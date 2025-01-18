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Está na altura de viajar aqui na Rádio Observador e vamos andar pelos cinco continentes. Mais um episódio do programa em que analisamos a geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva, comigo o José Rafael Lopes. Zé, hoje temos um episódio especial de Cinco Continentes, mais um. Contamos sempre com a ajuda detalhada do historiador Bruno Cardoso Reis e hoje junta-se a nós também Andrés Malamud, investigador e especialista em política internacional, com foco na América do Sul. Sejam os dois muito bem-vindos. Espero que estejam bem. Olá, Bruno. Olá, Andrés.

Obrigado.

Olá, é um prazer.

E bem-vindo, Andrés, obrigado por aceitares o convite.

Obrigado eu, Bruno.

Vamos então a esta viagem pelos cinco continentes.

A começar precisamente na América do Sul e Andrés Malamud, aproveitando a tua presença nesta edição dos Cinco Continentes, o que mais vai importar no continente das Américas, particularmente na América do Sul, para este ano?

O que mais vai importar não sabemos, porque vivemos no mundo das cisnes negros. Mais do que sabemos, os dois fatores mais importantes são a política de tarifas de Donald Trump e as consequências da ditadura da Venezuela sobre as migrações venezuelanas. A Venezuela tem hoje 28 milhões de habitantes no seu território e oito lá fora. Isso cria muita instabilidade nos países vizinhos da América Latina e tem consequências na política dos Estados Unidos também. Sobre as tarifas de Trump, só podemos supor o que ele vai fazer, mas afetará diretamente o México, que é o segundo maior Estado da América Latina, se ele decidir ir em frente com essas ameaças que tem prometido durante a campanha. Estas são as duas coisas que podemos prever que podem acontecer: tarifas dos Estados Unidos, migrações da Venezuela. O resto, como sempre, será uma surpresa.

Muito bem. E Bruno Cardoso Reis, pergunto também a ti se partilhas de algumas destas tendências que falou aqui o Andrés Malamud e que outras tendências também se podem verificar.

Sim, estou muito de acordo. Claro, o Andrés é o grande especialista da região, mas acho que um tema também interessante será ver a evolução da relação com a China e também com a própria União Europeia, até por causa deste desafio colocado por Donald Trump, por exemplo, nas relações comerciais. Mas no caso da China, temos esta questão, que a China tem sido um grande motor do crescimento econômico destes países, muito à custa de exportações, por exemplo, de matérias-primas para alimentar a indústria chinesa. Ora, a China está com um crescimento que para a China é muito baixo. Provavelmente, há muitos economistas, inclusive chineses, que dizem que provavelmente chegou-se a um pico naquilo que tem sido estas décadas de um crescimento econômico, de fato, incrível na China. Portanto, isso terá aqui implicações, pode complicar ainda mais as coisas do lado dos vários estados da América Latina. Uma última questão também que me parece bastante relevante é a questão do crime organizado e do impacto que isso tem na política. Acho que é uma questão que tem muito peso em muitos Estados, a começar logo pelo México, mas até no Equador, por exemplo, onde também vai haver eleições, até no Chile, que é um Estado relativamente seguro, mas penso que esse será outro tema também interessante de acompanhar. Até que ponto é que este modelo um pouquinho Bukele de El Salvador, de mão dura, vai pesar cada vez mais na política latino-americana.

São tendências que vamos ter certamente em conta ao longo deste ano. E agora para particularizar, Andrés Malamud, vamos olhar para o acordo Mercosul. As negociações estão feitas, foram longas, mas ao que tudo indica, apesar de terem chegado a bom porto, falta a assinatura do lado europeu. Será desta que o acordo avança mesmo?

Eu sou cético, sempre fui. E sendo cético, por duas vezes, já vi o acordo fechado. 2024, 2019. Isso já foi celebrado previamente. Estava também lá Macron, porque o resto mudou. O resto do plantel da União Europeia, os governantes europeus, os governantes do Mercosul mudaram, o Macron continua lá. E ele foi parte do acordo em 2019 e é contra o acordo em 2024. Era o mesmo tipo de acordo. Que tipo de acordo é? De princípio. Não há nada assinado, o tratado não existe. Se vocês me perguntarem qual é o capítulo 5, o capítulo 17 do tratado, eu não posso responder, porque não está escrito. São acordos feitos na parte comercial que agora devem ser polidos, têm que ser revisados juridicamente, traduzidos para as outras 23 línguas oficiais da União Europeia e depois têm que decidir qual é a natureza. Isto está no material que a própria União Europeia tem colocado no seu portal, no seu website. Ainda não sabemos a forma que vai tomar este tratado, se vai responder ao mandato negociador de ser um tratado misto, ou seja, é aprovado em Bruxelas e depois vai às capitais europeias, ou é um tratado dividido, faz um split e manda a parte comercial a Bruxelas e o resto a morrer nos parlamentos nacionais. Mas se isto é assim, tem que passar, na mesma, pelo Conselho Europeu. E no Conselho Europeu, se há o número mínimo de países, quatro, que juntam mais de 35% da população, acabam com isso, não passa. E aqui a chave é a Itália. A França já disse que se opõe, a Polônia também, a Áustria, Irlanda e vários outros países menores. É a Itália que define. Se a Itália diz que não, este acordo não será assinado. Mas quero voltar atrás. Por enquanto, nem foi escrito. Este é um acordo de princípio, o acordo de princípio tinha sido feito em 2019 e não funcionou. Ainda têm que definir a natureza e para isso há muita negociação pela frente, porque a Ursula von der Leyen tem que convencer Macron O Giorgia Meloni, de que assinem contra a vontade dos seus próprios eleitorados, contra a defesa dos interesses protecionistas agrícolas. Isto, portanto, para muitos foi uma boa notícia, e foi uma boa notícia do lado do Mercosul, porque mostraram que o esquerdista Lula e o direitista Milei conseguiam acordar em uma política. Do lado europeu, ainda isto pode trazer muito mais problema que soluções.

E Bruno Cardoso Reis, sobre este acordo Mercosul, há cada vez mais pressão, como dizia também aqui o Andrés Malamud, sobretudo da América do Sul, para que este acordo avance realmente. Tivemos até Lula da Silva, o presidente do Brasil, a falar com António Costa sobre o caso.

Sim, mas pegando no último ponto que o Andrés referiu, no fundo, temos estes paradoxos cada vez mais que tornam a política global interessante, que é neste momento é possível argumentar que apesar de todas as crises e toda a retórica, etc., como dizia o Andrés, parece ser mais fácil haver entendimento e acordo entre os extremos na América do Sul, entre Milei e Lula, do que entre os políticos europeus, em que nomeadamente Macron está numa posição muito fragilizada. Eu acho que isso ajuda muito a explicar porque é que ele em 2019, apesar de tudo, apoiou o acordo, embora depois eu penso que já ele tinha muito esta reserva estratégica, depois invocar argumentos ambientais, etc., um pouco como um pretexto para justificar continuar a levantar dificuldades na prática à ratificação do acordo, mas agora nem sequer isso. Ou seja, realmente está aqui numa posição muito frágil, tem grande receio de perder apoio, por exemplo, do setor agrícola, que é muito importante, muito influente em França, muito ativo, que faz greves, que bloqueia estradas, etc. Obviamente, isso também é crucial na Polónia, mas portanto, realmente isso torna muito difícil chegar a um acordo. Eu diria que aqui há uma contradição fundamental, que é a União Europeia e, por exemplo, Macron, falam muito de uma necessidade de uma visão mais estratégica, mais geoestratégica pra Europa, falam muito da necessidade de mais coesão e solidariedade entre os europeus, mas depois estão reféns na prática de grupos relativamente pequenos de interesses e não conseguem chegar a um acordo do ponto de vista geoestratégico que traria enormes vantagens para os dois lados. Mas como eu dizia, por exemplo, no caso da América do Sul, é uma possibilidade de encontrar aqui amigos para lidar com potências tão imprevisíveis como a China de Xi, ou como cada vez mais os Estados Unidos de Donald Trump, mas também pra Europa se pode dizer a mesma coisa. Ou seja, se temos um Donald Trump muito hostil, se temos uma China sempre muito fechada, era muito importante ter aqui um mercado potencial de crescimento também, porque temos estes problemas de crescimento na Europa, por via deste acordo. Mas portanto parece ser muito difícil realmente chegar-se a esse compromisso final e portanto aí estou muito de acordo com o Andrés. Só uma nota, no fundo, aqui os acordos mistos, ou seja, nós, os países europeus delegaram na União Europeia a negociação de acordos comerciais. Como somos um mercado único, Portugal não pode negociar um acordo de comércio externo com o Brasil, a Alemanha não pode negociar com os Estados Unidos, mas depois há muitas implicações pra além do comércio. Há muitas questões que têm a ver com questões regulatórias, etc., que implicam outros setores e portanto, aí muitas vezes o que acaba por acontecer é que isso também tem de ir aos Estados na mesma e portanto, daí esta ideia de acordos mistos e portanto, isso também complica as coisas. Será complicado a ratificação no Conselho Europeu, apesar de tudo é possível, é por maioria, a Itália terá um papel decisivo, como dizia o Andrés, mas no caso de tendo de ir aos parlamentos nacionais, obviamente, a questão complica-se muito mais.

Andrés Malamud, falta acrescentar alguma coisa a este acordo do Mercosul ou avançamos de tema?

O que Bruno dizia precisamente é que a natureza do acordo determina seu resultado. Se é um acordo misto, está morto. Se é um split, que fazem uma parte pra morrer nos parlamentos nacionais e outra em Bruxelas, tem uma chance, e por maioria, mas uma maioria agravada, 65% da população com pelo menos 55% dos Estados. Não é impossível, requer de muita negociação. Mas antes de passar ao seguinte tema, eu queria enfatizar o que o Bruno disse antes. Ele falou da China e do crime como essenciais pra entender o que espera a América Latina neste ano. Eu não tinha mencionado, porque considero que já são constantes. A China e o crime estão na América Latina há muito tempo, aprofundam cada vez mais a sua influência, mas não será uma grande novidade. Em todo caso, o que haverá é um aumento na magnitude da intervenção chinesa e da presença criminosa na América Latina, que cada vez mais condiciona a parte da economia e da política formal, a parte que se vê, que é cada vez menos relevante. A parte que não se vê é mais importante. Na América Latina, o ano passado, pela primeira vez, a mineração ilegal ultrapassou o narcotráfico como a principal fonte de produção e rendimento. Imaginem vocês, e o ouro que anda pelo mundo, que está sendo comprado na Rússia, na Turquia, pelo Irã. A parte da economia negra tem cada vez mais influência num continente que é, entre outras tantas coisas, sobretudo informal.

A economia informal.

Meus senhores, vamos manter esta viagem pela América do Sul, nomeadamente na Argentina. Vamos olhar para Javier Milei, que cumpriu o primeiro ano da presidência da Argentina, várias medidas econômicas, algumas vistas como arriscadas, para ser simpático, de certa forma. Andrés Malamud, que balanço é que se pode fazer da presidência de Javier Milei?

Acabo de receber um estudo que se fez com o que se chama na América Latina, o círculo vermelho.

Mesma tempo.

É o establishment, exatamente. O establishment são aqueles que influenciam a tomada de decisões, os grandes empresários, os grandes dirigentes políticos e alguns acadêmicos que participam do debate público E aí mostra que a crença de que o programa econômico de Milei podia funcionar passou de 96% de ceticismo a 14% no ano.

A diferença é abismal.

Era praticamente ninguém acreditava que pudesse funcionar. E agora são muito poucos os que acreditam que não esteja a funcionar. A questão é o que vem depois, porque como o próprio Milei disse na reunião de gabinete de ministros na qual celebraram o ano de mandato, ele gosta muito de futebol. Ele disse: "Estamos a ganhar 2 x 0, mas apenas jogávamos 22 minutos e meio, metade do primeiro tempo." É um ano dos quatro que tem a sua presidência. Portanto, ganhar 2 x 0 quando está apenas na metade do primeiro tempo é muito perigoso, dizia um famoso treinador argentino, porque o equipo que está a ganhar confia, relaxa. E então vem a oposição e mete dois gols. Quer dizer, correu muito melhor do que todos esperavam, inclusive, se calhar, o próprio Milei. Mas ele sabe que por enquanto é frágil. A economia argentina não decolou. E o Bruno também mencionava a situação da China, como afeta. A China não está a crescer demais, não está a crescer demasiado. Cresce 5%, qualquer país dava qualquer coisa pra que crescesse 5%, mas ela cresceu a 10. Então quando a China cresce pouco, as commodities, os recursos naturais que a América Latina vende, valem menos. E a América, sobretudo o sul, não tanto assim o México, depende muitíssimo desse preço que eles não controlam, que é o preço dos recursos naturais que exporta. Milei está a sofrer esse problema. O campo argentino está a sofrer. O Milei está a apostar algo que vai muito pra além do campo. O campo são alimentos. O Milei aposta na energia e no minério. Explorar a Cordilheira dos Andes, que até agora estava nem licenciada pela política argentina. E ele aposta também na economia tecnológica, high tech. Ele é um grande amigo do Elon Musk. Ele gaba-se de ter sido ele, praticamente, que convenceu Trump de juntar-se com o Musk e o Musk de apoiar o Trump. Mas em qualquer caso, Milei é o segundo governante da nova geração do século XXI, a seguir ao Bukele, que acredita em Bitcoin e em cripto e que faz tudo online e que pensa que a inteligência artificial será a tecnologia disruptiva do século XXI, e não está errado, e quer transformar a Argentina no laboratório de experiências desreguladas dessa tecnologia. E, portanto, se a sua aposta correr bem, a Argentina pode ficar na ponta do desenvolvimento tecnológico. Mas na Argentina, habitualmente, as apostas correm mal.

E falávamos aqui de uma nova geração. Bruno Cardoso Reis, na geopolítica está quase tudo ligado. Javier Milei é um dos governantes que mais se aproximou de Donald Trump, o presidente eleito dos Estados Unidos, e que vai tomar posse na próxima semana.

Sim, terá sido os primeiros a ser convidado pra posse. Foi o primeiro que se encontrou com ele depois dele ganhar as eleições. Há realmente aqui maior proximidade. Eu também acompanho muito, por exemplo, a imprensa brasileira e ainda recentemente estava a assistir um debate em que um dos pontos era que na América do Sul, a potência, o Estado, o país que é que o pivô, que será o interlocutor privilegiado dos Estados Unidos, não vai ser o Brasil, como tem acontecido muitas vezes no passado, mas vai ser a Argentina de Milei com Donald Trump como presidente. E, portanto, obviamente, isso tem aqui algum impacto interessante em termos de dinâmicas regionais. Agora também vamos ver se esta lua de mel depois se traduz em coisas práticas e concretas. Sabemos que aí Donald Trump é um parceiro muito incerto, que olha muito sempre aos seus interesses, até pessoais. E, portanto, vamos ver se isso se traduz, de facto, em ganhos reais para a Argentina. Mas em termos políticos, diplomáticos, de imagem, percepção, realmente é aqui um fator interessante e teve algumas consequências em termos de política internacional. Por exemplo, Milei voltou atrás na ideia da Argentina se juntar aos BRICS, estes BRICS alargados, que são cada vez mais uma espécie de bloco liderado pela China e relativamente hostil em relação aos Estados Unidos. Nem todos os países alinham completamente com isso, nomeadamente a Índia, e mesmo o Brasil ou a África do Sul podem ter aí algumas reservas, mas é cada vez mais essa a tendência e Milei não quis alinhar nessa tendência.

E nós por aqui no Cinco Continentes, Bruno, como já é hábito, vamos estar sempre atentos a isso. Nós ficamos por aqui nesta primeira parte, Bruno Cardoso Reis e Andrés Malamud. Daqui a nada voltamos para uma segunda parte em que vamos continuar a olhar também para a América do Sul, mas também para a situação geopolítica dos restantes continentes. É já daqui a pouco, a seguir às notícias. Segunda parte do Cinco Continentes, prossegue aqui a nossa viagem na Rádio Observador com o historiador Bruno Cardoso Reis, como já é hábito, e hoje recebemos também o investigador e especialista em política internacional, Andrés Malamud. Prontos para esta segunda parte, para mais uma viagem?

Sim, prontos.

Umas quantas. Terminamos a nossa primeira parte na Argentina a falar de Javier Milei. Agora, Zé, vamos até a Venezuela, onde continua a haver muita contestação aos resultados eleitorais no país. Ainda assim, Nicolás Maduro tomou posse para um terceiro mandato como presidente. Andrés Malamud, este regime tem condições para durar?

Tem. O que não quer dizer que não possa acontecer algum imprevisto. Mas comparemos com a Síria, que foi aquele regime autoritário, despótico e muito duro, que parecia estar para durar também e caiu de um dia pro outro. Qual é a grande diferença e por que Maduro tem vantagem sobre al-Assad? Porque todas as armas na Venezuela estão do mesmo lado A oposição está desarmada. As Forças Armadas, a força de segurança e os coletivos, que são as milícias do regime, estão todas a apoiar. E não estou a falar de algumas armas. A Venezuela tem uma força armada que é praticamente metade das brasileiras e o dobro das argentinas. A Venezuela tem 2000 generais, enquanto os Estados Unidos não têm para além dos 700. Por quê? Porque essa estrutura militar é que administra também o Estado. E administrar o Estado na Venezuela é administrar o delito, porque não é apenas um narcoestado, isso seria limitar o escopo das atividades à Venezuela, mas um Estado criminoso em todo o rango de atividades. Tráfico de pessoas, recursos naturais, principalmente o ouro do Orinoco, contrabando, obviamente corrupção. Não há nada legal na Venezuela, ou aliás, tudo é ilegal, porque o governo autoriza, o governo é o principal criminoso. O que podemos esperar, então? Que se mantenha o mecanismo que tem utilizado muito habilmente, como Cuba, para evitar o sucesso do protesto, que é a migração. Já tem oito milhões de venezuelanos que estão fora e o paradoxo do fracasso demográfico é o sucesso econômico. A Venezuela não produz praticamente nada e, no entanto, vive. E vive principalmente das remessas e do delito, das remessas que enviam as suas famílias, aqueles que saíram. Portanto, quando Cuba ou Venezuela perdem população, estão a ganhar dólares. Este é o paradoxo do fracasso. O regime se mantém, porque aqueles que podiam protestar contra ele estão fora. E agora está a aprofundar essas políticas, cancelando os passaportes. Eu tenho muitos conhecidos na Venezuela que viram online, quando se podem conectar, porque a luz e conectividade, que o seu passaporte tinha sido cancelado, mesmo que a data de validade continua. Isso quer dizer que a próxima vez que consigam sair da Venezuela, o que terão que fazer ilegalmente pela fronteira colombiana, não poderão regressar. O regime está a ajustar cada vez mais, por vezes com repressão direta, fuzil, pau, dungeons, calabouços, masmorras, e por vezes através deste tipo de repressão indireta, que é mandando as pessoas para fora.

E Bruno Cardoso Reis, o Andrés Malamud já deixou aqui um retrato da situação que se vive na Venezuela. A pergunta que tenho pra ti é semelhante, mas mais virada para os próximos tempos. Que condições terá Nicolás Maduro perante toda a oposição que também existe?

Bem, eu estou muito de acordo com o Andrés, ou seja, eu tenho muito esta linha que é, à partida, nós podemos pensar, se a maioria da população e todos os sinais vão nesse sentido, a oposição conseguiu organizar-se para provar realmente que o governo perdeu, de forma muito clara, as últimas eleições. Portanto, se uma grande maioria da população está contra um governo, um regime, a ideia que nós temos muitas vezes é que esse regime vai cair. Esta população ainda por cima está disponível para arriscar a sua pele em grandes manifestações, em grandes protestos. O grande problema é se, como dizia o Andrés, do outro lado estão as armas, estão as forças armadas. Se essas forças armadas, se essas forças de segurança são minimamente disciplinadas e leais, então o que nós vemos muitas vezes na história é que desde que haja disponibilidade para atirar a matar, infelizmente, esses regimes muito repressivos conseguem sobreviver, muitas vezes por muito tempo. Sobretudo também quando têm aliados externos. Portanto, aqui o ponto crucial naquilo que o Andrés estava a referir é que há, por exemplo, a relação com Cuba, mas há cada vez mais, a nível global, mercados alternativos. Além do mercado ilegal, que por natureza é sempre alternativo. Portanto, há criminosos também no Ocidente disponíveis a ajudar estes regimes, porque isso corresponde aos seus interesses. São zonas não lei que interessam, mas há muitos regimes e poderosos, como a Rússia ou a China, que estão dispostos a armar estes regimes, que estão dispostos a comprar estes produtos, portanto, a continuar a apoiar estes países diplomaticamente. Isso muda muitas coisas em relação, por exemplo, àquele período do final da Guerra Fria dos anos 90, em que tivemos uma série de vagas de democratização, em que era muito difícil realmente a um regime autoritário encontrar alternativas, apoio, investimento, mercados que lhe permitissem sobreviver. E portanto, esse já não é o caso. Estamos num mundo muito mais multipolar, em que há polos, em que há potências muito importantes que são abertamente autoritárias, favoráveis a regimes autoritários. Portanto, isso também facilita as coisas em termos de um regime como o da Venezuela. Agora, como dizia o Andrés, aqui temos que ter sempre cuidado, quer dizer, pode haver aqui algum fator imprevisto, algo que mude, seja internamente, seja externamente, que possa afetar as possibilidades de sobrevivência do regime, mas realmente não é algo que esteja à vista ou que seja evidente, ou muito menos que se possa dar por certo e seguro.

Este ano há eleições em dois países da América do Sul, no Chile e no Equador. Andrés Malamud, que impacto podem ter estes atos eleitorais em toda a dinâmica?

Não são os países mais relevantes da América do Sul, não são os maiores. O Chile é o mais desenvolvido, podemos dizer. E muitos pensamos que iria ser o primeiro país desenvolvido da América Latina até em 2019, o povo ter saído à rua pra dizer: "Isto não será assim, somos contra o que está a acontecer". Depois a pandemia diretamente acabou com o sonho. Mas o que pode acontecer que tenha influência no resto? Quais são as características desses países que são olhadas pelo resto como particulares? No caso do Equador é a dolarização, da qual acabam de celebrar-se os 25 anos. Foi o presidente Jamil Mahuad, na década de 90, que disse Decidiu legalmente, a partir de agora, a nossa moeda é o dólar americano. Há outros dois países na América Latina que têm o dólar como a moeda, o Panamá e El Salvador. E isto o que demonstra é que ser de esquerda ou de direita não torna reversível a dolarização. Rafael Equador governou Equador durante 10 anos, não conseguiu voltar para trás, mesmo odiando a dolarização. Então qual é o problema com a dolarização? Não diria que é um problema, mas há pessoas que acham que facilita a economia informal, que facilita os negócios com a droga, por exemplo, porque é uma operação a menos que os delinquentes têm que fazer para lavar o seu dinheiro. Em qualquer caso, o Equador, a principal característica nos últimos anos é que virou de ser um dos países mais seguros da América do Sul ao mais inseguro, aquele com mais homicídios, por causa do sucesso colombiano. O combate contra a droga tem esta característica, é como um balão, balloon effect. Quando a gente aperta um balão, se o balão não explodir, então o ar passa de um lado para outro. Quando um governo aperta com sucesso aos narcotraficantes, os narcotraficantes não mudam de atividade, mudam de domicílio, mudam de morada. Então passaram da Colômbia para o Equador e continuam a fazer os seus negócios e a matar noutro país. No caso chileno, o mais interessante para ver é se há alguma influência da experiência do Milei na Argentina. Os chilenos sempre olham para a Argentina com, ao mesmo tempo, admiração e desprezo. Admiração porque é um país relativamente bem-sucedido em aspectos culturais, tecnológicos, científicos e futebolísticos, e desprezo porque é muito desarrumado. Argentina é sempre um caos, uma confusão, uma turbulência, ao pé do Chile prussiano, muito mais organizado. Mas Milei está a fazer as coisas que muitos chilenos quereriam ver na sua terra. E têm candidatos da direita que fazem livros e dizem coisas muito parecidas com o Milei. Então poderíamos ver se há efeito contágio dos anarcocapitalistas liberais libertários pela América do Sul. Então, no Equador, a questão é ver como a dolarização impacta as eleições para ver se isto é um modelo, se é um exemplo a seguir. No caso chileno, a questão é ver se a Argentina é o modelo a seguir.

E Bruno Cardoso Reis, pegando aqui nestes dois países, Chile e Equador, são dois países que podem ter uma palavra a dizer naquilo que é, e que falas muitas vezes, o equilíbrio geopolítico na América do Sul.

Sim, não tenho muito a acrescentar ao que disse o Andrés, que é extremamente relevante e interessante, mas no fundo não são realmente os gigantes, nem da América Latina, nem da América do Sul. Não estamos a falar de países como o Brasil ou a Argentina, ou mesmo a Colômbia, mas são países que têm merecido muita atenção. O Equador realmente por este paradoxo de ser tornado dos países mais seguros para os mais violentos, portanto, é um pouco um caso de estudo nesta questão do peso da comunidade organizada e quais são as melhores respostas para isso. E no caso do Chile, realmente é claramente o país que é apontado como um exemplo de desenvolvimento, etc. Mas passou por uma crise muito séria, contestação muito acentuada, uma grande viragem à esquerda, mas agora eventualmente uma tendência para uma grande viragem à direita. E, portanto, desse ponto de vista, será interessante perceber se isso tem algumas implicações em termos de política externa, política internacional, até de opções econômicas. Mas aí também, como dizia o Andrés, muitas vezes o que prevalece é muito o pragmatismo, até por uma questão de necessidade. São países que não se podem dar ao luxo de deixar de exportar o que exportam para os países que compram. Mas, portanto, em todo caso, será interessante ver se houver aqui uma vitória da direita nos dois países, se realmente se começa a falar de uma vaga Milei na América do Sul, mesmo que isso seja provavelmente um exagero, ou uma vaga trumpista na América do Sul. Mas acho que mesmo que isso venha a acontecer, e é possível que aconteça, temos de olhar para isso com alguma prudência em termos de grandes mudanças na política externa e, sobretudo, na política externa de dimensão econômica.

Bruno Cardoso Reis e Andrés Malamud, vamos avançar, vamos viajar até o Médio Oriente. Esta semana foi anunciado um acordo de cessar-fogo entre o Hamas e Israel. Vai colocar um ponto final, ao que tudo indica, num conflito de 15 meses. Implica também o regresso de reféns, a entrada de ajuda humanitária no enclave. Bruno Cardoso Reis, vou começar por ti. O que podemos esperar dos próximos tempos na Faixa de Gaza e também no Médio Oriente?

Acho que temos que ser muito prudentes, ou seja, este programa foi gravado com alguma antecedência por causa da diferença horária em relação aos Estados Unidos, mas, portanto, não sabemos se o acordo realmente vai ser fechado ou não vai ser fechado. Eu diria, é talvez o momento em que isso é mais provável há muitos meses, mas há muitos meses que andamos a falar de um acordo que está iminente. Voltaram a surgir tensões no interior do governo israelita, aqueles partidos mais à direita, de extrema-direita, muito hostis a qualquer acordo com os palestinianos, voltaram a ameaçar fazer cair o governo. Enfim, há acusações cruzadas sobre quem é que está a tentar extrair concessões de um lado ou do outro, mas tudo isto o que mostra é realmente uma extrema desconfiança, uma enorme dificuldade em chegar a qualquer tipo de compromisso, mesmo com uma grande pressão externa. Portanto, eu acho que temos que ter muito cuidado, ou seja, esperar que o acordo seja fechado realmente, esperar que seja assinado e, sobretudo, esperar pela sua implementação. E eu diria, mesmo que comece a ser implementada esta primeira fase, as fases mais difíceis vêm a seguir, seja neste acordo, seja em termos da ideia de que seria possível aqui algum tipo de negociação política, de compromisso mais amplo e que levasse a uma verdadeira paz entre os palestinianos e israelitas e até uma pacificação da região. Isso parece-me uma perspectiva ainda muito mais difícil e distante.

E Andrés Malamud, o José falava aqui há pouco que este cessar-fogo vai colocar ponto final num conflito de 15 meses. Que tipo de acordo é este? Tens mais alguma coisa a acrescentar a esta questão do Médio Oriente?

O Bruno foi claríssimo. Primeiro vamos ver se assinam. Agora as últimas notícias são: Israel finalmente aceita os arranjos do Hamas e assinaria sexta-feira para começar a implementar domingo. Essa é a segunda parte, a implementação. Mas a mais interessante, o Bruno mencionou também, as fases que vêm depois. Este acordo não é ponto final, é a primeira fase de três. E a terceira fase é o end state, o estado final, que é a paz definitiva entre não sabemos o quê. Entre dois Estados, entre um Estado e uma colônia, entre um Estado e dois colônias, entre um Estado e as Nações Unidas, encarregues da paz desse território que não é reconhecido como Estado. Ninguém sabe, porque nesta primeira fase falamos apenas de deixar de disparar e trocar reféns por prisioneiros, mais nada. Entretanto, os israelitas continuam convictos de que isto é uma questão de antissemitismo e que os que estão em frente querem acabar com eles, e os outros estão convictos de que os judeus, os israelitas, querem acabar com o sonho palestiniano, nunca permitir a criação de um Estado onde eles possam viver autonomamente. Quer dizer que, por enquanto, os dois combatentes, de um lado e de outro, pensam que o outro quer acabar consigo. Falta muito para além dos reféns, para saber o que vai acontecer, mas por enquanto isto não é o início da paz. Este é o início de um início para começar a falar da possibilidade de algum dia, se calhar, sentarmos à mesa a falar da paz.

E vai ser um processo certamente muito longo. Vamos atravessar continentes, vamos para a América do Norte. Donald Trump está prestes a passar de presidente eleito para presidente, já com algumas declarações polêmicas que envolvem o México e também o Canadá. Andrés Malamud, este é um triângulo complicado que promete dar muito o que falar?

Promete. Não sabemos se vai cumprir, porque Donald Trump muitas vezes o que faz é o que se chama na psicologia do comportamento, o anchoring. Com qualquer negociação para uma venda no mercado, do que se trata é de colocar o preço mais alto para depois aceitar um preço menor. E o que o Trump está a fazer todo o tempo é colocar preços altíssimos e depois negoceia. Em "The Art of the Deal", que é o seu grande livro, ele explica como isto funciona, mas já foi explicado pelo Daniel Kahneman, psicólogo israelita, Prêmio Nobel de Economia em 2002. E isto funciona dessa maneira, ele joga com a psicologia daquele que está em frente. Nós não sabemos se ele quer que o Canadá vire o 51° estado dos Estados Unidos, mas dizê-lo gera condições que lhe permitem depois negociar melhor com o Canadá. México, nem falar. Mas surpreendentemente, isto não é muito sabido, muitos dos funcionários que vão fazer parte do governo do Trump gostam muito do México. Foram embaixadores no México. Quando fazem tweets, falam contra a imigração, mas deixam fora o México. Isto, em parte, tem uma razão estrutural. O equilíbrio migratório entre Estados Unidos e México está estabilizado. Os que emigram para os Estados Unidos são centro-americanos que atravessam o México, não são os mexicanos. Portanto, o México é um instrumento para deter essas caravanas. E está a colaborar com os Estados Unidos. O México e Estados Unidos colaboram muito mais do que se diz, mesmo sendo nos Estados Unidos um governo de direita e no México de esquerda. Com o Canadá, o problema que tem é o mesmo que tem a Europa, os novos canadianos, aqueles que chegaram ao Canadá da Ásia, da África, porque não conseguiram entrar nos Estados Unidos. E agora são canadianos, mas seriam felizes se fossem estadunidenses. E, portanto, o que faz Trump é colocar uma lança em África, ou melhor dito, uma quinta coluna no Canadá, e fazer com que os problemas de identidade de uma nação bilíngue venha à baila e gerem problemas de governabilidade, que foram muito claramente identificados pela ministra das Finanças quando se demitiu uma semana antes da demissão do Justin Trudeau, provocando-a.

E Bruno Cardoso Reis, já temos muito pouco tempo até o final. Queria te só perguntar se esta relação de que falava aqui o Andrés entre Estados Unidos, México e Canadá pode ser um dos primeiros desafios de Donald Trump.

É claramente um desafio prioritário e realmente o nível de integração econômica, por exemplo, entre os três países é enorme, portanto, quase que necessariamente seria assim e faz todo sentido que seja assim. A grande questão é realmente perceber o que é que aqui é esta questão de postura e de gestão da arte da negociação, o que é que são ameaças para se concretizar. Em todo caso, eu também acho que a melhor forma de lidar com esse tipo de postura é dar-lhe um certo troco e, portanto, responder com alguma robustez, precisamente para negar esta possibilidade. Depois o Trump apresentar como uma grande concessão, deixar de exigir que o Canadá deixe de ser uma província, um Estado dos Estados Unidos. Mas é realmente alguém com quem é difícil negociar. Para estes países, para os três, qualquer guerra comercial teria um custo tremendo. Aqui nos Estados Unidos está sendo muito discutida essa questão, ou seja, por exemplo, o déficit comercial com o Canadá é muito resultado de petróleo canadiano barato, de refinarias nos Estados Unidos que refinam esse petróleo e que não têm condições técnicas pra refinar outro, portanto, nem podem sequer ir comprar ao outro lado. Portanto, esta guerra seria altamente custosa e, portanto, os canadianos também têm, e os mexicanos também têm, por exemplo, na questão da imigração, o seu papel crucial em deter a imigração ilegal, têm contra-argumentos para contrariar um pouco esta postura muito agressiva de Donald Trump. Mas veremos o que é que vai acontecer na prática.

Estamos a chegar ao final da nossa viagem pelos cinco continentes, mas não podemos colocar um ponto final sem a nossa habitual recomendação. Bruno Cardoso Reis, hoje tens direito a uma folga, digamos assim.

Está dispensado.

Está dispensado. A recomendação chega-nos de Andrés Malamud. Que recomendação é que deixas aos nossos ouvintes?

Dois livros sobre a democracia na América Latina.

Vamos a isso.

Porque pela primeira vez em muito tempo, a democracia na América Latina é resiliente, mas não é satisfatória. Os povos não estão contentes. O processo funciona, o produto não. E estes livros são escritos por grandes politólogos, dois deles peruanos, um uruguaio, que a partir dos casos peruano e chileno, o que mostram é, no caso peruano, democracia assaltada. E no caso chileno, democracia morta, entre aspas e ponto de interrogação. Porque a questão é, sim, aguentamos. As pessoas continuam a votar, os governantes continuam a ser eleitos, mas as pessoas continuam muito insatisfeitas, então os governantes estão todo o tempo a mudar. Estes livros de Juan Pablo Luna, Rodrigo Barrecheguy e Alberto Vergara explicam por que na América Latina, nos últimos quatro anos, de 16 eleições presidenciais, 13 foram ganhas por partidos que não existiam 10 anos atrás.

E o segundo livro?

Os títulos são "Democracia Muerta" e...

Sim, "Democracia Muerta", de Juan Pablo Luna, e "Democracia Asaltada", de Rodrigo Barrecheguy e Alberto Vergara.

Muito bem, e ficamos aqui com estas duas recomendações. Bruno, eu só estou a pensar que tu já tens duas semanas de folga, quando voltares às recomendações-

Vai ser quase um episódio especial de recomendações.

Vamos ter que tirar aqui um bom tempo pra isso

Fazemos um programa só de recomendações.

Exatamente.

Um para cada continente.

Fechamos assim a nossa viagem pelos cinco continentes. Agradecer, e muito, ao Andrés Malamud, que esteve aqui conosco, e também ao Bruno Cardoso Reis, que é presença habitual. Se tiver alguma pergunta, é só enviar para ouvinte@observador.pt que o Bruno Cardoso Reis estará cá na próxima semana para responder. Muito obrigado aos dois.

Obrigado, e obrigado, Andrés.

Obrigado eu.

Até à próxima.

Obrigado eu, Bruno. Um prazer sempre.