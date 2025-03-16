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Força da técnica com Gabriel Alves a ficar também disponível, como habitualmente, através do podcast da Rádio Observador. Vitória do Benfica, Gabriel, 3x2. Vais analisar o que aconteceu de mais importante ao longo do jogo. A primeira parte, o Benfica marca muito cedo. Marca e é um grande gol. É o grande momento, meia hora, é um momento de inspiração quase divina de Kokçu.

Sim, a aproveitar um alívio da defesa do Rio Ave e lá passei naquilo que é carreira de tiro, eu diria quase, nem chamo meia distância, quase do meio da rua, a fazer um golaço excelente. Aliás, Kokçu que fez, enquanto esteve em campo, uma boa partida, um bom desempenho, com toda a sua qualidade e dinâmica dentro da estratégia que foi montada para o jogo pelo treinador Bruno Lage. Eu penso que em três, quatro traços se fala deste jogo. É uma entrada forte do Benfica a querer ganhar o encontro, um Rio Ave que trazia uma determinada estratégia que foi perfeitamente aniquilada precisamente por aquilo que o Benfica trouxe ao relvado. Só que o Benfica não conseguiu transformar isso em gols. O Benfica tem muita dificuldade em fazê-lo dentro do futebol programado, em termos de futebol organizado, quando chega o momento da definição, face a uma equipa de luta como é a formação do Rio Ave, tudo muito aglutinado, não há aquele esclarecimento, não há aquela definição capaz de poder bater. Um guarda-redes que até nem fez muitas defesas face à desenvoltura atacante do Benfica, tem uma dupla defesa e depois também acaba só por sofrer o gol. Um Rio Ave, portanto, sem capacidade para se desdobrar, para se articular dentro daquilo que era outra tipologia de futebol, eu diria desconectado, sem pensar, sequer, sem conseguir ter alguém que pautasse se fosse o que fosse. O Benfica sempre bem, muito bem Bruma, gostamos do seu rendimento. A entrada do futebolista Amadi muito bem na sua posição de nove e meio, trazendo uma movimentação, uma mobilidade excelente para o último terço naquilo que eram os movimentos do ataque do Benfica, com Pávlidis, que é um jogador sempre intenso e também ele capaz de deixar espaços para a entrada dentro daquilo que é a posição nove. Portanto, um Benfica com Carreras, numa asa esquerda muito forte. Um Benfica que obviamente fez o seu papel, quando se esperava que o Rio Ave conseguisse mudar alguma coisa no intervalo. Não, o Rio Ave não trouxe nada, trouxe tudo igual e o Benfica marca de penalti, portanto, logo o seu segundo gol. Olha, aí é que está a questão. Os jogos têm 90 minutos e o Benfica tirou o pé do acelerador, não congelou, não fez o bate-bola, não fez o controle da posse e a equipa de Vila Condense ganha o peito, porque a perder por dois ou perder por três ou por quatro, os três pontos são os mesmos. E tem um lance de bola parada na entrada da área, marca o gol e entra a discutir o resultado. Isto é, de facto, é 2x0.

Entram tão seguros quanto isso.

Isso em todos os jogos. Não é só este, é em todos os jogos. E depois um erro, o futebol tem disto, é o 2x2. Portanto, a partir daí, a questão é esta. Aí o Rio Ave também quis ganhar o jogo, discutiu o resultado e não foi capaz de se conter. Petit explicou na flash interview que dá um espírito ganhador, mas há momentos em que é preciso, assim como eu digo que o Benfica devia ter controlado, se estava a ganhar por 2x0, controlado a partida através da posse de bola, da troca, do passe, da interação, o Rio Ave ganhando o ponto, portanto, a igualdade deveria ter feito. Não. Não fez e deu ao Benfica a possibilidade, naturalmente, naquilo em que o Benfica é, de facto, exímio, na transição do contra-ataque, de poder fazer o seu terceiro gol, o gol que lhe dá os três pontos, como poderia inclusivamente ter chegado a um resultado mais volumoso. E aqui eu direi que muito bem. E é isso, eu gosto de ver bons futebolistas, gosto de vê-los em forma, com capacidade. Acho que o jogador turco, Aktur Koglo, está outra vez naquilo, naquela pujança.

O Bruno falou nisso.

Naquela pujança com que obviamente chegou ao futebol português. Marca um terceiro gol, é uma jogada de contra-ataque, mas é exímio aquele seu toque na boca da baliza, desviando-a para os três pontos do Benfica, bem entregues.

Força da técnica.

Eu vou dar aos dois turcos, porque obviamente são dois gols de tipologia completamente diversa. Um gol do meio da rua, muito bem desenhado, excelentemente desenhado. É aqueles gols de levantar estádio, portanto, o chamado golaço. E ao seu compatriota e companheiro de equipa, que marca o terceiro gol, a força da técnica, porque aquela definição em pormenor, em detalhe, alô, alô, eu tiro o chapéu.

Força da técnica que fica disponível através de podcast, assinatura de Gabriel Alves. Gabriel, até à próxima. Um grande abraço.

Um grande abraço e também uma boa semana para todos os observadores.