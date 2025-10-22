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A força da técnica e a técnica da força aqui na Rádio Observador. Nos próximos minutos vamos falar deste jogo entre o Sporting e o Marselha. Os Leões que estiveram a perder com um grande golo por parte da equipe francesa, conseguiram a reviravolta na segunda parte, quando o Marselha já estava com menos um jogador, porque Emerson foi expulso em cima do intervalo devido a uma simulação, um lance que foi marcado penalty para a equipe do Marselha, mas após revisão do VAR, acabou por gerar um cartão vermelho para a equipe do Marselha, que ficou reduzida a 10. Gabriel Alves, antes de mais, o que notas é que há a retirar deste encontro onde o Sporting conseguiu a segunda vitória europeia nesta fase de liga?

Vou começar pelas forças. Tenho várias forças aqui para focar.

Várias forças aqui para focar, Gabriel Alves, enquanto olhamos também para estas contas do Sporting. Que forças são essas?

Várias forças para focar aqui. Vou começar por a força do desastre do Marselha, porque Emerson. Força do desastre do Marselha, Emerson. Não pode fazer o que ele fez. Um jogador de futebol, em qualquer equipe, seja ela qual for, tem um cartão amarelo, não pode, de maneira nenhuma, cair no logro de querer dar logro, fazendo uma simulação dentro da área. Portanto, força desse desastre. Depois, força da técnica para Igor Paixão, que é um golaço, um gol fabuloso, monumental, que acabou por dar à equipe do Marselha, na sua melhor condição, no seu melhor período, aquilo que é a dimensão de que era o seu jogo. Depois de ter dois remates, é o terceiro, faz o golo.

Estava por cima da partida.

E por cima da partida, um jogo muito bem desenhado pela equipe francesa, que sofreu a pressão inicial do Sporting. Esta é que é a verdade, só que o Sporting não conseguiu concretizar, não conseguiu definir em gol essa entrada pressionante a tentar e a surpreender, de alguma maneira, o esquema projetado pelo treinador italiano da formação francesa. Só que há uma máxima no futebol, quando consegues acertar as marcações, depois o teu futebol é outro. E de facto, a equipe francesa é muito boa. Depois vou à força do que é um treinador, a força do treinador, a força das decisões. E essa força vai para Rui Borges, porque Rui Borges decidiu muito bem.

Acertou em cheio.

Em cheio. É um treinador. É um treinador que está no banco e obviamente sabe que o jogo também se decide no banco. O jogo não se decide só no papel, na semana, não, é no banco, é aquilo que o jogo está a dar.

As substituições não podem ser trazidas de casa.

Não, às vezes traz, às vezes vem, mas há um momento em que as coisas se tratam exatamente de forma, em condição e em consonância com aquilo que o jogo dá. E o Rui Borges deu uma lição nesse aspecto, que é, de facto, para mim, extremamente importante. Depois, a força dos agitadores, dos irreverentes, que acabam por ser dois futebolistas que entram, o primeiro Katami marca um gol, grande execução técnica no seu gol, e Alisson que acaba por também marcar.

Há aqui uma terceira componente, além da força e da técnica, houve a sorte.

A sorte, exatamente, que acontece em qualquer partida. Portanto, é preciso ter isso em atenção. Depois, na técnica da força, a força do espírito da equipe do Sporting, porque isso também é muita força, ter esse espírito ganhador. E depois temos a força do VAR, porque o VAR foi extremamente importante neste jogo, que obviamente, no Sem Falta, o Pedro Henriques naturalmente detalhará com rigor e com todo o pormenor que é necessário.

E que jogo diferente poderia ter sido.

Obviamente, por isso eu trouxe aqui a força do VAR, portanto a esta rúbrica, porque é importante que isto seja realçado, e o Pedro Henriques não irá deixar de o fazer no Sem Falta, conforme já disse, ponto por ponto, detalhe a detalhe, pormenor a pormenor. Portanto, é só para dizer, finalmente, que este Sporting tem uma primeira parte que entra bem, não consegue manter, tem o Marselha que se mostra de facto superior, tem uma segunda parte, tem superioridade numérica. As coisas não são fáceis porque o Marselha controla, mas cometeu um erro. É a força do erro. Foi querer fazer tudo dentro da sua área, julgando que com o bloco baixo jamais o adversário entraria. E aí então, a tal força do treinador adversário.

E conseguiu ainda ali aquela, vou chamar-lhe a corrente defensiva do Marselha, secar o Sporting. Mas depois, como água mole em pedra dura, tanto bate até que fura.

Foi a tal técnica da força do espírito, a tal técnica da força do treinador e das suas decisões, que são fundamentais para que, obviamente, as coisas mudem. E, portanto, o Sporting, como dizem os espanhóis, fez uma grande remontada nesta partida das Champions esta noite. E donde Rui Borges sai tão criticado. Eu diria, bem por dentro, feliz e sorridente. Só uma nota para o Real Madrid, que traz Bellingham à ribalta com o gol que marca a Juventus Nesta noite de Champions. Depois o Liverpool com 5-1 contra a Eintracht. Isaac continua na penumbra, custou 145 milhões. No Chelsea, um Estevão que samba Inglaterra 5-1 ao Ajax. O Bayern com Luís Dias, 4 ao Brugge, o Athletic de Bilbao 3-1 ao Qarabag. E depois há sempre aquilo que é 1-0 no Mónaco-Tottenham. Portanto, uma Champions que em duas jornadas tem gols que nunca mais acabam e hoje voltaram a acontecer. É sempre o futebol que tem muitas lições a dar, tem muita dimensão. O grande Real Madrid face à Juventus, onde a Itália se pugna porque Tudor não é o treinador ideal. As estrelas só conseguiram ganhar por 1-0.

Gabriel, já muitas forças da técnicas foram dadas, já muitas técnicas das forças foram dadas também. Quero apenas terminar com uma questão sobre estes seis pontos que o Sporting faz. Há pouco falavas num Rui Borges que tem motivos para estar sorridente. Olhando para a classificação, ainda aumenta mais o sorriso e pode pensar num apuramento?

Sim, tem tudo para poder pensar, jogo a jogo, estratégia a estratégia, dimensão a dimensão, dentro daquilo que é o futebol português e dentro daquilo que é a competitividade existente ao nível nacional, nas nossas provas, que é normalmente uma competitividade muito mais baixa, por isso não faz parte das cinco grandes ligas. E mesmo nas outras médias ligas, temos quem nos esteja à frente. A verdade é que o Sporting tem, com estas duas vitórias, com estes seis pontos, marca terreno para poder vir a ter uma boa sequência nesta Champions. E todos isso desejamos, porque traz dinheiro ao futebol português.

Traz pontos para o ranking.

Para o ranking e acima de tudo, essa questão do dinheiro não é uma questão só de embolsar. Traz capacidade de poder, obviamente, estruturar as coisas com mais-valias, com mais qualidade, com mais futuro.

Muito obrigado, Gabriel Alves. É sempre um gosto enorme contar com a sua análise. Desta vez ao Sporting-Marselha. Terminou com vitória leonina por 2-1 no encontro europeu. Jogo milionário para o Sporting, com Catamo e também Alisson Santos a serem os heróis da reviravolta frente ao Marselha.