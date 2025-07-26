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Cinco continentes na Rádio Observador. Todas as semanas partimos em viagem pela geopolítica mundial. Eu sou o José Rafael Lopes. Comigo está o historiador Bruno Cardoso Reis para olhar para a geopolítica internacional, mas esta semana temos também um convidado especial. Recebemos aqui no nosso estúdio Daniel Pineau, especialista em política internacional, professor na Universidade de Amsterdão. Bruno Cardoso Reis, Daniel Pineau, sejam muito bem-vindos. Como estão esta semana?

Obrigado, estou ótimo e obrigado Daniel por teres aceito vir cá em pessoa.

Obrigado, é um prazer estar aqui a discutir, normalmente coisas bastante trágicas.

Exato.

Meus caros, vamos começar por falar do conflito no Médio Oriente, nomeadamente em Gaza, numa altura em que se mantém o discurso sobre se Israel está a conduzir um genocídio na região. Daniel Pineau, parece-lhe que seja o caso e o que é que podemos retirar da posição da Europa e do resto do mundo sobre este caso?

Parece-me que há três coisas importantes a dizer em relação a isto. A primeira é que há uma distinção entre o que é a definição legal de um genocídio e a definição das ciências sociais do que é o estudo do genocídio. Ou seja, o que há mais é genocídios que não foram nunca condenados nem determinados legalmente enquanto genocídios, desde logo o Holocausto, que nós pensamos como o genocídio por essência e que, na verdade, não havia nenhuma legislação. Aliás, a legislação é feita por um sobrevivente do Holocausto. Portanto, ninguém nunca foi condenado por genocídio, porque não havia o crime de genocídio na altura que estava a ser praticado, como tantos outros, em relação aos nativos de uma série de países, etc., na Arménia, uma série de outros. Portanto, desse ponto de vista, mesmo que nós não tenhamos ainda uma determinação legal que levará meses ou anos a conseguir no Tribunal Internacional de Justiça ou no Tribunal Penal Internacional, em relação a indivíduos ou Estados que possam ou não estar a cometer genocídio, nós temos um consenso razoavelmente alargado, inclusive entre especialistas de estudos do genocídio em Israel, não é um consenso que não tenha crítica, mas é um consenso alargado, que diz que efetivamente estão reunidas agora as condições para dizermos que o que está a acontecer é um genocídio. Do ponto de vista legal, aquilo que temos é uma determinação do Tribunal Internacional de Justiça que diz, independentemente de estar ou não a haver genocídio, e vamos ter que fazer essa determinação mais tarde face às provas, o que há é claramente, já, provas de violações da convenção contra os genocídios, nomeadamente na prevenção do genocídio e na punição do incitamento aos genocídios, porque isso claramente temos provas diárias. A última foi do ministro do património, que ontem, creio, disse que estávamos a avançar bem na limpeza de Gaza e que Gaza ia ser totalmente limpa, ia ser totalmente judaica. É difícil ter argumentos mais claros do que estes, mas há muitos outros, aliás, todos eles documentados no caso da África do Sul, páginas e páginas de documentação. Portanto, isto é uma violação do documento. E depois o que há é uma ideia do Tribunal Internacional de Justiça de que mesmo que não haja a certeza, há a possibilidade de isso acontecer. E isso é tão grave que há uma espécie de uma providência cautelar para parar todas as ações de Israel que possam configurar quebras de direitos humanos graves. Israel não fez aquilo que o tribunal pediu e isso em si é uma violação de direito internacional. E depois a terceira coisa, que é a última que eu vou dizer nesta intervenção, que é, eu acho que isso não é importante. Não é importante porque nós tendemos a pôr no crime de genocídio... Repare-se, nós temos pessoas que foram condenadas por genocídio em Srebrenica. Muitas, no Tribunal Internacional para os Crimes da Antiga Jugoslávia. E o Tribunal Internacional de Justiça, a única vez que foi pedido para intervir sobre isto, fez um limiar de prova tão alto que disse que não houve, no caso da Croácia, genocídio. Foi criticado por toda a gente e mais alguma e disse: "Mas é a lei que temos, é a jurisprudência que temos." Portanto, é possível que haja um genocídio que leve a condenações, que deva ser parado, que seja gravíssimo e ainda assim não termos uma determinação legal final. Mas o que há, claramente, por que é que o genocídio nos excita tantas paixões como palavra? Esqueçamos a palavra genocídio, o crime de extermínio, o crime de punição coletiva que são crimes contra a humanidade, o crime de tortura, o crime de pilhagem, o crime de tratamento desumano e cruel, o crime da uso da fome como arma de guerra. Podíamos continuar. Todos eles têm provas, que são provas materiais. Ao contrário do genocídio, não precisamos de uma prova especial, de uma intenção única, específica de conduzir um genocídio. E, portanto, o que é importante é: não deveria haver nenhum problema moral sobre dizer levar à morte direta ou indireta de 17 ou 20 mil crianças, mesmo que muitas sejam combatentes crianças, mesmo que muitas tenham 17 anos, mesmo que muitas estivessem no site onde havia um aviso, mesmo que muitas tenham pais que fazem parte do Hamas. Matar 17 ou 20 mil crianças não deveria ser um problema legal ou moral complicado e devia ser pura e simplesmente parado. Portanto, deste momento, aquilo que estamos a fazer, e termino com isto, é que os parceiros europeus de Israel, isto está a ser particularmente mau para a segurança de Israel enquanto Estado, a longo prazo, parece-me. Ou seja, a crítica que é feita por setores israelitas e judaicos mundiais e de muitos dos seus aliados, é que estão a começar a perder a paciência por haver uma intransigência tal e uma propaganda tal, que não deixa sequer aos seus aliados muito espaço para continuarem a defender o indefensável. E isso parece-me grave Que continua a acontecer.

E Bruno, o que é que podemos acrescentar mais sobre este tema?

Muito, mas eu diria que, por um lado, parece-me que há claramente um abuso do termo, ou seja, por exemplo, mesmo em relação a Israel, havia imensa gente a falar de genocídio em Gaza antes, que é do 7 de outubro e do início destas operações militares. E, portanto, aí a minha resposta seria o primeiro caso de genocídio em que a população quase que duplica, aumenta muito substancialmente. Há aqui coisas no comportamento de Israel que não jogam muito com o comportamento típico de uma potência genocida. Por exemplo, avisar a população civil que vai haver ataques, por exemplo, é algo que a Rússia nunca faz, nem a generalidade dos Estados que estão numa situação de conflito ou sequer dar ajuda humanitária, mesmo que em situações muito questionáveis, dar ajuda humanitária ao outro lado. Mais uma vez, a Rússia não dá propriamente ajuda humanitária à Ucrânia. Agora, eu acho que há um abuso do termo na discussão corrente, no debate corrente. Há provavelmente até um abuso do termo muitas vezes nalguma análise. Por outro lado, é verdade que, se calhar, na dimensão jurídica do termo, há um limiar de prova tão elevado que se torna muito complicada a questão. Onde nós estamos de acordo é que em alguns aspetos que são, do meu ponto de vista, cruciais. Por um lado, é que isso não importa assim tanto. Eu sou capaz de achar que é altamente questionável os números que são dados pelo Ministério da Saúde do Hamas em Gaza, mas é bastante evidente que Israel não tem dado prioridade à proteção dos civis. Há muitas denúncias em Israel, que continua a ser um Estado democrático, mais uma vez, ao contrário da Rússia, onde por exemplo há muitos acadêmicos a dizer: "Isto é genocídio." Há jornais que fazem críticas diárias ao governo e que criticam a própria sociedade israelita por não ser mais assertiva em denunciar isto. Mas o ponto aqui realmente é que é bastante evidente que se o governo de Israel tem alguém de quem se queixar, é sobretudo ele próprio, nomeadamente vários dos seus ministros, que de facto fazem declarações que são absolutamente inaceitáveis, são claramente um incentivo à limpeza étnica, ao genocídio, enfim, a práticas absolutamente inaceitáveis. E portanto, esse é desde logo um problema. O outro é que realmente me parece que isto não é assim tão importante. Ou seja, é bastante evidente que o que se passa em Gaza é de uma extraordinária gravidade, que Israel assumiu aqui uma quarta parte de responsabilidade adicional para fornecer ajuda humanitária aos civis, inclusive substituindo-se às Nações Unidas, às ONGs que criticava por achar que estavam de alguma forma penetradas ou cúmplices, ou que não eram capazes de fazer frente ao Hamas na distribuição de alimentos, etc. Portanto, isso dá-lhe aqui uma responsabilidade acrescida. Agora, e só para terminar, o que eu acho que é eventualmente também mais questionável é esta ideia de que a Europa ou os países ocidentais têm aqui, digamos, por um lado uma especial responsabilidade, não têm, porque a partir dos Estados são todos iguais, ou que são especialmente culpados de contradições ou de um uso seletivo do termo. Isso não é assim. Ou seja, genericamente toda a gente faz isso, porque se um aliado nosso está a cometer genocídio, isso quer dizer que temos que quebrar relações e passar a ter uma postura completamente hostil. E há bastantes exemplos de casos que são pelo menos tão passíveis de ser qualificados como genocídio como este, a começar pelo próprio Ucrânia. Um dos crimes especificamente elencados na convenção de 1948 é, por exemplo, o rapto de crianças e a transferência de crianças para elas serem criadas. Enfim, foi o que os nazis, por exemplo, fizeram na Polónia com crianças polacas.

E mesmo agora no conflito, chegou a falar-se de raptos de crianças por parte da Rússia.

Está mais do que documentado. É isso que leva, aliás, o TPI a lançar um mandado internacional sobre Putin. Ora, um Estado como a África do Sul, que faz imensas críticas à hipocrisia do Ocidente, é um Estado que é o campeão da questão do genocídio em relação a Israel e depois em relação à Rússia, fez questão de fazer um exercício militar no aniversário da invasão russa da Ucrânia com a Rússia. Portanto, realmente há aqui infelizmente muitas contradições, de facto, na aplicação da questão dos direitos humanos e infelizmente essas contradições estão a aumentar desse ponto de vista. Eu não estou a dizer que os países ocidentais são completamente livres dessas contradições, mas apesar de tudo, acho que é possível dizer que se há países que ainda assim se atrevem de vez em quando a criticar os seus próprios aliados, a assumir alguns custos diplomáticos por denunciar violações grosseiras de direitos humanos, ainda são os países europeus, os países ocidentais.

E vamos falar precisamente de um desses países que têm sido uma das vozes mais ativas sobre o conflito no Médio Oriente, Daniel Pinho. Falo sobre a França, que é também líder a, de certa forma, anunciar o reconhecimento do Estado da Palestina. Percebes essa ideia? Faz sentido?

Percebo essa ideia e era aquilo que falávamos há pouco. Ou seja, o que está a acontecer aqui, e isso tem a ver também com a configuração atual da coligação de governo em Israel, é que há uma preferência muito forte no Estado de Israel em geral, por razões históricas muitíssimo importantes, mas neste governo em particular, por encontrar soluções militares para problemas políticos. Mas é complicado. Ou seja, cria factos no terreno, mas efetivamente não cria soluções duradouras com legitimidade internacional. E um analista dizia: "Eu estou muito preocupado com esta posição da França, porque ela vai com certeza avalar o comprometimento legal e político de anos de Netanyahu com a solução de dois Estados. Isto agora é que vai invalidar a solução de dois Estados." Como é óbvio, uma pessoa que desde o início da sua carreira política diz que não vai assumir uma solução de dois Estados, que se gaba publicamente e privadamente em todos os círculos, inclusive nos Estados Unidos, de ter sido o arquiteto de acabar com a possibilidade real de dois Estados, que tem aliados políticos que dizem publicamente que não querem que isso aconteça e que tem na carta do seu partido, que do rio até ao mar, a origem da expressão, na verdade, é da carta do Likud de 1972 ou 1973 Não me lembro agora, do rio até o mar só pode haver soberania judaica nesse território. Pode haver outras coisas, pode haver autodeterminação, pode haver autonomia, pode haver uma série de coisas, mas soberania e Estado só pode haver um e é judaico. Portanto, a pessoa que tem isto como ponto fundamental, claro que não está muito virada pra uma solução política que permita dois Estados. Desse ponto de vista, a pressão política de outros Estados, Biden muito pouca, crescentemente aliados como o Canadá, menos, mas com algumas elocuções importantes do ponto de vista diplomático, a Alemanha, certamente a França, de uma forma muito mais dúbia, devo dizer, o Reino Unido, são formas de fazer pressão pra que haja algum tipo de solução. Eu devo dizer que a única coisa que vi até agora de controverso em relação a isto, desde logo, porque três quartos das Nações Unidas reconhecem que há um Estado palestiniano, Estado palestiniano, Estado declarado desde 1988, a única coisa é dizer que é um Estado que não tem fronteiras ou que é um Estado que possa ser governado pelo Hamas. Se um Estado sem fronteiras totalmente definidas não pode ser um Estado, Israel também não pode ser um Estado. Mas nós reconhecemos Israel.

Mas Israel tem a soberania de facto.

A Espanha, Portugal, Camboja, quase todos os países têm fronteiras não definidas. O reconhecimento da possibilidade da autodeterminação de um Estado ou de uma comunidade nacional tendo um Estado, não é o reconhecimento de um governo e não é o reconhecimento de uma fronteira totalmente estabelecida, mais uma vez, porque senão a Ucrânia não era um Estado. E nós reconhecemos a Ucrânia.

Sim, mas esse não é o problema em relação à Palestina, Daniel. O problema em relação à Palestina é que o Estado não existe. Eles estão sob a ocupação israelita. É mesmo essa a essência do problema.

Então temos que ter uma de duas coisas. Ou estão efetivamente sob a ocupação israelita, e há uma série de importantes deveres da ocupação israelita, nomeadamente em dar direitos aos cidadãos que estão sob a sua ocupação, não fazer transferências de população pra dentro ou para fora do território, serem eles próprios a distribuírem ajuda humanitária a níveis consentâneos com o bem-estar da população, etc. Ou levamos a sério aquilo que nos diz Israel, que já não ocupa Gaza desde 2005, não ocupa as partes fundamentais, dizem eles, da Cisjordânia e tem até um parceiro de coligação que é um governo e, portanto, não tem qualquer responsabilidade sobre a regulação de eleições, a construção de casas, as questões municipais, e diz que há um governo que é um parceiro. Portanto, ou uma coisa ou outra, e eu estou feliz de fazer argumentos nos dois lados. Não podem ser os dois ao mesmo tempo, que já é a tendência normal disto. E portanto, eu acho que o que a França está a fazer neste reconhecimento é essencialmente forçar precisamente o debate. Independentemente se ele vai acontecer ou não. É forçar o debate pra ter que haver alguma solução diplomática, como por exemplo, devo dizer, a solução saudita, que me parece até bastante mais equilibrada e que foi posta na mesa desde 2007 várias vezes e agora recentemente à mesa atrás pela Jordânia, que é: se Israel se comprometer com uma solução de dois Estados, que reconheça a capital partilhada em Jerusalém, e um Estado palestiniano, há garantias de segurança e normalização de todos os países de Liga Árabe e alguma pressão até no Irão. Avançarmos pra isso é que é difícil, e a França, nesse caso, parece não ter um...

Sim, muito bem.

Bruno, temos dois minutinhos. Desculpe.

Aqui a questão crucial é: já mais de 140 Estados reconhecem a Palestina como Estado e a Palestina continua a não ser um Estado plenamente soberano. Portanto, eu percebo o teu ponto, mas o meu ponto é exatamente esse. O que tem é de se deixar claro que há uma ocupação, que essa ocupação cria obrigações em relação a Israel e que desejavelmente se vai caminhar pra um Estado. Do meu ponto de vista, estas declarações retóricas só confirmam aquilo que é uma tendência muito frequente na Europa, mas não só, mas neste caso na Europa, que é pra fazer declarações grandiloquentes, nomeadamente sobre o Médio Oriente, que depois não têm nenhum efeito prático e que depois, por sua vez, são utilizadas como arma de arremesso, até legítima, pra dizer: "Isto não tem nenhum efeito prático, é só conversa." E portanto, deste ponto de vista, acho que em relação à França, se pode dizer que, tendo aqui uma visão um pouquinho mais diplomática, que no fundo é um pouco a França a tentar recuperar terreno face à Espanha, por exemplo, que se adiantou muito nesta questão, mas sem estar a preparar o terreno também pra aquela conferência que vai realizar-se em Nova York. Portanto, aí afirmar alguns créditos da França, nomeadamente no mundo árabe, que aliás é algo que o próprio presidente Macron refere expressamente na justificação pra esta decisão. Agora, acho que infelizmente não vai mudar nada no terreno, como não mudou o reconhecimento de mais de 140 Estados. Acho que realmente a questão não é reconhecer só ou não o Estado da Palestina, é criar condições pra que ele venha a existir. E desse ponto de vista, realmente, o contexto não é muito propício a isso, até porque a posição dos Estados Unidos é realmente uma, aparentemente, completa colagem à direita israelita, ao governo Netanyahu. E, portanto, aí o papel dos Estados Unidos vinha muito mais importante que o da França.

E é dos Estados Unidos que vamos falar mais à frente. Para já, meus senhores, temos que fazer aqui uma curta pausa. O Cinco Continentes regressa já daqui a pouco, é depois das notícias. Estamos de regresso ao Cinco Continentes. Como sempre, contamos com a análise do historiador Bruno Cardoso Reis e esta semana temos um convidado especial, o especialista em Relações Internacionais, Daniel Pineu. Na primeira parte falámos muito sobre o Médio Oriente, sobre Gaza. Agora vamos virar atenções para a guerra comercial e as tarifas, que continuam a marcar a geopolítica mundial. Um dos casos mais interessantes envolve o Brasil e os Estados Unidos, mas tem havido desenvolvimentos também mais recentes com o Japão e as Filipinas. Daniel Pineu, em que ponto é que está toda a situação à volta das tarifas, com especial destaque para o Brasil e os Estados Unidos?

O Brasil é um caso único, porque ao contrário de uma série de outros países, supostamente a ideia atrás das tarifas era de fazer onshoring de produção nos Estados Unidos, e portanto forçar países, através das tarifas, a deslocalizar a produção para os Estados Unidos. Daí as tarifas, por exemplo, em relação à China, em relação a alguns países no sudeste asiático, com os quais os Estados Unidos tinham um déficit comercial. Tirando o fato de todos os países terem déficits comerciais, porque nem todos os países produzem tudo, como é óbvio, ou terem alguns déficits comerciais setorialmente com alguns países, e isso ser totalmente normal, deixando isso de lado, há ainda alguns argumentos sobre o que isso poderá fazer a médio e longo prazo para a economia americana em relação a tarifas que tenham a ver com tecnologia, ou carros, ou manufatura de alguns bens, ou alguns serviços muito especializados, por exemplo, em relação à China. Certo. Em relação ao Brasil, os Estados Unidos têm um superávit comercial com o Brasil de quase sete bilhões de dólares, milhares de milhões de dólares. E mais importante do que isso, a vasta maioria das exportações do Brasil para os Estados Unidos são de commodities, são de bens primários, não de bens transformados, portanto, não tem nada a ver com a indústria.

E de produtos que os Estados Unidos não produzem.

Que não é possível.

Desde o café ao ferro.

Precisamente.

Ao minério de ferro.

Daquele é bom que vamos falar de um bem doce.

Neste momento, uma das coisas principais é a questão do sumo de laranja. Neste momento, o sumo de laranja tem também uma tarifa de 50%, isso torna a sua importação para os Estados Unidos objetivamente impossível a níveis normais, vai levar a aumentos projetados de 20 a 25% no preço disso, com efeitos sobre todos os americanos e os seus pequenos-almoços. No Brasil está já a ter alguns problemas porque está a aumentar o preço dos futuros e isso está a pôr muita pressão sobre os produtores no Brasil, sendo que os Estados Unidos não conseguem produzir, nenhum outro país na América Latina consegue produzir o suficiente e a Flórida produz laranjas de má qualidade, que só fazem produtos concentrados. Portanto, o sumo não à base de concentrado tem que vir do Brasil. E os Estados Unidos não podem começar a produzir sumo nos próximos três, ou cinco, ou 10 anos nesse volume. Dito isso, é só mal pensado o que está a ser feito por uma razão fundamental no Brasil. É porque a declinação política disso, isto é claramente, obviamente, um apoio a Bolsonaro, por duas razões. A primeira, porque acha que vai ser mais fácil afastar o Brasil da China tendo um Bolsonaro no poder e, portanto, alinhá-lo mais com os Estados Unidos a médio e longo prazo do que com o governo Lula, o que é obviamente verdade. A outra coisa, dado o que aconteceu nas últimas administrações, é mais verdade ou há mais razões pra pensar que isso seja o caso. Do ponto de vista do que está a acontecer efetivamente neste momento, isto está a fortalecer o governo Lula, que tem taxas de aprovação mais altas, por uma razão fundamental, é que o agronegócio e os minérios-

E fez frente a Donald Trump.

Não só fez frente a Donald Trump, mas isso está a acontecer em todo lado. Ou seja, esse efeito rally around the flag, de apoio ao líder numa confrontação com Donald Trump, está a acontecer em todo lado e em países até com aprovação muito baixa. Mas tirando isso, objetivamente, porque os setores que estão a ser mais afetados são setores tipicamente apoiantes de Bolsonaro no Congresso e financiadores de Bolsonaro. E o fato desse governo estar a lutar por eles do ponto de vista nacional, estar a negociar a abertura de linhas de crédito através de Fernando Haddad pra ajudar esses setores, e Bolsonaro querer que isto aconteça, só mesmo se Bolsonaro tivesse uma elevação total na Justiça e ganhasse uma eleição e voltasse a presidente, o que me parece particularmente difícil, é que isso seria possível de imputar e dizer: "Pronto, agora que consegui fazer tudo isto, Trump vai retirar." Mas os custos já lá estariam. Agora, no fundo, e deixo isto também pro Bruno desenvolver, mas o que está a acontecer é que Trump está a tentar duas coisas ao mesmo tempo que são mutuamente exclusivas.

Está a vencer?

Enquanto se mantiver presidente e conseguir se distrair do escândalo que está a acontecer, que está a imputar grande parte da sua liderança e da sua legitimidade na sua base eleitoral e na sua base de apoio no Congresso, de certa maneira está a vencer. Enquanto ainda conseguir ter uma política comercial que não arruíne totalmente a América no próximo ano ou dois, ainda está a vencer. Agora, não está a vencer a médio e curto prazo, claramente, por uma razão simples, porque a estratégia, supostamente, é enfraquecer a China. E poder entrar numa guerra comercial com a China, para bem da economia americana e da indústria americana e do dólar americano. Dito isso, o que está a fazer é que a pressão que está a fazer numa série de países que faziam hedging, ou seja, eram aliados dos Estados Unidos em algumas coisas e da China noutras. Veja-se a cooperação do Brasil com os Estados Unidos historicamente, até na primeira administração Trump. Veja-se a cooperação do Vietnã ou da Indonésia, que sempre tentaram dar para os dois lados. Agora estão a ser empurrados pra China e do ponto de vista militar, em relação ao mar do Sul da China e do ponto de vista econômico, isso é objetivamente mau para os Estados Unidos.

Bruno, quero também ouvir-te sobre esta questão. O que é que destacas e quero também perguntar-te, por exemplo, a notícia do açúcar de cana na Coca-Cola, acaba por ser também um tema, foi falado por Donald Trump. A verdade é que a Coca-Cola anunciou que vai avançar com essa nova receita, vai manter as duas, mas que avança. Tu estiveste nos Estados Unidos, sabes que isto é um tema que move os americanos.

Sim, talvez começando pelo mais importante, que é o açúcar de cana na Coca-Cola. Realmente, foi pra mim uma surpresa, porque nos Estados Unidos há alguns restaurantes mexicanos muito bons. E num desses restaurantes disseram: "Atenção que nós aqui a Coca-Cola é mexicana." Eu perguntei: "Desculpe, mas qual é que é a minha ignorância, mas qual é que é a diferença? O que isso quer dizer? Está escrito em espanhol, Coca-Cola? Quer dizer, Coca-Cola é Coca-Cola." Não, e lá me explicaram que realmente por um lado vem sempre numa garrafa de vidro e por outro tem um açúcar de cana, ou seja, tem um açúcar, vamos dizer, natural. Enquanto que a Coca-Cola produzida nos Estados Unidos é com xarope de milho. E eu percebi que realmente havia essa tendência. Claro, obviamente custa mais caro. Do ponto de vista do Donald Trump, aquilo que é que lhe interessa? Bem, isto é mexicano, vem do México, é mais um produto que nós temos que produzir nos Estados Unidos. O que ele se esqueceu é que não há só produtores de açúcar nos Estados Unidos, também há produtores de xarope de milho, o tal adoçante. E aparentemente a Coca-Cola, que é aqui mais equilibrada, mais razoável que o Donald Trump, decidiu que ia manter as duas coisas e provavelmente, e certamente, manter um preço mais elevado na tal variante com açúcar de cana O que isto mostra de menos anedótico é que há esta tendência a favor de produtos mais naturais, tenha isso ou não alguma base científica em termos de saúde, mas sempre com custos mais elevados para os consumidores. E a outra é que isto do Estado andar a interferir na economia, que antigamente chamava-se comunismo, que era uma coisa que o Donald Trump diz que se opõe totalmente, geralmente não dá grandes resultados, tem os problemas de condicionar os consumidores, de criar custos acrescidos, etc. Eu acho que no fundo esta questão de isto ser uma vitória ou não do Donald Trump, ele pode começar a reclamar alguns acordos com o Japão, foram os últimos anunciados, com as Filipinas, já com o Vietnã também, de países muito dependentes da acesso ao mercado americano e/ou muito dependentes da proteção da segurança, da proteção militar americana, por exemplo, face a uma China cada vez mais agressiva. E Donald Trump pode usar isso mesmo em relação à Europa, jogando com a questão da Rússia e da Ucrânia. Mas a questão é: todos os economistas dizem que tudo o resto sendo igual, isto vai ser mau pra economia americana, porque vai ter menos escolhas, menos opções, mais custos, mais inflação. É verdade que a inflação não está a subir tanto como se poderia pensar, mas continua a subir e Donald Trump não prometeu que os preços iam subir menos, prometeu que iam descer. Ele prometeu deflação, isso nunca conseguiu. Mas além disso, se calhar não estão a subir tanto porque há estoques acumulados, as grandes empresas foram comprando, tentando evitar aquilo, acautelar isto, foram absorvendo alguns dos custos já. Muitas das tarifas anunciadas foram retóricas, não foram mesmo aplicadas. Em relação ao Brasil e aos Estados Unidos, que é realmente o caso mais paradoxal, uma tarifa de 50%. É claramente política, como tu dizes, isso está claro na declaração, é um apoio a Bolsonaro, é uma tentativa de pressão flagrante de interferência na política interna brasileira e no processo judicial. Vai contra tudo aquilo que Donald Trump tinha andado a dizer que os Estados Unidos agora não interferiam nas questões políticas de diferentes países. Disse isso, por exemplo, na Arábia Saudita. Aparentemente interfere quando são regimes democráticos e quando é a favor de líderes que Donald Trump gosta ou contra líderes que ele não gosta. Qual é que é o grande problema? É que isto alimenta o antiamericanismo. Do ponto de vista dos interesses de Lula, que seria aqui o alvo, é ótimo pra Lula, como dizia o Daniel. A direita brasileira ficou completamente em contrapé, foi apanhada em contrapé, está neste momento, na maior parte, a apoiar os esforços do governo e a dizer que está contra estas tarifas, nomeadamente porque os setores mais afetados há essa ideia até da bancada, no fundo, do grupo parlamentar do boi, da bala e da Bíblia. E o boi, obviamente, é o agronegócio, que é dos mais afetados aqui. Realmente nada disto faz sentido e sobretudo não faz nenhum sentido em termos dos interesses norte-americanos, porque como dizia também o Daniel, o que faz é facilitar a vida até a Lula. Ainda hoje o Estado de São Paulo, que é um jornal tendencialmente de centro-direita, vamos dizer assim, nas suas colunas de opinião, dizia no seu editorial: "Isto só facilita a vida a Lula, que já estava mais inclinado pra Rússia, pra China, pra os BRICS, etc., e a querer afastar-se dos Estados Unidos e portanto só ajuda a justificar isso."

Ajuda a justificar esta leitura aqui feita. Vamos avançar, analisar uma decisão do Tribunal de Haia sobre possíveis reparações relacionadas com a crise climática. Daniel Pineau, que importância acaba por ter esta questão?

Ao contrário do que muita gente tem dito, tem escrito em relação a esta determinação, toda a gente diz a mesma coisa: isto é uma opinião legal e portanto ela não é mandatória, ela não tem força de lei, ao contrário de uma sentença do tribunal em relação a uma disputa entre dois Estados. E isso é objetivamente verdade, mas tem outras implicações importantes. A primeira é porque efetivamente permite a abertura de outros processos judiciais. Ou seja, ao estabelecer a jurisprudência sólida. No fundo, vamos ser muito claros, o que diz aqui é que países que tenham feito acordos, nomeadamente os de Kyoto e os de Paris, para limitar as suas emissões e proteger o ambiente de uma variedade de formas em relação à poluição e às emissões, se saírem do tratado, não estão obrigados legalmente a cumprir as metas do tratado. E aquilo que o tribunal vem dizer é que isso não é verdade. Ou seja, tem uma interpretação extensiva daquilo que são as obrigações. As obrigações não são apenas, por exemplo, em relação à poluição entre dois Estados que têm um problema fronteiriço, mas sim em termos globais. A segunda coisa que vêm dizer é que há jurisprudência suficiente, e fazem uma opinião bastante longa e unânime, que é raro acontecer. Por exemplo, não aconteceu em relação ao caso de Israel, onde houve várias opiniões em relação à ocupação, por exemplo, em relação ao genocídio, que foram em dissenso do que estava a ser a opinião majoritária. Neste caso, o que permite é que vários países possam agora dizer: "Então nós vamos levar a tribunal a empresa X ou o estado Y por não estar a cumprir as suas obrigações", porque o tribunal diz: "Do ponto de vista do direito costumeiro, nomeadamente em relação ao dever de prevenção e ao dever de cooperação, deveres reais que extravasam estarem ou não num tratado que esteja assinado pelos países." É simbólico e vai permitir a uma série de países levar coisas a tribunal com uma força muito maior e fazer uma pressão maior sobre os Estados. Portanto, de fato, é histórico.

Bruno, há precisamente quem fale nesse parecer histórico por parte do Tribunal de Haia. Gostava também de te ouvir sobre este tema.

Eu percebo que se fale nesses termos, porque é realmente uma questão muito relevante, que às vezes não falamos aqui se calhar com tanta frequência como devíamos, mas que realmente é a causa de outros problemas. Em si mesma é um fator adicional de volatilidade, de emergências complexas, de propiciar tensões entre países. Discutimos cada vez mais conflitos em torno da água, por exemplo, para a questão Índia ou Etiópia, Egito, etc. Eu percebo este ponto também que o Daniel referiu, que é uma decisão unânime, o que é bastante raro. Não é em si uma decisão judicial, porque não é um caso concreto específico, mas cria um terreno propício a que, por exemplo, os pequenos Estados insulares, que foram quem mais se impunha neste processo, possam eventualmente acionar isto usando este parecer como argumento. O meu problema aqui é que, apesar de tudo, os países que já vão procurando cumprir são geralmente aqueles que se preocupam com a lei internacional, aqueles que não estão a cumprir e que não dão mostras de querer cumprir têm um historial de não se preocupar muito com a lei internacional, de serem grandes potências também que têm, no fundo, margem de manobra para resistir à pressão, para aplicar a lei internacional e tenho receio que realmente, à partida, não vá mudar muitas coisas, pelo menos não no imediato e não nos Estados em que isso mais faria a diferença. Apesar de tudo, vamos ver no caso dos Estados Unidos, há aí um setor importante que se preocupa muito com este tema, mas como o país está partido ao meio, muito polarizado, há outro que não quer saber e também não tenho a certeza que mesmo aí venha a ter um impacto assim tão grande.

Vamos falar também de um conflito armado entre o Camboja e a Tailândia, que escalou nos últimos dias. Daniel Pineu, que leituras é que podemos fazer desta situação? Há aqui um agressor e um defensor claro?

Não. Aliás, nós não temos ainda sequer base factual para dizer. O que se sabe é que houve uma explosão de uma mina do lado tailandês de uma fronteira que é contestada e aberta entre os dois países. Houve uma sentença do Tribunal Internacional que diz que o templo que ali está pertence ao Camboja, mas depois não delimitou toda a área à volta do templo e continua a ser disputada. Já houve esse tipo de ação armada em 2008, em 2011. Estes são os mais graves em mais de uma década, os mais graves conflitos. E a Tailândia diz que houve uma mina que foi posta pelo Camboja e que essa mina matou soldados tailandeses e retaliou. O Camboja diz que foi a Tailândia que atacou primeiro, a Tailândia diz que foi o Camboja que atacou primeiro. No meio disto tudo, o que é que é importante? Primeiro, é a escalada. A escalada não apenas em termos de meios, nós já temos a Tailândia que tem uma força aérea significativamente superior, a usar F-16 para atacar alvos dentro do Camboja. Populações a serem deslocadas por causa disso, mais de 130 mil pessoas dos dois lados da fronteira, o que é significativo. A utilização de armas razoavelmente pesadas, nomeadamente, por exemplo, até agora, que saibamos, só uma pessoa no Camboja, só um civil é que foi morto, mas na Tailândia já houve várias pessoas mortas, porque o Camboja tem menos armas ou armas menos sofisticadas e está a utilizar artilharia e mísseis pouco precisos. O que eu acho que é importante percebermos aqui do ponto de vista da contextualização, é que independentemente do que esteja a acontecer agora neste conflito, a escalada explica-se por uma questão interna política dos dois países. Ou seja, há uma crise política de longa data na Tailândia, da família Shinawatra. O pai Shinawatra, que foi afastado do poder, neste momento a sua filha tinha o comando do governo, e a família de Shinawatra e a família de Hun Sen, cujo filho é o líder atual, portanto, são duas dinastias com dois filhos no poder, que eram aliados políticos, mas que agora se tornaram desavindos. Tinham uma rivalidade estratégica e se tornaram desavindos. Por quê? Porque há dias, antes disso acontecer, há semanas, saiu um leak de uma conversa da primeira-ministra a falar com o líder antigo do Camboja, a chamar-lhe tio e a pedir-lhe simpatia para com ela e para com o seu partido. Isto levou a uma crise constitucional enorme, ela foi suspensa, os níveis de aprovação do governo estão cá em baixo, os militares estão a tentar entrar novamente e há um digladiar entre os militares e o governo civil tailandês em relação a isto, e os militares tomaram conta disto. As duas famílias neste momento têm um feudo, estão a ser utilizadas retóricas cada vez mais populistas e mais nacionalistas, e isso está a escalar o conflito ainda mais, sendo que ambos os lados se dizem abertos a uma mediação, mas preferem negociação bilateral, mas nenhum deles está a chegar à negociação bilateral e a mediação por parte da ASEAN e da Malásia, através da ASEAN ou da ASEAN através da Malásia, ainda não teve nenhum resultado, o que é preocupante.

Bruno, temos quatro minutos. Que contexto é que podemos acrescentar aqui, que historial é que podemos acrescentar a este conflito que escalou nos últimos dias?

Já falamos um bocadinho aqui do conflito, aliás, foi um dos conflitos que antecipámos aqui nos "Cinco Continentes". Infelizmente temos antecipado muitos, mas foi um dos que antecipámos aqui e que no fundo tem a ver com esta história de vários séculos de disputa da hegemonia nesta região extremamente importante em termos geopolíticos, o Sudeste Asiático, que faz a ligação a um tampão entre a Índia e a China, historicamente, e que no período colonial também fez o tampão entre a Grã-Bretanha e a França, com territórios controlados, no caso britânico, do lado da Índia e da Birmânia, no caso francês, incluindo o próprio Camboja, como protetorado do Laos, mas surtout do Vietname. E a Tailândia conseguiu aqui manter-se como um Estado tampão, negociando também com os diversos lados, mas realmente, além desse contexto mais distante, há este contexto mais imediato que o Daniel já referiu, que é um apelo a um populismo nacionalista. Do meu ponto de vista, isso também corresponde a uma tendência global muito preocupante, que é a ideia de que não há aqui propriamente grandes potências muito interessadas em manter os status quo ou a ordemInternacional ou a lei internacional. Portanto, disputas territoriais que se arrastam muitas vezes há décadas, agora podem ser resolvidas à bruta, à força, sem que ninguém se preocupe muito com isso, sem que haja grandes consequências.

Passa quase como pelos pingos da chuva.

Exatamente, sem que haja grande retaliação por parte das grandes potências.

É o problema voltarmos ao século XIX.

É exatamente, é o problema de voltarmos à velha história política internacional, que muitas vezes até é evocada como argumento: "Mas isso no passado já aconteceu." Aconteceu, mas convém ver também o que acontecia nesses períodos. A quantidade de guerras que existiam, a quantidade de massacres que existiam e acho que corresponde realmente a uma tendência global desse tipo. E depois há esta questão política interna, ou seja, populismos nacionalistas. Dos dois lados é muito difícil ver como é que isto se pode recuar sem perder a face. E desse ponto de vista é bastante preocupante que haja aqui uma recusa da mediação, porque realmente as negociações bilaterais foi o que já havia e que deu aquele resultado de facto, do líder cambojano, o homem forte do Camboja, que tecnicamente é o líder do Senado, mas foi primeiro-ministro durante décadas e décadas e o seu filho agora é tecnicamente, formalmente o primeiro-ministro, no fundo a vazar isso para cá e a usar isso para minar a própria autoridade da primeira-ministra tailandesa. Portanto, desse ponto de vista não parece que as negociações bilaterais estejam a correr muito bem ou que haja muitas razões para ter esperança a esse nível. Acho que é realmente preocupante e é bem possível que haja aqui uma escalada. Apesar de tudo, aquilo que pode ter um pouco isso é que um conflito armado é sempre bastante arriscado e nunca se sabe muito bem para que lado é que vai. À partida, se nós olharmos para os números, a Tailândia tem uma enorme vantagem, 10 vezes a economia do Camboja, o seu exército é três vezes maior, muito mais bem equipado, mas sabemos que isso de olhar só para os números nem sempre bate muito certo. Tivemos muitos conflitos assimétricos.

Os Estados Unidos também tinham muito mais vantagem que o Vietname e as dificuldades foram mais do que evidentes.

Exatamente.

O Camboja está muito mais alinhado com a China também.

A começar pelo vizinho Vietname e realmente o Camboja tem também essa questão, que é a Tailândia tradicionalmente é mais alinhada com os Estados Unidos, mas o Camboja é o Estado mais próximo da China nesta região e a China também não terá interesse em deixar aqui cair um regime amigo na capital cambojana.

Estamos a chegar ao final deste programa especial. Antes de fechar o episódio, vamos à sugestão. Por norma, é o Bruno Cardoso Reis a deixar uma recomendação aos nossos ouvintes. Hoje, Daniel Pineu, a responsabilidade fica consigo. O que é que quer sugerir a quem nos está a ouvir?

Pensei bastante nisto, acho que por causa do primeiro tema que falámos e porque ele é tão complicado, o trabalho de um historiador que eu gosto particularmente, porque é um historiador que ensinou nos Estados Unidos e que teve uma série de alunos importantes. O livro chama-se "Palestina: Uma Biografia em Cem Anos de Guerra e Resistência". É uma biografia muito interessante dele e da sua família e de uma Palestina desde, pelo menos, o início do século XX. Está particularmente bem escrito e mostra as dificuldades da identidade palestiniana ser reconhecida historicamente e das raízes deste conflito. Obviamente que não é imparcial, mas o Rashid Khalidi é particularmente bem escrito e interessante e uma perspectiva que se calhar temos menos.

Muito obrigado, Daniel Pineu. Agradeço também ao Bruno Cardoso Reis, que para a semana não falha com a recomendação, até porque falhou desta vez. Não falhou, não posso dizer que falhou. Simplesmente tivemos um convidado especial, deixámos para ele. Foi um episódio especial aqui do "Cinco Continentes". Chega agora ao fim. Já sabe, querido ouvinte, se tiver alguma dúvida, recordamos o e-mail para onde pode enviar a sua pergunta: ouvinte@observador.pt. O Bruno Cardoso Reis terá todo o gosto em responder-lhe num próximo episódio. Daniel Pineu, Bruno Cardoso Reis, muito obrigado. Até uma próxima oportunidade.

Obrigado. Boa semana.