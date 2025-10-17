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Vitória do Benfica com uma vantagem. Vantagem, curiosamente, com quase 80 minutos entre o primeiro e o segundo gol. Pavlídis aos oito e depois aos 80, 2 x 0. Gabriel, uma primeira parte, de fato, em que o Benfica teve muita bola, até marcou cedo, isso se calhar também amoleceu um bocadinho a exibição do Benfica na primeira parte.

Olha, Pavlídis anotou a diferença. Primeiro, porque marcou um golaço logo ali aos oito minutos, um golaço fantástico, o que é sempre bom. Estamos num jogo de mata a mata, e sendo uma equipa de conteúdo superior, uma equipa de escalão superior, mesmo jogando fora, é importante dar essa nota, não só para dentro da equipa, mas também para a equipa adversária. Depois aos 80, Pavlídis volta a marcar, a fazer a confirmação da passagem de eliminatória. Vitória do jogo, eliminatória conquistada. Dois gols de meia distância, porque este Benfica não conseguiu, dentro da área, surgir e nos momentos em que surgiu, Lukebakio num para um com o guarda-redes da equipa transmontana, não foi capaz. No mano a mano, Lukebakio tinha, naturalmente, daquilo que é o futebol, independentemente da boa ação do guarda-redes da formação de Chaves, Lukebakio tem que fazer mais, porque é ele que conduz a bola, é ele que vai naturalmente criar as situações para dificultar ao guarda-redes a sua intervenção. Muito domínio, muito controle, mas eu diria muita parra pouca uva, muito pouca intensidade. Sem aquilo que seja a importância da agressividade ao nível das alas, não se notou. Situações de um para um muito pouco visíveis, quer do Lukebakio, quer do jogador que acabou por ser substituído ao intervalo, do jovem que entrou hoje lançado.

O Rego.

O Rego, exatamente. Dalot foi aquele que conseguiu ir lá mais, porque Dédych esteve completamente ausente. Também no meio-campo, naquilo que é a organização e a armação do jogo, Sudakov foi um jogo muito nulo. Não está nada em causa a qualidade, a capacidade do futebolista, mas hoje não foi aquele futebolista que desse aquele desempenho ao Benfica. E quer naquilo que é o subir e descer, quer a transição ofensiva, quer a transição defensiva, este Benfica denotou hoje grandes dificuldades, principalmente também na transição defensiva, em que deu muito espaço ao Chaves, porque o Chaves também sabe jogar, sabe triangular, sabe mudar o centro de jogo, da ação do jogo, tem volatilidade, tem mobilidade e também percebeu que podia, obviamente, fazer remates de meia distância e poder surpreender o guarda-redes. Guarda-redes do Benfica que, na primeira parte, um desastre, mas depois no segundo tempo, tudo tranquilo. Acontece, há noites menos boas, nada está em causa, mas a verdade é que a bola a fugir das luvas em determinado tipo de situações, e foi mais que uma, isso traz problemas a quem? Porque não só a quem defende, mas também aos próprios defesas que estão à frente do guarda-redes, começam a não ter confiança naquilo que está atrás. Um grande guarda-redes dá confiança aos defesas. Os defesas sabem: "Epá, há aqui algum problema, mas eu tenho ali o guarda-redes que só não faz aquilo que nós não conseguimos, se não puder." Agora, aquele não, aquele estava a deixar as bolas saírem das luvas e os defesas tinham que também fazer luvas, não é, para irem lá ser eles as luvas que agarravam a bola. Daí que temos um jogo em que o Benfica tem domínio, tem controle, mas em que há um Chaves que esteve bem, esteve decidido, tentou tirar partido daquilo que são as lacunas do seu adversário, da sua menor intensidade, deu velocidade quando achou que podia e tinha para o fazer e criou aquilo que é junto do Benfica, intranquilidade. Isso sem que criasse oportunidades, deixava no ar o cheiro que poderia acontecer um gol. Não aconteceu e o Benfica, na segunda parte, acaba por marcar e naturalmente, completamente justa a vantagem, completamente justa a conquista da eliminatória. Deixa-se aqui também uma nota para os dois centrais. A falta de Otamendi nota-se. Nota-se o jogo aéreo que o Benfica não tem, nota-se inclusivamente em área ofensiva, principalmente nos lances de bola parada, e nota-se também em termos de retaguarda, não só a questão da liderança, mas também aquilo que é a construção. Sair, saber fazer o primeiro passe, que é sempre fundamental, é sempre importante. E Tomás Araújo é bem melhor jogador que António Silva, mas o Benfica precisa de um central de dimensão. E, para já, o que tem de dimensão chama-se Otamendi.

Força da técnica.

Aquele golaço do Pavlídis, maravilha das maravilhas. Mas que maravilha, é daqueles gols que fica na retina. Fica. Olha, cheira a futebol.

E a técnica da força?

Olha, na técnica da força, eu quero dar aqui a nota para o Aursnes, que para mim, na sequência daquilo que foi a excelente exibição do Pavlídis, porque os dois gols é que acabam sempre por marcar, e principalmente aquele que o espetáculo é maior, que é o primeiro, mas Pavlídis fez uma bela partida, principalmente na primeira parte, foi o jogador que dimensionou melhor aquilo que era o ataque do Benfica e criar situações naquilo que são os movimentos e as manobras no último terço, foi Aursnes. É sempre aquela pujança, aquele pulmão. Quando já não há mais nada, há Aursnes.

Força da Técnica fica disponível através de podcast aqui da Rádio Observador. Gabriel, até a próxima. Um grande abraço.

Grande abraço para todos os observadores. Bom fim de semana.