esse é um problema sério, realmente quando se abre essa porta para incluir outro tipo de despesas, isso não quer dizer que depois, no fundo, isto se torna aqui uma espécie de fraude aceita, ou seja, basicamente tudo pode e mais alguma coisa pode entrar. Há um exemplo que agora tem sido referido à Itália, há muito que falam em construir uma ponte A travessão do Estreito de Messina entre o continente, a península italiana e a ilha da Sicília, isso entrará. Eu acho que aí é importante sublinhar que, apesar de tudo, não é tanto assim. Ou seja, este objetivo dos 5% está dividido em dois, 3,5% são capacidades mais estritamente militares, mesmo que algumas sejam duplo uso, por exemplo, aviões de transporte militar podem transportar tropas, podem transportar veículos militares e podem transportar alimentos ou material de emergência para os Açores, para a Madeira ou para algum país lusófono que precise de ajuda, ou um paíszinho que precise de ajuda. Mas isso são os 3,5% e aí há não só esse objetivo dos 3,5%, mas 20%, pelo menos, tem de ser em novo equipamento e também estão estabelecidas metas em termos de capacidades. Cada país compromete-se com o desenvolver certas capacidades. Apesar de tudo, há menos flexibilidade do que aquilo que se poderia pensar quando se fala aqui nos 5%. O outro 1,5% realmente é uma coisa nova, que eu próprio defendi com um colega espanhol, o governo espanhol foi muito ativo, aliás, a propor isso. Eu acho que faz algum sentido dentro daqueles critérios que são aí destacados, que é coisas como ciberdefesa, infraestruturas críticas, coisas como cabos submarinos, segurança portuária, informações também, intelligence, contraterrorismo, tudo isso são questões realmente muito importantes. Agora, realmente, quando se começa a falar, por exemplo, mobilidade militar, pode haver o risco de haver aqui depois algum abuso e isso terá de ser também devidamente fiscalizado, controlado. Mas eu acho que é algo que faz algum sentido até para os países do Sul da Europa, que são mais vulneráveis a este tipo de ataques mais híbridos e não propriamente a uma invasão militar convencional. Se é de mais ou se é de menos, como é que se vai financiar? Cinco por cento, se pensássemos exclusivamente em defesa militar, realmente é muito. Apenas oito Estados, neste momento, gastam isso ou mais, e são basicamente ou Estados em guerra, Estados como a Rússia ou Ucrânia, ou petrostados, como a Arábia Saudita ou Omã, que basicamente, por um lado, não têm propriamente democracia, por outro lado, não têm também propriamente problemas orçamentais. Mas, apesar de tudo, estamos a falar aqui sobretudo destes 3,5%, isso já me parece mais realista. Era um pouco a média que existia na NATO, na Europa, no período final da Guerra Fria, no período em que se venceu, se quisermos, a Guerra Fria, e foi possível fazer isso com o Estado social relativamente desenvolvido. Agora, depois há esta última questão, onde é que se vai buscar o dinheiro? Eu acho que tem que ser uma combinação de coisas e vários aspectos têm que entrar, inclusive dívida. Quando se diz: "Não pode ser dívida", mas depois a seguir muitas dessas pessoas também dizem: "Não pode ser dívida, porque endividar-nos é mau, também não pode ser mais impostos, porque já pagamos muitos e também não se pode ir buscar a mais sítio nenhum, porque tudo o que se faz é importante". Bem, então aí mais vale assumir que estamos contra mais despesa em defesa, mais investimento em defesa. No fundo, eu acho que tem de se ir buscar a esses três pacotes. Já está a acontecer, por exemplo, ir buscar à ajuda ao desenvolvimento, infelizmente. Acho que é uma pena, e não se pode cortar completamente, até porque é uma forma também de prevenir conflitos, mas é uma despesa na ação externa que nós podíamos reforçar quando estávamos num contexto mais pacífico, mais seguro pra Europa, agora não está tanto, temos de ir buscar aí alguma coisa. Tem de se ir buscar, certamente, e provavelmente, algum reforço de impostos, fala-se em novos tipos de taxação até ao nível da própria União Europeia, e também ao nível de endividamento, sobretudo se for dívida comum, dívida europeia, que será mais barata, será partilhada. Historicamente, é assim que se faz, ou seja, a questão é se depois se gere bem as contas e se consegue pagar essa dívida a preços razoáveis, a juros baixos. Acho que há todas as condições para a Europa conseguir fazer isso. Mas essa também é uma forma de tornar isso sustentável, a par de outras questões, como garantir que há aqui um forte investimento na indústria de defesa europeia, que traga retorno em torno de empregos, em torno de dinamismo econômico, em termos até de inovação com outros usos que não apenas militares. Acho que tudo isso pode tornar isto economicamente viável e sustentável.

E Bruno, num minuto e meio, nós recebemos aqui uma pergunta do nosso ouvinte Manuel Dias, que quer saber se o próximo conflito mundial será a Terceira ou a Quarta Guerra Mundial. Diz o Manuel Dias que tem ouvido falar de Terceira Guerra Mundial numa referência à Guerra Fria. Como é que podemos analisar isto?

Bem, agradeço muito ao nosso ouvinte, ao Manuel Dias. É uma questão realmente muito interessante. Muitas pessoas têm falado de Terceira Guerra Mundial, falaram disso em relação ao período da Guerra Fria. Mais recentemente, figuras como o Papa Francisco ou uma autora como a Fiona Hill, que trabalha muito sobre a Rússia, falaram numa Terceira Guerra Mundial. Eu, francamente, sou muito, se quiserem, chato ou se quiserem, rigoroso. Acho que temos que ter bastante rigor na delimitação dos conceitos pra eles serem úteis. Para mim, uma Terceira Guerra Mundial será, tal como a Primeira ou a Segunda Guerra Mundial, uma guerra de transição de poder entre grandes potências, em que as principais grandes potências globais chocam num conflito militar aberto e total. Isso, de fato, não aconteceu desde 1945. Tivemos uma Guerra Fria, que foi um conflito muito importante, mas foi sempre indireto, foi sempre por via de apoio a grupos de guerrilha, grupos armados, Estados que são hostis ao outro lado, e evitando esse choque direto, precisamente porque havia, nomeadamente, o receio de que se tornasse numa guerra nuclear também total, porque as grandes potências hoje em dia, quase por definição, são também potências nucleares. Portanto, esperemos que não aconteça uma Terceira Guerra Mundial, mas eu acho que a acontecer, será nessas circunstâncias, ou seja, um choque direto entre grandes potências. Esperemos que se continue neste registro de Guerras Frias, ou seja, eventualmente uma Segunda Guerra Fria, que é outro termo que também é utilizado para o contexto atual. Isto não quer dizer que não haja, obviamente, muitos conflitos armados muito importantes, muito intensos, mas não são diretamente entre grandes potências, como foram na Segunda Guerra Mundial. Espero ter respondido ao Manuel Dias.

Exatamente. A pergunta do Manuel Dias a fechar esta primeira parte do "Cinco Continentes". Bruno, regressamos já a seguir, logo depois das notícias. Estamos de volta ao Cinco Continentes com o historiador Bruno Cardoso Reis, por aqui na Rádio Observador. Na primeira parte falamos dos conflitos na Ucrânia e do Médio Oriente, foi o principal destaque, mas temos de falar de um protagonista que não falha nenhum episódio, Zé.

Precisamente. No Cinco Continentes há sempre espaço para uma viagem até aos Estados Unidos e a verdade é que o protagonista é quase sempre Donald Trump e Bruno, esta semana não é diferente. Vamos falar do caso Epstein. É no teu entender um caso sério ou uma série de fait divers?

Eu diria que podia achar que era uma espécie de fait divers, uma questão de somenos importância, mas a verdade é que não sou eu que interessa, são os americanos médios e em particular os trumpistas, os apoiantes de Donald Trump. E aquilo que é realmente relevante e importante é que este parece ser um caso em que Donald Trump realmente não consegue controlar os seus apoiantes, não consegue fazê-los virar a página, como ele já várias vezes disse que devia acontecer. Não consegue convencê-los de que ele tem razão, mesmo que contra factos e argumentos muito poderosos. Portanto, realmente é interessante procurar perceber porque é que isso será. Eu não vou aqui desenvolver grandes teorias sobre isso. Acho que talvez seja um pouco esta questão de que, no fundo, entre a lealdade a teorias da conspiração e um anti-elitismo muito forte dos trumpistas e a sua lealdade pessoal a Donald Trump acaba por ser mais este primeiro aspecto, ou seja, a questão da devoção a teorias da conspiração que sejam sobretudo muito anti-elitistas. A ideia de que há aqui um bilionário, Epstein, que está rodeado pelas elites americanas, sobretudo as elites de Nova Iorque, as elites mais liberais, e que se envolvem em todo o tipo de práticas sexuais criminosas contra menores. Isso de facto parece ser demasiado apetecível para os trumpistas, ao ponto de ele não conseguir fazer aquilo que parecia acontecer sempre, que era quando Donald Trump dizia: "Virem a página, isso não interessa", no fundo os trumpistas seguiam-no. Aquela ideia que ele próprio vocalizou de que "eu podia matar uma pessoa na Quinta Avenida e se eu dissesse aos meus seguidores que isso não tinha importância nenhuma, eles continuavam a apoiar-me". Essa magia aqui parece ter se quebrado. Vamos ver com que implicações, mas realmente este é um fenómeno interessante. Parece que este cavalgar o populismo, que é algo que Donald Trump fazia com grande habilidade, apesar de ele próprio ser um elemento da elite e até por isso ser alguém bastante próximo de Epstein, aparentemente, realmente parece ser algo que ele não está a conseguir fazer, não está a conseguir cavalgar o populismo na direção que gostaria. Vamos ver se isto continua assim, se Donald Trump será forçado a revelar alguns dados, se isso será suficiente ou se isto começará a desgastar a popularidade de Donald Trump e o controle que ele tem sobre esta base de apoio, o que é obviamente crucial para a sua capacidade também de gestão política, inclusive do próprio Partido Republicano, do Congresso, da política americana.

É uma situação para continuarmos a acompanhar. Bruno, vamos virar agulhas para a Comissão Europeia. A proposta do próximo orçamento comunitário propõe mais dinheiro e mais recursos próprios. Parece-te um bom ponto de partida, Bruno?

A mim parece-me um bom ponto de partida, mas é muito importante sublinhar isso, é que é apenas um ponto de partida e é muito pouco provável que seja o ponto de chegada. No fundo o que aqui a Comissão tenta fazer é garantir que as despesas que já existem não são fundamentalmente afetadas, que os países mais pobres continuam a ter apoios. Isso é importante, por exemplo, para Portugal. Já foram feitas as contas, aparentemente o valor é 1% a menos do que seria atualmente, atualizado em termos de inflação. Basicamente mantém-se. Parece ser muito esse o objetivo, manter a coesão, manter o apoio, inclusive à agricultura, que era outro setor que tinha grandes receios, a par de investir mais noutras áreas como a inovação tecnológica e a defesa. Desse ponto de vista é muito ambicioso, eu acho que aponta no sentido certo, sobretudo porque propõe-se ir buscar também mais recursos próprios. Há a proposta de um imposto adicional sobre as grandes empresas, as empresas mais lucrativas. Isto parece-me ser um pouco código para as empresas digitais, muitas delas norte-americanas, que pagam impostos ínfimos em relação aos rendimentos que geram. E também eventualmente uma parte, por exemplo, do imposto, não se percebe muito bem se será um aumento, um ligeiro aumento do imposto sobre, por exemplo, o tabaco. Mas isso também me parece ser uma solução inteligente, a União Europeia ter mais recursos próprios, não ter sempre de ir buscar aos Estados, sendo que depois os governos nacionais têm de justificar porque é que estão a mandar mais dinheiro para a União Europeia quando há pressão também interna para gastar em certas áreas. Isso parece-me uma estratégia inteligente. Agora é muito ambiciosa e eu acho que é pouco provável que se consiga. Isso seria um aumento muito significativo. Passaríamos de 1,2 trilhões de euros, ou na linguagem portuguesa, 1,2 bilhões de euros para 2 bilhões de euros. É realmente um salto muito ambicioso, mas parece-me que realmente se aponta no sentido certo. Agora vamos ver, o primeiro passo será a discussão do orçamento no Parlamento Europeu e suponho que aí comecem logo as críticas e os problemas, mas sobretudo o grande problema será a discussão com os diferentes Estados, com os diferentes governos, que continuarão a ser, apesar de tudo, os contribuintes principais e terão de concordar, por exemplo, com esta ideia de novos impostos, mesmo que sejam impostos europeus, enfim, serão os mesmos cidadãos a pagar Mais impostos. Acho que a ideia de taxar mais empresas que têm grandes lucros, nomeadamente estas empresas da economia digital, apesar de tudo, parece-me potencialmente uma ideia popular. Vamos ver se não cria depois problemas nas relações com os Estados Unidos. Sabemos que Donald Trump tem uma relação muito próxima com os tecnobilionários americanos, agora não tanto com o Elon Musk, mas com outros.

Entretanto, Bruno, vamos estar atentos a esses desenvolvimentos, mas vamos agora até à África para falar de um país que raramente tem destaque na geopolítica internacional. Eswatini, o local de envio de deportados norte-americanos por Trump em África. Bruno, perguntar-te primeiro, que país é este?

É um país muito pequeno, sobretudo em África, mas mesmo em termos europeus é talvez metade do tamanho do Alentejo, à volta de 17 mil km², pouco mais de um milhão de habitantes. É um país encravado que nos devia talvez ser mais familiar, mas provavelmente muita gente não conhece sequer o nome por uma razão simples, é que é um daqueles países que há poucos anos mudou de nome oficial. Eswatini era a Suazilândia, portanto, provavelmente mais pessoas estão familiarizadas com esse nome, o país dos suazis, ou seja, é um dos poucos reinos africanos que realmente sobrevive ao período colonial e acaba por se tornar independente com as suas estruturas tradicionais e com a sua fronteira tradicional. Basicamente é criado à volta de meados do século XVIII, depois de algumas migrações desta comunidade. Consegue manter-se como uma espécie de Estado tampão entre o Império Zulu em expansão no século XIX, os bóers, no fundo os holandeses que emigraram para a África do Sul, e o próprio Império Britânico e o Império Português. Originalmente este grupo, os suazis, provavelmente viveu na zona onde é hoje Maputo, onde era Lourenço Marques, ou seja, a capital de Moçambique portuguesa a partir do final do século XIX, e consegue estabelecer aqui uma relação diplomática que lhe permite manter um estatuto de alguma autonomia mesmo no período colonial britânico, nunca é absorvido pela África do Sul, que é o grande domínio, a grande colónia britânica nesta zona, embora esteja muito dependente desde esse período e até hoje da África do Sul, inclusive tem uma união monetária e aduaneira com a África do Sul, faz parte da Comunidade dos Estados da África Austral, mas tem aqui uma relação realmente muito próxima. É uma monarquia absoluta, portanto manteve as suas tradições, as suas instituições tradicionais. Desse ponto de vista também é interessante para responder um pouco a esta questão, qual foi o impacto do colonialismo na evolução em África. Será que o facto de haver tantas ditaduras tem a ver com isso ou tem a ver com tradições políticas africanas? Não há resposta simples a isso, mas a Suazilândia, o Eswatini ajuda a complicar um bocadinho isso. É um país muito dependente realmente em termos económicos, relativamente pobre, está sempre na lista dos 20, 30 mais pobres, menos desenvolvidos a nível global. Isso também ajuda a explicar porque é que o Donald Trump é o único país em África que conseguiu convencer a aceitar deportados. Tentou a Nigéria, tentou a Guiné-Bissau, tentou o Senegal, mas o Eswatini é realmente um país muito pequeno, muito dependente da África do Sul, portanto, isto é uma forma de tentar comprar simpatia junto uma grande potência dos Estados Unidos e também evitar provavelmente as tarifas económicas, ou seja, o Eswatini, tal como Lesotho, é um daqueles países que tem um acordo para exportação sem impostos para os Estados Unidos, e isso é bastante importante para uma economia pequena, e portanto imagino que isso seja parte do acordo. Haverá algum pagamento por receber estes deportados, eventualmente alguma garantia de que não será tão penalizado, pelo menos nesta guerra comercial de Donald Trump.

Vamos avançar, Bruno. Esta semana tivemos cimeira entre a China e a Austrália. O que nos diz este encontro? É a primeira pergunta. E há aqui algum tipo de distanciamento australiano dos Estados Unidos? E também qual é o histórico desta relação a três?

É realmente um contexto interessante. Na mesma semana temos essa cimeira entre o primeiro-ministro Albanese, que foi reeleito o primeiro-ministro trabalhista, que apostou muito em virar a página. Os governos de direita anteriores tinham se aproximado muito dos Estados Unidos, ainda mais do que historicamente é o caso, já lá vamos, e tinham até entrado numa certa hostilidade com a China. A Austrália foi um dos países que exigiu explicações sobre o Covid-19, por exemplo, e as suas origens chinesas, isso irritou muito Pequim, levou a uma espécie de guerra comercial também entre a China e a Austrália. E portanto Albanese apostou muito em tentar acabar com essas tensões, normalizar na medida do possível as relações, mas sem pôr em questão a aliança com os Estados Unidos. No fundo há aqui uma espécie de equilibrismo que se torna cada vez mais difícil entre a dimensão económica, em que sobretudo com Donald Trump e com a sua guerra comercial, a China se torna ainda mais importante para a Austrália do que no passado, e a dimensão de segurança e defesa, em que a grande aliança desde a Segunda Guerra Mundial é realmente com os Estados Unidos. A Austrália é um daqueles reinos do Commonwealth, portanto, a Austrália tem um rei, que é o rei Carlos III da Grã-Bretanha. Dependia muito da Grã-Bretanha, confiava muito na Grã-Bretanha para a sua política externa e para a sua defesa até à Segunda Guerra Mundial. Nessa altura tem este choque que é a queda de Singapura, a incapacidade militar britânica de conseguir levar a cabo uma guerra em duas frentes, na Europa e na Ásia-Pacífico, e ao mesmo tempo a ascensão dos Estados Unidos como a grande potência desta região, que vai ser crucial para criar um perímetro de defesa da Austrália. Os japoneses chegam a Timor-Leste, ocupam Timor-Leste, ocupam parte da Papua Nova Guiné, que é logo a norte da Austrália, e portanto desde essa altura que temos o ANZUS, temos a grande aliança triangular entre a Nova Zelândia, a Austrália e os Estados Unidos. Isso ainda se vai reforçar nos anos 60. A Austrália é dos poucos países a par da Nova Zelândia que vai enviar tropas para o Vietname, são os únicos aliados ocidentais dos Estados Unidos que fazem isso. E obviamente agora no pós-Guerra Fria com as crescentes preocupações com a China, tivemos o aparecimento do AUKUS E também nesta aliança a quatro entre a Índia, o Japão, a Austrália e os Estados Unidos. Portanto, realmente há um histórico longo de grande proximidade. Agora, é claro que Donald Trump é um fator de perturbação importante. Ao mesmo tempo, como eu estava a dizer, esta semana há um grande exercício bianual também envolvendo a Austrália, que tem lugar na Austrália com os Estados Unidos como principal promotor a par da Austrália, o Talisman Sabre. E o exercício deste ano é o maior de sempre, 40 mil soldados, 19 países, vários países desta região, Japão, Coreia do Sul, Filipinas, Índia, mas também alguns países europeus. Portanto, há aqui este equilibrismo. Só para terminar, aquilo que é muito claro é que os australianos estão cada vez mais preocupados com esta relação. Só para dar aqui um exemplo concreto, o Pew Research Center, que é um centro americano que acompanha estas coisas, desde 2021 até 2025, houve basicamente uma inversão na perceção dos australianos sobre a importância das relações económicas da Austrália com os Estados Unidos e com a China. Em 2021, basicamente 52% achavam que a relação mais importante era com os Estados Unidos e 30 e poucos com a China, e agora é exatamente o contrário. 52% acham que é com a China e 30 e poucos acham que é com os Estados Unidos e portanto isto torna-se aqui um fato de perturbação neste relacionamento, neste equilíbrio complicado a que o governo australiano é obrigado.

E Bruno, o tempo avança, mas temos ainda tempo para falar sobre a situação no Cáucaso. Muitas movimentações entre Arménia, Turquia, Rússia e Azerbaijão. O que é que se está a passar?

Já várias vezes estivemos para falar desta questão. Aqui há umas semanas atrás houve uma visita histórica do presidente arménio à Turquia. A Turquia e a Arménia, desde 1915, desde os famosos massacres dos arménios, os arménios insistem no genocídio dos arménios, os turcos insistem que não houve um genocídio, foi num contexto de guerra, a Arménia estava aliada com a Rússia, com os aliados ocidentais. Mas em todo caso, desde essa altura, basicamente há muitas e muitas décadas que há uma enorme tensão entre arménios e turcos, que há, por força disso, os arménios se aproximaram muito e acabaram, aliás, por fazer parte depois da União Soviética, mas se aproximaram muito da Rússia, no fundo esta ideia da Rússia como um protetor face à Turquia. No período pós-soviético, 1991, esta geografia étnica do Cáucaso é também muito complicada, portanto a Arménia tinha um enclave de maioria arménia no interior do território do Azerbaijão, Nagorno-Karabakh. Há uma série de conflitos em torno disso. Os arménios inicialmente vencem, conseguem ligar esse enclave que estava separado da Arménia à Arménia. Nos últimos anos, e sobretudo depois da guerra russa contra a Ucrânia, basicamente a Rússia abandonou esse papel protetor da Arménia. O Azerbaijão tem-se envolvido muito, graças também ao dinheiro do petróleo e do gás natural. É um país também bastante maior do que a Arménia, mas além disso bastante mais rico. Portanto, conseguiu se rearmar, investiu muito em drones, por exemplo, que é um sistema de armamentos que tem dado grandes resultados e basicamente venceu essa guerra contra a Arménia em poucas semanas, ocupou todo o Nagorno-Karabakh. Houve basicamente um processo de limpeza étnica, mas que a Arménia acabou por aceitar. Temos aqui realmente uma situação muito dinâmica, mas em que a tendência é bastante clara, que é neste sentido de a Rússia perder peso, perder influência nesta região, perder esta perceção dos arménios da aliança natural com Moscovo. A Arménia até era um país relativamente democrático, mas tinha muito boas relações com o Kremlin, era um daqueles poucos países pós-soviéticos que queria uma presença militar russa, que queria uma boa relação com a Rússia. Isso hoje em dia parece estar ultrapassado, ter sido revertido. Os arménios sentem-se aparentemente traídos com isso e estão muito pragmaticamente a tentar construir uma boa relação com a Turquia, fazendo aqui a viragem de página histórica para tentar contrabalançar esta relação assimétrica com o Azerbaijão. Aparentemente, há aqui uma paz mais ou menos um cessar-fogo, que se procurará transformar numa paz. O Azerbaijão insiste que quer garantias contra um outro território, o Nagorno-Karabakh, que é uma espécie de enclave azeri, mas esse manteve-se sempre oficialmente parte do Azerbaijão, mas que está entalado entre a Arménia e a Turquia. Isso ainda parece estar a complicar um pouco um processo de pacificação nesta região. Mas em todo caso, o que é bastante evidente é que há aqui, de facto, muita coisa a mexer, a mudar. Há também acusações de que há tentativas russas de contrariar este afastamento da Arménia, interferindo na política interna da Arménia. Mas à partida, a tendência parece ser realmente para a Rússia estar aqui também, tal como aconteceu, por exemplo, na Finlândia ou na Suécia, a pagar um preço estratégico elevado de perda de influência pelo seu empenhamento na invasão da Ucrânia, pelo que isso obrigou em termos de custos, de concentração de tropas, de incapacidade de resposta, de presença noutras zonas onde a Rússia às vezes até era mais desejada eventualmente, ou onde conseguia pelo menos que alguns países mantivessem um estatuto de neutralidade histórica, como era o caso da Finlândia e da Suécia.

Bruno, está na altura da tua recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes esta semana?

Ok, a minha recomendação é um livro que já foi publicado há alguns anos, mas que eu não tinha tido a oportunidade de ler. Por acaso, antes de vir dos Estados Unidos, encontrei num daqueles alfarrabistas De livros mais antigos, encontrei uma edição a um preço bastante simpático, mas é um autor que eu gosto muito, Stephen Krasner, tem uma obra muito interessante sobre o que ele chama de "organized hypocrisy", a ideia da soberania dos Estados serem plenamente soberanos, não haver nenhuma interferência externa ser basicamente uma ilusão, isso não ser possível. Mas este tem um título também bastante provocador, ou ainda mais, "How to Make Love to a Despot: An Alternative Foreign Policy for the 21st Century". Ou seja, traduzido como fazer amor com um déspota. A capa é o líder da Coreia do Norte. Mas o que ele defende é algo que eu acho que está a ter grande peso nas opções norte-americanas, mas mesmo de outros. Ainda esta semana, Marco Rubio anunciou que os Estados Unidos iam deixar de fazer grandes comentários sobre as eleições em diferentes países. Só quando houvesse violações muito grosseiras é que se iriam pronunciar. E isto é muito a linha que Stephen Krasner defende, ou seja, é esta ideia de que o Ocidente não se pode dar ao luxo de aparecer numa pose que é vista como arrogante, que muitas vezes é vista também como hipócrita ou contraditória, de estar a tentar influenciar as políticas internas de múltiplos países, tem que ter uma postura muito mais pragmática. Do meu ponto de vista, é importante dizer, apesar de tudo, convinha que não dispensasse completamente alguns princípios e que pelo menos violações grosseiras de direitos humanos contassem alguma coisa, pelo menos no nível de cooperação que existe. Mas independentemente do que eu acho ou não acho, acho que é realmente uma leitura que vale muito a pena e como eu disse, acho que é uma tese que está a ter um peso cada vez maior, claramente nos Estados Unidos, mas eu acho que mesmo na Europa, esta ideia de que realmente não é eficaz, é cada vez menos eficaz esta ideia de um grande condicionamento, uma grande pressão para a democratização, uma postura exemplar em termos de direitos humanos, que em muitos casos isso abre o flanco a outros atores, como a Rússia ou a China, ganharem influência nesses países, o resultado é ainda pior. Lá está, não é eficaz e mais vale ter uma postura um pouco mais pragmática, um pouco mais realista, se quisermos, é o termo habitual das relações internacionais para este tipo de corrente mais pragmática, o realismo.

E Bruno Cardoso Reis, é com a tua recomendação que fechamos este "Cinco Continentes". Se tiver alguma dúvida, já sabe. Zé, vamos recordar aqui o e-mail para os nossos ouvintes poderem enviar a pergunta, assim como fez hoje o Manuel Dias.

É ouvinte@observador.pt, é este o endereço. Envie as suas perguntas e quem sabe se não será um dos-

Um dos próximos a ser esclarecido.

Exatamente, a ser esclarecido. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder essas mesmas questões, quem sabe já num próximo episódio.

Ou pelo menos a tentar.

Exato, também. Um grande abraço, Bruno. Obrigado.

Bom fim de semana.

Igualmente.