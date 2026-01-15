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Gabriel Alves, Futebol Clube do Porto 1, Benfica 0. Quartos de final da Taça de Portugal, um jogo de mata-mata que deixou o Benfica pelo caminho, o Futebol Clube do Porto mais perto da final, nas semifinais frente ao Al-Fah. Mas, na opinião do Gabriel, houve aqui um jogo de futebol ao nível daquilo que se apresentava em cartaz ou ficou aqui qualquer coisa por encher as medidas dos adeptos?

Quanto ao jogo, a força da luta. Por vezes, demasiado emocional. Uma vitória no detalhe naquilo que é o lance de bola parada. Depois, focar a força da intensidade do jogo que teve das duas equipes e a força da qualidade defensiva do Futebol Clube do Porto. Portanto, são três notas que eu gostaria de deixar para já. Lutou-se muito. A luta emocional retirou alguns momentos de esclarescimento, portanto, àquilo que era o desenrolar da partida. E até isso se acentuou numa visão dessa situação, naquilo que foi o lance que Pavlídis desperdiçou praticamente no final da partida para poder igualar. De fato, havia muita coisa em jogo. O Benfica foi resistente, discutiu com intensidade, discutiu a eliminatória, discutiu o resultado e eu direi mesmo, de forma concordante. Defensivamente, o Futebol Clube do Porto, há que dizer que foi muito forte. Foi taticamente altamente disciplinado, uma grande concentração competitiva, rigoroso, sentido coletivo daquilo que é jogo de alta competição, portanto, em jogo coletivo, esse sentido a ver-se sobre a relva. Mostrou porque sofre poucos gols. Quarto jogo consecutivo sem sofrer gols pela segunda vez. Portanto, gols muito poucos sofridos pela equipe orientada por Fariol. Podemos até dizê-los aqui, temo-los aqui, o Futebol Clube do Porto tem, na globalidade, sofridos 13 gols, quatro na liga. Portanto, é preciso ter isso em atenção. Depois, tem Diogo Costa, obviamente, um guarda-redes, independentemente de todo o resto que eu já foquei, tem guarda-redes à altura daquilo que é um grande guarda-redes, portanto, com aquela capacidade total de mostrar que quando não há mais, ele está lá para resolver. E no final da primeira parte, eu diria, a defesa da noite livrou a baliza de um gol. E depois a entrada de um novo jogador, 41 anos. Olha bem, Thiago Silva.

Mais fresco do que muitos.

Deu muito gosto ver ele jogar. Eu vou lhe chamar nesta construção que tem tática em termos de trabalho defensivo ao Futebol Clube do Porto, a frieza da estratégia. Já te direi, do ofensivamente do Futebol Clube do Porto, que eu acho que esteve aquém daquilo que era o desejado num jogo de bola corrida, portanto, na construção. Embora com uma primeira parte mais dinâmica, sim, surgiu, obrigou Turbina a estar muito atento e concentrado, mas não vi naquele Futebol Clube do Porto um trabalho ofensivo, organizado, que convencesse, enleado, portanto, devidamente complementado.

O próprio gol chega numa bola parada.

Exatamente.

Muito bem jogada de envolvimento.

Saints esteve longe da produtividade naquilo que é a sua profundidade, a sua dinâmica. E Gabri Veiga, sem a criatividade tática que de fato possui. Jogo de treinadores, este jogo. Farioli mexeu bem e atempadamente, principalmente sobre o ponto de vista defensivo, quando teve que fazer. Mourinho fez entrar Ivanovic, na minha opinião, tarde. Deveria ter entrado mais cedo, já que Sina já estava há muito aquém daquilo que era o esperado. Portanto, entrada de Sudakov, que entrou pela lesão de Rios. Não vimos a força da técnica do ucraniano. Pensava-se que ele trazia a força da técnica, mas não trouxe. Boa palavra para Dedic e para Prestianni. Fizeram um belíssimo jogo pela ala. Dedic esteve muito bem e Prestianni, para mim, naquilo que é o jogo ofensivo do Benfica, Prestianni foi o melhor jogador de águia ao peito esta noite. Otamendi. Temos que falar de Otamendi.

A ausência notou-se.

Notou-se. Duvida do patrão. Eu quero deixar aqui, Otamendi, em termos de títulos, é um jogador que tem toda uma série de títulos, 25 se não estou enganado, e Mourinho tem 26. Portanto, o capitão e o treinador do Benfica podem olhar um para o outro, embora Otamendi tenha a cereja em cima do bolo, que é um campeonato do mundo. E Otamendi hoje, obviamente, que fez falta, principalmente naquilo que são os lances de bola parada, quer defensivos, quer ofensivos, dado que Otamendi, neste Benfica, é o jogador de futebol aéreo que o Benfica tem. E isso faz-se notar. Tomás Araújo, na minha opinião, bem. Jogador notado. Dedic já disse muito bem. Dalot cumpriu. António Silva foi o tempo. Quanto à força defensiva do Futebol Clube do Porto, uma nota muito alta. Um jogo onde a juventude de Farioli venceu o laureado Mourinho, que pôs, de fato, hoje, um Benfica em força na luta pela eliminatória. Foi de fato uma nota que deixo ficar. Para o Futebol Clube do Porto, é uma vitória importante da época. Para o Benfica, é mais uma derrota que marca a época com Mourinho, portanto, com a chancela de Mourinho. Futebol Clube do Porto da era Farioli. Há que dizê-lo. Olha, vai devendo e poupa.

Gabriel Alves, ficamos por aqui nesta força da técnica e a técnica da força. Vitória do Futebol Clube do Porto por uma bola a zero frente ao Benfica, em casa, no Dragão, passando com isso às meias-finais da Taça de Portugal, deixando com isso pelo caminho os encarnados. Gabriel, um grande abraço. Até à próxima.

Boa noite e um abraço para todos. Foi futebol que aconteceu no Dragão.