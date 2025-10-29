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A Força da Técnica e a Técnica da Força, na Rádio Observador, como sempre, com o Gabriel Alves. Nos próximos minutos vamos falar deste jogo entre o Benfica e o Tondela para a Taça da Liga. Os encarnados asseguraram um lugar na final four da competição, que se vai jogar em Leiria no início do próximo ano. Uma vitória por 3 x 0, gols de Otamendi, na sequência de uma grande penalidade, ainda na primeira parte. No segundo tempo, Lukebakio estreou-se a marcar com a camisa dos encarnados, após uma assistência de Richard Rios, e Pávlovic, já em cima do apito final, acabou por fechar o resultado final, sendo que houve ainda um gol para o Benfica, que foi anulado por fora de jogo de um único centímetro.

A lei é para cumprir.

A lei é para cumprir. Gabriel Alves, seja muito bem-vindo. Antes de mais, que notas a retirar deste encontro, sendo que a primeira que tu queres dar está relacionada com o horário deste encontro?

Sim, eu tenho vindo a focar isso. Já foquei no campeão, voltei a focar durante a transmissão, e continuo a focar. 20h45 para um jogo é uma hora perfeitamente desajustada. O jogo não é só visto em Lisboa, o jogo é visto ao nível do país. O futebol é para o país, o futebol não é para a capital, nem para as cidades mais candentes de população. Portanto, o povo gosta de futebol e 20h eu acho que é um deadline excelente para se iniciar, porque está a haver um pontapé de saída.

E o povo gostou deste jogo, Gabriel?

Não sei se gostou. Os benfiquistas provavelmente gostaram, ganharam. Em relação ao resto, não sei se tiveram na província, naquilo que é o país, no resto do país, possibilidade de poder ver ou tiveram. Porque amanhã têm que trabalhar, porque o povo trabalha, esta é que é a verdade. As pessoas trabalham. E obviamente que uma coisa é Lisboa, outra coisa é o país no seu total. Eu, em relação a esta partida, pego nas palavras do treinador José Mourinho, comentador na sua flash interview. Porque ele comentou: “Missão cumprida, tranquilidade a mais.” Falamos disso durante a partida. “Jogo fácil e que acabaria por vencer na mente dos próprios jogadores.” Também focamos. “Quando o jogo estava a caminho do perigo, meti pesos pesados.” Também falámos disso. Percebeu-se, naturalmente, que era aquilo que de fato o Mourinho pretendia. “Os adeptos mereciam que tivessem jogado melhor e, portanto, tivessem tido um resultado maior.” Estou a citar Mourinho. “O bom da noite”, diz Mourinho, “foi a vitória.” Portanto, eu acho que está aqui praticamente tudo dito, tudo comentado. Posso dar aqui uma análise mais sucinta, dar aqui só um mais chega. Este Benfica teve poucos movimentos, teve poucas combinações interessantes, teve duas ou três. Exige-se ao Benfica muito mais combinações dessa tipologia.

Mas quando conseguiu, criou sempre problemas ao Tondela.

Completamente, porque o futebol é futebol. Futebol bem jogado traz outro tipo de dimensão, outro tipo de qualidade, outro tipo de agressividade, no bom sentido técnico-tático, e obviamente que isso não aconteceu, não sucedeu com aquilo que era a dimensão da camisa do Benfica e que, no fundo, tranquilidade a mais, jogo fácil e que acabaria por se vencer. Portanto, está nas palavras do treinador José Mourinho, comentador na flash interview. Mas quando ele fala, "meti os pesos pesados", há algo que se começa a notar. A verdade é que a equipa, a equipa 11, sim. Depois o guarda-fato é débil. É isso que se nota. Deixar aqui a nota de que a noite tem uma vitória justa do Sporting Benfica, da parte daquilo que foi o Tondela e o seu treinador também bem a dizer que os jogadores todos, a revolução que fez na equipa para mostrarem, dado que há um campeonato e, portanto, fazer-lhes um desafio, em termos de competição, falasse mais do jogo de futebol e que o Benfica tinha os seus argumentos. O que isto quer dizer? O Benfica era favorito e cumpriu com o favoritismo. Técnicas hoje a realçar aqui. A primeira é a força da técnica. De fato, a jogada do Rios é fantástica. E venho dar uma nota. O Benfica em construção de jogo, em planificação, em jogo programado, tem muito mais dificuldade em fazer resultado daquilo que é o chamado jogo de transição, se preferir, o contra-ataque. Mas a jogada do Rios é fabulosa, não só por aquilo que foi a velocidade que imprimiu até chegar à zona de área, como foi inclusivamente depois tudo o que fez dentro da área, sentar o adversário na rava.

E não foi egoísta.

De maneira nenhuma. Leu bem tudo o que tinha para ler e depois o gol do Lukebakio. Não posso deixar de dar também a força da técnica ao gol do Pávlovic. O gol do Pávlovic é de um ponta de lança. Aquilo é mesmo um ponta de lança. É o chamado nove. Mordeu, a bola chega e de primeira, imediatamente, entre paus para a malha. Portanto, uma vez mais, Pávlovic a dar essa nota que é, eu diria, a maravilha do jogo, é o gol. Quero deixar aqui uma nota para o Leandro Barreiros, a técnica da força. Muito bem. Um jogador que sempre em jogo, sempre ativo, dinâmico, intenso, atitude, e esteve nas jogadas mais importantes. Esta é que é a verdade. Naquela que é uma grande jogada de futebol, que é anulada por um centímetro, que é um gol anulado por um centímetro, e acaba por estar também no terceiro gol. E quero deixar a técnica da liderança, da capacidade de liderança, da capacidade futebolística, da capacidade de senhor do futebol mundial, da capacidade de um campeão do mundo que pisa a rava dos estádios em Portugal.

E que joga com o número 30 nas costas.

E chama-se Otamendi. Duzentos e cinquenta jogos com a camisa do Benfica. Já havia jogado em Portugal, no Futebol Clube do Porto. Tem toda uma carreira fantástica pela Europa e pelo seu país, essencialmente pela sua seleção. Otamendi, eu direi, a técnica da liderança.

Muito obrigado, Gabriel Alves. É sempre um gosto enorme contar com a sua análise. Desta vez ao Benfica-Tondela, da Taça da Liga, que terminou com triunfo encarnado por 3 x 0.