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A Força da Técnica começa agora com o comentador de desporto da Rádio Observador, Gabriel Alves. Gabriel, muito boa noite. Obrigado por estares conosco mais uma vez.

Boa noite.

Assistimos a uma vitória do Benfica em Faro, um estádio histórico. O São Luís, em Faro, volta a receber equipas da Primeira Liga com este Farense-Benfica. Deu vitória do Benfica por 2 x 0. Como é que podemos olhar para esta partida? O Farense teve um início de jogo em que prometia, de facto, um pouco mais do que acabou por fazer nesta partida.

É uma vitória tranquila do Benfica. Pode-se dizer. Talvez se esperasse mais gols do Benfica, portanto, mais recheio. Quanto ao Farense, de facto, como dizia, prometeu, mas não confirmou a promessa que trouxe de futebol vivo para discutir o jogo e o resultado nos minutos iniciais. Essa promessa esvaiu-se no tempo. O gol de bola parada do Benfica acaba por, como dizem os espanhóis, abrir a lata, e um bom gol por banda do médio colombiano Rius. Um penalty desperdiçado, outro lance de bola parada que poderia ter resolvido imediatamente ainda na primeira parte. Mais um penalty falhado por Motamedi. Mal batida a bola. Um fora de jogo de Ivanovic, ainda na primeira parte, acaba por ser anulado um gol. Mas também é verdade que na parte final há um gol, também por falta de um jogador da equipe do Farense, anula aquilo que seria o ponto de honra da equipe de Faro, que acordou muito tarde. Só aos 94 minutos, quando estamos já a mais da metade daquilo que é o tempo de compensação, é que apareceu com agressividade, com intensidade. Parecia que para eles o jogo estava a começar quando estava a terminar. O futebol do Benfica teve uma primeira parte de muito ataque, mas um ataque bastante confuso, com poucas oportunidades. Esta também é a verdade. Na segunda parte, apareceu com outro tipo de profundidade, outro tipo de desenho de jogo, outro tipo de futebol mais direto e obviamente que trouxe outro tipo de situações. Mas naquilo que é a definição, acabou por não conseguir concretizar, ou não apareceram as tais oportunidades para concretizar, porque é preciso ter as oportunidades para concretizar e o Benfica não as alimentou. Da minha parte, duas palavras, uma pro guarda-redes do Farense, tem um penalty. É sempre bom defender um penalty. No segundo gol do Benfica, na minha opinião, fica mal na fotografia. Quanto ao Benfica, vitória tranquila, normal, nada a dizer. Uma passagem aos quartos de final perfeitamente justíssima. Quanto ao Farense, tem mesmo que crescer para ter mais. Fazem bem estes jogos também. Naturalmente, o seu treinador e os jogadores irão analisar esta partida para poder vir a ser melhor e ter outro tipo de desafios, ou melhor, poder concretizar o tipo de desafios que tem.

Está a meio da tabela na Segunda Liga. Não está muito longe dos lugares de subida, mas está em nono.

Mas está em nono. Mas está a três pontos de poder com o playoff. Daí que foi um jogo que eu remato conforme comecei. Vitória tranquila do Benfica, uma passagem às quartas de final. Já agora, para dar um toque de força da técnica, vamos dar ao Rius aquele gol dele no livre, aquele remate dele.

Remate de primeira, não é?

É bonito. Faz vibrar o estádio, faz vibrar quem gosta de futebol. Para Rius, força da técnica.

A força da técnica de Gabriel Alves. Feito este resumo do Benfica, que segue em frente nos oitavos de final da Taça de Portugal, vai enfrentar na próxima ronda o Famalicão ou Futebol Clube do Porto. Gabriel Alves, muito boa noite e obrigado por mais uma emissão especial de desporto.

Boas festas para os nossos ouvintes.

Boas festas e pra ti também.