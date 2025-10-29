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Novo episódio da Guerra Traduzida com a Laura Figueiredo. Laura, vamos olhar agora para o outro lado do conflito, para os destaques da imprensa russa. A Rússia continua a ameaçar com armas nucleares e desta vez o Kremlin testou com êxito um drone submarino.

Um anúncio feito pelo presidente russo. De acordo com a Ria Novosti, Putin classificou o teste como um grande sucesso. Em causa está um novo drone submarino movido a energia atómica e com capacidade nuclear, que, de acordo com o presidente russo, não pode ser intercetado. Putin diz que não há nada igual a este drone, que excede o alcance do míssil intercontinental mais promissor da Rússia. O anúncio de Vladimir Putin surge três dias depois de ter revelado o teste bem-sucedido de um novo míssil de cruzeiro com propulsão nuclear.

E Laura, o Kremlin acredita no compromisso sincero de Donald Trump pra acabar com a guerra, mas reitera que a Rússia negoceia com base nos próprios interesses.

Citado pela Ria Novosti, o porta-voz do Kremlin elogiou a posição do presidente norte-americano, que tem tentado resolver o conflito. Dmitry Peskov diz que até Vladimir Putin vê de forma positiva os esforços de Donald Trump, que tem demonstrado um compromisso sincero com os ideais de paz. Ainda assim, o porta-voz do Kremlin avisa que Moscovo só pode negociar com Washington com base nos interesses nacionais russos e avisa Peskov que não imagina que num futuro próximo os europeus abandonem as aspirações militares.

E Donald Trump, Laura, deve encontrar-se com o primeiro-ministro da Hungria no próximo dia 8 de novembro.

Uma informação avançada pela Ria Novosti. Embora o encontro ainda não tenha local definido, Viktor Orbán tinha já anunciado uma visita a Washington na próxima semana. O encontro surge depois de o primeiro-ministro húngaro se ter mostrado contra as sanções norte-americanas impostas às petrolíferas russas. Viktor Orbán considera que Donald Trump foi longe demais e que cometeu um erro. O primeiro-ministro húngaro explica que as sanções vão ter impacto na economia da Hungria.

E Laura, continua o mistério em torno de um encontro entre Donald Trump e Vladimir Putin.

Depois de já ter sido confirmado e desmentido por ambas as partes, o Kremlin diz agora que será tomada uma decisão quando for definido o conteúdo da reunião. Em causa, o encontro que foi anunciado em Budapeste para breve, mas que não avançou. De acordo com a agência TASS, o vice-ministro dos Negócios Estrangeiros afirma que para que o encontro se realize é necessário acordar primeiro detalhes específicos, acordos e decisões. O último encontro entre os presidentes Putin e Trump aconteceu no Alasca a 15 de agosto. Depois disso, os dois líderes conversaram por telefone a 16 de outubro e foi no seguimento dessa conversa que Donald Trump anunciou que os dois tinham concordado encontrar-se em breve em Budapeste.

É o ponto final da Guerra Traduzida desta quarta-feira, dia 29 de outubro.