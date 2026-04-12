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À 29ª jornada, ficam a faltar apenas cinco para terminar o campeonato e o Porto, depois de vencer por 3x1 em casa do Estoril, está lançado nessa corrida ao título. Conseguiu não ceder à pressão do Sporting, que ontem venceu a equipa da Estrela da Amadora por um bola a zero. Resposta de campeão do Porto numa primeira parte absolutamente dominante por parte dos homens de Fariol e Gabriel.

Sim. Boa noite. Vamos começar aqui por uma nota que me parece importante destacar: 23 remates efetuados pelo Futebol Clube do Porto, só seis entre paus. Parece-me que é a nota mais frágil desta equipa, que obviamente que em seis enquadrados marca 13, mas tem que ter mais remates entre paus. Vinte e três arremates fora de pausa é muito remate, portanto sem aquilo que se pode chamar perigo para a baliza contrária. Depois, o seu valor mais forte, que é a intensidade, a fisicalidade, o coletivo compacto, a solidez de equipa e a mentalidade com que se entrega ao jogo. Se pensavam por ter vindo de resultados menos positivos, não derrotas, mas menos positivos no andamento daquilo que são as provas, a equipa respondeu hoje com tudo aquilo que é a sua grande mentalidade ao nível da competição. De resto, geometria de movimentos. O Futebol Clube do Porto à beira do título, 26 em Portugal, a mostrar que é nesse coletivo, nessa base sólida entre futebolistas de características muito físicas, mas com variante nessa fisicalidade entre o jogador da verticalidade, da profundidade, o jogador do choque, do duelo, do jogador do passe, onde a única nota é uma nota menos, é a nota da criatividade. Por vezes falta esse detalhe.

Muita intensidade, muita força nas segundas bolas, muitas oportunidades criadas, mas falta de flor. Houve essa expressão também.

Exatamente, de flor e de definição, conforme eu já tive a oportunidade de começar esta rubrica. Deu nota esta noite na Costa do Sol, de uma coisa que me parece importantíssima, da sua qualidade de trabalho rumo ao título. Qualidade de trabalho rumo ao título. Vê-se naquilo que é o jogo jogado na relva. Para o Estoril foi muito frágil, sem intensidade, sem capacidade, sem jogo global para se bater a este nível, a defender mal, sem obstar os movimentos do adversário, dando espaço, dando lacuna, não aguentando o ritmo, a intensidade, mesmo com o bloco muito baixo, com muita gente dentro da sua área e sem sala das máquinas. A sala das máquinas, onde hoje é tudo fundamental no futebol, o Estoril, essa sala não.

Não funcionou.

No Futebol Clube do Porto, sim, funcionou.À altura da competição, quando não se tem os mesmos atributos que tem o adversário, pelo menos temos que ter no coletivo essa capacidade de poder obstar a esse adversário aquilo que o Estádio Praia não foi capaz de fazer. Portanto, uma vitória normal do Futebol Clube do Porto rumo ao título, normal trabalhada, evidente, atitude, intensidade. E quem esperava que o Estoril pudesse ser um empecilho nessa caminhada, obviamente que o Futebol Clube do Porto afastou de forma clara, objetiva e concluente.

E depois de um empate e de talvez alguns fantasmas do passado de Fáriol poderem ter ressurgido até na própria cabeça do treinador, depois da vitória de hoje, fica também afastado esse cenário, porque o Porto não só consegue uma vitória num terreno tradicionalmente difícil, consegue uma vitória convincente, segura do princípio ao fim.

Completamente, e a mostrar o tal trabalho rumo ao título, portanto, essa capacidade que os jogadores bebem. E depois temos aquela pequena cena que se vê um internacional polaco a dizer a um menino, seu compatriota, que não suportou ao nível daquilo que é o espírito coletivo do futebol clube do porto.

Ainda sem maturidade, talvez.

Sem maturidade, a explicar-lhe assim não.

Bernardeschi, de resto, hoje celebrou 30 anos, chegou a uma idade adulta do futebol, digamos assim, com grande maturidade também.

Maduro. E isto é muito importante, mostra que há aqui uma transposição de saberes que é fundamental em tudo na vida e por que não num grupo de alta competição.

Gabriel Alves, haverá a força da técnica aí seria entregue a alguém?

Vou dar e olha, não vou dar ao Futebol Clube do Porto. Vou dá-la ao ponta de lança do Estoril, ao Berraoui. Grande gol que ele apontou. Um gol fabuloso em qualquer parte.

E chegou aos 30 gols pelo Estoril em 66 jogos.

Um gol de ponta de lança, como nós costumamos dizer, a morder.

Estilo inconfundível, ninguém vai merecer.

É fantástico este jogador. Eu já disse hoje na emissão, vou repetir, ele tem por aí umas noivas, eu diria, e não são poucas. Não é aquela canção da Ariana. São várias. Aí à espera dele.

Gabriel Alves, um grande abraço. Contamos com ele sempre em algumas edições especiais de desporto e também com este momento de análise da força da técnica e de resto, em sede de "O Campeão É". Um grande abraço.

Um grande abraço pra todos os observadores. Boa semana. Vai haver aí muito bom futebol e que, portanto, as equipas em prova, as nossas portuguesas são três. Sigam em frente.

Vamos estar cá pra relatarmos.

Exatamente. E de resto, há futebol internacional outro também, grandes jogos.

Estamos a entrar na fase favorita, não é?

É, na fase favorita. É um mês ótimo e depois vem o mundial.

Gabriel Alves, cá estaremos para tudo isso. Um grande abraço.

Grande abraço.