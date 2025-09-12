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Força da técnica com Gabriel Alves. Gabriel, o Benfica empata o jogo mesmo a acabar. Zero a zero ao intervalo, já na altura contra 10. Não foi propriamente um jogo bem conseguido do Benfica. Direi 10 minutos a Benfica, que foi o arranque. A partida, na realidade, do Benfica começou em grande quebra de produção de jogo.

10 minutos a Benfica, não. O Benfica a prometer que poderia jogar a Benfica, mas não jogou. Aliás, na sequência de Estrela da Amadora, Alverca. Portanto, este Benfica acabou por tropeçar aqui no seu estádio face ao Santa Clara. Eu começo pela força da liderança hoje, com Otamendi, capitão da equipa, a assumir o seu erro de forma pública e notória, com aplausos dos adeptos, que é preciso também ter isso, o reconhecimento desse líder que é o seu capitão, mas a força da liderança de Otamendi assumindo o seu erro clamoroso que acaba por estar naquilo que é o resultado final. No melhor pano cai a nódoa, um erro clamoroso, já eu disse, dois pontos a voar do ninho da águia. Visto por outro prisma, visto do outro lado, o prémio do Santa Clara pela projeção de jogo que trouxe para o Estádio da Luz, pela organização que denotou, pela disciplina tática e concentração competitiva que pôs em tudo o que foi lance. Quando se fala de organização, há que referir todos estes aspectos. Há um erro, que é um vermelho, de que se vai falar muito. Aliás, no Sem Falta, obviamente, que o Pedro Henriques não deixará de o focar, já o focou durante a transmissão. É um vermelho. Deixo isso para o Pedro Henriques. E se 11 para 11, o Benfica não mostrou capacidade de desenvolver um futebol capaz, isto é, de profundidade, vertical, largo, com futebol pelas faixas, com jogo, e Bruno Lage disse na sua curta flash interview, com o jogo interior e jogo exterior nas faixas, que é fundamental em velocidade, sem que os jogadores fizessem circular a bola com velocidade, a bola a sair, e eles se movimentassem sem bola de maneira a ganhar espaços para que houvesse linhas de passe, para que a bola pudesse chegar a eles e pudessem abrir e destruir aquilo que era a boa organização bem deferida pela equipa adversária, pois o Benfica não o fez. Um futebol sem jogo, sem bola na equipa do Benfica. Sem varietal futebolístico, isto é, sem mobilidade, sem complementaridade entre os setores e entre os diversos futebolistas, coincidência entre Ivanović e Pávlović. Pávlović é um jogador que se mexe bem, joga muito bem, mas não teve da parte do croata a articulação. Portanto, dois pontas de lança que acabaram por não se entender. Futebol previsível, que obviamente facilitou o Santa Clara. No 11 para 11 e depois também no 11 para 10, porque obviamente que o Benfica foi mais atacante, o Benfica foi mais pressionante, o Benfica foi mais dinâmico, estava a jogar face a uma equipa que acabou por não ter outro tipo, com menos uma unidade, não tinha projeto para poder chegar com incidência e poder desenvolver, portanto, queria acima de tudo aguentar o seu resultado o mais possível e o Benfica só consegue o gol de lance de bola parada. Esta é que é a verdade. Foi um jogo muito fraco do Benfica. Amadora e Alverca já tinham dado nota disso e naturalmente que o prémio acaba por chegar à equipa do Santa Clara pela disciplina tática, pela concentração competitiva. 532 com 11, 54 com 10, variando o jogo. No banco para a relva, o seu treinador colocando as unidades precisas e capazes de poder no refrescar, segurar, aguentar e poder fazer qualquer coisa. E depois há um erro, que já focamos e todos naturalmente falámos, que é o erro de Otamendi, que a equipa adversária, a equipa de Santa Clara tirou proveito completo. Futebol competitivo é importante no futebol e os resultados competitivos são importantes para que isto não seja uma lua de mel dos candidatos ao título.

Falando ainda do Santa Clara, perdido por um, perdido por mil, foi tua expressão, de facto. E ele mexe bem na equipa.

Mexe muito bem. Foi refrescando à medida, primeiro duas unidades, depois mais três, sabendo muito bem o que é que havia. Atenção, os últimos três já para os últimos 10 minutos. Acabou por tirar partido disso. O erro, obviamente, assumido por Otamendi, capitão da equipa.

O Benfica, estreia de Sudakov. Não era propriamente um jogo ainda para Sudakov.

Não, não pode, porque a verdade é esta: o jogador está a ser integrado. Tem que treinar com os seus companheiros, tem que conhecer o clima do clube, o clima de equipa, o clima do país, obviamente, o futebol do país, e também tem que competir, porque depois, em termos de competitividade, é que se ganham as tais dinâmicas para mostrar aquilo que pode, em termos coletivos, dentro daquilo que é a sua individualidade, partir para aquilo que é sua rentabilidade para o coletivo. Deu notas jogando ali sobre a esquerda, tentando pautar o jogo, mas obviamente são pequenas notas e o jogador tem que naturalmente Portanto, crescer em termos táticos. Eu quero dizer uma coisa aqui, porque hoje de manhã, aquando do campeão, falei do assunto e vou voltar a focar aqui no nosso...

Força da técnica.

Na Força da Técnica. Carlos Queiroz, numa entrevista há pouco tempo à Sports Tales, e eu tenho aqui, disse algumas coisas importantes, porque quando o Bruno Lage disse, e é verdade, os jogadores chegaram das seleções, não houve tempo para fazer grandes treinos. É assim. Peço aos nossos observadores que escutem o que disse Carlos Queiroz. Eu sei que não é uma figura muito simpática, não tem muitas simpatias, mas Carlos Queiroz está na base daquilo que é hoje o futebol português. Esta é que é a verdade. Ele é a base. Nos próximos 10 anos, e estou a citar Carlos Queiroz, a diferença vai fazer-se na tomada de decisão dos jogadores, onde o treino vai ter que mudar e vai ter que incidir. Nós estamos limitados pelo tempo. Os tempos de competição, jogo-treino, amarraram e limitaram o tempo de treino no campo. Não temos mais espaço de manobra, não há mais espaço para as regenerações e recuperações. Portanto, a qualidade do treino é geral, a velocidade é geral. Onde é que eu acredito que, no futuro, se pode fazer a diferença? É ao nível da tomada de decisão dos jogadores. E a tomada de decisão dos jogadores vai crescer claramente com aqueles que perceberem que a neurociência nos vai trazer conhecimentos surpreendentes dentro de pouco tempo. Eu acho que isto é muito importante ter em conta e, obviamente, que se a questão é colocada aos jogadores, também é colocada aos treinadores, que têm todos eles que funcionar com estes novos aspetos, que sendo isto um negócio, sendo isto uma indústria cada vez mais intensa, com mais provas, com mais campeonatos, com mais jogos, naturalmente que tudo isto tem que ser devidamente formulado. E as estruturas dos grandes clubes que querem estar naquilo que é o pico da competição, o pico da vitória, o pico de ser campeão, têm que ser estruturas altamente profissionalizadas.

E provavelmente com planteis mais longos. Os jogadores praticamente não têm férias. Agora com esta história do mundial. Já estamos a sair um bocadinho, mas é a ideia.

E vamos ter ainda, atenção, aquilo que vai aparecer, a conta que vai aparecer em dezembro, janeiro, das equipas que estiveram no mundial. Ainda vai aparecer a conta, a fatura ainda vai aparecer. Portanto, eu hoje não tenho força da técnica, nem técnica da força. Vou dar a técnica do erro, aquela que foi de Otamendi, mas também dou-lhe a técnica da liderança pela forma como assumiu de forma pronta, direta, sem rebuço, a sua responsabilidade. E vou dar a técnica da organização à equipa do Averca e ao seu treinador, que soube muito bem projetar o jogo com aquilo que podia. Perdeu um homem, ficou de 11 para 10. É evidente que o jogo passou a ser completamente diverso, completamente distinto. Portanto, 1x1, dois pontos voaram do ninho da Águia. Um bom ponto para o Averca, que assim acaba nos últimos jogos de somar cinco pontos.

Força da Técnica, que fica também disponível através de podcast da Rádio Observador. A seguir vamos à sala de imprensa ouvir o Vasco Matos, que já falou, mas vamos recuperar parte da conferência de imprensa do técnico do Santa Clara.