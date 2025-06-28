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Pegue nas malas, ouvinte da Rádio Observador, vamos embarcar numa viagem que nos vai levar a andar pelos cinco continentes. Eu sou o José Rafael Lopes, comigo está o historiador Bruno Cardoso Reis. Contamos com a análise dele para entender melhor o que é notícia na geopolítica mundial. Bruno, seja muito bem-vindo, como é que estás? Acredito que esta tenha sido uma semana muito agitada aí nos Estados Unidos.

Olá a todos. Sim, não têm faltado as semanas e os meses agitados, mas sim, tem sido uma semana animada realmente com alguma atenção maior do que é costuma à política internacional por causa da importância destes ataques ao Irão e depois da gestão toda da situação que se seguiu, logo seguida também de uma semana da NATO, coisas que vamos falar aqui, mas há sempre também questões internas a animar as coisas. Há muito esta tradição também dos inquéritos parlamentares, portanto há sempre ministros a serem, se quisermos, inquiridos, interrogados no Parlamento muitas vezes gerando depois choques também bastante mediáticos. Foi o caso também do ministro da Defesa, do Pete Hegseth. E terminamos a semana basicamente com uma decisão importante também do Supremo Tribunal, que confirma esta ideia que é, de facto, a maioria de seis juízes conservadores, três deles nomeados por Donald Trump, face a apenas três juízes nomeados por presidentes democratas, faz alguma diferença. Tínhamos aqui uma decisão importante sobre uma questão constitucional, a questão do direito de cidadania. À partida, desde a Guerra Civil americana que esse direito está consagrado numa emenda constitucional, numa revisão constitucional que diz que quem nasce nos Estados Unidos é americano. Basicamente as pessoas para resolver qualquer problema burocrático apresentam a certidão de nascimento, até porque aqui nos Estados Unidos não há bilhete de identidade, mas realmente Donald Trump decidiu pôr isso em questão e aquilo a que os juízes do Supremo decidiram prestar atenção foi não essa questão constitucional de fundo, que deixaram para depois, mas sim aquilo que de facto o presidente Trump queria, que era limitar a possibilidade de juízes nestas questões decretarem decisões com impacto nacional, dizer não só "neste caso, isto está mal ou levanta grandes dúvidas, mas como isto é uma questão constitucional com implicações nacionais, nós vamos suspender a aplicação da medida em todo o país." Essa questão era bastante controversa e contestada inclusive também por presidentes democratas, mas nesta questão em particular, de facto havia algum argumento para dizer que não pode haver regras para cidadania num Estado que são completamente diferentes do outro Estado enquanto se vai resolvendo a questão e isto chega ou não chega ao Supremo. Mas realmente não foi essa a opinião do Supremo Tribunal Americano e isto realmente mostra que há aqui alguma diferença e alguma vontade de deixar mãos relativamente livres a Donald Trump, o que reforça o receio daqueles que acham que Donald Trump realmente tem a possibilidade de alterar aqui significativamente o sistema político americano sem ter grandes pesos e contrapesos para o limitar.

E vamos continuar precisamente por falar no presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que ordenou um ataque ao Irão. Foi um dos temas que dominou estes últimos dias, Bruno. Afinal de contas, o que é que levou Donald Trump a atacar um país soberano, a atacar o Irão?

Realmente o que temos aqui por um lado é o confirmar do princípio da incerteza. Os ouvintes que nos ouviram a semana passada ouviram-me explicar porque é que eu achava que ele eventualmente teria adiado uma decisão ou não iria pelo menos atacar para já o Irão. Aí também se percebe que não sou eu, mas muita gente realmente foi que houve um exercício deliberado de engano, de deception, portanto procurar criar uma impressão falsa para aumentar o efeito surpresa e a eficácia militar do ataque. Para mim não é claro quando é que exatamente Donald Trump decidiu que iria avançar.

Também é difícil fazer essa previsão.

Sim, mas lá está, apesar de tudo, onde eu acho que acertei é neste ponto que é realmente muito difícil prever o que é que fará Donald Trump. Eu fui sublinhando sempre esse ponto nas análises e isto realmente confirma isso. Isso tem problemas, há essa questão de um ataque a um país soberano, eu aí também tenho de ser claro que acho que do ponto de vista legal, a discussão será feita pelos juristas, mas obviamente a lei internacional é aqui um instrumento de análise também, portanto também importa. Mas aqui temos que ser claros, quer dizer, o Irão é um país que sistematicamente viola este princípio da soberania, da integridade territorial dos seus vizinhos há muitas décadas. É o principal responsável ou um dos principais responsáveis no Médio Oriente pela criação de milícias armadas no Iraque, no Líbano, no Iémen, que são dos grandes responsáveis pela fragmentação política, por guerras civis, por conflitos armados internos, por conflitos também com outros Estados, inclusive com Israel, o próprio Mahmoud Abbas, o líder da Autoridade Palestiniana, que foi muito crítico do Irão e do seu envolvimento no 7 de outubro, o seu apoio ao massacre do 7 de outubro, no fundo acusando o Irão de usar aqui os palestinianos como carne para canhão sem depois arriscar o envolvimento direto do Irão. É verdade que é sempre desejável haver aqui o máximo de conforto na lei internacional, isso é muito importante para não criar precedentes perigosos, mas também temos que ser claros que não é realista esperar, lamento muito, enfim, os juristas talvez insistirão nisso, mas não é realista esperar que um país que esteja preocupado com o programa nuclear fique à espera que esse programa nuclear se tenha concretizado e que haja uma ameaça iminente de ataque nuclear por esse Estado para fazer um ataque. Vai fazer isso antes. Também não é realista, no contexto atual, falar em mandatos do Conselho de Segurança. Portanto, obviamente a Rússia e a China vetariam qualquer ação militar deste tipo contra o seu aliado iraniano, embora não tenham também ido muito longe nessa solidariedade com o aliado iraniano. E esse é um problema bastante sério, não estou desvalorizar isso. Ou seja, há realmente o risco da multiplicação de ações armadas que não estão estritamente dentro da lei internacional e isso pode criar precedentes perigosos. Mas claramente isso para Donald Trump não era o fundamental. Realmente, aquilo que me parece que terá sido fundamental, e as duas conclusões que podemos aqui tirar para terminar é: por um lado, Donald Trump não se condiciona assim tanto pelo trumpismo, como eu pensava e como muitos pensavam. Esta ideia que Steve Bannon, que era muito crítico desta ação, tinha ido lá à Casa Branca no dia em que foi anunciado que a decisão seria adiada, claramente isso parece fazer parte aqui de um exercício de engano deliberado. E ele aí parece ter alguma razão neste sentido, que é, de facto, os trumpistas, como aliás a generalidade dos eleitores, não parecem ter opiniões muito rígidas, muito fortes e muito cristalizadas sobre política externa. Nós não sabemos exatamente quem são os trumpistas ou simplesmente os republicanos, vamos dizer, normais ou moderados, mas numa sondagem do YouGov, sabíamos que 23% apenas dos republicanos e 16% do conjunto dos americanos apoiavam uma ação militar contra o Irão antes de ela acontecer, dois ou três dias antes. Depois de ela acontecer, o mesmo YouGov fez a mesma sondagem, com a mesma amostra, e a resposta foi quase 70% dos republicanos a dizer que concordavam com esse ataque. E portanto, no fundo, isto parece confirmar que, pelo menos na política externa, eventualmente noutras áreas, realmente Donald Trump consegue arrastar consigo o seu eleitorado. Eu diria, sobretudo, se se revelar que esta, de facto, não vai ser uma guerra alargada e prolongada, foi uma ação militar limitada. E a segunda questão, a segunda conclusão é que realmente Donald Trump aqui procurou exatamente isso, ou seja, uma vitória relativamente fácil, uma ação militar limitada, que não envolve tropas no terreno, que não envolve um conflito prolongado. Sinalizou também muito claramente ao Irão para se conter na sua resposta, e isso parece ter tido um efeito, e tinha também preparado esta ideia de depois, até com o argumento de que ajudou Israel, também obrigar Israel a parar as suas ações militares contra o Irão e portanto, haver aqui um cessar-fogo. Dessa ponto de vista, parece-me que, de facto, Donald Trump pensou e terá pensado bem, pelo menos para já, vamos ver como é que as coisas evoluem, que esta seria uma vitória fácil e sem grandes riscos.

E que objetivos e resultados teve este ataque, Bruno? Sem esquecer, claro, o impacto na política interna norte-americana, até porque aí nos Estados Unidos chegou a falar-se de uma possível destituição de Donald Trump.

Começando por esse último ponto, que liga com o que eu estava a dizer, que é realmente os Estados Unidos continuam extremamente polarizados. Não parece que haja uma tendência para isso se atenuar. Não parece haver nenhum interesse também de Donald Trump em reduzir essa tendência. Há uma ótima biografia, aliás, de Donald Trump, cujo título é "The Divider", portanto, é a ideia de que Donald Trump realmente nunca se interessou por unir os americanos. Temos vários testemunhos, aliás, nessa biografia de antigos ministros de Donald Trump a dizer exatamente isso. Foi um choque para eles não haver aqui minimamente esse interesse. Basicamente, Donald Trump joga para a sua equipa, para os seus seguidores e procura no fundo reforçar a sua militância, o seu grau de apoio, mesmo que isso leve a uma maior polarização. Essa ideia do impeachment, na verdade, dividiu os democratas e a maior parte dos democratas mais moderados basicamente disseram: "Não faz nenhum sentido, estamos a perder tempo, isso não vai acontecer e portanto mais vale considerarmos outras coisas." O que suscitou, e sim, mais críticas, no meu ponto de vista justificadas, correspondem a esta ideia de que Donald Trump procura sempre testar os limites e ultrapassar os limites habituais do poder presidencial, maximizar o seu poder, reduzir o escrutínio, é que, de facto, o chamado "Gang of Eight", o grupo dos líderes parlamentares dos dois partidos e também os líderes dos dois partidos das Comissões de Defesa e de Intelligence de informações não foram todos eles devidamente informados. E depois também houve um adiamento de um briefing, de um esclarecimento com informação classificada do que é que tinha acontecido. E a administração Trump já anunciou que vai reduzir o nível de informações classificadas que fornece aos parlamentares e à oposição. No fundo, isto terá sido uma vitória para Trump, uma vitória fácil, mas sobretudo entre o seu eleitorado, não reduz a divisão entre democratas e republicanos, como muitas vezes aconteceu no passado com ações militares. Em termos de resultados objetivos, realmente é importante distinguir o nível tático e o nível estratégico, que a própria administração procurou misturar também nos ataques e nas críticas que fez aos seus críticos, dizendo que eles estavam a pôr em questão quando diziam que se calhar o programa nuclear não tinha sido completamente destruído, estavam a pôr em questão o trabalho dos militares americanos. Ora, realmente isso é consensual em termos táticos, ou seja, em termos técnicos militares, em termos da forma como a operação foi conduzida, realmente ela revela excecionais capacidades, quer tecnológicas, quer também dos militares norte-americanos. Estamos a falar de uma missão de 18 horas ida e volta, ou seja, 36 horas, grande parte dela sem comunicações, portanto com silêncio rádio por parte destes aviões B-2, para precisamente garantir que não eram visíveis, mas também não eram audíveis, com reabastecimentos no ar, também sem comunicações. Aí as LAAs tiveram um papel crucial para garantir que estes aviões conseguiam de facto fazer essa missão sem pousar ida e volta a partir do meio dos Estados Unidos, do Missouri, que é um Estado bem no meio dos Estados Unidos. Houve este esforço também para criar surpresa. Houve aviões destes que foram enviados para o Pacífico, precisamente para se surgisse a ideia de que havia B-2 a levantar, a ideia é que eles estavam a ir na outra direção e demorariam muito mais a chegar a uma base onde poderiam atacar o Irão. Tudo isso foi muito bem conduzido, o emprego pela primeira vez numa operação militar, e não em treino, destas MOBs, Massive Ordnance Penetrator, estas bombas guiadas GBU-57, as bombas convencionais mais poderosas do mundo, realmente parece ter sido feito revelando grande capacidade técnica e tática. Agora, a questão estratégica, essa que é sempre a crucial, que é o fim das ações militares numa guerra. A guerra não é suposto ser uma carnificina descontrolada, é suposto ser o uso da força para obter fins políticos que são impossíveis de obter de outra forma. É isso que é a estratégia, basicamente, é a definição dessas prioridades e depois dos meios que são necessários para atingir essas prioridades. Aí as prioridades parecem ser acabar com o programa nuclear iraniano e criar condições para uma paz mais alargada na região. Ora, isso são objetivos muito mais ambiciosos e que não se conseguem apenas com uma operação militar bem-sucedida. Não sabemos, as informações são insuficientes e é normal que sejam.

E Bruno, essa é só uma questão pertinente, até porque Donald Trump diz com toda a certeza que o programa nuclear do Irão está destruído e que a região vai agora ter uma paz durável. Foi um tema que ele defendeu mais do que uma vez, chegou mesmo a dizer que tinha sido catastrófico os danos. É que Donald Trump tem razão quando diz isso? É que há dados que pintam um cenário diferente. Temos três minutos até ao intervalo para abordar este tema, Bruno.

Sim, não só é muito difícil, sem ter tropas no terreno, sem ter uma presença no terreno, saber exatamente o que se passou, o que é que foi destruído, desde logo, porque estamos a falar de instalações debaixo de uma montanha, por exemplo. É preciso ir buscar imagens de satélite, que têm grandes capacidades, mas têm as suas limitações. É preciso tentar através de redes de informadores, de espiões no terreno, saber alguma coisa, interceptar comunicações, muitas vezes também é possível aí saber alguma coisa, mas isso é sempre vulnerável, a informação é incompleta, há sítios secretos. Para ter um programa nuclear, temos de ter especialistas. Os israelitas eliminaram bastante especialistas nucleares, mas não terão eliminado todos. É preciso haver infraestrutura. Aí a infraestrutura conhecida terá sido seriamente danificada, não sabemos se completamente destruída, mas pelo menos seriamente danificada, mas não sabemos se há outras estruturas ou se haverá rapidamente a capacidade de fazer outras estruturas de enriquecimento de urânio e depois de weaponization, transformar esse urânio em armas. Não sabemos também o que aconteceu ao urânio enriquecido que já existia, que era volta de 400 quilos. Não é assim tão difícil transportar, e tudo isso nos deve levar a ser prudentes, mas realmente isso não é a postura de Donald Trump, é declarar vitória total, está tudo destruído. O risco aí é que realmente se perceba que isso não é verdade ou até que se dê margem, precisamente porque se nega a realidade e se quer evitar informações contraditórias, eventualmente se dá margem que o Irão avance para um programa clandestino. Em termos da paz na região, esse também é um objetivo extraordinariamente ambicioso, até porque isto não se reduz tudo ao conflito entre Israel e o Irão. Há múltiplos outros atores e mesmo aí teremos de ter alguma prudência. Já tivemos notícias, por exemplo, de um ataque israelita no sul do Líbano ao Hezbollah, que é um aliado do Irão, violando, diziam os libaneses, o cessar-fogo que também já existia com o Líbano. Tudo isto é realmente extremamente instável e eu diria que a situação se tornou eventualmente até mais instável, mais imprevisível no Médio Oriente como resultado destes conflitos recentes.

Bruno, chegamos ao final da primeira parte do "Cinco Continentes". Vamos fazer aqui uma curta pausa. Voltamos já já a seguir às notícias. Estamos de regresso aos "Cinco Continentes" com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, na primeira parte estivemos a falar muito sobre a situação no Médio Oriente e também nos Estados Unidos e agora nesta segunda parte vamos abordar esta cimeira da NATO nos Países Baixos, este encontro com compromisso de todos os países da aliança em aumentar o investimento em defesa, deve chegar aos 5% do PIB na próxima década, nos próximos 10 anos. Que ilações é que há a retirar desta cimeira, Bruno?

Desde logo, uma mudança muito significativa. Esta questão dos 5% realmente é um aumento extraordinário do investimento em defesa. O objetivo até 2024 era atingir os 2% do PIB em defesa É verdade que estes 5% estão, no fundo, divididos em dois. Isso também foi o resultado da pressão dos países do Sul, que insistiam muito bem. Estão sempre a dizer que a Rússia é uma ameaça, eventualmente não de uma invasão convencional, a Rússia nunca ocupou a Espanha ou Portugal em toda a sua história, mas de guerra híbrida, de ciberataques, sabotagem, ações contra infraestruturas críticas, etc. Houve aquelas suspeitas, por exemplo, sobre o apagão ibérico, que aparentemente não se concretizaram, mas claramente havia aí uma vulnerabilidade. Portanto, tudo o que fosse investir nessa área também deveria contar. Reforçar a segurança de infraestruturas críticas, a ciberdefesa, a cibersegurança, outras áreas, como também, por exemplo, a questão da mobilidade militar, a capacidade de facilmente movimentar tropas, que tem implicações para portos, estradas, etc. Tudo isso ia contar pra 1,5%, somado então aos 3,5% em investimento mais especificamente militar. Apesar de tudo, de passar 2 para 3,5, enfim, é quase duplicar esse investimento na área exclusivamente militar. Portanto, é realmente uma mudança muito significativa e aí temos de agradecer a Donald Trump e a Vladimir Putin, ou eventualmente temos de criticar Donald Trump e Vladimir Putin. Ou seja, por um lado, esta questão, que é o paradoxo muitas vezes dos grandes críticos do investimento em defesa, que são também muito críticos da aliança com os Estados Unidos, da presença dos Estados Unidos na Europa. Ora, se nós vamos ter menos presença dos Estados Unidos na Europa, se essa presença é menos garantida, isso torna a Europa mais insegura, torna a sua posição mais frágil, torna mais tentadora a possibilidade de eventualmente um ataque com sucesso a algum país europeu, e portanto obriga a mais investimento em defesa. E obviamente temos, no caso da Rússia, uma potência que não só está a reforçar muito o seu investimento em defesa, está já a exceder os 7, 8% do PIB, mas além disso está com uma postura extremamente agressiva. Diz claramente que considera que territórios do antigo Império Russo ou da União Soviética de alguma forma pertencem, deviam fazer parte da Rússia. Ora, isso aplica-se à Ucrânia como se aplica aos países bálticos, como se aplica a partes da Polônia ou da Finlândia e, portanto, realmente há aí uma percepção de ameaça muito clara, sobretudo no Norte e no Leste da Europa. O resto dos países realmente têm esta questão, que é essa ameaça imediata não é tão evidente, mas percebem que é muito importante mostrar esta coesão e solidariedade também para justificar a manutenção do apoio americano, da presença americana na Europa, num contexto em que Donald Trump critica muitos europeus pelo que diz que é esta postura de aproveitarem a presença norte-americana para não investir o que deviam em defesa. Eu acho que isso tem alguma justificação. Muitos outros presidentes, aliás, fizeram críticas desse gênero, de forma um pouco mais diplomática. Ao mesmo tempo, acho que é muito importante, e este ataque ao Irão mais uma vez mostrou isso, seria muito importante também passar a mensagem aos norte-americanos que a presença militar norte-americana na Europa, a existência de bases norte-americanas, não é simplesmente um favor aos europeus, é algo que é do interesse estratégico norte-americano, não só porque a Europa e a sua estabilidade é muito importante para os Estados Unidos, para a segurança da costa atlântica dos Estados Unidos, para o comércio norte-americano. O mercado europeu continua a ser muito importante para os Estados Unidos e inclusive para projetar poder, para lidar com crises noutras áreas. Lá está, a Base das Lajes foi aqui crucial, por exemplo, para permitir este ataque dos B-2. Por exemplo, temos informações que muitos aviões que estavam em Al Udeid, aquela grande base, a maior base dos Estados Unidos no Médio Oriente, no Qatar, que está a poucas centenas de quilômetros do Irão e que foi atacada, muitos desses aviões tinham sido retirados para evitar danos e eventualmente vítimas, obviamente para bases próximo a Churros, ou seja, basicamente para a Europa. E, portanto, acho também importante passar essa mensagem. Aqui temos este dado interessante, que é uma exceção, que é a Espanha, o primeiro-ministro Sánchez.

Foi pisada por Donald Trump.

Foi criticada, mas claramente isso não será algo que Pedro Sánchez não estivesse à espera. Do meu ponto de vista, isto corresponde a dificuldades políticas sérias em Espanha, é uma crise política séria, é um governo ainda mais fragilizado do que já estava. A sua ala mais esquerda, partidos de extrema-esquerda, que são muito hostis à NATO, muito hostis a esta ideia de fazer mais despesa em defesa. E, portanto, Sánchez terá apostado que valia mais do ponto de vista também de política interna, no fundo, entrar em choque com Trump, mostrar que Trump não manda em Espanha, vamos dizer assim. Sendo que, apesar de tudo, a Espanha se compromete, no fundo, faz aqui uma espécie de quadratura do círculo, diz que graças ao seu grande PIB, que é muito mais significativo do que, por exemplo, Portugal, que com uma porcentagem mais pequena do que os tais 3,5%, conseguirá atingir os objetivos, os compromissos em termos de capacidades, de meios a disponibilizar à NATO, que é supostamente o que justifica a tal conta dos 3,5%. Haverá uma revisão intermédia, aliás, em 2029. Eu diria que aqui a grande questão é tentar perceber se o ganho de boa vontade do Donald Trump durará. Claramente, ele saiu satisfeito desta cimeira. Enfim, houve aqui uma enorme massagem ao seu ego, em particular pelo secretário-geral da NATO, Mark Rutte, que se excedeu até nos termos desses elogios, embora também é preciso dizer que foram divulgadas mensagens privadas que eram supostas serem privadas, mas em todo caso, realmente, Rutte tem claramente aqui uma aposta de apostar tudo, no fundo, em elogiar o ego realmente do Donald Trump. Mas a verdade é que vamos ver se essa boa vontade do Donald Trump dura. Isso será sobretudo testado na questão do armamento, fornecimento de armamento à Ucrânia, mesmo que pago, que é crucial para a segurança dos europeus Na questão da presença de tropas dos Estados Unidos na Europa, em particular em zonas como os países bálticos, mesmo que possa ser reduzida em número, ser feito de forma gradual e não haver um corte completo dessa presença. E vamos ver também no que isso se traduz em termos realmente de investimento. Ou seja, se isso não é uma espécie de aposta em "vamos aqui fazer um compromisso retórico, mas depois, na prática, vamos adiar estes investimentos". Enfim, o prazo são 10 anos, portanto, apesar de tudo, até Donald Trump já não estar na Casa Branca, as circunstâncias mudarem. E eu diria, sobretudo também para terminar, tão ou mais importante que aumentar o investimento em defesa, é que esse investimento seja feito de forma coordenada e nas prioridades certas. Ou seja, a tecnologia militar está a evoluir muito. A guerra da Ucrânia tem grandes lições, por exemplo, a questão crucial dos drones no ar, no mar, provavelmente cada vez mais em terra e, portanto, nós não podemos ir enterrar dinheiro em sistemas que são os sistemas do passado e que já não correspondem às necessidades atuais. E também é fundamental para a sustentabilidade política e econômica disto, que realmente muito esse investimento seja feito no reforço da indústria de defesa europeia. Isso também aumentará a autonomia estratégica da Europa. No compromisso que sai da NATO, da cimeira, no fundo, há uma referência à possibilidade de cooperação maior entre as indústrias de defesa dos Estados Unidos e da Europa. Eu espero que isso também seja para levar a sério dos dois lados, porque um dos grandes problemas aqui é que muitas vezes os norte-americanos querem que se compre americano, mas depois são muito ciosos do seu próprio mercado, não o abrem a outras empresas. Apesar de tudo, se há empresas que têm alguma presença no mercado americano, são realmente as europeias, mas ainda assim numa porcentagem limitada, portanto, espero que haja aí alguma contrapartida também do lado americano.

E dessa cimeira da NATO saiu esse compromisso para investir 5% do PIB por parte dos 32 países que compõem a Aliança Atlântica, 5% do PIB na próxima década. Bruno, vamos avançar, vamos até África. Esta semana Moçambique celebrou 50 anos de independência. Foi em junho de 1975 que o país se tornou independente. Como é que evoluíram as relações e como avalias o discurso do presidente da República de Moçambique, com aqui natural particular interesse na referência a Portugal, que se fez representar pelo presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa?

Realmente, Moçambique celebrou aqui os 50 anos da sua independência, ou seja, junho de 1975. Isso corresponde ao fim de um longo período de uma presença do Estado português nessa região do Oceano Índico. Começa logo no final do século XV, início do século XVI, enfim, a viagem de Vasco da Gama, em pontos de paragem naquilo que é hoje a costa de Moçambique. Sobretudo, durante vários séculos, entre o século XVI e o século XVIII, basicamente a presença portuguesa aí tinha uma função de apoio à Índia portuguesa, no fundo, à Rota das Índias, a ilha de Moçambique, que era a capital onde estava o responsável pela presença portuguesa nesta zona, que é mesmo no norte de Moçambique, era o sítio ideal nessa Rota das Índias para fazer uma pausa antes de se avançar depois em direção a Goa. A partir do século XIX, alguns desses enclaves costeiros vão ser usados como base para uma expansão militar no quadro do chamado "Scramble for Africa", no fundo, na última fase de expansão colonial europeia, que é basicamente o continente africano. Há este paradoxo interessante que é África é o continente mais próximo da Europa, é o último a ser colonizado de forma sistemática, o que tem muito a ver com a questão das doenças tropicais, enormes baixas para os europeus nestas zonas até o final do século XIX, até ao surgimento da medicina moderna, de questões como a quinino. Mas de facto, há esse período depois, desde o final do século XIX, Mouzinho de Albuquerque, etc., até basicamente 1961, em que começam os conflitos armados nas várias colónias portuguesas. Em Moçambique, a partir de 1964, é o último a entrar em conflito, em que surge um movimento de guerrilha independentista, liderado por Frei Lima, a partir de setembro de 64 e depois temos um período de 10 anos de conflito armado. As relações bilaterais, paradoxalmente, recuperam com alguma rapidez, ou seja, há ali um período de meses de negociação até setembro de 64, o acordo de Lusaka, que reconhece o direito de Moçambique à independência, daí a basicamente no ano seguinte, em junho de 75. Depois há um período de alguns anos em que há o chamado contencioso, tem a ver com a questão do patrimônio dos chamados retornados, a prisão de alguns portugueses, até a execução de alguns portugueses naquele contexto de consolidação do novo regime da FRELIMO, do Estado independente de Moçambique, basicamente até 78, 79, em que realmente se começa a ver um esforço mais sistemático de virar essa página, de pôr de lado essa questão de reparações, de contenciosos, etc., e de apostar numa cooperação mais pragmática. E é muito importante a viagem de Estado do presidente Eanes, não do presidente Marcelo, mas do presidente Eanes em 81 a Moçambique, é o primeiro presidente português a visitar o novo Estado independente, e depois do presidente Samora Machel, do primeiro líder de Moçambique independente em 1983 a Portugal. E depois, já nessa altura, são assinados acordos de cooperação. Temos múltiplos acordos de cooperação. 95, 2012 são os mais importantes, mas por exemplo, em 2022 houve mais uma série de acordos setoriais. E genericamente as relações têm sido bastante razoáveis, com menos problemas, menos crises do que com Angola Eventualmente, às vezes com críticas, uma espécie de alinhamento automático entre Portugal e o governo moçambicano. Vimos isso, por exemplo, na crise recente relativa às eleições. Mas a verdade é que me parece prudente realmente esta postura de Portugal de passar a mensagem que nestas questões de política interna têm que ser, sobretudo, os moçambicanos a resolver as questões entre si com o apoio que Portugal puder dar. E desse ponto de vista, acho que o discurso do presidente Chapa reflete exatamente isso. Ou seja, foi um discurso que, sendo historicamente rigoroso, é um discurso político, mas basicamente sublinha este aspecto que é a Frelimo não fez uma guerra racial contra os portugueses, fez uma guerra anticolonial contra o regime colonial e contra o regime autoritário português. Foi crucial aí o apoio dos portugueses que estavam contra esse regime para derrubar o regime e depois apoiar um processo de colonização e, portanto, o que prevalece, no fundo, é que esta ideia de que o fim do regime colonial e autoritário permitiu uma viragem de página e devemos concentrar numa cooperação pragmática e elogiou também a presença do presidente Marcelo, que tem uma ligação até familiar, também pessoal a Moçambique, e claramente a sua presença foi apreciada e ele é uma figura popular em Moçambique, o que é uma mais-valia também para a diplomacia portuguesa.

Bruno, vamos continuar por África, vamos até ao Mali. O líder da junta militar, o general Assimi Goïta, viu o seu mandato ser prolongado por mais cinco anos, isto por um conselho que ele próprio nomeou depois de ter tomado o poder em dois golpes sucessivos. O que significa isto, Bruno?

Esta tendência para realmente o consolidar de uma nova era, digamos, de juntas militares, de ditadores militares em África, sobretudo nesta zona do Saél, isso é muito evidente no Mali, no Níger. E realmente ele tomou o poder em 2020, depois afastou o governo de transição e pôs de lado a ideia de eleições rapidamente a vir eleições em um outro golpe em 2021. O argumento era supostamente a falta de eficácia do governo civil a lidar com os jihadistas. Não há indícios de que essa eficácia tenha aumentado substancialmente. O que aumentou muito foi informações credíveis de crimes de guerra, de repressão violenta sobre a população, etc. Dias antes desta decisão, a junta tinha proibido todos os partidos políticos no Mali. Portanto, no fundo, isto corresponde também a um contexto internacional em que estes golpes militares têm muito mais probabilidades de sucesso, têm muito mais probabilidades de ter apoio internacional, ou seja, a Rússia é uma grande apoiante desta junta militar. A China tem relações pragmáticas e econômicas com este tipo de regimes e, portanto, ao contrário de outras alturas do passado, realmente há aqui muitos sítios onde ir buscar investimento, onde ter relações comerciais, onde ir buscar armamento ou cooperação militar. O Ocidente está longe de ser a única alternativa. No caso destes países francófonos, também há este fenômeno de alguma impopularidade da França, percepção de que a França é muito arrogante, neocolonial. Isso pode ter alguma razão de ser em alguns casos. Aqui é bastante mais questionável. A intervenção militar francesa correspondeu a um apelo disparado do governo do Mali para evitar a tomada da capital por jihadistas. E sobretudo, parece-me bastante claro que independentemente de haver algumas razões de queixa legítimas, há aqui uma espécie de anticolonialismo retroativo que é muito útil para as elites africanas, no fundo, poderem governar de forma corrupta, autoritária, com esse álibi do passado colonial para evitar qualquer tipo de crítica ou condicionamento.

Na Tailândia está a desenvolver-se uma crise fronteiriça grave entre a Tailândia e o Camboja e o governo pode mesmo estar em risco, Bruno. O que se passa e que importância é que tem a Tailândia na geopolítica mundial?

A Tailândia é realmente um país muito importante. Convido aqui os ouvintes a olhar para o mapa, basicamente é o estado central nesta zona do Sudeste Asiático. Liga a zona da Indochina com a Birmânia e com depois a península da Malásia a sul.

E ainda é um país com bastante área, ainda é um país grande.

Sim, tem mais de um milhão de quilômetros quadrados. É uma economia também importante nesta região, mas sobretudo em termos geoestratégicos, geopolíticos, é que é um poder central. Tem umas forças armadas também bastante capados. Foi o país-chave a servir de tampão no período colonial entre os domínios coloniais franceses na Indochina, precisamente Camboja, Laos e Vietnã, e os domínios britânicos, a Índia britânica começando na Birmânia. Depois foi também crucial em travar os dominós comunistas depois da derrota estratégica dos Estados Unidos no Vietnã. Hoje em dia diz-se bem se os dominós não fazia sentido, mas a verdade é que houve dominós que caíram, foram naquela região específica, estados historicamente muito ligados e muito dependentes do Vietnã, o Laos e o Camboja, precisamente. Mas a Tailândia, com o apoio americano, faz frente a essa tendência. E realmente, o que temos aqui é uma herança desses períodos, ou seja, a fronteira é definida no período colonial entre a França e o governo da Tailândia, que se conseguiu manter independente dessas potências coloniais. Os cambojanos dizem que a França fez um mau negócio, queixam-se dessas limitações fronteiriças. É um problema muito frequente na Ásia, aliás, essas disputas fronteiriças. Houve agora um incidente violento, inclusive com a morte de um soldado cambojano. A primeira-ministra, que tem relações muito tensas com os militares que tomaram o poder também num golpe, portanto este governo corresponde um pouco a um compromisso com a oposição civil, tentou atenuar as questões com uma chamada privada, com o homem forte, de facto, do Camboja, é o presidente do Senado, Hun Sen, é o pai do primeiro-ministro, mas na prática é ele que manda. E essa chamada foi divulgada, portanto não é apenas Donald Trump que divulga mensagens ou chamados particulares. Isso criou um enorme embaraço à primeira-ministra. Ela corre o risco do Tribunal Supremo responder a uma queixa de senadores a dizer que ela tem que se demitir, porque essa chamada violou aquilo que seriam as obrigações do primeiro-ministro. Ela nessa chamada dá a entender que tem precisamente relações tensas com os militares e, portanto, pede ajuda ao Camboja para evitar que haja aí uma crise que possa ser aproveitada pelos militares, mas o efeito da divulgação é exatamente o oposto. E há aqui um risco sério. Entretanto, as fronteiras foram fechadas entre os dois países, também com impacto econômico negativo. Há aqui um risco sério de haver uma escalada nesta tensão, do governo cair na Tailândia, dos militares voltarem mais diretamente ao poder usando este pretexto, havendo apelos regionais da organização regional a que os dois países pertencem à ASEAN para que haja aqui um esforço para reduzir as tensões, mas esse risco de escalada realmente existe. Também aqui estamos num contexto internacional, lá está, em que golpes militares e conflitos territoriais, a ideia de pela força se resolve os problemas, seja de política interna, seja de política externa, está a ganhar força, porque realmente é um ambiente muito menos adverso a que isso aconteça e que tenha consequências negativas para quem se envolver nesse tipo de atividades golpistas ou de invasões de território vizinho, vamos dizer assim.

Bruno, temos dois minutinhos ainda para continuarmos pela Ásia, até porque houve reunião de ministros da Defesa na China, juntou os países da Organização de Cooperação de Xangai, países estes a Rússia, Irão, Paquistão e Índia. Bruno, que organização é esta e em dois minutos qual é que é a sua relevância e também a relevância deste encontro?

À partida, potencialmente é o grande rival da NATO, é a maior organização regional em termos de área e população, 24% da área mundial, quase 65% da Eurásia, 42% da população mundial. Junta a Índia, a China, a Rússia, isso ajuda a explicar estes números. São 10 países no total da Ásia Central. Entretanto, foi-se alargando. Começou com cinco, já vai em 10. Aparentemente, estes alargamentos não criam problemas aos críticos habituais, por exemplo, do alargamento da NATO. Expandiu-se em 2017 pra Índia e o Paquistão, em 2023 pro Irão e em 2024 pra Bielorrússia, portanto, já chega às fronteiras da Polónia. Eu diria, realmente, estes números apontariam pra uma enorme relevância. Qual é o grande problema e por que esta reunião também é interessante? Não se chegou a nenhuma conclusão oficial, não houve comunicado final, portanto não há tensões só no seio da NATO. Muitas vezes há tensões piores no seio destes grupos do sul global emergente. Realmente, a Índia basicamente vetou um comunicado final, porque não conseguiu introduzir uma referência à crítica, à promoção por Estados do terrorismo, que era uma referência ao Paquistão, com quem a Índia esteve recentemente em guerra. Isso diz tudo sobre a dificuldade de somar estes Estados no chamado Indo-Pacífico ou Ásia-Pacífico. À partida, é um palco certamente muito mais importante, mas temos que ter muito cuidado. A Índia e o Paquistão não somam despesas em defesa, estão a investir um contra o outro, embora façam parte desta mesma organização. Portanto, aqui a grande questão é saber se, em particular a China, que é claramente aqui o país liderante, consegue criar um bloco minimamente funcional e minimamente coeso apenas em torno da oposição ao Ocidente. Parece haver sinais claros de que vai ser difícil que isso aconteça, e esta reunião mostra isso.

Bruno, temos ainda tempo pra tua habitual sugestão. O que é que queres recomendar aos nossos ouvintes esta semana?

Vou recomendar uma nova biografia do Edward Luce, que é o correspondente-chefe aqui nos Estados Unidos do Financial Times. "Zbigniew" é uma biografia do Zbigniew Brzezinski. É uma espécie de alter ego do Henry Kissinger, teve as mesmas funções também de conselheiro de segurança nacional, no fundo, uma espécie de alter ego do presidente pra tudo que é ação externa, no caso dele, o presidente Carter. É também um pensador estratégico muito importante durante muitas décadas, antes e depois disso. E realmente é uma biografia muito interessante, que no fundo ajuda a mapear, embora a partir de um ângulo pessoal, a evolução da política externa da estratégia americana desde o início da Guerra Fria, basicamente até há poucos anos atrás, portanto já no período pós-Guerra Fria, em que os grandes desafios são como lidar com o sul global, com a China, com uma Rússia muito insatisfeita também com a sua situação. É realmente um livro muito interessante e muito bem escrito por um especialista nos Estados Unidos e um jornalista também muito talentoso, o Edward Luce.

Muito obrigado, Bruno Cardoso Reis. O "Cinco Continentes" fica por aqui. Ouvinte, já sabe, se tiver alguma dúvida, envie as suas perguntas através do endereço ouvinte@oobservador.pt. O Bruno Cardoso Reis tem todo o gosto em responder num próximo episódio, mas pra já ficamos por aqui. Bruno, um enorme abraço. Até à próxima.

Um abraço. Boa semana.