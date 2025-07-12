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Começa agora mais uma viagem na Rádio Observador. Vamos andar pelos cinco continentes. Eu sou o João Costa e Silva, comigo está o José Rafael Lopes e, como sempre, recebemos o historiador Bruno Cardoso Reis. No entanto, Bruno, hoje não vens sozinho, faz-nos também companhia a partir de Madrid o Jorge Fernandes, também colunista do Observador e um dos quatro ases do Fora do Baralho, para analisarmos a situação em Espanha com muita tensão em volta do governo de Pedro Sánchez. Sejam todos muito bem-vindos. Como é que estão?

Olá, viva, como estão?

Olá, boa tarde.

Tudo bem, obrigado. E obrigado ao Jorge também por aceitar estar aqui. Fomos roubar um asa ali ao Fora do Baralho.

É verdade.

Obrigado pelo convite.

Acho que a Vanessa Cruz não vai levar a mal.

Não, acho que não.

Não, penso que não.

Até porque vamos falar sobre Espanha e não sobre cartadas. Esta semana, nova ronda de explicações de Pedro Sánchez, o primeiro-ministro espanhol volta a insistir que é um político limpo e que não se vai demitir. Diz também que não vai convocar eleições antecipadas. É o tema principal desta edição dos Cinco Continentes. Jorge Fernandes, vou começar por ti. Pedro Sánchez é um homem a prazo?

Essa é a pergunta mais difícil de todas. Eu pessoalmente acho que sim. Objetivamente, penso que Pedro Sánchez está a viver o momento mais delicado da sua vida política e está num momento objetivamente extremamente complexo. Por outro lado, ele já nos habituou a conseguir sair de situações extremamente difíceis e a conseguir sacar cartadas que não são expectáveis em cada momento. Dito isto, depois desta primeira passagem, eu acho que é preciso olhar com algum detalhe pra situação. A situação é extremamente complexa. Em primeiro lugar, a justiça, de alguma maneira, foi atrás de pessoas que estão extremamente próximas de Pedro Sánchez. As três pessoas que estão a ser visadas neste caso são aquilo que é chamado o grupo do Peugeot. O grupo do Peugeot, pra quem não sabe, esse nome vem do momento em que Sánchez, depois de ter sido líder do partido e depois de ter sido apeado à liderança do partido, decidiu fazer uma nova tentativa bem-sucedida, que acabou por ser bem-sucedida, e depois ele acabou por chegar a primeiro-ministro, mas há uma altura que ele decide correr Espanha toda num Peugeot e a fazer campanha interna dentro do Partido Socialista para conseguir ganhar novamente o apoio das bases. E quem é que estava no grupo do Peugeot? Sánchez ia conduzir o Peugeot, o Peugeot era dele, e ia precisamente Ábalos, Santos Cordán e Koldo. Ele não pode nunca dizer que não conhece estas pessoas ou que eram pessoas que estavam longe dele. Essas pessoas são muito próximas dele, inclusive já eram muito próximas dele neste primeiro momento em que ele nem sequer estava na liderança do governo. Já eram próximas dele no momento em que ele tentou chegar à liderança do partido. Em segundo lugar, essas pessoas são próximas dele devido às posições que ele próprio lhes foi dando. Para termos uma noção, Ábalos era o secretário-geral da organização do Partido Socialista, que é uma posição absolutamente central no Partido Socialista Espanhol, dada até a grande clivagem regional que existe. A função desta pessoa é fazer os equilíbrios entre os vários segmentos do partido espalhados pelas regiões, a segmentação horizontal, mas também vertical, isto é, a ligação entre a liderança do partido e as células e as organizações partidárias que estão um pouco mais abaixo na hierarquia. Ábalos, de quem Koldo era assessor direto, depois de ter sido, por exemplo, enfim, não sei se pode se dizer isto na rádio, mas ele era segurança daquilo que se costuma chamar um postíbolo, a palavra é essa. Aqui em Espanha eles usam uma palavra um pouco mais colorida, que eu não vou dizer aqui. Ábalos, no final do ano passado, foi acusado de um problema de corrupção, etc., que é, de resto, o problema que se arrasta até agora. E quem é que Sánchez escolheu para substituir Ábalos neste lugar? Precisamente Santos Cordán. Há uma pessoa que sai por suspeitas de corrupção, tem problemas seríssimos com a justiça, e Sánchez escolhe Cordán precisamente para o suceder, porque essas pessoas são muito próximas de Sánchez. Aliás, a proximidade de Cordán é tal que no momento em que Sánchez ficou em segundo lugar das eleições, mas conseguiu formar um governo no verão de 23, a pessoa que vai a Bruxelas na altura negociar com Puigdemont é precisamente Cordán e toda gente reconhece, mesmo dentro dos partidos de esquerda, etc., que falar com Cordán dentro do Partido Socialista Espanhol era, pra todos os efeitos, falar com Sánchez. À luz daquilo que eu expliquei aqui, eu acho que não há nenhuma maneira de Sánchez dizer que conhece mal essas pessoas ou que são pessoas que não são muito próximas. Não há ninguém mais próximo dele dentro do seu partido.

Há demasiadas evidências.

Não há ninguém mais próximo dele dentro do seu partido. E é evidente que ele agora está a tentar usar aquele velho truque, claro, que diz que ele pessoalmente não está implicado e que não tem rigorosamente nada que ver com isto Mas não está a retirar as consequências políticas de tudo isto. Isto é como se, mal comparado a António Costa, quando apareceu o dinheiro e quando houve aquelas buscas policiais em São Bento, dissesse: "O dinheiro não é meu, isto aqui é do meu chefe de gabinete e eu não tenho nada a ver com isto e, portanto, não me demito e não retiro conclusões políticas de tudo isto." Isto é absolutamente impensável, é absolutamente inacreditável. Todo o argumentário de Sánchez, ele aliás agora tem um novo argumento que é: ele diz que tem a obrigação moral de não se demitir, porque sabe que se o povo fosse chamado a votar agora escolheria a direita e ele acha que a direita é um perigo pra democracia espanhola, logo ele não se demite. Aliás, isto levou há pouco tempo, há cerca de duas semanas, Javier Cercas escreveu um artigo no "El País" muito contundente. Javier Cercas é um escritor que tem peso cultural em Espanha e é uma pessoa que é um apoiante clássico do Partido Socialista. E Javier Cercas escreveu um artigo de forma cristalina em que dizia que à luz de tudo e que este último argumento em que o próprio Sánchez reconhece que sabe que o país, se fosse chamado a escolher agora, não o escolheria a ele e ele está ali para impedir a direita de chegar ao poder. Quer dizer, o Cercas usa o argumento que quando alguém sabe, e ele já sabe que a maioria está contra ele, quanto mais não seja por isso, ele tem que tirar a ilação deste raciocínio e dizer: "Bom, sendo assim, vamos a eleições e vamos deixar que o povo se exprima novamente."

Bruno Cardoso Reis, também te queremos ouvir sobre este tema. Também pensas que Pedro Sánchez possa ter aqui a legislatura e o governo por um fio?

O Jorge acompanha isto muito mais perto, até por estar em Espanha, mas independentíssimo. Eu acho que é uma boa síntese. Eu diria que a questão é, pegando no aspecto que o Jorge referiu, acho que é sublinhar isso, que no fundo tem sido assim desde o início, ou seja, parece que isto está sempre por um fio. O PSOE não ganhou, aliás, as eleições. Conseguiu ter maioria no Parlamento fazendo uma coligação, em muitos casos um pouco contranatura também, enfim, sobretudo os partidos mais à esquerda, mas vários deles são rivais declarados do PSOE, mas sobretudo com todos aqueles partidos nacionalistas, nomeadamente os bascos, os catalães, etc., que muitas vezes também têm objetivos muito contraditórios. Aparentemente, enfim, pelo que eu vi do "El País" hoje, no fundo a prioridade agora de Sánchez é criar aqui acordos mais sólidos, principalmente com os catalães e com os bascos, para tentar blindar a sua maioria, é esse o argumento. Mas eu também estou de acordo que esta é uma crise mais grave. Ouvi um pouco também as declarações dos partidos nos últimos dias e portanto, o que parece prevalecer é esta ideia de que vários destes partidos, digamos, regionais, nacionalistas, separatistas, também não querem correr o risco de se associarem demasiado a este escândalo e portanto, no fundo, a ideia é se isto ficar por aqui, se não houver uma acusação mais direta ao chefe do governo, ainda podemos ir ver, também dependendo daquilo que nos dão, mas há aqui pelo menos um sinal amarelo. Eu realmente acho que seria ignorar o histórico dizer que certamente vai cair. Se fosse pra cair até já podia ter caído. Mas realmente parece-me particularmente fragilizado. Agora, há aqui uma questão também que é, se olharmos pra as sondagens, e eu estava a ver isso, realmente percebe-se que sobretudo os partidos mais à esquerda não estejam muito entusiasmados com a ideia de eleições antecipadas. Ou seja, há claramente uma vantagem do PP nas sondagens. Enfim, também sabemos que as sondagens hoje valem o que valem, são talvez menos certas do que no passado nestes momentos de grande turbulência política, mas em todo caso o PP aparece nesta média de sondagens à volta de 34%, o PSOE com 27%, mas a seguir não vem a esquerda, vem o Vox com 15%. Lá está um pouco o que estava a dizer o Jorge, este argumento que o líder do PSOE Sánchez também utiliza: "Atenção, que se não for eu vai ser a direita." Porque realmente depois no Somar, o Podemos, estes partidos mais à esquerda aparecem com 6%, 4%, estão muito longe de beneficiar muito, por exemplo, com a quebra do PSOE. E sabemos, por exemplo, que o Podemos tem esta ambição de substituir o PSOE, voltou mais uma vez a ter esse discurso, um bocado o modelo Syriza na Grécia, substituir o PASOK, o partido clássico da esquerda grega, mas realmente as sondagens não apontam nada nesse sentido. E eu diria que desse ponto de vista, Sánchez tem aqui alguma coisa com que jogar, que no fundo é a fragilidade toda à esquerda, e a possibilidade também de que os partidos nacionalistas pensem: "Conseguiremos fazer melhores negócios com um governo do PSOE bastante fragilizado do que conseguiremos fazer com um eventual governo do PP reforçado, com uma legitimidade reforçada."

E vamos falar precisamente de impactos. Jorge Fernandes, que impacto tem esta situação na política interna e também externa espanhola e até mesmo aqui a relação com Portugal?

A política interna espanhola neste momento vive uma lenta agonia de um governo. Há aqui vários impactos que podem ser analisados. Em primeiro lugar, Sánchez não consegue passar esta legislatura, não teve uma única aprovação no Orçamento de Estado. Espanha, pra todos os efeitos, o último Orçamento de Estado que terá sido aprovado, eu penso que terá sido no outono de 2022. Terá sido algures, vai fazer três anos, porque Sánchez simplesmente é impossível. Se tem aquela que ele chama maioria de investidura, que o conseguiu de alguma maneira nomear e fazê-lo primeiro-ministro, não é possível que eles se entendam todos, eles são todos desentendidos, porque cada um quer uma coisa diferente e ele não consegue passar medidas legislativas no Congresso e sob esse ponto de vista Em algumas dimensões, a política, sob esse ponto de vista, está um bocadinho bloqueada. O bloqueio não é mais consequente devido ao peso que as regiões espanholas têm na administração de muitas coisas. Estou a falar, nomeadamente, da saúde, educação, estradas, tudo o que seja bens públicos. Acontece o mesmo que aconteceu, por exemplo, na Bélgica há uns anos. A Bélgica esteve três ou quatro anos sem governo, mas o país continuou a funcionar porque a delegação de poder do governo central para as regiões torna a coisa muito mais fácil do que, por exemplo, se fosse um país como Portugal, altamente centralizado, em que era impensável termos uma ausência de um orçamento de Estado durante tanto tempo. Mas, ao mesmo tempo, o Bruno estava a aludir a isso e estava a fazê-lo com bem, porque esta fragilidade de Sánchez torna uma presa muito mais fácil para os partidos que são os seus aliados ainda. É muito mais fácil para alguém agora extrair benefícios do primeiro-ministro e do governo central, porque a ameaça é muito clara, que é: "Se não me der exatamente aquilo que eu quero, eu vou-me embora." Esta ameaça sempre existiu. Simplesmente agora o custo reputacional que qualquer um destes atores teria de pagar por sair do equilíbrio da coligação de investidura é muito menor, porque qualquer partido agora simplesmente diz: "Bem, eu vou sair disto porque não posso ser conivente com partidos corruptos, etc." A penalização potencial que neste momento até pode ser. E voltando à questão da esquerda, não sei se já não passamos a fase em que estar ligado a Sánchez de forma umbilical, por exemplo, como é o caso do Sumar, que neste momento, aparentemente aquilo que vemos nas sondagens, há uma guerra fratricida de dentro da esquerda espanhola, à esquerda do PSOE, entre o Sumar e o Podemos, e há uma altura, há dois anos e meio atrás, em que parecia que o Podemos estava completamente nas últimas, estava a terminar com muito pouca capacidade política e a perder muita votação, e o Sumar se ia transformar no grande partido à esquerda da esquerda. Entretanto, os papéis inverteram-se completamente.

Jorge, eu gostava de direcionar isto um pouco mais para a relação com Portugal, até porque também o tempo não para, ele corre e é quem mais ordena e estamos a aproximar-nos do intervalo. Ainda queria também ouvir o Bruno sobre isto.

Sim, nós fizemos aqui uma divisão de tarefas, o Jorge centrou-se mais na dimensão interna e eu vou olhar mais para a externa e inclusive a relação com Portugal. No fundo, as consequências são um bocadinho as mesmas, ou seja, temos aqui uma enorme paralisia, não há possibilidade de grandes iniciativas, pelo menos não do governo central neste modelo. Basicamente, está-se a governar naquilo que nós chamamos duodécimos, com enormes bloqueios e isso também se reflete a nível de política externa, por regra. Espanha tem aqui uma capacidade mais limitada de ter influência, de tomar iniciativas, apesar de tudo, eu diria aí talvez menos do que se poderia pensar, porque sobretudo em áreas onde é mais uma dimensão retórica, vamos dizer assim, isso pode permitir compensar um bocadinho esta falta de iniciativa e de sucessos evidentes na dimensão interna. Eu acho, por exemplo, a questão da Palestina, onde a Espanha tem estado muito ativa, tem sido os países mais ativos a par da Irlanda. Aliás, uma longa tradição da política espanhola de ser muito pró países árabes, que até é transversal à esquerda e à direita, embora esta questão da Palestina seja mais da esquerda. Mas, por exemplo, isso permite recuperar um pouco créditos, inclusive nesta esquerda mais radical, que está mais afastada do PSOE, etc. Entre os parceiros de coligação, esta questão do Sumar, por exemplo, são uma espécie de comunistas espanhóis na sua versão mais moderna, se quisermos. Mas a questão mesmo do choque entre Sánchez e Donald Trump, que acho que acaba por ser uma forma em que ele assumiu isso publicamente nesta cimeira da NATO. A generalidade dos países tentou evitar isso, mesmo que tivesse algumas reservas mentais, enfim, os próprios espanhóis dão a entender que há aqui outros países que estão um pouco a esconder atrás de Espanha, se calhar não vão mesmo cumprir os 5%, mas em todo caso, a Espanha fez um pouco questão de se demarcar dessa posição. Mais uma vez, isso é uma forma de Sánchez dizer: "Eu faço aqui frente a Donald Trump, eu sou o herói da esquerda espanhola ou da esquerda europeia contra alguém." Donald Trump é extremamente impopular em toda a Europa. Mais uma vez, estive a ver sondagens em Espanha, uma sondagem do PIW que vai a vários países europeus. Em Espanha tem uma rejeição de 80% dos espanhóis, até vai para além simplesmente da esquerda. Dá uma ideia que às vezes há um pouco essa tendência. Agora, em coisas mais sérias, que exijam mais investimento, enfim, questões mais concretas, acho que aí limita alguma coisa a ação externa. Em relação à relação com Portugal, não parece que haja um grande impacto, ou seja, pode haver aqui um pouco esta ideia que é, obviamente havia uma relação até pessoal de simpatia entre Sánchez e Costa. Que não foi indiferente, aliás, para a eleição de António Costa para presidente do Conselho Europeu, teve um forte apoio de Sánchez, mas como também ficou muito claro logo que em Portugal houve uma mudança de governo e de alinhamento político, um governo de direita, por exemplo, o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, que até tinha feito algumas críticas a Espanha, deixou muito claro: "Bem, isso era quando ele era eurodeputado, agora é ministro e portanto aqui são relações de Estado a Estado." E realmente estas relações de vizinhança são extremamente importantes para qualquer país e aí há um lado de pragmatismo também que acaba por prevalecer sempre. Enfim, pode depois voltar a haver uma proximidade pessoal maior, não sei exatamente se Montenegro e Feijóo, por exemplo, o líder da direita espanhola, se dão bem naqueles encontros também do Partido Popular Europeu, mas acho que isso não será o principal.

E bem, nós ficamos por aqui nesta primeira parte, Bruno Cardoso Reis, Jorge Fernandes. Voltamos já a seguir para a segunda parte do Cinco Continentes. É logo depois das notícias.

Estamos de regresso ao "Cinco Continentes" com o historiador Bruno Cardoso Reis e hoje também com o Jorge Fernandes, colunista do Observador e um dos quatro ases do Fora do Baralho. Pode ouvi-lo habitualmente à sexta-feira. Na primeira parte, estivemos muito focados em Espanha e em toda a situação em volta do governo espanhol de Pedro Sánchez. E agora, Zé, vamos, como se costuma dizer, expandir horizontes.

Seguimos viagem para outro ponto do globo, como por exemplo o Brasil, que recebeu a Cimeira dos BRICS, uma reunião que teve várias ausências. Bruno Cardoso Reis, que primeira leitura é que podemos fazer deste encontro em terras brasileiras com essas muitas ausências que são bastante pertinentes?

Sim, por um lado, acho que esse é o primeiro aspecto a destacar. Havia aqui uma ausência previsível, que era a do presidente da Rússia, que estava impedido de viajar por causa do mandato do TPI. O Brasil, por enquanto, ainda vai sendo um Estado de direito e, portanto, tem este compromisso. Foi um signatário do Estatuto de Roma, portanto, tem esse compromisso com o TPI. Sobretudo, a ausência mais notada, mais notável e mais importante é realmente do presidente da China, o presidente Xi. No sistema chinês atual, o poder está ainda mais concentrado do que no passado no presidente. Ele nunca faltou a nenhuma cimeira dos BRICS, nem ele nem os seus antecessores. E, portanto, aqui há especulações, pode ter sido em solidariedade com a Rússia, é possível. Pode ter sido porque o presidente brasileiro resolveu oferecer um jantar ao presidente da Índia e os chineses terão ficado ressentidos por isso. Também é algo que aparece entre os colegas brasileiros. É possível que sim, mas seja como for, é claramente uma ausência importante. No fundo, isso parece refletir tensões crescentes entre os diferentes membros dos BRICS, ou seja, este alargamento dos BRICS+, realmente ajuda a somar PIB, população, área, portanto, em tudo isso os BRICS+ andam à volta dos 40 e muitos por cento do total global. Mas a verdade é que reduziu o peso daqueles fundadores, nomeadamente os que têm menos peso por causa da sua dimensão, da sua economia, nomeadamente o Brasil e a África do Sul. A África do Sul tecnicamente nem é bem um fundador, é o primeiro membro que vai aderir depois de 2006 e durante muito tempo único. Mas agora temos o Egito, a Etiópia, o Irão, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes e entrou a Indonésia agora, mas por exemplo, não esteve o presidente do Irão também, não esteve o presidente do Egito. No caso da Arábia Saudita, a questão é um pouco diferente, mas também não esteve o soberano dos Emirados Árabes. Portanto, houve aqui realmente uma série de ausências, sobretudo a chinesa é bastante peso. Eu diria, o problema crucial é que realmente o Sul global tem esta questão, que é chegar facilmente a acordo em relação às críticas ao sistema que existe e na declaração final isso aparece muito, mas depois tem dificuldades em chegar a acordo em relação a questões concretas da alternativa positiva, se quisermos, a isso. E tem também problemas sérios de credibilidade. Quando temos na declaração final, por exemplo, referências ao combate ao terrorismo, quando tem o Irão como Estado membro, que é um dos principais promotores do terrorismo há décadas e décadas a nível global, quando temos, por exemplo, sobre a guerra da Ucrânia, a única referência de condenação a ataques a civis é ataques a civis na Rússia, quando todos vemos todos os dias qual é a estratégia de guerra da Rússia e mais ainda nas últimas semanas e meses. Portanto, tudo isso torna muito pouco credível a postura dos BRICS e cria uma posição também complicada ao Brasil, inclusive com muitas críticas também internas, ou seja, na sociedade brasileira, por exemplo, havia alguns debates a perguntar outra questão que é aqui referida, que é a questão do regime global sobre inteligência artificial, e comentadores brasileiros a dizer: "Mas nós vamos alinhar com a China, com a Rússia, nesta questão da inteligência artificial?" Quer dizer, com regimes autoritários que vão provavelmente usar isto para vigiar ainda mais a população, controlar ainda mais a população. E portanto, acho que mostra como realmente esta aposta de Lula no chamado Sul global realmente tem aqui grandes problemas. E não falámos ainda sequer desta guerra comercial crescente entre o Brasil e os Estados Unidos, em que aparentemente a visibilidade que foi dada ao Brasil no contexto da Cimeira dos BRICS provavelmente não terá ajudado, embora haja outros fatores.

Jorge Fernandes, uma cimeira dos BRICS com muitas ausências, muitos temas em cima da mesa. Que balanço é que fazes desta reunião?

Eu acho que o Bruno disse aí uma coisa pra mim que é o ponto central, que é fácil para este grupo de países encontrarem um ponto em comum contra o qual eles se colocam, mas é muito difícil terem um ponto comum positivo em que tenham uma alternativa. E eu acho que apesar de tudo, devemos mitigar. Eu concordo parcialmente com isto, mas podemos mitigar isso, porque eu acho que estes países já foram mais parecidos sob o ponto de vista das suas ambições internacionais do que aquilo que são. Basta pensarmos, por exemplo, que agora em que Donald Trump e os Estados Unidos estão Na lógica de tentativa de retração da globalização internacional e de serem o garante da ordem e o país que garante o comércio internacional, a ordem internacional da globalização, vemos muitas vezes a China a cumprir esse papel, porque a China é a primeira interessada nos bens públicos que os Estados Unidos criam. Os Estados Unidos criam um conjunto de bens públicos, nomeadamente as normas, as regras, como é que se faz comércio, como é que se fazem transações internacionais, e a China é a primeira interessada em que as coisas, apesar de tudo, se mantenham como estão, porque a globalização foi fundamental para retirar a China de um local econômico menos interessante e colocá-la num ponto muito mais interessante. Ao passo que a Rússia também neste momento é um país que no Ocidente é um pária. Portanto, eu acho que neste momento temos muito mais heterogeneidade entre estes países do que tínhamos, por exemplo, no momento de fundação dos BRICS, em que claramente a Rússia, a China, o Brasil, etc., estavam muito mais alinhados, se quisermos, sob o ponto de vista daquilo que era o seu posicionamento, que sendo crítico da globalização e sendo crítico do domínio americano, eles estavam todos, apesar de tudo, mais integrados do que, por exemplo, a Rússia está hoje.

Jorge, como é que olhas, por exemplo, então, para a troca de argumentos entre o presidente dos Estados Unidos e o presidente do Brasil?

Eu não acho que o Lula seja especial nesta matéria. O Trump está a criar este tipo de guerras com muitas pessoas, com muitos presidentes. Já o fez com a China, com a própria União Europeia, sempre com retóricas ligeiramente diferentes consoante o país. Não vejo que o Brasil seja um país especial. O Trump inclusive fez isso com o Canadá, que é o parceiro histórico mais clássico dos Estados Unidos. Nem sequer era uma matéria que desse grandes preocupações aos presidentes americanos, e Trump conseguiu mesmo assim alienar o Canadá, e inclusive fazer com que houvesse um partido no Canadá que ganhasse as eleições, que nem sequer à partida teria possibilidades de isso acontecer. Portanto, eu vejo esta troca com uma certa naturalidade. Aliás, na altura, quando Trump anunciou as tarifas, no que ele chamou o Dia da Libertação, eu até fiquei um bocadinho espantado, confesso, com o fato de o Brasil estar aparentemente a sair um bocadinho incólume daquilo. E bom, afinal, agora sabemos que não é bem verdade. Claro que, enfim, isto agora é o outro lado da moeda, há uma grande diferença entre Trump anunciar uma tarifa e Trump aplicar uma tarifa. Quer dizer, portanto, dado o modo errático como o Trump trabalha e como lida com coisas em matérias internacionais, as tarifas podem perfeitamente ser adiadas, suspensas para negociações, enfim, podem servir para fazer aquilo que habitualmente numa série como "Os Sopranos", típica da máfia, de resto, se chamaria um shakedown. Para tentar tirar alguma coisa de Lula, numa matéria completamente não relacionada com as tarifas. E portanto, sob esse ponto de vista, eu vejo isto como o Trump a ser Trump e não vejo nada de extraordinário. E acho que o Lula respondeu da maneira correta. Ele tinha que responder, não podia simplesmente calar-se. Disse que há o instrumento da reciprocidade e que se os Estados Unidos realmente fizerem aquilo, o Brasil terá que responder. Só para terminar aqui, apesar de ser negativo para o Brasil, os Estados Unidos não são o grande parceiro econômico do Brasil. Não são. E o Brasil também tem uma história de protecionismo fortíssima. Portanto, digamos que o Brasil também historicamente não é propriamente um país que tenha uma lógica de mercado aberto e portas abertas para o mundo.

Bruno Cardoso Reis, queria te perguntar se igualmente como o Jorge, não ficas surpreendido por esta atitude de Donald Trump e o que tens a dizer sobre esta troca de argumentos entre os dois presidentes do Brasil e dos Estados Unidos.

Aqui o mais surpreendente, no fundo, é Trump ser muito explícito a dizer que há aqui uma dimensão ideológica e que vem da proximidade entre o bolsonarismo, entre Jair Bolsonaro e o trumpismo, o próprio filho do presidente Jair Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro está em Miami. Sabemos que é amigo de Steve Bannon, da família Trump, etc., dos filhos do Donald Trump, etc. Isso talvez seja aqui o aspecto mais surpreendente. E se for verdade, ou seja, se for essa a questão crucial, aí torna-se realmente mais complicado negociar, porque inclusive o que está aqui a ser posto em causa, no fundo, é um processo judicial contra Jair Bolsonaro. Ora, à partida, lá está, o Lula vem dizer: "A Justiça brasileira é independente, e portanto, nós não temos forma de interferir nisso." Isto, no fundo, também denuncia aqui enormes contradições, que era o ponto em que eu queria pegar. Contradições do lado brasileiro e do lado americano. Do lado americano, temos Donald Trump a ir dizer à Arábia Saudita: "Nós não temos nada que interferir nos assuntos internos, na política dos outros países." E aqui está a interferir de uma forma digamos, brutal e pública na política interna brasileira, enfim, neste caso, na dimensão também judicial, mas há uma interferência no sistema político interno brasileiro. Portanto, há aqui uma contradição evidente com aquilo que o Donald Trump dizia, ou seja, no fundo, quase que parece, vamos ver se não é mesmo isso, no fundo, o que o Donald Trump está a dizer é: com ditaduras, não temos problemas. Com regimes democráticos na Europa, vimos vários casos também dessas tentativas de interferência, de pressão, etc. Ou mesmo no Brasil, aí já interferimos, até porque eventualmente temos mais capacidade de pressão, etc. Portanto, há aqui uma contradição evidente. Do lado brasileiro, há também contradições evidentes. Como dizia o Jorge, o Brasil sempre foi historicamente um país muito protecionista, utilizava os mesmos argumentos que utiliza Donald Trump, que é proteger a indústria nacional, proteger os trabalhadores brasileiros, etc. Muitos destes países, aliás, dos BRICS, tinham essa característica, portanto, agora temos esta ironia Dos países historicamente protecionistas a serem os grandes defensores do comércio livre. Temos este dado também, que é o antiamericanismo no Brasil, que é muito forte na esquerda, é sempre muito crítico das relações com os Estados Unidos. A ideia é que todas as relações com os Estados Unidos são péssimas, são imperialismo, são dependência, a velha teoria da dependência em termos econômicos. O Brasil está atrasado porque depende demasiado dos países ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos. E agora, de repente, dão-se conta que o agronegócio, o sumo de laranja, a carne, o ferro, etc., todas as grandes exportações brasileiras, que apesar de tudo representam 10% das exportações, também como dizia o Jorge, o nível de dependência já não é o que era no passado, a dependência agora maior é em relação à China, mas a verdade é que 10% ainda é bastante. Realmente também fica claro que, afinal, as relações com os Estados Unidos não são sempre más e podem trazer algumas vantagens à economia brasileira ou alguns custos, no caso haver aqui uma hostilidade. Agora, e para terminar, eu também concordo com o Jorge, que é temos de ver, e aliás, o próprio presidente Lula hoje também já terá sinalizado isso, que é vamos ver o que é que acontece na prática, nós estamos dispostos a negociar, se estas tarifas avançarem, realmente iremos retaliar. Mas também há muito esta ideia de que muitas vezes isto é fogo de vista, é uma retórica muito extremada e depois na prática há aqui um certo acerto mais pragmático, mas sempre com este dado que é Donald Trump é realmente uma fonte permanente de incerteza na política e na economia global.

Jorge Fernandes, sobre esta questão das tarifas, parece-te que isto é mais uma ameaça de Donald Trump ou acreditas que irá mesmo avançar?

Ninguém sabe verdadeiramente o grande problema desta questão das tarifas sob o ponto de vista econômico, é que a mera ameaça das tarifas causa um dano que é um dano pesado. Os investidores antecipam isso, quer dizer, esta incerteza, o facto de estar a haver sempre mudanças de opinião, mudanças de política. Na verdade, eu neste momento confesso, houve uma altura que havia um site disponível onde se podia acompanhar em direto as tarifas anunciadas e as tarifas que estavam realmente em vigor. E a diferença era uma coisa abissal. Estão, de fato, algumas tarifas em vigor, mas no fundamental, as coisas estão muito mais parecidas com aquilo que sempre foram do que aquilo que Donald Trump anuncia. Ninguém verdadeiramente sabe o que vai acontecer, Donald Trump é um poço de incerteza e eu acho que o próprio dano reputacional aos Estados Unidos é, neste momento, extremamente complexo e, ao mesmo tempo, a incerteza em si mesma causa um dano econômico.

Bruno Cardoso Reis, só mesmo para terminarmos, há margem para acontecer uma situação semelhante à que aconteceu nas negociações com a Europa, já foi tema também aqui no nosso "Cinco Continentes", e como é que estão essas negociações?

Há a especulação de que poderá haver um acordo iminente, mas também há a especulação de que não será um grande acordo, ou seja, que no fundo os europeus se acovardaram, se dividiram.

E que se vão sujeitar, não é?

Que se irão sujeitar, se calhar a um acordo ainda pior do que aquele que a Grã-Bretanha já aceitou, sempre nesta lógica que vale mais ter alguma certeza. Eu percebo aqui a racionalidade, que é muito esta ideia de que entrar numa guerra comercial é algo que os dois perdem. Se começarmos a retaliar, vamos também estar a criar inflação cá. Agora o problema sempre me pareceu que é, não se fazendo isso, qual é que é o argumento negocial, quais são as contrapartidas. Parece haver aqui uma posição de uma certa fragilidade, sobretudo também quando há muitas notícias de divisões, nomeadamente e em particular entre a França e a Alemanha, sobre a tática a adotar. Os franceses muito mais duros, os alemães muito mais defensores de um acordo quase a qualquer preço, e isso é realmente também problemático em termos de convencer os americanos que do outro lado está realmente um gigante econômico. Esse gigante só existe se houver aqui coesão ou pelo menos suficiente coesão entre os principais países. Porque também não é preciso aqui uma unanimidade, mas realmente isso é um problema e temo que haja aí... sobretudo, parece-me que o risco é, porque parece-me que é muito assim que funciona Trump e o trumpismo, é esta ideia de que isto vai confirmar um mau acordo, um acordo quase a qualquer preço, iria confirmar a fragilidade, a fraqueza da Europa e iria criar um clima propício a que no futuro próximo voltasse a haver problemas, voltasse a haver esta tentativa de shakedown, de táticas mafiosas. Acho que estamos um pouco nesse ponto. Realmente, também como dizia o Jorge, eu também estava aqui a rever os números, as tarifas efetivas andam mais ou menos à volta dos 9%, isso apesar de tudo já é um aumento significativo em relação a quando andavam um pouco abaixo dos 3%. Mas depois há muitas exceções para produtos mais importantes, tudo isso é sempre muito complicado, nem todos têm essa tarifa. Mas depois o Donald Trump também ameaça que eventualmente vai acabar com essas exceções, sei lá, por exemplo, para os telemóveis, para os smartphones, etc. Mas a perspetiva, ainda antes destas últimas ameaças em relação ao Canadá, ao Brasil, etc, era qualquer coisa como 16%, portanto, de -3% para 16% realmente é um aumento muito significativo. Mas realmente aqui o que prevalece é muito esta questão da incerteza, com estes custos econômicos, que o Jorge também já referiu, que é como é que se vai investir, como é que se vai comprar com este nível de incerteza. Há realmente um risco crescente, acordo com a maior parte dos analistas, de haver problemas na economia americana, embora aí, eu também sublinho sempre isto, que é apostar contra a economia americana também é arriscado, porque é uma economia muito dinâmica, um grande mercado interno, não está assim tão dependente dos mercados externos como outras, por exemplo, as economias europeias, e é muito inovadora, há sempre aqui a possibilidade de que de repente os desenvolvimentos nas tecnologias, na inteligência artificial, etc, acabem por atenuar o impacto negativo de algumas destas coisas. Acho que é muito essa a aposta de Donald Trump.

Meus caros, estamos a chegar ao final do nosso tempo. Ainda assim, vamos conhecer as vossas recomendações. Jorge Fernandes, enquanto convidado, tens direito a deixar a primeira recomendação. O que é que queres sugerir aos nossos ouvintes?

Eu vou sugerir um livro escrito por Ignacio Peiró, que já saiu em edição em português. Foi uma tradução do Carlos Vaz Marques, que também é o editor na Zigurát deste livro. O livro chama-se "O Espanhol que Encantou o Mundo" e que é apresentado como uma biografia de Julio Iglesias. O livro chama-se "Julio Iglesias: Vida e Época ou O Espanhol que Encantou o Mundo". Mas o livro é tudo, menos uma biografia convencional, porque, em primeiro lugar, o autor deste livro é um grande intelectual. Foi, aliás, speechwriter de Mariano Rajoy, tem várias posições no Instituto Cervantes, já esteve em Londres, agora está em Roma, e fez um livro que conta a história contemporânea e social. Ele faz uma história social e política espanhola pelas lentes de Julio Iglesias e fala de Julio Iglesias, por exemplo, nos anos 70, como alguém que era o representante da Espanha, que cresceu economicamente durante o franquismo, uma nova classe média e que estava a emergir em Madrid, forte. E depois há um episódio curiosíssimo em que ele conta o momento em que a direita pela primeira vez vai chegar democraticamente ao poder em Espanha, em 1996. Aznar vai estar prestes a levar a direita ao poder pela primeira vez depois da democratização e faz um grande comício em Valência, que é o comício de encerramento da campanha. E quem é que aparece? Julio Iglesias para dar o apoio a José María Aznar. Portanto, Julio Iglesias está presente, ele consegue mostrar de uma forma quase caricata como em vários momentos muito importantes e altamente relevantes da vida política espanhola, Julio Iglesias, de uma maneira ou de outra, esteve presente. É curiosíssimo e é um livro altamente recomendável, porque consegue referir no mesmo parágrafo, citar filósofos, historiadores e ao mesmo tempo citar a ex-mulher de Julio Iglesias a contar como ele tinha imensas amantes.

Fica aqui a excelente recomendação do Jorge Fernandes. Bruno Cardoso Reis, temos convidado, mas ainda assim, não te escapas. Queremos também saber a tua recomendação no episódio de hoje.

Eu estou cheio de vontade de ler o livro. Foi um dos que apanhei na primeira ida aqui a uma livraria e realmente também fiquei com essa impressão que era realmente uma leitura interessante.

Esta descrição do Jorge já nos dá aqui vontade de ler mais.

Portanto, fiquei com essa inclinação, mas agora com o Jorge a recomendar, já está garantido na lista de leituras. Mas eu vou puxar a brasa à minha sardinha mais do lado da história. Um livro que tem dois anos, não existe ainda em tradução portuguesa, tanto quanto eu sei, do Nigel Townsend, "The Penguin History of Modern Spain", foi editado no final de 2023. É um historiador britânico, na verdade, mas que ensina em Espanha, na Complutense, há muitos anos. É um colega que eu aprecio especialmente. Ele tem uma linha, vou confessar, que é muito também a minha, que é de resistir a esta ideia de que Espanha ou Portugal são completamente diferentes. Ele é muito um comparativista também e faz uma história muito interessante da Espanha contemporânea, vamos dizer assim, mas puxando muito para o lado daquilo que a Espanha se distingue, mas também se aproxima de tendências mais gerais na Europa e, em particular, na Europa com a qual a Espanha tem mais a ver, que é a Europa periférica, a Europa do Sul, que também é uma parte importante da Europa. Muitas vezes também que esta ideia de que somos completamente diferentes é porque estamos a comparar Espanha ou Portugal com a Grã-Bretanha ou com França, que também são um país entre muitos no contexto europeu. Mas é uma boa história contemporânea de Espanha.

Terminamos estes "Cinco Continentes" com duas recomendações, não habitual. Hoje, o Bruno Cardoso Reis, apesar de termos um convidado, quis também deixar aqui a sua sugestão e também, se tiver alguma dúvida, já sabe, envie as suas perguntas para o endereço ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis estará aqui num próximo episódio para responder com todo o gosto. Bruno, muito obrigado mais uma vez. Um agradecimento especial, claro, ao Jorge Fernandes, que foi o convidado especial destes "Cinco Continentes".

Obrigado pelo convite.

Nós estamos de regresso para a semana.