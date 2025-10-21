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Novo episódio de Guerra Traduzida com a jornalista Laura Figueiredo. Vamos olhar agora pro outro lado do conflito, para os destaques da imprensa russa. O Moscow Times avança que Donald Trump não tem planos pra se encontrar com Vladimir Putin num futuro próximo.

Uma declaração de um oficial norte-americano que chega dias depois de Trump ter admitido encontrar-se com Putin na Cimeira de Budapeste, no prazo de duas semanas. O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, teve ontem uma chamada telefônica com o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, supostamente pra organizarem o possível encontro entre os dois chefes de Estado. Agora, o funcionário da Casa Branca, citado pelo Moscow Times, diz que não será precisa uma reunião adicional entre Rubio e Lavrov e que não há planos para que Trump se encontre com Putin no futuro imediato. Ora, estas informações contrariam as indicações de Trump de que um encontro entre os líderes estaria para breve, seria realizado na capital húngara de Budapeste.

E Laura, a Ria Novosti dá conta de que a Europa e a Ucrânia estão a trabalhar num plano de 12 pontos pra pôr fim ao conflito?

De acordo com o jornal russo, presume-se que a implementação do plano venha a ser supervisionada por um conselho presidido pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Além disso, o plano prevê o levantamento gradual das sanções contra a Rússia. Segundo a Ria Novosti, a ideia seria parar o conflito nas atuais linhas de guerra, como sugeriu Donald Trump. Quanto a esta proposta, o Kremlin já deixou clara a posição, rejeita por completo e lembra que esta questão foi já levantada várias vezes, mas de acordo com Dmitry Peskov, o porta-voz russo, a posição de Moscovo jamais mudará.

E ainda na Ria Novosti, Laura, há um avanço de que durante a reunião com Zelensky, Donald Trump terá incentivado o presidente ucraniano a fazer concessões territoriais pra alcançar a paz com a Rússia.

Citando o New York Times, o jornal russo dá conta das declarações de um oficial europeu, que afirmou que durante o encontro entre os dois chefes de Estado, o presidente norte-americano pressionou Zelensky a entregar territórios ucranianos à Rússia. A mesma fonte diz ainda que depois da reunião, Trump terá aceitado que o presidente ucraniano não tinha intenções de fazer concessões territoriais e que Zelensky terá ainda ligado a alguns líderes europeus a relatar as pressões norte-americanas, mas salvaguardando que Donald Trump não tinha sido insistente.

Ainda em destaque, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, que considera que os apelos de cessar-fogo da Europa não são totalmente sinceros.

É o que avança a agência de notícias TASS, que cita Sergei Lavrov. Numa conferência de imprensa, o ministro disse que agora que Zelensky, Macron, von der Leyen e Starmer pararam de falar na necessidade de impor uma derrota estratégica à Rússia, lembraram-se de começar a pedir um cessar-fogo imediato. Lavrov sublinha que Macron disse anteriormente que o cessar-fogo devia ser incondicional e diz, por isso, o ministro russo, que o segredo está revelado e que ficou claro porque é que a Europa pede agora uma trégua no conflito entre a Rússia e a Ucrânia. De acordo com Lavrov, o cessar-fogo não só permitiria que Kiev fosse rearmado, mas também encorajaria as atividades terroristas, como ataques às infraestruturas civis e à população da Rússia, ataques aos oleodutos Nord Stream e outros atos semelhantes.

É o ponto final nesta Guerra Traduzida de terça-feira, dia 21 de Outubro, um trabalho da jornalista Laura Figueiredo. Amanhã, há nova revista de imprensa pra ouvir aqui, na Rádio Observador.