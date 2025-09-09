Esta transcrição foi gerada automaticamente por Inteligência Artificial e pode conter erros ou imprecisões.

Força da técnica com o Gabriel Alves. Gabriel, Portugal acaba por ganhar na Hungria, num jogo que, a princípio, era o segundo jogo num grupo de quatro equipas, segundo jogo fora. Portugal agora vai jogar em casa. Vitória por 3x2, começando exatamente pelo primeiro quarto de hora de Portugal. Sem gol, mas com qualidade. Foi talvez o melhor período. Portugal entrou a mandar no jogo. Muita dificuldade da Hungria, mas uma Hungria bem preparada para esse arranque de partida.

Portugal entrou a mandar no jogo, criou situações difíceis à formação magiar, mas não criou aquilo a que se pode chamar perigo. Hungria fria, física, apostando naquilo que é o contra-ataque, tirou partido de dois lances, dois cabeceamentos entre paus, dois gols. Portugal com um central, portanto, de raiz, acabou por não ter, nesses dois momentos dos gols, um central à altura que pudesse anular, pudesse fazer a intercessão daquilo que era a finalização magiar. Primeiro gol, só pra recordar, 1,85 m de Varga para 1,72 m de Vitinha. Vitinha quis, de facto, fazer o anular do último passe do jogador húngaro para o seu avançado. Não conseguiu, não chegou à bola. Portanto, um central, naquilo que é o primeiro gol, um central naquilo que é o segundo gol, faltou para, obviamente, travar os dois gols da formação da Hungria. Agora, temos um jogo com Portugal tecnicamente superior, jogadores talentosos, futebol bem tricotado, mas que também cometeu os seus erros, porque Portugal ao fazer uma série de lances em cruzamentos altos para a área, acabou por facilitar, de alguma maneira, aquilo que era o trabalho defensivo da formação da Hungria. Agora, cinco gols são sempre um motivo de espetáculo numa partida, ainda por cima, numa partida da fase de qualificação do Campeonato do Mundo. E temos os últimos 10 minutos mesmo emocionais, porque a verdade é que a Hungria chega ao empate, tirando os terminados, os pontos e os aspectos de jogo. Mas vamos aos factos. Há um gol, chega ao empate e depois nos 86, 89 minutos, Portugal acaba por chegar outra vez ao terceiro gol, que lhe concedeu os três pontos numa jogada de Cancelo. Portanto, isto faz parte, são cinco gols e isto é importante para aquilo que é a magia do futebol. Dois gols que chamam a atenção também. No primeiro, há um caos de meio-campo de Portugal, que perde a bola na tal transição e que a Hungria soube tirar muito bem partido disso. E depois, no terceiro gol de Portugal, exatamente a mesma situação em que aí João Cancelo não só foi brilhante na forma como tira a bola no meio-campo, rouba a bola, recupera a posse da bola e depois a triangulação que se dá e que acaba com um remate soberbo pra um gol. O grande gol da noite é, de facto, de João Cancelo, que tinha tentado anteriormente também numa jogada muito semelhante em termos de remate de fora da área, surpreender o guarda-redes contrário, que se diga, foi da Hungria, o melhor jogador magiar hoje no Arena Puskás. Martínez gostou da sua defesa. Foi dizendo que vai haver ratificações. Gostou daquilo que é o modelo acima de tudo, modelo global de Portugal, quer a atacar, quer a defender. Não sei. É para ficar? É para melhorar? É para fazer evoluir noutro sentido? É para recriar? Vamos ter mais nuances diversas? É tentar surpreender naquilo que é alta competição com coisas diferentes, os seus adversários? Estamos cá para ver. Nota que me parece que é importante ter: Cristiano Ronaldo, vai ser a manchete de tudo. Cinco gols, de jogo, Portugal ganha. A manchete internacional é CR7, 944 gols, 39 fases de qualificação, a igualar o guatemalteco Pescaíto Ruiz nesse número 39. Já está a correr na imprensa mundial e obviamente que vai continuar a ser tema nas próximas horas.

Força da técnica pra ti, em relação a este encontro.

Olha, o belo jogo que Vitinha fez. É um tecnicista. Eu diria, para além da sua enorme capacidade técnica, a sua cultura tática. É um futebolista de grande qualidade. Eu considero que ele hoje ali no meio-campo, é um dos grandes, enormes jogadores. O outro grande e enorme jogador é Pedri. Eu acho que eles os dois hoje em dia, quer o espanhol, quer o português, marcam a diferença ao nível mundial naquilo que é o meio-campo. Não são jogadores iguais, são jogadores diversos, mas qualquer deles, dentro daquilo que é o seu perfil, são jogadores de grande, enormíssima qualidade. A técnica da força também queres?

Também.

O grande gol de João Cancelo. É aquela reação enorme de Cancelo, um jogador que tem essa grande qualidade de ser de alta competitividade. É um futebolista que está ali, é para jogar até ao último.

Força da técnica fica disponível através da podcast da Rádio Observador, assinatura de Gabriel Alves.