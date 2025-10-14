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A força da técnica e a técnica da força na Rádio Observador com o Gabriel Alves. Nos próximos minutos, vamos falar deste jogo entre Portugal e a Hungria. Portugal esteve a perder, conseguiu a reviravolta ainda antes do intervalo, com dois golos de Cristiano Ronaldo e foi já perto do final que um golo húngaro ditou o empate e evita que Portugal confirme já o apuramento para o Campeonato do Mundo. Gabriel Alves, seja bem-vindo. Antes de mais, que notas a retirar deste encontro?

Portugal, a primeira nota: errou na gestão do resultado. Gerir os resultados também faz parte da alta competição e Portugal, com a estrutura que tem em termos de cultura tática e capacidade técnica, hoje errou. Não soube gerir com bola aquilo que era um resultado vantajoso, que era um resultado positivo, quando sabe fazer, o que torna a situação ainda mais grave. Quando se está a vencer, está-se a oito, nove minutos do termo da partida, há que ter cabeça fria e há que ter capacidade de gestão. Portugal é forte com bola e hoje deu a bola ao adversário. É evidente que dar a bola a um adversário que sabe também utilizá-la é meio caminho andado para sofrer um revés.

Dois gols de Cristiano Ronaldo. Esta Hungria começa já a ser uma vítima preferencial para o capitão da seleção nacional. São já nove gols. Mostrou estar jovem, Cristiano Ronaldo, mas depois acabou por se eclipsar um pouco também na altura em que a própria seleção se eclipsou.

Para já, melhor marcador de sempre, Ronaldo, em fases de apuramento para o Mundial, com os dois gols que apontou hoje. Vai no gol 948, naquela senda dos 1000 gols. CR7 tem uma primeira parte que, para além dos dois gols que marca, de uma mobilidade extremamente interessante, não só pelos espaços que ocupou, onde ocupou, como ocupou, na velocidade que introduziu a três quartos e no último terço. E é óbvio que Ronaldo hoje já não tem, para 90 minutos, essa dinâmica, nem ele, nem nenhum jogador com a sua idade desportiva. Mas aquilo que fez na primeira parte foi altamente meritório, ao nível daquilo que é o melhor que ele sabe fazer e que tem feito ao longo da sua carreira. Marcou dois gols e fez a equipa funcionar na frente de ataque.

Gabriel Alves, que análise fazes também da forma como o Roberto Martínez mexe na partida?

Tenta dar dinâmica, dar impetuosidade, dar contundência, digamos, numa determinada altura do jogo. A verdade é que os jogadores que entraram acabaram por não trazer nada daquilo que era o pretendido. Nem Francisco Conceição, nem João Félix deram um arzinho da sua graça, mas depois retiraram-se de cena. E a verdade é que Portugal perdeu firmeza em termos de capacidade defensiva, quando Portugal hoje, em termos defensivos, não mostrou grande firmeza. E não é essa só firmeza ao nível da defesa na retaguarda, também ao nível daquilo que é o meio-campo. Há toda uma estrutura que Portugal tem que repensar, principalmente face a equipas como a Hungria, que Portugal talhou bem o seu jogo para não sofrer o contra-ataque, mas só que a Hungria surgiu, obviamente, em ataque organizado. Em muitos lances, e nesses lances, Portugal sentiu enormes dificuldades.

Portugal sentiu demasiado a pressão de conseguir o apuramento já hoje para o Campeonato do Mundo, Gabriel? É que nestes últimos minutos ninguém dá a ordem para recuar linhas, mas a verdade é que Portugal não só recuou linhas como abdicou da bola.

Exatamente, é o erro. Por isso comecei exatamente o meu comentário com o erro de gestão de Portugal em relação àquilo que era gerir um resultado que era vantajoso e, mais do que um resultado vantajoso, aquilo que era uma solução imediata em relação àquilo que está como objetivo, a baliza que tinha, que era o apuramento pro Mundial, podendo fazer dos dois jogos que se seguem, não já jogos para, obviamente, garantir essa qualificação, mas jogos de trabalho em competição. Ora, isso tem sempre o seu quê, todos os jogos são de trabalho, mas tem também a tensão de terem que ser os jogos para a qualificação.

Antes de irmos à força da técnica e à técnica da força, algo mais a destacar neste encontro, Gabriel Alves?

Lances de bola parada, portanto, são muito importantes realçar. A Hungria mostrou, e acho que isso é fundamental, que Portugal também tenha em atenção, independentemente de Portugal também ter mostrado algum trabalho nesse sentido, acho que é fundamental que isso suceda. Há também, na minha opinião, uma nota que é preciso dar aqui como relevante. O trabalho dos laterais, e Portugal tem, none menos, que é um foco mundial, altamente gabado por treinadores, companheiros de profissão, dirigentes. Mas hoje, e bem, Ruben Semedo esteve do lado direito. E não é por acaso que toda a dinâmica da equipe e para os gols do Ronaldo, pro bisar do Ronaldo, tivessem acabado por sair destes dois jogadores que não só, e isto é fundamental que se diga, não só trazem profundidade atacante, profundidade ofensiva, mas obviamente que também trazem capacidade defensiva. Essencial é isso, saber defender e estar lá na frente no momento certo para que a equipe possa desenvolver a sua atividade, a sua ação de ganhar o jogo, isto é, ganhar marcando.

Ora bem, Gabriel Alves, então para fechar, quem é que teve-

Queria só dar mais uma nota ainda em relação ao Diogo Costa, que esteve mal no primeiro gol da Hungria. A bola era de sua área de restrição, mas há dois lances em que Diogo Costa mostrou algo que é importante nos guarda-redes: a forma como eles colocam a bola em jogo, a forma como eles fazem aquilo que é, sendo o primeiro, é também muito impactante.

O passe sendo o primeiro.

Sendo o primeiro. Porque isso pode desequilibrar, desequilibra e destitui, portanto, toda a estrutura da equipe adversária e pode originar gols, desde que depois tudo seja trabalhado de forma capaz de poder fazer. Mas é muito importante isso, o trabalho do guarda-redes hoje, não só a questão de jogar com os pés, mas é saber fazer com os pés ou com a mão, exatamente, o passe, para que possa, naturalmente, criar uma grande jogada de ataque em relação à equipe adversária.

Gabriel Alves, quem teve a força da técnica?

Eu vou dar a força do jogo fantástico de CR7, que marca dois gols, e a forma como liderou e a forma tática como trabalhou. O segundo gol do Ronaldo é um gol fantástico, porque a bola chega. A forma é mata, é a ponta de lança, de morder. Portanto, é de fato um momento enorme. Vou dar uma nota fortíssima aos dois laterais de Portugal, que referi sempre, até porque eles estão cada um a seu lado.

Cada um fez uma assistência.

Uma assistência. E como fabricaram, e como o gol foi fabricado, como estiveram na jogada que fabricou o gol. Mas não posso também deixar de dar uma palavra, porque estamos a ver futebol, e o futebol é jogado por duas equipes e obviamente que daquilo que a outra equipe faz, também nós tiramos notas e gostamos de ver no jogo, até porque isto é um jogo que tem quatro gols. Nós falamos por Portugal, porque nos custa não ter a vitória, mas enquanto jogo jogado, obviamente que foi espetáculo para quem não tinha o coração. Mas eu não posso deixar de dar uma nota forte ao capitão húngaro pela forma brilhante como ele marca os lances de bola parada. Fabuloso como lidera essa posição. E, obviamente, a cereja em cima do bolo é ele que está no momento certo, no sítio certo. Eu diria, na hora exata, no local certo para fazer o gol que acaba por dar o ponto à Hungria.

Falta-nos então conhecer a técnica da força.

Eu deixaria essa parte hoje de lado, porque houve muito mais força da técnica no jogo, não só por banda da equipe portuguesa, como também por banda da equipe magiar, que mostrou recortes de jogadores de grande qualidade, em que eu destaco o seu capitão.

Muito obrigado, Gabriel Alves. É sempre um gosto enorme contar com a sua análise, desta vez ao Portugal-Hungria, que terminou com um empate a dois gols.