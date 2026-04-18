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Todas as semanas fazemos uma viagem pelos temas em agenda e que marcam a atualidade nos cinco continentes aqui na Rádio Observador. Eu sou o João Costa e Silva e conto sempre com o historiador Bruno Cardoso Reis. Bruno, seja muito bem-vindo. Como é que estás?

Olá, bom dia. Tudo bem.

Acordamos aqui com...

Mais novidades.

Sim. Nós já tínhamos um guião mais ou menos estruturado e pronto pra hoje, mas à última hora tivemos novos desenvolvimentos e tivemos de alterar, não é assim mesmo?

Sim, mas como tínhamos conversado, nestas semanas é melhor ir fazendo em direto sempre.

Exato.

E estar sempre disponível, preparado para alterações não é de última hora, é mesmo às vezes de último minuto.

Sim, é isso mesmo. E estamos aqui a fazer isto agora e se calhar daqui a uns minutos já temos novas reações. Nós que fomos surpreendidos esta manhã com o anúncio do Irão, que voltou a fechar o Estreito de Ormuz, devido àquilo que diz ser um bloqueio que os Estados Unidos estão a promover naquela região. Segundo a Agência France-Presse, órgãos de comunicação oficiais iranianos estão a avançar que o estreito voltou a ser colocado sob controle e gestão restrita levada a cabo pelo exército. O Irão, Bruno, diz que os Estados Unidos quebraram uma promessa que tinham feito pelo fato de continuarem a limitar a navegação de embarcações nos portos iranianos. Será que ainda assim há razões para esperarmos uma nova reabertura do estreito de Ormuz?

Eu acho que isto mostra realmente os custos desta forma caótica, amadora, de conduzir política externa por parte de Donald Trump. Ainda ontem, foi na concorrência, mas na SIC Notícias eu estava a comentar este anúncio da abertura do estreito, quando se soube que teria havido esse acordo, e uma questão que eu levantei foi exatamente esta: então, mas o Donald Trump está a dizer que é ótimo que reabram o estreito, mas eu vou continuar a bloquear o Irão.

Ou seja, meio que isto já era previsível que ia acontecer, não é?

Que ia colocar problemas. E depois houve um debate ontem, lá na SIC, em que o Daniel Pinhão disse: "bem, mas isto é só em relação aos navios de bandeira iraniana, portanto não será importante". E eu fui ler o texto do Donald Trump e vi que aquilo que aqui está escrito é: "em relação ao Irão, mantém-se o bloqueio". Isso pode querer dizer navios de bandeira iraniana, isso não é muito importante, porque o Irão obviamente pode, como quase todos os países, para se abastecer, para exportar, usam múltiplos navios de múltiplas bandeiras, inclusive do Panamá, etc., países que têm muito pouco a ver com quem é o dono do navio ou o seu cliente, mas podia querer dizer aquilo que aparentemente queria dizer, que é a manutenção do bloqueio às importações e exportações por via marítima do Irão. Ora, evidentemente, o Irão não aceita isso. Eu volto aqui a dizer, para o caso de haver dúvidas, isto não quer dizer que eu tenha qualquer simpatia pelo regime ou pelo governo iraniano. Agora, é evidente, o Irão estava a bloquear o estreito. Deixa de fazer isso e, em contrapartida, ao que os Estados Unidos iniciaram com a justificação de que isso era uma resposta ao bloqueio do estreito, que era bloquear também a navegação iraniana, isso mantém-se. Portanto, era evidente que isso ia levantar problemas. Tu perguntavas será que isto vai levar ao colapso do cessar-fogo e a minha expectativa é que isso é tão irracional que acho que não. Ou seja, a grande prioridade para os Estados Unidos devia ser reabrir o estreito. Coloca enormes problemas à economia global, ao preço do combustível nos Estados Unidos, como por todo lado, inclusive aqui, coloca imensos problemas também aos aliados dos Estados Unidos na região, os países do Golfo, que estão a pagar um preço muito elevado por serem aliados dos Estados Unidos, em ataques diretos, que agora pararam neste cessar-fogo, mas também nesta impossibilidade de exportarem ou de importarem normalmente produtos através do estreito de Ormuz. E portanto, parece-me que o mais racional é que isto acabe por se resolver com o levantamento pelos Estados Unidos desse bloqueio. Mas obviamente não tenho a certeza, depende, e sobretudo depende aqui em última análise, sempre da mesma pessoa, que é Donald Trump.

Agora a reação que vai ter a este-

Exatamente, como é que ele vai reagir a isto, se vai recuar.

Enfraquece Donald Trump, ou não?

Enfraquece, desde logo, ou mina muito, ou continua a minar a reputação e imagem dos Estados Unidos, que de uma potência central na manutenção da ordem internacional passa a ser, continua a ser, é e continuará a ser com Donald Trump lá, um fator constante de desordem, de incerteza e portanto temos realmente este paradoxo, que é uma grande potência que foi central na criação desta ordem internacional, por exemplo, em coisas como o princípio da liberdade de navegação, e que neste momento são um fator constante de incerteza, de imprevisibilidade, com todos os custos que isso tem pra segurança energética, pra segurança alimentar, em termos também de custos, porque obviamente o risco paga-se. Por exemplo, aqui literalmente, os seguros dispararam com esta questão do estreito de Ormuz. E mesmo em relação ao estreito de Ormuz, eu não tenho a certeza, por exemplo, de Donald Trump ter aqui um compromisso de princípio com esta ideia da liberdade de navegação, que é uma coisa basilar para os Estados Unidos desde a sua fundação. A primeira guerra que os Estados Unidos combateram foi uma guerra naval contra aquilo que hoje seria a Líbia, contra Tripoli, precisamente por causa da pirataria e da liberdade de navegação no Mediterrâneo no início do século 19 e esse tem sido sempre um princípio fundamental da política externa americanaMas realmente Donald Trump já sinalizou uma vez ou outra que esta coisa do Estreito de Ormuz ou Estreito do Irão, como ele também lhe chamou, ter algum sistema de portagem de cobrança, se calhar não seria uma ideia tão disparatada, desde que ele tivesse também uma parte, desde que houvesse aqui uma espécie de gestão conjunta dos Estados Unidos e do Irão e ele também recebesse uma percentagem, depois terá recuado nisso, ter-lhe-ão explicado que isto teria implicações para outros estreitos e seria muito complicado para a economia global, mas do ponto de vista da forma de pensar de Donald Trump, realmente nem a liberdade de comércio para ele é algo que faça muito sentido, ele é um protecionista, um nacionalista, nem esta ideia de liberdade de navegação é algo que ele esteja muito empenhado claramente em defender.

E Bruno, importa perceber e também fazer aqui um balanço desta guerra, até porque estamos neste momento com um cessar-fogo. Há uma nova ronda negocial já na segunda-feira, no Paquistão. Veremos se esta decisão do Irão tem consequências diretas nessas negociações, mas para já, que objetivos é que foram atingidos? E importa perceber, claro, os cenários que estão em cima da mesa.

Os objetivos atingidos, quer dizer, militarmente, os Estados Unidos atingiu muitos alvos. As estimativas são à volta de 13 mil alvos, o que é de facto extraordinário, só é possível em tão pouco espaço de tempo, devido à enorme superioridade tecnológica dos Estados Unidos, terem conseguido um completo domínio aéreo, por exemplo, algo que a Rússia nunca conseguiu sobre a Ucrânia. É verdade que foram abatidos, atingidos alguns aviões, no total talvez à volta de 10, entre atingidos e abatidos, mas isso é uma coisa mínima, é menos de 1% do total de aviões que foram envolvidos em múltiplos ataques, portanto, é realmente, desse ponto de vista, extraordinário. Agora, obviamente, há estas operações de decapitação, também dezenas e dezenas de líderes, inclusive o próprio guia supremo, Aiatolá Khamenei, líderes políticos, religiosos, militares iranianos que foram mortos, Ali Larijani também, que era o responsável do Conselho de Segurança Nacional, etc. Agora, a questão é nem atingir alvos ou decapitar, ou seja, eliminar líderes, não é a mesma coisa que atingir objetivos políticos.

Não houve uma mudança de regime, que era um dos objetivos principais.

Não é a mesma coisa que mudar o regime. De facto, o que isto também mostrou, ao mesmo tempo e paradoxalmente, foi os limites do poder militar norte-americano, mais uma vez, como aconteceu no Iraque, como aconteceu no Afeganistão. Realmente os Estados Unidos não conseguiram impor, de facto, uma mudança de regime, e seria algo sem precedentes, diga-se. Como fomos aqui referindo, não há nenhum precedente histórico de apenas por via aérea, sem uma oposição armada, de facto conseguisse mudar um regime com uma campanha apenas aérea ou, se quisermos, neste caso, aeronaval, mas basicamente com mísseis, com ataques aéreos. Em termos das questões cruciais, elas continuam em cima da mesa. A questão nuclear, obviamente o programa nuclear foi muito degradado, foi muito atingido, mas o conhecimento continua lá e aparentemente o urânio enriquecido também, portanto, pode ser eventualmente reconstituído. Muito do arsenal iraniano foi atingido, muitos dos seus meios convencionais, aviões, navios foram destruídos, mas o Irão continuou a conseguir combater, continua a conseguir atingir alvos com mísseis, com drones em Israel, por todo o Médio Oriente e sobretudo conseguiu fechar o Estreito de Ormuz e mostrar que conseguia fazer isso sem precisar ter uma marinha convencional. Basicamente, basta criar a perceção de que há aqui um risco para grande parte da navegação não querer correr esse risco de ter tripulantes mortos, navios afundados ou destruídos ou danificados. Essa, objetivamente, já é uma vitória do Irão. É que estamos constantemente a discutir não o programa nuclear, não a questão do apoio do Irão durante décadas a grupos armados por toda a região, desestabilizando, criando violência em múltiplos Estados vizinhos, Iraque, Síria, Líbano, o Hamas na Palestina, os houthis no Iémen. Não estamos a discutir isso, estamos sobretudo a discutir o Estreito de Ormuz. À partida, o Irão, apesar de militarmente ter sofrido imensas perdas, na verdade, estrategicamente, conseguiu alcançar aqui um objetivo muito importante, que é provar que de facto consegue bloquear o Estreito de Ormuz e com isso criar um choque petrolífero com implicações terríveis na economia global. Em termos do que é que isto significa para o futuro, no fundo, a grande questão, em termos de cenários, é perceber: o tempo funciona a favor de quem? Quem é que tem mais capacidade de encaixe, quem é que tem mais capacidade de dominar o que nós chamamos a escalada? Eu diria que o histórico nos diz que, à partida, o tempo favorece mais o Irão, ou seja, o lado mais fraco, paradoxalmente ganha com o prolongar do conflito. Porque num conflito assimétrico, quando temos uma grande potência a projetar poder militar a uma grande distância do seu território, isso significa que isso tem custos brutais. Significa que tem custos enormes em termos económicos, de sustentar esse esforço, mas também políticos. No fundo, o líder dessa grande potência tem constantemente que estar a justificar perante a sua opinião pública e também a nível global, porque é que está aqui a empenhar-se numa guerra com enormes custosa uma enorme distância do seu território e sem conseguir um resultado, uma vitória decisiva. Que é isso que o prolongado conflito significa, que não há uma vitória.

E está à mercê desse julgamento e há um teste muito decisivo este ano com as intercalares.

Depois, sobretudo, temos esta questão, que é as eleições nos Estados Unidos. O Irão tem aqui outra vantagem, é que é um regime autoritário, altamente repressivo, sanguinário. Vantagem, obviamente, não do ponto de vista das minhas convicções, mas do ponto de vista prático desta discussão. Ou seja, o regime já provou que está disposto a sacrificar a vida dos iranianos, inclusive disparando contra milhares de pessoas há poucos meses atrás pra se manter no poder, estando há anos com sanções terríveis pra economia iraniana, gastando imenso dinheiro não a resolver problemas tipo falta d'água na capital em Teerão, mas a apoiar grupos armados por toda a região. E, pelo contrário, Donald Trump tem eleições à porta, que podem levar à perda do controle do Congresso, do Parlamento norte-americano. E Donald Trump também, em termos de personalidade, não parece ser propriamente alguém muito paciente. Quer geralmente resultados rápidos, imediatos, de curto prazo. Portanto, tudo isso me parece apontar para ser mais provável um cenário de algum tipo de cessar-fogo, mais ou menos frágil, que é um pouco o que já estamos, aliás, a ver, e depois algum tipo de acordo relativamente genérico, relativamente parcial, mas que permita às duas partes declarar vitória e seguir em frente, ainda que sem resolver definitivamente as questões, porque elas são realmente muito complexas. Esse parece-me um cenário mais provável, mas há outros cenários que não são de todo impossíveis. Por exemplo, um acordo mais ambicioso, em que inclusive Donald Trump consiga resultados importantes em termos do programa nuclear iraniano, em troca para o Irão de, por exemplo, alívio, o fim das sanções e até concessões importantes em termos financeiros, ou eventualmente uma nova escalada no conflito. Mas penso que estes dois primeiros cenários de um acordo mais parcial, mais frágil, mais genérico, talvez sejam mais prováveis e eventualmente também não me parece que seja impossível um acordo mais ambicioso. Acho que este cenário da escalada, apesar de tudo, será um pouco menos provável, nomeadamente porque seria muito contra, digo eu, os interesses racionais de Donald Trump neste ano eleitoral, mas nada disso é impossível.

Uhum. E sabemos que a imprevisibilidade reina quando se fala destes assuntos. Três minutos, Bruno, até o final da nossa primeira parte. Um avanço importante e que levou à expectativa de reabertura do Estreito de Ormuz foi este cessar-fogo de 10 dias entre Líbano e Israel. Como é que estão as coisas entre estes dois países?

Bem, de facto, esta-

Mais uma situação frágil.

Sim, exatamente. E tem sido assim, de facto, há demasiados anos, diria eu, com resultados terríveis para as populações do norte de Israel, que estão constantemente sujeitas a ataques do Hezbollah, tornando, em muitos casos, a vida impossível aí, forçando muita gente a abandonar as suas casas, nomeadamente desde 2023, desde o 7 de outubro, e também pra população do Líbano, em geral e em particular, mais nesta zona sul do Líbano. É realmente uma tragédia, porque Israel e o Líbano, de facto, até os anos 70, até o início da guerra civil, ou se quisermos, até 1970, que é quando os palestinianos são forçados a sair da Jordânia, porque tentam tomar o poder lá, o pai do rei atual, o rei Hussein, e o seu exército expulsam os palestinianos, o chamado Setembro Negro, e eles deslocam o essencial das suas forças para o Líbano e começam a usar o Líbano como principal plataforma pra ataques a Israel, portanto, a esta zona do norte. Isso vai levar, de facto, a uma escalada, que depois também vai levar à própria guerra civil libanesa, nomeadamente os cristãos veem nesta presença massiva de palestinianos um perigoso desequilíbrio nos equilíbrios frágeis entre os diferentes grupos étnico-religiosos do Líbano, que é um país compósito, ainda hoje à volta de 40% cristão, já foram a maioria. Tal como em todo o Médio Oriente, estão em perda. Temos também esse aspecto que é muitas vezes omitido ou esquecido, que é termos realmente um processo basicamente de limpeza étnica dos cristãos no Médio Oriente, de forma lenta desde a Segunda Guerra Mundial, mas de forma mais acelerada nas últimas décadas. Mas enfim, ainda são 40%, 60% de muçulmanos, mas obviamente os palestinianos iriam desequilibrar ainda muito mais isso. Mas portanto, durante as primeiras décadas, o Líbano não foi um beligerante importante nestas guerras entre países árabes e Israel. Formalmente parte destas coligações, mas realmente não houve grandes conflitos, basicamente até 1975, o início da guerra civil, e sobretudo depois as invasões israelitas do Líbano, que resultaram em imensos mortos, baixas e sem resultados decisivos, quer em 1982, quer em 2006. Agora temos mais uma incursão israelita importante. Vamos ver, eu acho que é importante realmente que tenha havido aqui uma pressão norte-americana grande da parte do Donald Trump, há que reconhecer isso, pra impor estas negociações, porque realmente parece haver um consenso muito amplo no Líbano de que é altura de parar com este Estado dentro do Estado, que é o Hezbollah, que está sempre a envolver o Líbano em guerras que não lhe dizem respeito. Israel deveria apoiar isso, mas com este governo parece que aposta sempre na via militar mais do que negocial. Aqui foi forçado a negociar por Donald Trump, vamos ver se o faz, de facto, com o mínimo de boa fé e de eficácia.

Uhum. Até porque este cessar-fogo é de 10 dias. Na segunda parte, vamos falar da tensão crescente entre o Papa Leão XIV e Donald Trump. O país em destaque esta semana é o Vaticano. É já a seguir, na segunda parte do Cinco Continentes, com o Bruno Cardoso Reis. Estamos de regresso com a segunda parte do "Cinco Continentes", com o historiador Bruno Cardoso Reis. Eu sou o João Costa e Silva. E Bruno, também a marcar esta semana uma tensão crescente entre o Papa Leão XIV e Donald Trump. Há também a posição de J. D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos, que questiona a solidez teológica do Papa. Queres também falar da visita do Papa à África. Hoje chega a Angola para uma visita de três dias, termina na quinta-feira na Guiné Equatorial. Há aqui muitos assuntos a destacar esta semana com o Papa Leão XIV.

Sim. Em primeiro lugar, começando aqui pelo aspecto que tem dado mais que falar em todo o mundo, é este choque entre Donald Trump e o seu vice-presidente, também J. D. Vance, que é um católico, relativamente recente, um convertido, mas um católico. Na verdade, das três figuras de topo no estado americano, presidente, vice-presidente, secretário de Estado, ou seja, o ministro dos Negócios Estrangeiros, dois são católicos. O Marco Rubio, até pelas suas origens cubanas, seria de esperar, mas é um católico. O secretário de Estado, o chefe da diplomacia, o vice-presidente J. D. Vance também é. Trump não sabemos muito bem o que é. Será, aparentemente, um episcopaliano, portanto, na linguagem americana, ou seja, um anglicano, mas tem um forte apoio realmente de evangélicos e de católicos mais conservadores. Eu quero começar por dar razão a Donald Trump e até por reconhecer que ele parece já ter recuado um pouco. Portanto, ele tem razão quando diz: "Eu posso criticar o Papa". Sobretudo quando estamos a falar de questões de política externa, que envolvem os próprios Estados Unidos. A questão é que Donald Trump não está habituado a ser criticado, portanto, a coisa funciona também ao contrário. O Papa também pode criticar Donald Trump.

Ainda por cima por um líder que tem tanto peso e respeito.

Sim, e por um papa que é norte-americano. Portanto, habitualmente também há que reconhecer isso, os presidentes americanos estão habituados a ser o americano que, até há essa expressão no vocabulário político americano, o bully pulpit. Portanto, o púlpito mais destacado no país é do presidente americano. O que também nos diz alguma coisa, aliás, sobre a interpenetração entre a religião e a política nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a forma como se entende a separação entre Igreja e Estado é muito diferente da Europa. É uma separação institucional, organizacional. As igrejas estão separadas, não devem ser, por exemplo, subsidiadas pelo Estado, mas a política e a religião estão profundamente interpenetradas na tradição americana e nos dois partidos. Eu recordo, por exemplo, o Jesse Jackson, que falámos aqui há umas semanas atrás, um dos grandes líderes históricos também do Partido Democrático e um líder também do movimento dos direitos dos afro-americanos, era um pastor também, um pastor protestante, um pastor batista, como era o Martin Luther King, por exemplo. Mas o ponto aqui é que Donald Trump realmente não está habituado a ser criticado e, de facto, reagiu inicialmente a estas críticas de uma forma muito assertiva. J. D. Vance, o seu vice-presidente, veio defender o presidente e não o Papa, portanto, claramente é mais trumpista do que católico, diria eu. Mas aqui o que é realmente depois um pouco ridículo é J. D. Vance vir colocar em questão a solidez teológica do Papa Leão XIV. Não só ele é padre há muitas décadas, não só é bispo há algumas décadas, não só é papa desde o ano passado, mas, entre outras coisas, também é doutorado em teologia. E pertence a uma ordem, foi aliás o dirigente máximo dessa ordem, dos Agostinhos, cujo patrono, Santo Agostinho, é o fundador da doutrina da teologia da guerra justa, de quais são os critérios para uma guerra ser legítima do ponto de vista dos cristãos, dos católicos. E realmente, isso significa que aquilo que o J. D. Vance também vem dizer, que é o Papa não se devia meter na política, de facto, também é ridículo. O Leão XIV responde-lhe muito bem dizendo: "Obviamente, eu não faço política partidária, não faço política no sentido de um líder secular, mas é impossível como um líder cristão deixar de tentar explicar aos fiéis quais são as implicações da sua fé, das suas convicções religiosas para a vida, para questões de vida e de morte, por exemplo, como guerra ou paz". E obviamente, essa sempre foi a tradição do papado. Quer dizer, o papado é uma instituição que tem um corpo diplomático. E que tem um Estado também, uma cidade-estado muito reduzida, que já vamos falar adiante, como referiste. Mas, portanto, de facto, o ponto aqui fundamental é: J. D. Vance e Trump podem criticar o Papa? Sim, o contrário também é verdade. A questão é se será uma boa ideia para Trump e para J. D. Vance fazerem este genre de críticas. A mim não me parece que seja uma boa ideia, seja do ponto de vista da política interna. Há, de facto, sinais de que muitos católicos, mesmo católicos muito conservadores, não estão a gostar do tom destas críticas. Ora, há eleições, como já referiste, no final deste ano. Os católicos são o grupo religioso mais importante, são a igreja com mais seguidores nos Estados Unidos. Obviamente, os protestantes são à volta de 40%, os católicos à volta de 20%. Mas a verdade é que os protestantes estão divididos em muitas igrejas e, portanto, o catolicismo é, apesar de tudo, uma comunhão mais organizada, mais estruturada. São muito importantes em estados com muito peso eleitoral, por exemplo, em eleições presidenciais, estados como o Nevada, o Arizona, a Flórida, a PensilvâniaAté Átila, o Huno, que era conhecido como o flagelo de Deus, percebeu que se calhar não era muito bom pra imagem dele ser visto a atacar o Papa, a Roma papal. Há um famoso encontro em 452, no desfazer do Império Romano, entre o primeiro Papa Leão, Leão, o Grande, e Átila, o Huno, pra o convencer a não atacar Roma, e ele se deixa convencer pelo Papa. Acho que vamos esperar que Donald Trump perceba aquilo que Átila, o Huno, também percebeu, que, se calhar, não é muito bom pra imagem dele este choque. E aparentemente, como eu digo, ele já deu alguns sinais de estar a moderar essas críticas. Vamos ver se é realmente assim. Em relação à viagem papal, obviamente, J. D. Vance estava a apelar ao Papa pra se deixar de diplomacias no início da primeira grande viagem apostólica, a primeira grande viagem organizada por este papa. Ele já fez outra à Turquia, mas isso já estava planeado pelo Papa Francisco, e mostra realmente uma prioridade à África. África é o continente onde o catolicismo está a crescer mais, à volta de 3% ao ano. Estes países visitados, Camarões, Angola, Guiné Equatorial, são dos países africanos, de facto, onde o catolicismo tem um peso mais importante. Em Angola, provavelmente, à volta de metade da população será católica. É um reconhecimento disso e uma tentativa também de promover essa dinâmica de crescimento, certamente. É uma ocasião também para falar de questões como corrupção, que é um grande problema em muitos Estados africanos, que o Papa já denunciou nos Camarões. Também questões de guerra e paz, por exemplo, nos Camarões, numa zona onde há um conflito armado, uma guerrilha separatista, ele veio apelar também à paz. E também começou a viagem precisamente pela Argélia, que é a pátria do Santo Agostinho, ou seja, do seu patrono. Ele fez questão de ir visitar a igreja dedicada a Santo Agostinho na sua cidade natal, Hipona, que obviamente hoje é uma cidade na Argélia. E também aproveitou isso para insistir nesta questão do diálogo entre cristãos e muçulmanos, entre católicos e muçulmanos, entre o catolicismo e o Islã, que é uma grande prioridade desde o Papa João Paulo II. Portanto, não é propriamente uma novidade progressista desses papas mais recentes. Cabe também recordar, já agora, pra terminar, que obviamente isso ajuda a explicar porque é que Leão XIV está tão preocupado com estas tentativas de vários líderes norte-americanos de associarem a religião a esta guerra contra o Irã. Mas o Papa João Paulo I, por exemplo, também foi muito crítico, pelas mesmas razões, da invasão do Iraque em 2003. Realmente, acho que o que é mais irônico em tudo isto é líderes políticos que passam o tempo a meter a religião na política, como Trump, Vance, como Pete Hegseth, etc., depois ficarem muito irritados quando líderes religiosos querem ter alguma palavra a dizer sobre essas misturas, quando consideram que essas misturas são abusivas.

Uhum. E quando apelam à paz, acima de tudo. A boleia destas picardias entre o Papa Leão XIV e Donald Trump, Bruno, tu trazes o país em destaque esta semana, que é o Vaticano, o menor Estado soberano do mundo e com muitas particularidades. Que dados e que datas queres trazer?

Os dados são relativamente simples. O Vaticano, como dizias, é o país mais pequeno do mundo. Nós costumamos falar aqui desta questão, que tem alguma importância também territorial. É realmente o exemplo paradigmático do microestado. Não chega a 1 km quadrado, são 44 hectares. É uma pequena enclave no meio da cidade de Roma. Era a antiga cidadela, a zona mais defendida da Roma papal. Tem menos de mil habitantes. Todos eles são, à partida, funcionários da Cidade-Estado do Vaticano e da Santa Sé, no fundo, do governo da Igreja Católica. Os Estados Unidos, só pra comparar, têm quase 10 milhões de quilômetros quadrados, são 20 milhões de vezes maiores. O Estado do Vaticano, com este território, é criado apenas em 1929, pelos chamados Acordos de Latrão, entre o Papa Pio XI e o governo italiano, na altura dirigido por Mussolini, resolvendo a chamada Questão Romana. Entre 1870 e 1929, a Itália, terminando o seu processo de unificação, vai ocupar militarmente os Estados Papais, inclusive Roma, que era a capital dos Estados Papais, mas não entra na cidadela do Vaticano, não invade essa zona onde se refugia o Papa com a sua guarda suíça. O Vaticano é o mais pequeno Estado do mundo, mas tem, como acabamos de ver, uma importância, uma influência, um poder suave, se quisermos, de influência global, obviamente por força de 1,6 mil milhões de católicos que veem no Papa o seu líder espiritual máximo, pela autoridade moral também que o Papa tem mesmo sobre muita gente que não é católica. E o papado é a instituição, se quisermos a organização estatal, mais antiga do mundo. 2 mil anos, pouco mais ou menos, se contarmos a partir de São Pedro, que terá sido martirizado talvez no ano 68. Mas obviamente, nós começamos a ter indícios de uma organização, de uma instituição com peso liderante a nível das igrejas cristãs, como um grande exemplo, logo a partir do século II. Sobretudo, o papado torna-se uma organização com um papel crucial, primeiro na história da Europa e depois na história global, a partir da queda do Império Romano, em que o Papa assume a liderança, de factoDa cidade de Roma e de muitos territórios ali em torno, e um papel também de liderança moral, espiritual, religiosa, sobretudo na Europa Ocidental, mas um pouco depois, até por força da expansão colonial e missionária também da Europa, um pouco por todo o mundo. Portanto, haveria imensas datas que eu poderia aqui escolher, mas me parece que, enfim, tentando ser supersintético, diria: um primeiro marco muito importante, por volta de 380, o cristianismo torna-se a religião oficial do Império Romano, portanto, passa a haver uma associação muito próxima entre o catolicismo e o Estado, que se vai manter durante muitos séculos. Leão I, Leão, o Grande, o primeiro Leão. Estamos agora com o Leão XIV. Já agora, o papa atual será o papa 267. Por comparação, o presidente Trump é o presidente 47 dos Estados Unidos. Mas este Leão, o Grande, 440 a 461, vai ser o primeiro papa a reclamar esta ideia de um primado universal sobre o cristianismo, portanto, ser a figura de referência em termos doutrinais para o cristianismo, e vai também ser um pioneiro da diplomacia papal na questão dos conflitos. 452, a tal cimeira com Átila, o Hun, que era conhecido como o flagelo de Deus, um destes líderes dos senhores da guerra bárbaros que estão a invadir o Império Romano, e ele vai convencê-lo a não ocupar Roma. Depois, no ano 800, Natal de 800, outro Leão, Leão III, vai coroar Carlos Magno como imperador, portanto, consolidar esta aliança entre papa e o imperador, a figura dominante na política europeia, se quisermos, nesta época. Essa relação vai depois azedar. Estas tensões entre poder político e poder religioso sempre existiram, mesmo em épocas onde era suposto haver uma perfeita convergência. Temos a famosa controvérsia das investiduras. Quem é que tem o poder de nomear bispos, que tinham um papel muito importante a nível administrativo, econômico e não apenas religioso, o papa ou o imperador ou o rei? O Gregório VII, 1073 a 1085, portanto, há mais ou menos mil anos. Depois essas polêmicas vão se prolongar durante vários séculos. 1095, portanto, pouco tempo depois, Urbano II, a primeira Cruzada. Há que dizer isto: o papado sempre esteve muito associado a esforços de paz. Por exemplo, na Idade Média, a questão da paz de Deus, a esforços de mediação entre monarcas cristãos, nomeadamente, a esforços de negociação com potências que ameaçavam a Europa cristã. Por exemplo, o papado também vai tentar negociar com os mongóis no século XIII para evitar ataques contra a Europa cristã, mas tem aqui esta eventual mancha nessa longa história de empenho na diplomacia e na paz, que é a questão das Cruzadas, 1095. Já agora, há aqui alguma justificação, se quisermos dizer assim. Também já aludimos aqui a isso. Os turcos seljúcidas que tinham ocupado esta zona da Terra Santa, tinham passado a atacar os peregrinos cristãos e portanto, houve um impedir do acesso aos lugares santos. Falamos disto agora quando Israel impediu o acesso ao Santo Sepulcro do patriarca de Jerusalém, e portanto, isso da última vez que aconteceu não correu muito bem. Esse é também um marco importante. Depois temos Avignon, o chamado cativeiro da Babilônia do Papa. O Papa é forçado pelo rei da França a transferir-se para o sul da França, para Avignon, entre 1309 e 1377, portanto, quase 100 anos, no século XIV, o Papa, sendo bispo de Roma, na verdade, está em Avignon e um pouco sob controle da França. Isso também é relevante porque numa conversa recente, um diplomata americano terá ameaçado, aparentemente, o representante papal nos Estados Unidos com Avignon, portanto, eventualmente, aqui a ideia de que os Estados Unidos podiam promover uma espécie de antipapa, uma alternativa, um cisma sob controle dos Estados Unidos. Isso depois foi desmentido, mas aparentemente haveria aí qualquer coisa. E depois temos, obviamente, a grande ruptura que é a Reforma Protestante, a partir de 1517. Isto é muito importante também nos Estados Unidos, obviamente. Os Estados Unidos são historicamente um país sobretudo protestante, mas aí a grande questão do protestantismo, ou uma das grandes questões, é não aceitar a autoridade do Papa, o primado do Papa. Uma das consequências disso é que as igrejas protestantes também vão ser muito menos hierarquizadas e vão ser muito mais suscetíveis de divisão, de separação. O catolicismo consegue acolher no seu seio muita diversidade, mas com um dos princípios basilares a ser aceitar o Papa como líder máximo da Igreja, como vigário de Cristo. Depois, temos no século XVIII, XIX, os choques do papado com movimentos revolucionários, muitas vezes hostis à religião, a Revolução Francesa, o Pio VII, por exemplo, que é forçado ao exílio. E isto vai culminar em 1870 com o novo Estado italiano, de facto, a ocupar Roma. Como eu digo, entre 1870 e 1929, o chamado cativeiro do Vaticano. Na verdade, o Papa nunca foi aprisionado por Itália, portanto, Itália respeitou esse enclave de facto do Vaticano, mas isso só é formalizado em 1929. Apesar disso, entre 1870 e 1929, o papado continuou a enviar e a receber diplomatas, continuou a ser reconhecido como um soberano por outros soberanos, por outros Estados. Depois, os últimos marcos mais recentes, mais familiares, talvez aos ouvintes, obviamente, o Segundo Concílio do Vaticano, 1962, 1965, que vem consolidar uma interpretação muito restritiva da doutrina da guerra justa, que praticamente limita qualquer ideia de uma guerra legítima, exceto em circunstâncias de legítima defesa. Mas essa tendência já vinha um pouco atrás, pelo menos desde a Primeira Guerra Mundial, do Bento XV, que faz vários apelos durante a Primeira Guerra Mundial a negociações à pazJá na altura isso também foi controverso com vários dos beligerantes. E depois temos o papado de João Paulo II, 1978 a 2005, o primeiro papa não italiano em vários séculos, alguém que vai marcar não só a vida religiosa, mas também a vida política internacional. Vai ser, por exemplo, crucial no final da Guerra Fria, o seu papel como alguém que estimula muito, por exemplo, a oposição polaca, Lech Walesa, etc. 2013, o Bento XVI é o primeiro papa a abdicar em seis séculos, portanto, mais uma vez, também um precedente importante. E depois, em 2013, temos o primeiro papa latino-americano, Francisco, e em 2025, o primeiro papa norte-americano, Leão XIV.

Dados importantes para percebermos também a questão da história do Vaticano. Bruno, não temos muito tempo, cerca de cinco minutos. Vamos ainda falar sobre Lula da Silva, esta visita do atual presidente brasileiro à Espanha para uma reunião de esquerdas e também vai à Alemanha e a Portugal. Isto está relacionado com as eleições presidenciais no Brasil?

Hoje em dia está tudo relacionado com as eleições presidenciais. Tudo o que faça o presidente brasileiro vai ter alguma coisa.

Irá a qualquer lado.

Mas a verdade é que é importante reconhecer que, de facto, Lula foi cofundador com Pedro Sánchez, em 2024, deste grupo Global Progressive Mobilization, a Mobilização Progressista Global, que procura coligar as esquerdas a nível global contra esta vaga muito clara de afirmação de direitas e até direitas mais nacionalistas, mais populistas, mais iliberais. Não sei se está a ter grande sucesso, mas a verdade é que há aqui um empenho pessoal, obviamente, de Lula. Eu acho que é interessante que ele vai à Espanha, mas também vai à Alemanha, que é economicamente muito importante para o Brasil, é o grande parceiro econômico europeu, a par da Espanha também, e é governado, obviamente, por um conservador, por alguém de direita, é uma grande coligação, mas o Scholz é alguém de direita, e também vai a Portugal, onde também temos um governo de direita. Portanto, acho que o Lula teve esse cuidado, até em ano eleitoral, de mostrar que isto não quer dizer que ele esteja a radicalizar-se à esquerda. Ele está com sondagens que de repente se complicaram. Flávio Bolsonaro, para surpresa de muitos, o filho menos conhecido de Jair Bolsonaro, aparece neste momento nas sondagens basicamente empatado com o Lula. Ele tem realmente um risco sério de perder, que tem sido, aliás, a tendência na América Latina, de quem está no poder perder e ainda mais se for de esquerda. Mas a verdade é que Lula parece querer aqui mostrar, talvez até por isso, que não está a radicalizar-se à esquerda. Já agora, eu queria destacar também isso. Eu muitas vezes tenho sido crítico de alguns aspetos da política externa de Lula, como de muitos outros líderes, à esquerda e à direita, mas acho que é importante sublinhar isto: Lula tem real estima, amizade por Portugal. Dizem-me fontes próximas que ele não vai à posse de António José Seguro por causa daquele espetáculo triste que o Chega deu nos 50 anos do 25 de Abril.

Quando saíram da Assembleia da República.

Pôs acima dos interesses de Portugal a solidariedade ideológica com a direita bolsonarista, mas realmente agora fez questão de vir, ao contrário, por exemplo, de Jair Bolsonaro. Na esquerda, há muita gente no Brasil que não tem propriamente grande estima ou amizade por Portugal, não é o caso de Lula, e na direita também há muita gente que tem estima e amizade por Portugal, mas há quem não tenha, no caso Jair Bolsonaro. Ele, por exemplo, fez questão de vir à Europa, à Hungria, nunca pôs os pés em Portugal. Mas realmente Lula é alguém que estima esta relação com Portugal e isso é uma mais-valia tendo em conta a dimensão e a importância de um país como o Brasil.

Estava aqui a ver, Lula tem 80 anos, Flávio Bolsonaro tem 44, não chega aos 40, 36 anos entre estes dois candidatos.

O que certamente também será um fator.

Claro.

Imagino que Flávio Bolsonaro vai insistir nesse aspeto. Está na altura de reformar.

Foi uma arma de arremesso Trump contra Joe Biden, na altura também.

Ironicamente, tendo em conta que eles não têm assim uma grande diferença, mas enfim, Trump parecia realmente mais dinâmico do que Biden.

Bruno, vamos à tua recomendação, não temos muito tempo. O que é que tens para sugerir esta semana?

É um livro que tem tudo a ver com os temas que demos mais destaque esta semana. É uma história dos papas, do John Julius Norwich, que é um grande historiador, também é um barão, o Barão Norwich, no Reino Unido. Ele conheceu pessoalmente vários papas, aliás, foi page boy, fez parte da embaixada britânica para a coroação do Papa Paulo VI, ainda como jovem, mas é alguém que escreve muito bem, dedicou-se muito à história da Itália, por exemplo, de Veneza. Obviamente, o papado é ainda mais importante do que noutras áreas, mas é uma história muito bem escrita, de divulgação, se quisermos, com citações deliciosas do gênero, o Papa Leão X, que era outro Papa Leão daquela família Médici de Florença, que terá dito: "Deus deu-nos o papado, agora vamos gozar esses privilégios". É uma história com algum rigor, mas também muito bem escrita, de divulgação. Como eu digo, há dois títulos, há "Papas: Uma História", que eu saiba não está traduzido em português, "Popes: A History", e também há um outro título alternativo, "Absolute Monarchs", "Monarcas Absolutos", mas realmente para quem estiver interessado em, de uma forma interessante, bem escrita, aprofundar os seus conhecimentos da história papal e das suas muitas interações com o poder político, a diplomacia, com os conflitos, tem aqui uma boa recomendação.

E fica por aqui também o "Cinco Continentes". Dúvidas para o e-mail ouvinte@observador.pt ou através do nosso número do WhatsApp, que é o 91 002 41 85. Bruno, tu estás de regresso no próximo sábado para o "Cinco Continentes", mas ao longo da semana estás conosco também no "Gabinete de Guerra". Um grande abraço. Bom fim de semana.

Bom fim de semana e até para a semana.