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Todas as semanas na Rádio Observador voamos com o historiador Bruno Cardozo Reis entre os cinco continentes. É uma viagem pela atualidade e pela geopolítica internacional. Eu sou João Costa e Silva e hoje, Bruno, além de ti, também embarca conosco nesta viagem a jornalista Vanessa Cruz. Sejam os dois muito bem-vindos.

Obrigada, João. Eu estou muito contente de estar outra vez contigo no ar.

E eu, Vanessa. Ótimo.

E contigo sempre, João, mas é bom estar mais vezes nesta fase.

Vamos a isto.

Vamos. É inevitável começarmos, Bruno, pelos Estados Unidos e pelo Médio Oriente. O plano de 21 pontos de Donald Trump, que já foi aceito por Benjamin Netanyahu, tem mesmo condições, este plano, para uma paz definitiva e para a solução de dois Estados, de Israel e da Palestina?

Eu acho que são duas questões diferentes. É realmente um plano muito ambicioso, e essa ambição é de louvar, porque realmente a situação está a atingir uma situação dramática, quer para os reféns israelitas, quer para a população civil de Gaza. Obviamente, tem um impacto muito desestabilizador no conjunto do Médio Oriente, embora eu insista sempre neste ponto, que é: isto não é um plano de paz para o Médio Oriente, é um plano de paz para Gaza. Há muitos conflitos no Médio Oriente que não têm a ver com Israel e com a Palestina, e que por várias vezes se cruzam com esse conflito, mas têm as suas próprias dinâmicas, desde a Síria, onde continuamos com uma guerra civil, o Irão tem a sua agenda, que choca com a da Arábia Saudita, etc. Mas realmente, há condições, acho eu, para pelo menos um cessar-fogo ou, se quisermos, uma paz em Gaza. Isso não está garantido, mas acho que realmente, até porque o Hamas está extremamente enfraquecido, e há aqui uma enorme pressão regional também sobre o Hamas. Perdeu o apoio. O Irão está muito enfraquecido, era o grande apoio e o grande opositor a alguma ideia de paz, de cessar-fogo. Vimos o Qatar muito mobilizado e como resultado, inclusive, do presidente dos Estados Unidos, basicamente obrigar o seu amigo Netanyahu a pedir desculpa publicamente ao emir do Qatar. E, de fato, um presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que tem um estilo muito peculiar de fazer diplomacia, tem uma retórica sempre muito maximalista, exagerada, muito pouco rigorosa, mas a verdade é que parece muito empenhado em ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Já percebeu que para ter hipótese de isso acontecer, realmente aqui a questão de Gaza seria crucial. E é realmente um presidente dos Estados Unidos, é um pouco a questão do Nixon em relação à China em 1972, é um presidente dos Estados Unidos tão à direita, tão pró-Israel, que é impossível o acusar de não ser amigo de Israel ou de ser hostil a Israel e, portanto, tem aqui condições para impor certas condições a Israel que se calhar outro presidente americano não teria. E realmente aqui os Estados Unidos têm um papel claramente crucial, até porque são o aliado indispensável de Israel, cada vez mais, um Israel mais isolado. Portanto, acho que há realmente aqui uma oportunidade estratégica ideal. Agora, há realmente muitos problemas. O plano, sendo muito ambicioso, é muito vago em muitos aspectos. Não é evidente, por exemplo, que haja aqui um compromisso claro com uma solução de dois Estados, portanto, no fundo, qual é a saída política desta questão. É muito revelador também, mas é uma fragilidade, por exemplo, que a autoridade palestiniana, supostamente o governo do Estado palestiniano, que mais Estados do que nunca reconheceram agora com estrondo em Nova York há poucos dias, praticamente não esteve envolvido nas negociações. Não se sabe muito bem que envolvimento é que vai ter depois no futuro em Gaza. O que sabemos é que haverá aqui uma espécie de tutela internacional, também não sabemos em que termos, com que tropas estrangeiras, como é que se vai garantir o desarmamento de um movimento armado irregular como o Hamas. Portanto, há muitas questões realmente em aberto. Agora, a questão é: não há mais nada em cima da mesa, e não há mais ninguém que tenha o poder do presidente americano para tentar resolver isto.

E já agora, há aqui também um cérebro por detrás disto, pelo que percebemos que é Tony Blair, que pode ter um papel muito relevante.

Foi um dos nomes anunciados.

Sim, realmente, é o único nome anunciado a par de Donald Trump para esta espécie de tutela internacional, mas não se percebe muito bem, lá está, sequer quem é que serão os outros membros. À partida, seria desejável, desde logo, que houvesse também alguns estadistas, digamos, retirados árabes, que pudessem, no fundo, também assumir uma parte da responsabilidade. Exatamente que poderes é que vai ter, que nível de envolvimento é que vai ter Trump. Sabemos que Trump muitas vezes não é alguém com muita paciência para acompanhar depois os detalhes de negociações complexas.

Falas aqui até no próprio enquadramento, como é que isto ia se materializar no terreno e qual era o papel de Trump, tendo Tony Blair como este cabecilha, podemos chamar assim, desta operação.

E sobretudo, Tony Blair é uma figura também controversa, ou seja, é alguém que tem um longo histórico de envolvimento no Médio Oriente, mas uma das razões é porque ele esteve muito envolvido na invasão do Iraque em 2003, apoiando George W. Bush.

E do lado palestiniano tem anticorpos.

E, portanto, isso é mal visto do lado palestiniano, embora me pareça que se calhar até é mais visto aqui no Ocidente, em correntes, digamos, mais pró-palestinianas e muito hostis a Tony Blair, do que propriamente se calhar no Médio Oriente, onde as coisas são muito pragmáticas. Quando se vem dizer: "Tony Blair não pode ser porque é um criminoso de guerra". Mas muitas vezes são as mesmas pessoas que acham que o Hamas não cometeu crimes de guerra. Enfim, temos aqui muitas vezes critérios um bocadinho questionáveis, mas em todo o caso parece-me evidente que não pode ser Tony Blair a governar a Faixa de Gaza. Seria preciso envolver outros veteranos que compensassem também os anticorpos que Tony Blair tem, não só na região, mas até fora da região, e por exemplo, isso ainda não está anunciado. Claramente, há aqui muita coisa que falta. Isso provavelmente seria inevitável, mas isso significa que há realmente muito espaço para dificuldades de implementação, dificuldades de interpretação e como eu digo, parece-me que é um passo no sentido positivo. Agora está muito longe de ser um plano com garantias de sucesso. Se calhar isso era uma missão impossível, mas neste caso é bastante evidente que há aqui muitos buracos, muitas questões cruciais ainda por responder.

Falávamos aqui de ameaças, de oportunidades. Este incidente com a flotilha internacional pode comprometer de alguma forma ou de algum modo as negociações ou este é um episódio, Bruno, que pode ser facilmente superado, na tua opinião?

A questão da flotilha eu acho que neste momento é em grande parte irrelevante, ou seja, de facto não é a flotilha em si que vai mudar as coisas. Teve o desfecho que era mais ou menos previsível. É uma oportunidade, de facto, para estes ativistas darem visibilidade à causa palestiniana, embora, no fundo, tivessem chocado aqui com outro evento que já daria de qualquer forma visibilidade à questão, que é esta questão exatamente do plano. Mas não vejo que tenha nenhum impacto, francamente, nem pela positiva nem pela negativa. Também não me parece que seja por isso que vai haver problemas com o plano de Gaza, mas de facto também não parece que seja aqui relevante. No fundo, estes ativistas são vistos com enorme hostilidade por parte de Israel. Obviamente estão muito alinhados com a causa palestiniana.

Percebidos também uma ala mais à esquerda.

Sim, e sobretudo estão muito a pregar aos convertidos, além de que esta ideia de que a questão palestiniana não tem visibilidade não é muito crível. Temos 61 conflitos armados no mundo, já várias vezes falamos aqui disso. Muitas vezes falamos de conflitos realmente esquecidos, na Birmânia, no Congo, no Haiti. Temos realmente episódios de enorme violência. Temos uma cidade cercada no Sudão há meses e meses por um movimento que tem um histórico genocida. Este movimento é a força de reação rápida na guerra civil do Sudão, que surgiu como Janjaweed, que era uma milícia acusada de práticas genocidas contra esta população do Darfur. Estão a cercar a capital do Darfur. Isso realmente não tem grande visibilidade. Provavelmente porque não envolve grandes potências.

Nós já falamos disso aqui.

Falamos aqui muitas vezes, mas esta ideia de que não tem visibilidade também não é realmente muito crível. Isto não quer dizer que não seja legítimo as pessoas procurarem usar os meios que têm para chamar a atenção para a situação dramática em Gaza. Mas não me parece que isso mude assim tanto. Não era uma situação já de si que fosse propriamente invisível e no fundo estamos a falar de atores que estão a pregar aos convertidos e que não têm capacidade de influência nos atores cruciais aqui que são, por exemplo, o Estado de Israel ou mesmo os Estados árabes moderados da região.

Entretanto, Donald Trump dá até às 11 da noite de domingo para o Hamas responder à proposta de acordo dos Estados Unidos. E se não o fizer, vem agora aqui a ameaça do presidente norte-americano: "Um inferno vai abater-se sobre Gaza". São estas as palavras. Há margem para o Hamas aceitar este acordo? Há pouco sinalizavas que o Hamas está enfraquecido, portanto, não terá outro remédio ou não é bem assim?

Infelizmente, os atores nem sempre tomam as opções racionais. Isso acontece muito no Médio Oriente e não só, aliás. Mas aqui realmente parece-me que os sinais, mesmo na liderança do Hamas, são muito no sentido de dizer: "Nós ainda queremos discutir aqui algumas coisas, em particular a retirada israelita, o seu calendário, os seus limites em termos territoriais, a garantia de que haverá realmente uma paz definitiva, que não vai voltar a haver ações armadas". Parece haver, sobretudo, um foco nisso, mas ao mesmo tempo vai sinalizando que há uma noção de que a situação é desesperada na Faixa de Gaza. Inclusive esta ideia, esta mensagem: "Não nos vamos deixar condicionar". No fundo, para mim, o que aqui é significativo é que eles estão claramente a ser muito condicionados, ou seja, estão claramente a ser muito pressionados pelos seus apoiantes tradicionais, nomeadamente Estados como o Qatar. Eu acho que isso reduz muito a margem de manobra, a par do facto do Irão estar muito enfraquecido e seria a partir daqui o grande opositor destes esforços, não tem grande margem também para apoiar eficazmente o Hamas neste contexto atual. Parece-me que realmente será difícil ao Hamas rejeitar o plano em termos racionais. Agora, isso não é garantido que tomem a opção mais racional. Em todo o caso, eu acho que há muito tempo que não tínhamos uma oportunidade com tantas possibilidades de sucesso, apesar de todos os problemas, sobretudo para as fases posteriores, pelo menos para haver um cessar-fogo e haver alguma possibilidade realista de libertação dos poucos reféns que ainda estão vivos e também de um aumento substancial da ajuda humanitária a Gaza.

Temos de esperar para ver. E é neste contexto também, Bruno, tendo em conta o papel crucial que os Estados Unidos têm nesta questão, que assistimos no Congresso norte-americano a um impasse no orçamento. Não é a primeira vez que acontece. Isto pode ter impacto externo, não só para esta questão do Médio Oriente, como no geral?

Realmente é uma coisa extraordinária para quem acompanha de fora, que é, no fundo, uma espécie de crise fiscal e de dívida, mas não porque deixe de haver compradores para a dívida americana. Ou seja, é uma espécie de crise como Portugal teve em 2011, mas por vontade própria. De acordo com uma interpretação que passa a vigorar a partir do início dos anos 80, há esta ideia de que não havendo um acordo orçamental, que no caso dos Estados Unidos é importante ser isso, porque de facto à partida os republicanos têm maioria nas duas câmaras. Como é que é possível isso? Porque no Senado é preciso uma supermaioria de 60 senadores em 100, portanto há 53 republicanos, eles precisam pelo menos de sete democratas. Ora, com esta extrema polarização, realmente cada vez tem acontecido mais nos últimos anos. A última vez foi no primeiro mandato de Donald Trump em 2017, 2018, foi aliás a mais prolongada, mas aconteceram 10 vezes desde os anos 70, crises deste tipo, que refletem exatamente isto, a crescente dificuldade dos dois principais partidos que dominam a política americana desde meados do século XIX em chegar a acordo. Ora, o sistema norte-americano de pesos e contrapesos está muito feito para obrigar a compromissos, senão muito facilmente caem nestes bloqueios. Qual é o impacto externo disso? Porque é que isto nos pode interessar? Eu acho que aumenta esta ideia de que os Estados Unidos são cada vez mais um país um pouco disfuncional, com o qual muitas vezes não se pode contar. À partida, se a crise for de poucos dias, não tem grande impacto, até porque há reservas, etc. Agora, se começar a prolongar por várias semanas, como aconteceu nomeadamente em 2017, aí já pode começar a afetar basicamente todo o tipo de funções. À partida, por exemplo, os militares continuam a estar obrigados a trabalhar, mas estão a trabalhar sem receber, portanto isso cria problemas sérios de motivação, etc. Em termos de diplomacia também são assegurados serviços básicos, por exemplo, mesmo os vistos, mas mais uma vez, tudo o resto fica suspenso, todo o tipo de outras atividades fica suspenso e portanto, isto acho que sobretudo afeta muito a credibilidade dos Estados Unidos, esta ideia de que os Estados Unidos, lá está, por causa desta extrema divisão interna, são muito menos previsíveis e muito menos capazes de fazer até às vezes funções básicas de qualquer Estado, do que seria esperado de uma grande potência.

A credibilidade e a influência dos Estados Unidos aqui também em destaque neste "Cinco Continentes", numa semana em que vamos falar também sobre segurança europeia, é um dos temas em destaque. Tivemos a cimeira em Copenhague, na Dinamarca, Bruno. Saíram conclusões assinaláveis deste encontro?

Eu acho que saíram algumas conclusões, sobretudo acho que é muito relevante os temas que foram discutidos. No fundo, foi uma combinação de um Conselho Europeu, portanto, um encontro dos chefes de Estado e de governo da União Europeia com esta comunidade política europeia, que é a sétima cimeira, portanto, é este novo agrupamento criado por iniciativa de Macron, que procura juntar todos os Estados europeus que estão fora da União Europeia e que basicamente se opõem à agressão russa, e que se opõem a esta agenda expansionista russa, para ser rápido e simples, ou seja, países como a Grã-Bretanha, a Noruega. Aqui houve realmente um destaque grande nestes convidados. Nestes convidados, não, no caso da comunidade política europeia são membros, mas destacou-se muito, foi muito elogiada e teve um protagonismo importante num dos painéis, a primeira-ministra da Moldávia, que é a grande vencedora destas eleições legislativas, a Maia Sandu, e que encarna esta ideia de aproximação à União Europeia e resistência a uma campanha de desestabilização, de corrupção, desinformação, etc, com centenas de milhões de dólares da Rússia e que foi derrotada no fim de semana passado. Portanto, isso mostra que realmente há aqui um dado relevante, que é quando se fala em esfera de influência russa, o grande problema dos russos é que estes países que supostamente deviam fazer parte da esfera de influência russa, não querem fazer parte dessa esfera, não se deixam influenciar a bem pela Rússia e também não se deixam influenciar a mal, ou seja, muitas vezes reagem muito fortemente a essas tentativas de interferência, de desestabilização na sua política interna. Portanto, esse foi um destaque importante. E saiu uma mensagem forte de apoio à Moldávia, porque aqui a questão crucial é os moldavos, apesar de uma situação económica muito difícil, de serem o país mais pobre da Europa, apostaram na Europa livre, mas evidentemente se não houver aqui um forte apoio, nomeadamente económico, se não houver um forte investimento, isto no futuro pode voltar a estar em questão. Portanto, acho que saiu essa mensagem importante. E a Moldávia é um país pequeno, mas é crucial em termos geoestratégicos, porque é uma espécie de retaguarda vulnerável, quer para a Ucrânia, quer para a Roménia, portanto, fica ali encravado entre a Roménia e a Ucrânia, mas sobretudo, potencialmente pode permitir à Rússia, se tiver aqui um ponto de apoio importante, por exemplo, ameaçar novamente Odessa, que é o grande porto ainda em mãos ucranianas. Depois, as outras duas grandes questões que têm diretamente a ver com a Rússia e com a Ucrânia. Supostamente haveria um outro tema na agenda. A Alemanha queria muito falar da competitividade e de acabar com o excesso de regulamentação, etc. Mas de facto isso não houve tempo. Foi a questão dos drones e outros ataques híbridos da parte da Rússia. A própria Dinamarca tinha sido alvo disso nos dias anteriores, teve basicamente de proibir os drones durante a realização da cimeira, e a questão do apoio financeiro à Ucrânia, e nomeadamente os 150 mil milhões que estão na Europa de bens russos congelados serem usados para apoiar a Ucrânia. Aí, infelizmente, não houve um acordo, não saiu fumo branco. Há sinais positivos. António Costa, por exemplo, diz que em relação a esta questão dos 150 mil milhões, espera que no Conselho Europeu do final de outubro, em Bruxelas, se chegue a um acordo Isso realmente era crucial num conflito prolongado, numa guerra que dura anos. É sempre uma prova de resistência, inclusive económica, quem consegue continuar a financiar, a sustentar o esforço de guerra. Portanto, a Ucrânia precisa urgentemente desse dinheiro e encontrou-se aqui uma fórmula, finalmente também com o apoio alemão, que permite usar esse dinheiro sem o confiscar, sem o nacionalizar e sem entrar em choques jurídicos com a Rússia. Isto é um empréstimo a custo zero, que a Ucrânia pagará quando a Rússia pagar as reparações que deve por uma guerra de agressão que destruiu muita da Ucrânia. Se isso não acontecer, então anulam-se os empréstimos. Parece uma fórmula muito hábil. Mas realmente não foi suficiente ainda para chegar a um acordo. Em relação aos drones, a grande questão é realmente também estas divisões nacionais. Quem é que vai pagar? Onde é que se vão fabricar? Será que todos os territórios estão devidamente cobertos? Aí, por exemplo, os países do sul vieram dizer: "Bem, isto não pode ser só uma cobertura para a fronteira leste. Nós também podemos ser potencialmente ameaçados, sobretudo se essa fronteira se tornar mais impermeável. Pode haver lançamento de drones, por exemplo, navais, etc. E, portanto, também temos de ter isso acautelado". E ficou de se continuar a explorar essa possibilidade. Mas é fundamental que a Europa consiga discutir estes temas, isso é muito positivo, mas também consiga decidir com relativa rapidez, porque são questões de ameaça existencial e muito imediata.

Mas já agora, falavas dos drones, onde é que se vão fabricar, podiam ser fabricados em Portugal?

Sim, nós temos uma empresa, a Tekever, que está muito activa nessa área. Aparentemente, soube notícias também de que haveria até uma nova empresa. Essa é uma área que é muito mais simples de fazer investimentos e de conseguir algumas capacidades do que fazer um avião de última geração, um F-35 ou da nova geração, o F-47. Isso muito poucos países podem fazer. Portugal poderia ter aí uma participação, mas sendo muito acessória, num projeto mais amplo. Mas esta área dos drones, já há muito que eu defendo isso, quer drones de vigilância, quer inclusive drones com cargas explosivas, que nós ainda não temos, em quantidade minimamente o que seria necessário, desejável na Europa. Tudo isso são áreas onde países como Portugal podem realmente ter uma capacidade importante. Em princípio, também há a possibilidade de parcerias, etc. Mas mesmo por si só, Portugal já tem alguma capacidade.

Bruno, vamos fazer aqui uma curta pausa neste "Cinco Continentes". Na segunda parte, abrimos a falar sobre a relação entre duas grandes potências militares, a China e os Estados Unidos. É já a seguir. Até já. Estamos de regresso para a segunda parte do "Cinco Continentes". Bruno, Vanessa, sejam bem-vindos mais uma vez. Vanessa, vamos começar esta segunda parte com as relações entre as duas grandes potências militares. Falamos da China e também dos Estados Unidos.

Até porque há uma nova estratégia norte-americana, vêm aí mudanças de grande impacto na política de defesa, mas podem vir a ter impacto, Bruno, à escala global?

O que é interessante é que as duas maiores potências militares globais são, de longe, os Estados Unidos e a China. Só para dar aqui números, os Estados Unidos gastam mais de 900 mil milhões por ano em defesa. Isto é basicamente o mesmo que as outras 15 maiores potências seguintes, inclusive a China, e é o dobro do que o resto do mundo todo, ou seja, à volta de 180 países gastam. A China gasta à volta de 400 mil milhões em paridade de poder de compra, um pouco mais de 200 mil milhões, digamos, sem ser em paridade de poder de compra. Mas basicamente isto significa que a China consegue produzir muito mais com menos, porque o custo de produção é mais barato na China, como sabemos.

Nessa área e não só.

Na indústria de defesa e nas outras. A China é, mais uma vez, de longe, a segunda maior potência em termos militares, mas está muito longe de qualquer das outras, que andam à volta dos 50, 60 mil milhões. A Rússia agora excepcionalmente gasta mais, mas está muito longe de ter a capacidade que a China tem em múltiplas outras dimensões. Temos claramente as duas principais potências militares do mundo, aqui a fazer o quê? Basicamente, a fazer purgas, a fazer uma espécie de esforço de politização das suas chefias militares, em paralelo. Isso tipicamente não corre muito bem, ou seja, aquilo que seria expectável, tendo em conta o mundo mais perigoso, com mais conflitos armados. 2024 foi um ano recorde em termos de conflitos armados, em que ainda por cima estas duas potências estão muito em choque, em competição, que a prioridade fosse a questões realmente estratégicas, de mérito, etc., e não a questões de política interna. Mas realmente é isso que está a acontecer e nas duas. No caso dos Estados Unidos, tivemos este discurso de Trump e de Pete Hegseth sem precedentes, a 800 oficiais generais, em que mais que uma vez disseram basicamente: "Se não estão de acordo conosco, podem sim embora". Ou "se não estiverem de acordo conosco, nós vamos despedir-vos". E de coisas que, de facto, têm muito pouco a ver com a estratégia militar, esta ideia de combater o wokeism, a diversidade, isso tudo são coisas más, como se fosse propriamente parte da cultura do exército norte-americano ter uma cultura esquerdista, digamos, de cancelamento muito forte. Mas, de facto, é isso que parece ser a prioridade para a administração de Donald Trump, não ter generais gordos, coisas desse gênero. Mas no fundo, esta mensagem, a mensagem que é passada em muito, a alinhar politicamente com o trumpismo, a alinhar politicamente com a administração. Obviamente, ninguém está a pôr em questão que os militares têm de estar subordinados Aos políticos, à tutela política civil. Mas geralmente isso é distinto e, por exemplo, nos Estados Unidos há uma longa tradição e até legislação nesse sentido de que isso seja alinhamento em termos de prioridades estratégicas, do que são as prioridades para a defesa do país, isso é definido pelos civis, mas não propriamente andar a fazer uma espécie de teste de lealdade ideológica dos oficiais generais. Inclusive, tivemos esta coisa, que é reveladora do que são as práticas tradicionais, mas foi muito frustrante para o Donald Trump, claramente, que é ele estava à espera de aplausos, de risos, daquelas reações típicas das multidões trumpistas e obviamente os oficiais generais seguiram os regulamentos, que é não se aplaude, não há nenhuma reação a um discurso político. Ora, aquilo foi basicamente tudo um discurso político, portanto, eles ficaram ali impávidos e serenos, mas isso claramente foi frustrante para o Donald Trump, que queria realmente uma audiência mais política, que reagisse, por exemplo, às críticas que ele fez, inclusive ao seu antecessor, que é outra coisa que, por regra, não se faz perante uma audiência militar. Um governo não vai criticar o governo anterior perante militares, que supostamente têm de seguir a linha que está definida pelo governo que está. No caso da China, a coisa é talvez ainda um pouco mais paradoxal neste sentido, que é no caso da China, a politização é assumida. Quem manda no exército, nas Forças Armadas, no Exército Vermelho, desde 1949, não é o Ministério da Defesa, não é propriamente o chefe do governo, é a famosa Comissão Militar Central do Partido Comunista Chinês. Há comissários políticos. Agora, o que é estranho é que apesar disso, basicamente esta Comissão Militar Central está reduzida praticamente à metade dos membros, quase que deixou de ter oficiais generais, porque tem havido, desde o próprio ministro da Defesa a outros oficiais generais, vários têm sido afastados com acusações de corrupção. E, portanto, aqui a grande dúvida, porque o sistema na China é bastante opaco, sobretudo quando se trata de militares, é perceber se isto é uma luta pelo poder contra a concentração de poder no presidente e no líder do partido Xi Jinping, que desde 2012 voltou a ter uma liderança muito mais personalizada, muito mais individualizada, um culto à personalidade que tinha sido combatido desde a morte de Mao, esta ideia de uma liderança mais coletiva. E tem havido até artigos na imprensa militar que parecem apontar um pouco nesse sentido. Alguns dos afastados, aparentemente, seriam pessoas próximas de Xi, sempre com alegações de corrupção, que é a forma normal agora de fazer purgas na China. Mas enfim, essas acusações provavelmente podem ser lançadas contra muita gente. Mas, portanto, pode ser ou essa lógica de uma certa reação corporativa dos militares, que são quem ainda pode resistir a alguma coisa, são cruciais, obviamente, para a sobrevivência de um regime como o regime chinês, esse excesso de concentração em Xi, ou pode ser, no fundo, exatamente o reforço desse controle pessoal de Xi, que afasta militares que eventualmente pareceriam ser leais, mas não são. Mas em todo caso, o que é revelador é que realmente tenhamos este processo de tensões entre a tutela civil política e as chefias militares nas duas potências militares mais importantes do mundo. À partida, como eu digo, isso geralmente, historicamente, não é bom sinal. Como é fácil de perceber, se um exército está dividido politicamente, se está sujeito a pressões políticas, não pode estar tão concentrado em o que fazer com futuros inimigos, que sistemas de armamento desenvolver, etc.

Bruno, vamos avançar, vamos centrar-nos agora noutro continente, África. Falamos de dias consecutivos de protestos protagonizados pelos jovens em Marrocos a exigir a demissão do governo. Pedem mais educação, saúde e estão contra os gastos para o Mundial de 2030. Prevês consequências de que nível, tendo em conta estas questões que são aqui levantadas?

Eu acho que, desde logo, mais uma vez, se mostra que é bom ouvir o nosso programa, porque nós falamos daquela revolta também, que teve muito pouca visibilidade aqui na Europa, no Nepal, desta chamada geração Z, muito com base nas redes sociais, que levaram realmente à queda do governo, basicamente ao derrube dos principais partidos tradicionais e, portanto, um governo que é basicamente eleito no Nepal, é eleito através das redes sociais. Portanto, a chefe de governo, que é uma juíza vista como muito forte contra a corrupção, contra esta oligarquia muito fechada, é eleita através das redes, enfim, com todos os riscos que eventualmente isso também traz. Mas o que é interessante, nós falamos desta ideia de uma espécie de primavera asiática, do impacto deste modelo que já vinha do Bangladesh, mas, por exemplo, depois também em Timor-Leste, em protesto em Timor-Leste. Mas aqui, aparentemente, há referências na própria imprensa sobre Marrocos, de que os jovens marroquinos se inspiraram também no exemplo do Nepal, ou seja, realmente é uma política muito globalizada a das redes. E portanto, os jovens marroquinos basicamente o que dizem é: "Como é que é possível estar a fazer investimentos milionários em estádios de futebol", enfim, também já tivemos essas discussões em Portugal, "quando não temos serviços públicos como deve ser, em particular, por exemplo, hospitais, saúde." Há aqui paralelos também com a Com os protestos no Brasil em 2013, vamos ter estádios FIFA com critérios FIFA, mas depois temos hospitais que não se comparam aos da Europa. Portanto, realmente, para já, o que podemos dizer é que os protestos têm continuado. Começaram por ser pacíficos. Os organizadores fazem questão de dizer que querem protestos pacíficos e que estão contra o governo, mas não contra a monarquia. Não querem o derrube do regime marroquino, mas uma substituição no governo. Parecem ter objetivos mais limitados, mas já houve episódios de violência, já houve episódios de mortes também entre os manifestantes. Vamos ver se há aqui uma escalada, digamos, quer dos protestos, quer do nível de violência, se isto ameaça a estabilidade de Marrocos. Ora, isso para nós é muito importante. Acho que é uma crise que vale mesmo a pena acompanhar. Portugal tem tido realmente a vantagem de ter na sua fronteira sul, no norte de África, um país excepcionalmente estável, com algum nível de crescimento económico, muito maior do que aquilo que é a norma, quer no resto da África, quer no resto do Medio Oriente. Isso, obviamente, dá-nos aqui uma margem de segurança muito importante. Se há uma destabilização significativa em Marrocos, todas essas coisas podem estar em questão, com implicações possíveis em questões como migrações ilegais, terrorismo, etc. Marrocos realmente é muito estratégico para Portugal e nós não prestamos tanta atenção a Marrocos como provavelmente deveríamos.

E temos também de prestar, não só por essas questões, mas também por causa do Mundial 2030, porque Portugal também vai entrar nessa organização.

Exatamente. Nós temos aqui culpas no cartório. Somos responsáveis por este projeto que aparentemente os jovens marroquinos não acham assim tão boa ideia.

Temos de passar ainda pela América Latina. Há uma nova missão da ONU no Haiti. É uma força de supressão de gangues, acho que é GSF a sigla em inglês. Que missão é esta, Bruno?

Falamos aqui várias vezes do Haiti, é um destes ditos conflitos esquecidos. Só no ano passado terão morrido à volta de 5 mil pessoas. 90% da capital, Port-au-Prince, é controlada por gangues armados, portanto, por organizações de criminalidade organizada. Desde 2021 que não há eleições, não há um governo eleito no Haiti, basicamente é um vazio de poder. Houve muitas críticas no passado às sucessivas missões das Nações Unidas, e certamente havia aí alguns problemas e algumas críticas legítimas, mas a verdade é que essas forças claramente eram indispensáveis para manter aqui alguma estabilidade. O grande problema é que nunca resolveram o problema, como é evidente, ou seja, quando se retiraram, voltou a haver toda esta situação de violência, de criminalidade organizada, que também corresponde ao facto de não haver aqui alternativas econômicas evidentes. Houve uma tentativa de fazer uma missão minimalista, porque havia também muito cansaço com missões sucessivas das Nações Unidas, com polícias do Quénia, de que falámos, mas claramente a missão foi insuficiente, não tinha capacidade para lidar com gangues que basicamente estão melhor armados do que os polícias do Quénia. Percebeu-se que era preciso uma força mais numerosa, mais robusta. Qual é que é o problema? E isto é muito revelador sobre as Nações Unidas, que falámos aqui semana passada. Quem é que vai fazer essa missão? Mais uma vez são as Nações Unidas, ou seja, ninguém quer ir pro Haiti, isto não é prioritário nem pra China, nem pra Rússia, nem mesmo para os Estados Unidos, embora os Estados Unidos estejam aqui mais próximos. Basicamente, as Nações Unidas voltam a ficar com uma missão, vamos dizer assim, muito difícil, muito indesejável, sem garantias de quem é que vai fornecer estes soldados, como é que vão ser pagos. Haverá uma missão para além desta dimensão militar mais direta de combate aos gangues que possa tentar resolver um pouco dos problemas estruturais do país? Tudo isso continua em aberto. Eu diria, é evidente que esta missão é necessária, porque a situação está cada vez mais descontrolada, mas não é nada evidente que todos os elementos necessários pra missão funcionar ou para se começar a resolver os problemas de fundo realmente estejam em cima da mesa. Provavelmente a ONU vai ser depois criticada por isso ser assim, por não haver esses elementos indispensáveis para se ter sucesso, mas realmente a ONU, como eu recordei a semana passada, é um clube de Estados. Basicamente, a ONU faz ou não faz aquilo que os Estados deixam ou querem, ou permitem, ou financiam, ou armam que vão fazer.

Fica com um papel ingrato.

Exatamente. Sempre um papel muito ingrato.

Nós continuamos ainda assim na América, agora para falar sobre a Venezuela. A líder da oposição já veio apelar à renovação dos esforços para acabar com o chavismo. Bruno, parece que há aqui margem para isto acontecer. Pelos últimos anos, podemos dizer que se calhar é um pouco difícil apostar nesse cenário.

Realmente já houve muitas quedas anunciadas do chavismo. Houve várias vitórias, inclusive eleitorais, da oposição ou na última eleição, de facto, provas muito sólidas de fraude por parte do chavismo. É claro que a maioria dos venezuelanos não estão satisfeitos. O problema é que realmente estes regimes são muito resilientes e mais ainda no contexto atual, porque têm armas, têm grupos armados, milícias, forças paramilitares, forças militares, não hesitam em usar a força, em manipular eleições e depois têm apoios externos significativos de países como a Rússia, como a China, como o Irão. Aparentemente, o chavismo começa a ter problemas mesmo com esses parceiros, que começam a estar cansados também do desgoverno e das dificuldades econômicas do chavismo. Há aqui uma pressão militar americana, que é sobretudo sobre, para já, o tráfico de drogas. Basicamente, na Venezuela, uma das formas do regime se financiar é dar carta-branca a todo tipo de criminalidade organizada, dos narcos. Há até indícios fortes de envolvimento direto das elites do regime nesse tráfico. Mas, para já, a força americana não parece ter um perfil de uma força de invasão. Temos alguns milhares de marines, mas como eu acho que já referi aqui, quando foi da invasão do Panamá, que é um país bem mais pequeno do que a Venezuela, os norte-americanos mobilizaram 30 mil soldados. A força que está não tem esse perfil, mas não há dúvida que cria aqui uma certa pressão sobre o regime e portanto a líder da oposição, Maria Corina Machado, parece estar aqui apostada em aproveitar esta pressão externa para tentar criar alguma pressão interna. Vamos ver se isso resulta. Em todo caso, vale a pena sublinhar que ela deixou muito claro que acha que o regime deve cair por iniciativa dos venezuelanos e não por uma ação militar externa. Não está aqui a apelar a uma intervenção militar norte-americana.

Teria de ser uma implosão interna, digamos assim. Da Venezuela passamos ainda pela Argentina neste périplo pela América Latina, não é, João?

Sim, até porque Donald Trump quer apoiar financeiramente Javier Milei e talvez encontrar-se com Lula da Silva. Bruno, importa saber que estratégia é que pode estar por trás disto.

Parece ser uma estratégia que dá prioridade claramente ao apoio ao trumpismo. Também, isso fica muito claro, cada vez mais claro neste segundo mandato, Donald Trump quer realmente espalhar a mensagem, quer criar uma espécie de internacional nacionalista, quer realmente apoiar, promover líderes que estão explicitamente alinhados com ele, que apontam para Trump como uma referência, como um líder. Javier Milei tem realmente esse perfil, apesar de haver diferenças importantes entre Milei e o trumpismo. Por exemplo, ele é muito mais liberal, até libertário, do que propriamente esta linha muito nacionalista, estadista de Donald Trump, que em certo sentido está mais próximo do populismo histórico latino-americano, do próprio peronismo, que domina a política na Argentina há muitas décadas e que Milei é o grande opositor do peronismo. Mas realmente ele é muito publicamente alguém que se alinha com Donald Trump e, portanto, Donald Trump oferece-lhe aqui 20 mil milhões de dólares, aparentemente para segurar o peso, a moeda argentina, que estava em queda livre depois da derrota eleitoral de Milei nas eleições em Buenos Aires, com a perspectiva de que isso pode minar a sua capacidade de continuar a dominar a política argentina. É isso que está aqui muito claramente em cima da mesa e realmente é extraordinário e é contraditório com o facto de Donald Trump ter sempre grandes reservas a dar dinheiro a quem quer que seja. Claramente, a forma de conseguir isso é um alinhamento completo com o trumpismo. O caso do Brasil, no fundo, é o outro lado dessa moeda, ou seja, é uma guerra comercial com um país com o qual os Estados Unidos até tem um superávit, portanto, não tem déficit comercial. Um país muito importante em termos de matérias-primas críticas das terras raras, etc. Um país onde a China é um grande competidor em termos de influência dos Estados Unidos, política e econômica. E, no entanto, Trump não hesita em entrar aqui numa guerra aberta com o atual presidente brasileiro, Lula da Silva, por causa da sua solidariedade com o Bolsonaro. Aqui a questão de vão encontrar-se ou não. Por um lado, é um resultado das virtualidades, apesar de tudo, da ONU, com todos os problemas que tem, que é eles encontraram-se porque o Lula falou em primeiro lugar e Trump falou em segundo na Assembleia Geral e houve ali uma boa química, é assim que Trump pôs a coisa. Para ele é tudo sempre muito pessoal. Ele, em termos pessoais, até aparentemente gostou do Lula e, portanto, vamos conversar.

Não deve ter sido a melhor relação.

Mas a relação tem sido péssima. Mas aparentemente, uma vez havendo este encontro pessoal, porque uma das coisas que os brasileiros se queixavam era que inclusive não conseguiam falar com Trump, que nada se resolvia sem Trump e que Trump não queria falar com o homólogo brasileiro, aparentemente. Isso aparentemente foi facilitado pela ONU. Agora, não temos uma data marcada, não sabemos se vai ser virtual, se vai ser em paralelo a alguma outra cimeira, portanto, continua tudo um pouco no ar. Eu diria que se isso avançar, é um sinal que apesar de tudo, há limites ao grau de solidariedade de Trump com Bolsonaro, que há aqui outros interesses, nomeadamente econômicos muito importantes, que privilegiam uma boa relação com o Brasil e que também fazem parte da coligação trumpista e que no fundo, provavelmente estarão a fazer lobbies junto a Trump para ele moderar um pouco esta guerra comercial que pode prejudicar também os próprios Estados Unidos.

Vamos agora, Bruno, ao país em destaque nesta edição do Cinco Continentes, a Papua Nova Guiné. Estou curiosa, devo confessar, por que esta escolha esta semana?

Nós procuramos diversificar a nossa análise, olhar para países que são menos visíveis aqui na Europa. A Papua, já falamos dela há umas semanas atrás. Há aqui um pretexto, é um acordo, uma parceria, um acordo de defesa mútua com a Austrália. A Papua tornou-se independente há 50 anos, em setembro de 75, precisamente da Austrália. É crucial para a defesa da Austrália. Foi assim, nomeadamente, na Segunda Guerra Mundial. Os australianos combateram os japoneses duramente na Papua para evitar que eles chegassem à costa norte da Austrália. Atualmente, é sobretudo a questão da China. Falamos muitas vezes do Pacífico como um xadrez em que a China está a disputar influência aos países ocidentais, aos Estados Unidos, mas também muito à Austrália, que aparece aqui como o grande aliado regional, com uma presença na região. E a Papua, por que se destaca? É de longe a ilha maior e com mais população, se exceptuarmos a própria Austrália e Nova Zelândia, entre todos estes Estados do Pacífico, estas 18 repúblicas insulares, tem mais de 400 mil quilômetros quadrados, tem uma população enorme, que não se sabe ainda bem, porque muitas destas tribos no interior não estão ainda completamente identificadas. Talvez à volta de 20 milhões de habitantes. É realmente um país com uma importância maior do que muitas vezes nós teremos ideia por aqui. Mas sobretudo do ponto de vista da Austrália, o que interessa neste acordo, que finalmente foi assinado, depois de alguma incerteza, é que isto significaria que a Papua não assinaria outros acordos nesta área da defesa, bases militares, etc, com outros países. Isto basicamente traduzido quer dizer que não faria isso com a China, como fizeram já as Ilhas Salomão, que estão ali próximas. Timor-Leste tem uma postura muito semelhante à da Papua, deixou claro que quer parcerias econômicas com toda a gente, inclusive com a China, mas que em termos de defesa de bases etc, não vai permitir uma presença, por exemplo, chinesa em Timor-Leste, ali logo a norte da Austrália.

Bruno, nós não temos tempo para mais, mas sobra sempre tempo para a tua recomendação da semana. O que é que tens para sugerir aos nossos ouvintes?

Eu hesitei um pouquinho, mas vou recomendar o site da Fundação Francisco Manuel dos Santos e uma nova série de publicações na qual eu estou diretamente envolvido, foi por isso que eu hesitei um pouco.

Conteúdo de qualidade, está garantido.

Tem tudo a ver com os interesses, acho eu, dos ouvintes deste podcast, de quem tem paciência para ouvir este podcast até o fim.

Já estou aqui no site.

De facto, a Fundação Francisco Manuel dos Santos tem agora uma parceria com a revista Foreign Policy, esta grande revista internacional de política internacional, e vai publicar todas as semanas no seu site, gratuitamente, um artigo traduzido para português da revista Foreign Policy, esta grande revista de política internacional. Já saiu um primeiro, por sugestão minha, sobre a questão da guerra de desinformação russa, o que estará por trás disso, qual é o histórico. Mas é realmente uma iniciativa que irá continuar com novos textos todas as semanas e acho que é algo que pode interessar aos nossos ouvintes.

E vem a propósito, não é?

Exatamente.

Bruno, nós despedimo-nos aqui da Vanessa Cruz. Foi um gosto receber-te aqui neste "Cinco Continentes".

Obrigada. A guerra da Rússia também é cognitiva, é o destaque que está no site da Fundação.

Exatamente.

A Vanessa Cruz já está aqui.

Isto é que é profissionalismo.

Exatamente. Se tiver dúvidas, envie para ouvinte@observador.pt. Dúvidas para o Bruno Cardoso Reis responder, quem sabe, num próximo episódio. Vanessa, obrigado. Bruno, nós temos encontro marcado no próximo sábado. Até lá.

Até para a semana.

Obrigada.