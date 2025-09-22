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Fica disponível a assinatura de Gabriel Alves, como habitualmente, através de podcast da Rádio Observador. Gabriel, 3 x 0, numa primeira parte onde o Sporting cria inúmeras oportunidades, domina, mas não marca. Fica essa nota.

Fica essa nota que é preciso ter em atenção, independentemente do Sporting ser a equipa com mais produtividade atacante nesta altura do campeonato, portanto, o melhor ataque. Fica esta nota que a técnica das vitórias no futebol constrói-se nas áreas. O Sporting tem que ter atenção a este fator chamado definição. Teve mais do que muitas hipóteses de poder ter resolvido, em tempo útil, aquilo que era o resultado e o jogo, independentemente da técnica do guarda-redes André Ferreira. Uma grande exibição, a técnica de quem sabe estar na baliza dentro e fora de postes, que sabe trabalhar sobre a relva, sabe ler aquilo que o adversário ou a jogada do adversário ou o adversário em si poderá vir a fazer, sabe prever e sabe colocar-se, sabe posicionar-se. Uma exibição fantástica, mas o Sporting tem que ser mais incisivo e mais contundente naquilo que é a definição. Quero dar aqui a técnica, porque ele também foi considerado, e bem, o homem do jogo. Grande exibição. Aliás, é Trincão e André Ferreira, são eles os homens que obviamente se destacaram, se falamos em termos individuais, que é a técnica também de influenciar aquilo que é a capacidade de poder romper e de obviamente provocar que a defesa adversária provoque penáltis. E ele hoje conseguiu fazer isso por duas vezes. Já no jogo anterior, conseguiu colocar duas bolas lá dentro, quando tudo parecia perdido, ele abriu a lata. É um jogador de influência, a técnica de influência, além de todo o trabalho que ele tem de índole tático e aquela força da técnica que ele tem fantástica. Quero destacar a força da técnica, quer de Suárez, quer de Pote na conversão dos penáltis. Muito suave, de forma diria, de grande qualidade, colocando o guarda-redes, que era e é um excelente guarda-redes para um lado e a bola para o outro, sem grande aparato. É sair para a bola e saber colocá-la. Com a dimensão, quer de colocação, quer de força suficientes para concretizar. Quero também salientar aqui a força do jogo de ataque corrido, aquilo que é a beleza do futebol, naquilo que foi o terceiro gol do Sporting. Desde a arrancada da Alisson, a colocar a bola naquilo que é a zona do ponta de lança, para o ponta de lança aparecer e morder. E foi o que fez Giannis, o ponta de lança grego, de bom porte atlético, eu diria, bom chassi atlético, que apareceu, de facto, com toda a técnica da força, com toda a técnica da velocidade, toda a técnica de decisão, a fazer aquilo que é a técnica do ponta de lança mordedor. Muito bom este gol, que para mim foi um momento forte já na ponta final do jogo, um grande momento do jogo.

Em relação ao Moreirense, só para concluir, nota também muito positiva para a forma como a equipa se apresenta em Alvalade.

Eu queria dar, para já, a técnica da inteligência ao seu treinador. Uma grande face interview, explicativa, objetiva, pragmática, sem lamúrias. Substantiva, portanto, direta. O Moreirense, um adversário que fez o Sporting ter que, de facto, ir ao máximo daquilo que são as suas nuances táticas e técnicas nos seus movimentos atacantes. Como disse, a definição esteve, porque houve momentos, independentemente da qualidade do guarda-redes André Ferreira, que essa definição deveria, na minha opinião, ter sido mais precisa. Mas este Sporting mostrou face a este Moreirense bem escalonado taticamente no terreno, como é bom o seu jogo interior, a qualidade dos futebolistas que compõem esse jogo. Já falámos de Trincão, falámos de Pote, porque são jogadores de alto índice técnico, sim, mas também aquilo que é importante para juntar à técnica: cultura tática. Saber o que estão a fazer. Olhar e pôr no terreno aquilo que é essa capacidade. De resto, Rui Borges, com as duas entradas que fez de Maurita e Maxi, trouxe outro andamento, outro tipo de dinâmica, outro tipo de futebol mais agressivo e a colocar outro tipo de problemas a um Moreirense que estava a querer também criar outro tipo de situações ao Sporting que não conseguiu, o que demonstra que o Sporting também tem guarda-fato, que é importante salvaguardar aqui. Eu diria que é uma vitória merecida do Sporting. Um Sporting que fez um bom jogo, abriu o marcador a ferros. Isto é, através da tática do penalti, da conversão do penalti, mas, na verdade, é um Sporting que tem boa dinâmica, tem bom futebol e obviamente que é um bicampeão na busca do tri, completamente enquadrado naquilo que os outros candidatos querem, que também querem o retorno do título, portanto, a reconquista do título. É bom para o campeonato, é bom para o futebol, é bom para o futebol português. É bom também este tipo de jogos, quer o Sporting, quer o Benfica, quer o Porto, com estas equipas de classe média a dar este tipo de luta, este tipo de competitividade, este tipo de futebol competitivo com novos treinadores, jovens treinadores, com desafios assim, porque quanto mais competitivo tu tiveres o teu campeonato, melhor te apresentas naquilo que é o gabarito europeu, onde vais encontrar outro tipo de futebol, outro tipo de dimensão, mesmo nas equipas mais fracas. Portanto, quanto mais preparado estiveres internamente, melhor respondes internacionalmente.

Entrega então esta força da técnica e com Gabriel Alves. Fica também disponível através de podcast.