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Vamos à força da técnica e a técnica da força aqui na Rádio Observador, como sempre, com o Gabriel Alves. Nos próximos minutos vamos falar deste empate entre o Viktoria Plzeň e o Futebol Clube do Porto, encontro da Liga Europa. E antes de mais, Gabriel, que notas é que tiras deste duelo em que o Futebol Clube do Porto bem cedo começou a perder, teve uma oportunidade soberana para empatar perto do intervalo, mas Samu desperdiçou e na segunda parte, com mais um jogador, os Dragões controlaram, pressionaram, mas só perto do fim é que Denys Gul conseguiu quebrar esta muralha checa.

Do mal, o menos. É tudo o que tenho em síntese para dizer em relação àquilo que foi a produção do Futebol Clube do Porto nesta partida. Do mal, o menos. Uma equipa muito pouco esclarecida hoje, uma equipa que não se soube entender com o futebol mais físico, mais atlético, mais agressivo sob o ponto de vista competitivo, que já se previa, dada a circunstância e o futebol da Chéquia. O Futebol Clube do Porto não conseguiu ter capacidade, serenidade para fazer aquilo que é o jogo associativo, posse de bola, controle, paciência. Não. Quis entrar numa de despique direto, perdeu. Samu super bem defendido pela equipa checa. Muito bem, cortaram-lhe todo o espaço na zona de área. Portanto, não tem hipótese. De resto, naquilo que é o momento em que a equipa de Viktoria Plzeň perde um jogador, há um penálti e a verdade é esta: não convertido, faz parte do jogo, nada que acontece, há milhões de penáltis não convertidos ao nível global do futebol. A verdade é que a equipa do Futebol Clube do Porto ainda indo sendo na final daquilo que era o primeiro tempo do jogo, o Futebol Clube do Porto ainda colocou as coisas mais difíceis para a sua equipa. Depois eu acho que Farioli fez substituições retardadas, insistiu com uma equipa que não tinha produção, principalmente ali sobre o flanco esquerdo, sem articulação. E depois notou, e de forma bastante clarividente, a falta de capacidade de concretização e de definição. E acima de tudo, do último passe que é preciso. E há um outro fator: a equipa muito parada, sem bola, tem que ter mais movimentos, inclusivamente face a uma formação que athleticamente muito forte, muito rápida, muito decidida, muito concentrada, muito disciplinada naquilo que era a ocupação dos espaços e de quem tinha que ir à bola e de quem tinha que fazer o duelo com o jogador do Futebol Clube do Porto. Portanto, é complicado, porque se estás a denunciar por onde vai a bola, obviamente, já lá está um jogador para fazer o corte e portanto não te mexendo, deixaste também à vontade para fazer as coberturas o adversário.

E por falar em mexidas, que análise fazes da forma como Farioli mexeu na equipa portista?

Mexeu tarde, mexeu bem, mas mexeu tarde. Porque obviamente acabou por trazer mais volume de jogo, acabou por trazer mais futebol, acabou por trazer melhor circulação. As entradas de Gabri Veiga é, de facto, uma boa entrada, porque o jogador do Futebol Clube do Porto, Rodrigo Mora, praticamente não se viu.

Um jogo um pouco infeliz, mas também William Gomes acabou por estar ligeiramente apagado.

Também esteve completamente fora, o Martínez esteve completamente deslocado.

É mérito dos jogadores portistas ou há mais mérito na forma como a equipa checa se montou para defrontar este Futebol Clube do Porto?

A equipa checa montou-se muito bem, fez muito bem o seu trabalho de casa, estudou muito bem, marca um golo cedo, tem essa felicidade, que é um golo cedo, mas que é um belo golo, mas também a partir daquilo que começou tudo numa desatenção, uma desconcentração da defesa do Futebol Clube do Porto e obviamente que depois dá golo. O golo depois é um golaço, naturalmente, é um dos gols e uma das circulações que eu chamo para a força da técnica desta partida. E aí, obviamente, ganhados por 1 x 0, dás outro estatuto, outro estofo à equipa. Soube defender o seu 1 x 0 e esteve à beira de fazer o dois e o três. Esta é que é a verdade.

E vamos precisamente, Gabriel Alves, onde é que esteve a força da técnica neste encontro?

Olha, teve no golo do Serva, que é um golaço, e vou dar também ao golo do Denys Gul, porque é de facto uma jogada, um passe e ele numa rotação com tiraço. Eu diria até, incluía aqui a técnica da força, da força da técnica.

Sendo que Denys Gul acabou por conseguir aquilo que Samu tantas vezes tentou, mas não conseguiu fazer.

Não, mas aí a verdade é esta: estando dois pontas de lança, obviamente que traz outro tipo de problemas aos dois centrais contrários.

Gabriel Alves, e há mais alguma técnica da força a dar conta sobre este encontro?

Olha, a equipa checa é uma equipa de força, cuidado com ela. E o Futebol Clube do Porto continua a não ter resultado altamente positivo, isto é, vitórias fora de casa. Precisa delas para obviamente chegar além, porque os seus pontos para já, a verdade é que tem agora cinco fora de casa, mas com uma vitória e dois empates. Os outros nove é que são em casa.

Já este Viktoria Plzeň continua sem perder na Liga Europa.

É verdade, continua invicto. Portanto, há que olhar para esta equipa e não esquecer: equipa checa, Slavia de Praga ontem pôs a suar o Barcelona.

Ora bem, muito obrigado, Gabriel Alves. Como sempre, é um enorme privilégio contar com a tua análise. Até uma próxima oportunidade.

Muito obrigado. Cumprimentos para todos os nossos observadores.