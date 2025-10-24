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A caminho de Belém, onde se cruza os apoiantes das principais candidaturas presidenciais até às eleições, vamos discutir as notícias, as tendências. E comigo, para me ajudar nesta nobre tarefa, tenho a Judite França.

Vamos aos nossos convidados. Francisco Rodrigues dos Santos está aqui como apoiante de Gouveia e Melo, Adalberto Campos Fernandes, que apoia António José Seguro, e Paula Cosme Pinto, apoiante de Catarina Martins. Bem-vindos, obrigada por terem aceitado o nosso convite e estarem conosco em estúdio. Começo por si, Adalberto Campos Fernandes. António José Seguro devia lançar um apelo de que toca reunir à esquerda em torno da sua candidatura?

Boa tarde. Em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite e cumprimento os colegas de painel. De todo, porque uma eleição presidencial não é um ato de frontismo eleitoral. É um ato de conquista da vontade genuína dos portugueses. Tenham eles a origem que tiverem, venham de onde vierem, um candidato presidencial apresenta-se com o seu programa, com os seus valores, com a sua história e com o seu percurso, e procura com isso suscitar a atração dos eleitores. Naturalmente, que há eleitores que lhe estão mais próximos, no caso do António José Seguro, os eleitores do Partido Socialista, porque ele foi militante, é militante e foi oriundo do Partido Socialista, mas está muito para além dessas fronteiras. E esta ideia de que uma eleição presidencial, para além do que aconteceu até nas autárquicas e em legislativas, se resume a construir soluções que são impostas ao eleitor contra a sua vontade e à margem da sua vontade, é um erro. Os candidatos vão individualmente, apresentam-se com a sua história e o seu percurso, não chegam à vida pública nem à vida política ontem e não precisam, naturalmente, de criar cabazes de votos ou concertações estratégicas de votos impondo-as aos eleitores.

Mas com tantos candidatos à esquerda e à direita, a esquerda não corre o risco de não conseguir, e numa altura em que quase todos presumimos que haverá uma segunda volta, pelo menos tudo indica, a esquerda não corre o risco de ficar de fora da segunda volta?

Sabe que falar de esquerda e direita nessas eleições-

Ou seja, pôr aqui algum fator de eficácia neste voto.

Se me permite, esse é talvez o pecado original que quer vocês jornalistas, quer nós que estamos por dentro do processo político podemos cometer. É que estas eleições se jogam no território tradicional da esquerda e da direita. Estas eleições são pela democracia e pelo respeito pelos valores constitucionais, pelos valores do progresso e da liberdade. É evidente que muitos desses valores para nós, para pessoas como eu, que sou de esquerda, e para o António José Seguro, esses valores residem no patrimônio constitucional, residem naquilo que são 50 anos de um caminho que tem tido muitos erros, tem tido muitos acidentes de percurso, mas é um caminho em direção à frente. Portanto, o que dizer a um democrata que venha de um posicionamento ideológico de esquerda, ou da extrema-esquerda, ou da direita, e que quer votar num candidato como António José Seguro?

Mas um eleitor do centro-esquerda ou da esquerda corre o risco de votar em Marques Mendes se não houver essa convergência em torno de António José Seguro?

Essa é talvez uma diferença desta candidatura, é que nós não olhamos para os eleitores, primeiro-

O risco aqui, obviamente, é uma graça

...com uma atitude paternalista, em primeiro lugar. Em segundo lugar, não somos donos dos votos das pessoas e não rejeitamos votos, como alguns candidatos que chegaram e disseram que havia votos que não queriam. O António José Seguro quer os votos dos portugueses que acreditam nos valores que ele defende, que são os valores da democracia, da liberdade, do progresso e dos direitos humanos. E portanto, não é um vendedor, não é um candidato da oportunidade, não é alguém que chega e de repente se lembrou que queria ser presidente da República, nem é alguém que representa também valores que à esquerda e à direita são antagônicos com aquilo que são os valores da Constituição da República e do regime democrático em Portugal.

Paula Cosme Pinto, bem-vinda também. Não seria mais útil a Catarina Martins e ao Bloco estar com António José Seguro nesta fase? Porque com esta dispersão de votos à esquerda, corre-se o risco de, na segunda volta, não haver nenhum candidato de esquerda.

Olá, boa tarde. Antes de mais, obrigada pelo convite e um olá aqui aos outros participantes neste painel. Eu antes de mais queria deixar aqui uma adenda, que é: eu não sou do Bloco, não faço parte de nenhum partido e enquanto eleitora, até aparecer a candidatura da Catarina Martins, eu não sabia em quem votar. Portanto, e assim como eu, haverá muitos outros eleitores que têm que tomar a sua decisão em liberdade e não simplesmente porque é de esquerda ou de direita. Os candidatos têm características diferentes, têm percursos diferentes. No caso da Catarina Martins, por exemplo, eu reconheço-a como uma profissional com muitas provas dadas, com conhecimento profundo do país e da população, com um enorme sentido de Estado, com um enorme sentido de defesa primordial pelos valores da democracia, a defesa dos valores constitucionais. E enfim, é nisso que eu pessoalmente pretendo votar. E tenho que estar de acordo com o que o Adalberto dizia. Isto não é uma corrida de esquerda e de direita, não são umas eleições de partidos, é uma eleição sobre pessoas, os candidatos e sobre a população. E é acima de tudo, uma candidatura que tem de ter os olhos postos naquilo que é essencial num presidente da República, que é o serviço ao país, o serviço às pessoas.

Mas imagine esse cenário, imagine um cenário de segunda volta com Gouveia e Melo e André Ventura. O que o eleitorado de esquerda vai pensar?

Todos nós sabemos que existiram esforços para termos da esquerda uma candidatura conjunta, que fosse agregadora. Não se conseguiu.

Seguro não é suficientemente à esquerda.

Pelos vistos, não foi. Não sou eu que o digo. Enfim, temos mais candidatos e isso significa que a esquerda não se sente segura com a opção de Seguro. Catarina Martins, por outro lado, surge aqui como uma pessoa que tem um passado com uma capacidade muito grande e com provas dadas na unificação da esquerda. Portanto, é bom termos esta pluralidade de

de candidatos e parece-me verdadeiramente prematuro estarmos aqui a fazer futurologia sobre se vamos a uma segunda volta. Ainda nem sequer temos as candidaturas todas completas nesta fase. Ainda nem houve o apito para o início da corrida. Portanto, estarmos já a falar da segunda volta parece-me-

Ainda temos a possibilidade de mais uma candidatura à esquerda, que será de Jorge Pinto. O LIVRE ainda está a perceber, e o próprio Jorge Pinto acho que ainda estão a tentar perceber se há candidatura ou não. Isto ainda pode baralhar ainda mais as contas, Paula.

Acho que sim. E quanto a isso eu não podia estar mais de acordo com o que Isabel Mendes Lopes disse há pouco tempo, que deveria ser uma mulher na corrida à presidência por parte do LIVRE. Mas parece que mesmo o próprio LIVRE não consegue ter um consenso dentro do partido sequer sobre o perfil de candidato que vai apresentar. Portanto, parece-me mais uma vez prematuro e se calhar deveriam repensar se devem mesmo avançar para esta corrida.

Mas deixa-me só fazer aqui um pequeno parêntesis. Não houve, entre o Bloco de Esquerda e o LIVRE, nenhum tipo de conversa ou de negociação, ou teria sido útil que Catarina Martins falasse, por exemplo, com Rui Tavares, no sentido de não deslaçarem ainda mais o eleitorado que está naquele espectro político?

Se houve conversações ou não, como vos digo, eu não faço parte do Bloco de Esquerda, não posso dar essa resposta, não posso deitar aqui adivinhações para cima da mesa. Eu acredito que os eleitores de Catarina Martins não serão os mesmos de um Rui Tavares, mas pelos vistos Rui Tavares não está em cima da mesa como um potencial candidato e é difícil pensar se seria bom ou não haver aqui um trabalho conjunto quando nem sequer sabemos qual é o candidato.

Vamos chamar também o Francisco Rodrigo dos Santos a esta conversa. Gouveia e Melo não gosta de partidos políticos.

Boa tarde. Gosta, como bom democrata que é.

Não parece.

Isso é uma questão de percepções, tem a ver com as cognições, eu gosto de psicologia. Podíamos fazer aqui uma terapia cognitiva ou comportamental.

Vamos aproveitar aqui para fazer um bocadinho de terapia de grupo também.

Exatamente. Em primeiro lugar, como qualquer bom democrata, e sobretudo alguém que se predispõe a exercer o cargo do mais alto magistrado da Nação, sabe que a sua intervenção política estará sempre subordinada e submetida aos valores constitucionais, que configuram os partidos políticos como os eixos fundacionais do debate político, das contendas em torno do interesse nacional e que são instrumentos ao serviço do país, insuperáveis, nomeadamente nas eleições legislativas, sendo certo que nas eleições presidenciais, assim nas autárquicas, há abertura à sociedade civil, prezando este termo mais lato, para poder também construir na definição de políticas que visem, naturalmente, o progresso, a liberdade, a igualdade de oportunidades e a preferência pelos mais vulneráveis. No caso, o almirante Gouveia e Melo apresenta-se como alguém que procura imprimir um estilo de democracia renovada, devolver um horizonte de esperança aos portugueses e também conseguir exercer a sua intervenção moderadora, porque esse é o papel fundamental que cabe ao presidente da República, através do exercício da palavra, com alguma independência face aos partidos e sobretudo aos interesses que estão instalados. Nós devemos também saber ler e interpretar os ares dos tempos, muitas vezes resistindo-lhes, outras vezes sabendo navegar à boleia da soberana vontade popular. E o que nós auscultamos é que a saturação com o abuso inconsequente e irresponsável, muitas vezes ao abrigo de uma política de improviso, com que os titulares da pasta da Presidência da República têm prosseguido as suas atribuições, nomeadamente estando aqui ou ali muito vinculados e devendo favores à pertença partidária, tem sido um entrave à estabilidade política do país. E hoje nós vivemos tempos em que a sociedade está muito polarizada, em que houve uma alteração substancial do quadro de forças maioritárias em presença, em que se discute atualmente se a alternância política se faz entre os dois partidos tradicionais, o PSD e o PS, ou se agora há a introdução de um partido populista de magoa de extrema-direita, como é o caso do Chega, e que é necessário existir um interlocutor que possa preservar o interesse nacional acima das circunstâncias político-partidárias e seja uma ponte construtiva de diálogo que possa mediar este quadro institucional de soluções.

Mas não tem corrido o risco de querer ser tão centrista que uns dias está à esquerda, outros dias está mais à direita e isso também para o eleitorado não sabe bem enquanto eleitor, porque apesar da conversa que ouvimos aqui, todos nós temos convicções, mais à esquerda, mais à direita ou mais ao centro. Portanto, os eleitores devem escolher quem quiserem e isto não pode confundir um pouco, não tem que correr esse risco? Porque parece estar a cavalgar essa onda dos partidos, e o Francisco foi líder partidário, sabe bem isto, os partidos são todos uns bandidos e os políticos são todos bandidos, e parece muitas vezes cavalgar essa onda, ou não?

Eu não interpreto as coisas nesse prisma. Eu vejo o seguinte: acho que qualquer eleição em Portugal, nos últimos 50 anos, tem-se decidido no campo do virtuoso centrismo, em que existe mais ou menos um milhão e meio de eleitores que vão oscilando no centro-esquerda ou no centro-direita, permitindo a formação de maiorias relativas ou esmagadoras, absolutas, eleitorais, que coroam a vitória eleitoral a estes dois partidos clássicos da alternância política, PS e PSD. Um militar, como é o caso do almirante Gouveia e Melo, é uma pessoa que ao longo da sua carreira sempre se moveu Pela natureza das funções, por um estrito cumprimento da independência partidária, estando vinculado ao interesse nacional, aos valores constitucionais, mesmo com o sacrifício da própria vida. Portanto, é natural que esta magistratura de influência independente face aos partidos políticos, seja uma manobra de liberdade que quebra grilhões no exercício das suas funções, coisa que eu vejo como positivo. Repare, alguém que pode vir a almejar ser presidente da República, que não tem que saldar dívidas perante nenhum partido político e que pode exercer-

Todos os outros que estão nesta corrida têm que saldar dívidas, é isso que eu entendo?

Eu não estou a fazer essa insinuação relativamente aos outros. Cada um caberá-

Não, estou só a perguntar.

Sim, exatamente, é uma boa pergunta. Caberá pronunciar-se. Mas uma coisa é certa para mim: alguém que neste quadro político, que é bastante instável, poder tomar decisões liberto de responsabilidades partidárias ou de limites ou condicionalismos impostos pela filiação num partido político, poderá ser positivo para encaminhar um quadro institucional que privilegie a construção de pontes, o compromisso e o interesse nacional. Isto parece-me importante também.

Deixe-me ficar nesse ponto, só para perceber se António José Seguro estará preso a algum...

Não, repare, ainda bem que o Rádio Observador iniciou esta série de debates, porque eu creio que nós entramos agora verdadeiramente no tempo e na estrada do esclarecimento das pessoas. E ninguém pode fazer política ou discutir política sem ser um leitor atento e profundo da história da democracia portuguesa. E também aqueles que se candidatam, sobretudo esses. Ora, se nós fizermos um exercício sobre o que foram as eleições presidenciais desde 76 em Portugal, o que mais houve foi proliferação de candidatos. O que mais houve foi tensões entre política e esquerda e o que mais houve foram candidatos que vindo de um lado, foram eleitos pela outra parte do lado. Portanto, esta ideia de que hoje em dia os portugueses sentem uma necessidade que é pungente, de fazer uma espécie de purga do sistema político, de uma espécie de higienização dos partidos e de uma limpeza, que eu diria, de natureza moral, é uma ideia que, do nosso ponto de vista, é profundamente antidemocrática. Aliás, para aqueles que diziam, por exemplo, que o Partido Socialista estava condenado ao desaparecimento e que o que iria assistir era o fim do bipartidarismo em Portugal, as eleições autárquicas mostraram claramente que o povo, o soberano, tem bom senso e é sensato. O que eu quero dizer é o seguinte: qual é a necessidade de alguém que vai interpretar um texto constitucional, que é eleito por cidadãos livres que vêm dos diferentes setores da sociedade portuguesa? Eu admito que hajam pessoas que sempre votaram à direita, que possam votar à esquerda e vice-versa. Qual é a necessidade de passar esta ideia que é pró-populista? E é curioso que são alguns que dizem que são antipopulistas, que passam esta ideia de que atenção a purga tem que ser feita. E como a purga feita pelo doutor André Ventura é talvez uma purga com uma dose excessivamente tóxica, vamos arranjar uma espécie de purga mais doce e mais suave. E depois há outra questão que é esta: vamos lá ver a biografia, o pensamento, a estrutura. Quando nós chegamos a uma determinada idade da vida e não temos o nosso quadro de valores estabilizado e assente, e estamos à procura em apontamentos, encontrar para cada situação um posicionamento, isso transparece como pouco autêntico. O que o António José Seguro tem de certeza é que ele é do sistema, esteve fora do sistema 10 anos, demonstrando que vive sem o sistema e reconhece que o sistema precisa de ser regenerado e melhorado.

E Paula Cosme Pinto, estávamos aqui há pouco a falar desta eficácia ou não, ou desta proliferação de candidatos à esquerda. E há uma pergunta que também muita gente faz, se esta candidatura de Catarina Martins serve também como prova de vida para o Bloco de Esquerda, que vai atravessando mares pouco tranquilos.

Mais uma vez, não posso falar pelo Bloco de Esquerda, mas vou vos dar a minha opinião. Acho que é importante aqui percebermos, realmente, estas são umas eleições sobre pessoas. Catarina Martins não é o Bloco de Esquerda, Bloco de Esquerda não é Catarina Martins. Mas obviamente que o passado de Catarina Martins enquanto coordenadora deste partido e todo o trabalho desenvolvido não são apagados com uma borracha e como é óbvio, é muito importante e muito simbólico ter o apoio do partido na sua candidatura. E quando falamos deste passado de Catarina Martins, é sempre importante pensar efetivamente o que foi feito com Catarina Martins na coordenação do Bloco, e às vezes parece que isso vai ficando aqui um bocadinho na espuma dos dias e esquecido. Estamos a falar de alguém que ajudou a negociar e a aprovar medidas que até hoje têm um impacto bastante significativo na vida de todos nós aqui nesta sala, de uma forma ou de outra. Estamos a falar de aumento de salário mínimo, estamos a falar de aumento de pensões, estamos a falar de combate à precariedade, aos recibos verdes, de justiça fiscal, estamos a falar de manuais escolares gratuitos. Portanto, isto é todo um legado que Catarina traz do seu tempo à frente do partido, e ela continua a fazer parte do Bloco de Esquerda. Portanto, não me parece que isto seja um movimento de desespero do partido de todo, até porque Catarina Martins apresenta uma candidatura individual. É a candidatura de Catarina Martins, não é a candidatura do Bloco de Esquerda, mas obviamente, e mal fora se não tivesse o apoio do Bloco de Esquerda, parece-me.

Francisco Rodrigues dos Santos, quer responder ao que dizia há pouco Adalberto Campos Fernandes sobre esta necessidade de candidatos que aparecem para purgar o sistema?

Uma purga doce. Foi isso que o professor disse. Bem, eu gostaria só de pontuar, até porque sei que o doutor Adalberto Campos Fernandes também não é adepto da demagogia no debate, e eu gostaria de dizer que tanto é criticável, e diria até estendendo a linguagem, deplorável, aqueles que acham que com a implosão dos partidos e com quase A conceção de um homem novo é que vamos conseguir renovar e restaurar a confiança na democracia, como, por outro lado, no extremo oposto, eu acho igualmente condenável aqueles que vêm dizer que a política é uma cotada, um campo cercado, onde só se entra por convite e aqueles que ao longo de anos têm pululado no campo dos partidos é que estão autorizados e mandatados a exercer cargos políticos. Ou seja, acho que a síntese se fará com um impulso individual, uma projeção daquilo que cada candidato poderá aportar e impactar nas funções de presidente da República.

Mas é por isso que o mandatário nacional é um antigo líder de um partido?

Sim, faz bem o equilíbrio. Acho que é uma síntese perfeita entre a tradição democrata que está consolidada em Portugal, onde os partidos têm vindo a exercer o monopólio, como também através de uma personalidade diferente, que vem fora do ambiente político em sentido estrito, mas também que é uma pessoa que apresenta credenciais ao longo da sua carreira, que chegou ao topo da hierarquia militar, que desenvolveu missões de interesse público, seja no narcotráfico, seja no plano de vacinação, seja no apoio às populações dos territórios que foram calcinados pelos incêndios em Pedrógão Grande, e que sempre se pautou pela excelência e pela entrega de resultados admiráveis e aplaudidos por todos os portugueses. Repare, o candidato Gouveia e Melo não é um candidato antissistema. É preciso fazer bem a destrinça entre aquilo que são os candidatos antissistema, onde eu incluo o André Ventura, que através de um jugo e uma submissão às regras da demagogia e de algum cataventismo político, quer destruir e implodir o regime político-partidário e sentar na sua figura uns amanhãs que cantam, que toda a gente sabe que levarão a recuos democráticos, que já estão a acontecer em várias latitudes e geografias do mundo, com uma pessoa que não é antissistema, mas que quer reformar o sistema através de um conjunto, e aqui vou ao encontro do que os meus colegas estavam a dizer, de características pessoais que podem reforçar a confiança nas instituições. Isto é importante salientar, porque o facto de uma pessoa não ter um percurso e um lastro, uma bagagem partidária, não é uma virtude, nem é um defeito, é uma característica que caberá a cada português saber avaliar e perceber se isso ajudará a manter uma equidistância face aos partidos e exercer o seu papel com maior independência e, sobretudo, para colocar em prática um conjunto de vetores e ideias que o almirante Gouveia e Melo já conseguiu transpor para o debate político. Ele tem uma posição muito clara sobre a imigração, sobre a habitação, sobre a educação, sobre a política de saúde e, sobretudo, sobre um tema que é muito mais habilitado e competente do que qualquer um dos outros candidatos para falar, que é a matéria de defesa no mundo das transformações geopolíticas e estratégicas que está a acontecer um pouco por cada canto. Só para concluir, se me permite, Ricardo. Só para, se calhar, também lançar a debate esta ideia, que é: os portugueses vão ser chamados às urnas e eu creio que existem três eixos fundamentais para escolher o próximo presidente da República e cada um deles se complementa, são cumulativos, não são substitutivos. Em primeiro lugar, o alinhamento partidário. Segundo, alinhamento ideológico. Terceiro, a sua participação no equilíbrio de poderes. E é desta avaliação, que é subjetiva e individual, que os portugueses caberá fazer a escolha que têm pela frente.

Adalberto Campos Fernandes, um militar, ou alguém que passou a sua vida na carreira militar, está mais habilitado para este último eixo do que alguém que foi secretário-geral do Partido Socialista?

Eu queria aqui até estar de acordo com aquilo que o Francisco disse e o António José Seguro tem repetido, é que não há nenhum português diminuído na sua condição de se candidatar a presidente da República, desde que tenha os seus direitos cívicos conservados e de mais de 35 anos. Portanto, é absolutamente livre um militar, um não militar, um civil, isso não está em causa. E muito menos está em causa nós pormos em dúvida aquilo que o Francisco referiu sobre as características pessoais e profissionais de uma pessoa que eu pessoalmente, e muita gente em Portugal, respeita e tem em consideração. Outra coisa é dizer qual é a visão do mundo e qual é a visão do país. Nós estamos numa União Europeia onde os únicos chefes de Estado com farda, em 2025, são reis ou são monarcas em monarquias constitucionais. Isso diminui a condição de um militar ser presidente? Não, mas dá um sinal. Quanto à questão da equidistância, como é que eu sou o melhor equidistante? É de algo que eu conheço por dentro e do qual até me afastei durante algum tempo por divergências até pragmáticas, ou alguém que de repente chega e apresenta em matéria, com certeza, de oportunidade, porque ele ganhou notoriedade, fez um bom trabalho na vacinação, é um militar profissional e incompetente. Nada disso está em causa. Mas há aqui uma matéria que é a componente política, porque tudo aquilo que o Francisco disse a propósito dos qualificativos do senhor almirante, por exemplo, diminuiria por completo a candidatura do doutor Luís Marques Mendes, que é das pessoas que mais cargos políticos exerceu em Portugal, e até de alguma maneira de Catarina Martins também tem nesse aspeto mais cargos e mais tempo na política ativa do que o António José Seguro. A questão, como aqui foi dita, é esta: quando eu for decidir o meu voto, cidadão anônimo, eu vou pensar quem é que me dá mais confiança. E sabe, há uma coisa que há dias a Maria João Avillez disse, eu creio que até em tom de crítica, mais do que de elogio ao António José Seguro, é que ele era demasiado previsível. Pois em Portugal e no mundo atual, o que nós precisamos não é de surpresas, não é de alguém que vai fazer experiências políticas de natureza laboratorial ou que vem ensaiar um modelo de equilíbrio de poderes, num contexto em que a República tem, neste momento, claramente uma orientação política à direita, no governo da República, no Parlamento, nas regiões autónomas, aquela velha máxima que o povo tem no seu subconsciente de que talvez não pôr os ovos todos no mesmo cesto seja importante e ter alguém que seja previsível e que de repente não transforme para dentro do sistema uma ideia que é pessoal. Porque repare, qual é a ideia pessoal sobre o sistema político-partidário? Essa questão é uma questão que nós também podemos discutir.

Temos a pensar e vamos de certeza discuti-la aqui durante as próximas semanas.

Paula, Catarina Martins como presidente da República daria posse a um governo do Chega?

É um tema importante e, aliás, a pergunta é extensível a todos os presentes.

A Paula não é militante do Bloco de Esquerda.

Acho que toda a gente percebeu neste debate e eu, como todos aqui presentes, calculo que também li esta entrevista e percebo as diferentes interpretações.

Porque houve várias interpretações.

Há várias interpretações e cada um faz aquela que lhe dá mais jeito. Eu vou fazer a minha, obviamente.

Disse que faria todos os possíveis para que o Chega não chegasse ao poder, não é?

A mim o que me parece é que... Enfim, não está inscrito em lugar algum que o país esteja fadado à governação de uma extrema-direita. E hoje em dia, a conversa que se tem parece que isto é uma inevitabilidade. E aquilo que me parece que Catarina Martins quer dizer com estas declarações é que realmente se tivermos um bom debate político, um presidente que faça tudo o que está ao seu alcance, obviamente dentro do quadro dos seus poderes, para proteger valores constitucionais, para fazer uma defesa acérrima dos valores da democracia, dos direitos da população, até mesmo, se calhar, a promoção de uma maioria que compactue com esta defesa destes valores que são fundamentais e que têm de ser inalienáveis, provavelmente uma governação do Chega não fará grande sentido, não chegará a acontecer. Obviamente, e um bom líder sabe fazer... Exatamente. É uma das possibilidades que me parece bastante em cima da mesa, fazer esta promoção de uma maioria que apele a esse tipo de governação, que inviabilize que o país seja tomado.

Mas isso não ultrapassa as competências do Presidente da República?

Isso não é pôr em causa tudo o que esteve a dizer até agora?

Acho que não. Acho que há formas de o fazer, obviamente dentro dos quadros de poder que um Presidente da República tem. E eu acho que uma noção muito concreta do que é o poder de um Presidente da República, quais são as suas funções, quais são os seus deveres e quais são os seus limites também, é algo que Catarina Martins tem bastante presente.

Porque salve erros agora, Paula, só para encerrarmos este capítulo. Acho que todos nos lembramos, se calhar vou saltar aqui para uma conclusão, mas possivelmente vocês podem corrigir-me. Quando Cavaco Silva deu posse ao primeiro governo da geringonça, quando Passos Coelho caiu naquele governo de um mês, a nível Cavaco Silva foi muito resistente a isso. E eu lembro-me bem da esquerda gritar bem alto como é que é possível estar aqui a tentar travar uma solução destas. E isso parece agora a inversão completa deste argumento.

Eu não sei, acho que o velhinho ditado: "mudam-se os tempos, mudam-se as vontades e mudam-se os contextos" e o país enfrenta um contexto muito complexo, muito concreto, que provavelmente não vivemos anteriormente com outro tipo de ameaças, e que são ameaças muito concretas à subsistência da população. Cantava Zeca Afonso que onde não há pão, não há sossego, onde não há dinheiro pra pagar uma casa, também não. Onde não há acesso a hospitais, por exemplo, para parir uma criança, também não. E tudo isto são realidades que Catarina Martins defendeu sempre na frente da linha.

Alberto Campos Fernandes.

Aqui está um ponto que é importantíssimo e interessantíssimo neste debate e que de facto explica bem a razoabilidade e o sentido constitucional que o António José Seguro tem do nosso regime. Vamos lá ver se nós nos entendemos. Um candidato presidencial ou um presidente da República não pode ter nenhuma dessas três coisas: ter uma interpretação ideológica ou sectária do texto constitucional, não pode ter uma interpretação autocrática dizendo: "Eu cheguei e eu tenho a minha ideia sobre qual é o desenho do sistema de partidos, talvez assim, talvez assado, e muito menos uma interpretação abusiva, atribuindo ao presidente da República poderes que a Constituição da República jamais lhe atribuiu. Portanto, a questão é esta, vamos por partes. O texto da Constituição da República diz que cabe ao presidente da República convidar o chefe do partido ou o líder do partido mais votado pra formar governo e verificar as suas condições. E o que aconteceu em 2015 foi isso. O que aconteceu foi que o líder do partido mais votado não tinha condições pra formar governo e o líder do segundo partido apresentou uma solução ao presidente. Imaginemos agora, por absurdo ou por hipótese, porque a democracia é o que é, não é o que a gente quer, é aquilo que é e aquilo que o povo deseja, que o partido Chega tem 50% dos votos. Com que legitimidade um presidente da República diz: "Não, nós não gostamos muito do que vocês dizem e fazem e, portanto, eu não vos dou posse." Tem que haver uma prevalência da Constituição sobre o papel do presidente. O presidente da República não pode ser nem um catavento, nem alguém que fala cinco vezes por dia, nem alguém que tem uma interpretação pessoal, analítica, ideológica ou autocrática do texto, e tem que ser alguém que é previsível, que os portugueses sabem, ao dia de hoje, o que é que o presidente vai fazer e com António José Seguro sabem de certeza, não há nenhuma dúvida sobre isso, que ele não vai permitir que a Constituição da República seja desvirtuada, mas também não vai permitir que a democracia seja violentada.

Vamos imaginar que essa maioria do Chega é pouquíssima.

Meu caro, segue o trajetória constitucional e o texto constitucional diz. Chama o partido mais votado, vê quais são as condições. Imagine que o partido Chega tem 30%, é o mais votado e não consegue formar governo. E que o segundo é o PS ou o PSD. Pois com certeza que o presidente da República chamará o segundo partido e pedirá uma proposta de governo.

Sobre essa matéria?

Sobre essa matéria, eu creio que Catarina Martins deu um tiro em falso num anúncio da sua candidatura presidencial, começando por dizer tudo aquilo que lhe é vedado enquanto candidata e, sobretudo, enquanto putativa presidente da República, que é incumprir o texto constitucional. Pelo menos, essa interpretação

fica à liberdade do interlocutor, eu retirei a conclusão de que o Chega, podendo ganhar eleições e tendo uma maioria estável pra poder governar, a Catarina Martins, ao arrepio da Lei Fundamental, não estava disponível para convidar André Ventura para formar governo. Ora, isto era um incidente constitucional que só poderia ser sanado pelo Tribunal Constitucional e era evitável no quadro do normal funcionamento das instituições, que está descrito na Constituição da República Portuguesa. Ora, neste campo, porque eu vou estando atento às declarações dos candidatos, eu ouvi duas leituras diferentes acerca deste possível cenário, pra além daquela que foi ventilada pela Catarina Martins, que até agora é caso único e excepcional. Uma do Almirante Gouveia Mel.

Não é caso único e excepcional, o LIVRE tem o mesmo entendimento.

Certo, mas ainda não tem candidato presidencial nessa medida. Percebo o que diz, tem toda a razão, mas até haver uma oficialização do candidato, não podemos incluí-lo ainda neste quadro de discussão. O Almirante Gouveia Mel veio dizer taxativamente, ou seja, aqui entramos na previsibilidade, porque eu tenho muito apreço por Adolfo Campos Fernandes, mas acho que está a ser excessivamente otimista relativamente ao conhecimento que os portugueses têm sobre a ação política de António José Seguro. Aliás, a sua liderança do Partido Socialista já foi há algum tempo e não foi propriamente num critério de normalidade que permitisse perceber claramente qual era a sua visão para o país, estava muito subordinada até ao memorando de entendimento da troika. Recordo perfeitamente a abstenção violenta, onde propriamente não havia uma visão alternativa de país, mas estava claramente submetida às obrigações dos nossos credores, na altura um quadro excepcional. Portanto, eu acho que António José Seguro ainda tem que explicar ao que vem e também, já agora, mais do que discutir-se sobre as suas capacidades de aglutinar a esquerda, como de resto Eurico Brilhante Dias veio apelar, mas percebemos que há aqui uma evolução no discurso de Adolfo Campos Fernandes, que de fundo vem dizer aquilo que eu também penso, que é um sinal de fraqueza vir apelar agora ao voto da esquerda, porque parece desesperadamente que não tem votos suficientes. Devia, sim, preocupar-se em conseguir cativar a ala esquerda do Partido Socialista e sobretudo a elite do PS, que o destratou e defenestrou e expulsou da cadeira de líder do Partido Socialista à época. Agora, o Almirante Gouveia Mel veio ter isto: se o Chega vencer as eleições, não implica necessariamente que forme governo. Naturalmente, o presidente da República está obrigado pelo texto constitucional a convidá-lo a formar governo e depois daí esperará um feedback do incumbente para perceber se tem condições parlamentares para poder apresentar um programa de governo.

Não é só o feedback, é a Assembleia da República que irá decidir.

Sem dúvida, o feedback virá das instituições e nomeadamente do convidado poder encetar esse trabalho de formação do governo. E se não estiverem reunidas essas condições que estão previstas, o Almirante Gouveia Mel disse que teremos que testar outra solução que tenha viabilidade parlamentar. O António José Seguro, na primeira vez que foi confrontado com este tema, admito que a posição seja exatamente igual à de Adolfo Campos Fernandes, não foi tão claro. Veio dizer que se o Chega vencesse as eleições, estaria naturalmente habilitado a poder governar. Claro que, se calhar, há aqui umas nuances que, entretanto, nas entrelinhas não foram tão bem esclarecidas, mas o Almirante Gouveia Mel foi claro naquilo que disse. Portanto, eu creio que temos que perceber o seguinte: acho que não precisamos em Belém de alguém que seja um catavento político, um demagogo populista, mas alguém que use a palavra com critério e com significado, que seja institucional, mas diga o que pensa e não seja um cavalo de Tróia dos partidos políticos. Ou seja, que não diga que sim a tudo, mas também que não diga que não a tudo, porque um dos problemas...

Já não vamos ter tempo agora, Francisco, mas ainda havemos de falar dessa do cavalo de Tróia, que é para eu perceber bem qual é o sentido do cavalo de Tróia. Não encontro melhor forma de um fim de tarde que uma conversa destas tão agradável sobre presidenciais. Vamos repetir pra semana volta o "A Caminho de Belém", às quintas e às sextas, aqui na hora das 17h da Rádio Observador, em direto e claro, fica sempre disponível em podcast. Muito obrigado e até pra semana.

Obrigada.

Obrigado.