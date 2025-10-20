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Guerra Traduzida agora na Rádio Observador. Trazemos todos os dias os destaques da imprensa russa e também da imprensa ucraniana. Conosco, a jornalista Laura Figueiredo. Laura, desde já muito boa noite. Começando pela imprensa ucraniana, que dá conta que a Rússia recusa o congelamento das linhas de guerra na Ucrânia.

Uma proposta feita ontem à noite por Donald Trump, que sugeriu que o Donbass deve ser fixado pelas linhas atuais de guerra. O The Kyiv Independent dá conta da resposta de Moscovo. O porta-voz russo diz que a posição do Kremlin não muda. Dmitry Peskov afirma que o tópico tem sido levantado repetidamente e de várias formas durante os contactos entre a Rússia e os Estados Unidos. A Rússia quer conquistar o Donbass e os Estados Unidos estarão a tentar convencer a Ucrânia a ceder às condições impostas pela Rússia para que se assine um acordo de paz.

Quanto ao Kyiv Post, adianta que o ministro dos Negócios Estrangeiros russo e o secretário de Estado dos Estados Unidos tiveram uma conversa telefónica construtiva sobre um próximo encontro entre Trump e Putin.

Segundo um comunicado do Ministério dos Negócios Estrangeiros russo, houve uma discussão construtiva sobre possíveis medidas concretas para implementar os entendimentos alcançados entre Trump e Putin na semana passada. O encontro entre os dois chefes de Estado deve acontecer em Budapeste e foi anunciado depois da chamada entre o presidente russo e o chefe de Estado norte-americano. O porta-voz do Departamento de Estado dos Estados Unidos, Tommy Pigott, disse que o encontro entre o secretário de Estado, Marco Rubio, e o homólogo russo, Sergei Lavrov, é uma oportunidade para Moscovo e Washington colaborarem no avanço de uma resolução duradoura para a guerra entre a Rússia e a Ucrânia.

Entretanto, as forças russas lançaram um ataque em larga escala na cidade Pavlohrad, na região de Dnipropetrovsk.

É o que avança o Pravda. De acordo com o chefe interino da administração militar da região de Dnipropetrovsk, o ataque russo deixou 16 pessoas feridas e danificou uma infraestrutura, além de ter causado um incêndio. Quatro dos feridos estão em estado grave. O jornal avança ainda que a Rússia atacou também o distrito de Nikopol.

Quanto à Bielorrússia, diz que procura o diálogo com a Ucrânia para criar um consenso e acabar com a guerra.

Precisamente, o líder do Comitê de Segurança Estatal da Bielorrússia afirmou que o país procura dialogar com a Ucrânia para encontrar um consenso e acabar com o conflito. Citado pelo The Kyiv Independent, Ivan Tertel diz que o presidente da Bielorrússia, Lukashenko, trabalha tanto quanto possível para estabilizar a situação na região. O líder diz ainda estar convencido que apenas através de negociações calmas e tranquilas é que podem ser capazes de resolver a situação. Ainda assim, defende que isso depende muito do lado ucraniano.

É a Guerra Traduzida. A seguir é a segunda parte, Laura, com destaque agora da imprensa da Rússia.