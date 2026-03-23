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Guerra traduzida da Rádio Observador. Seguimos agora com a imprensa russa, com o jornalista Miguel Cordeiro. E em destaque, Miguel, Putin falou com o líder da Arménia.

Discutiram vários aspectos do desenvolvimento futuro das relações bilaterais, incluindo a cooperação nas áreas de comércio, economia, energia e transporte. Esta informação foi divulgada pelo serviço de imprensa do Kremlin, depois de uma conversa que foi iniciada por parte da Arménia. Nikol Pashinyan, o líder da Arménia, e Vladimir Putin falaram durante esta tarde ao telefone. Não foram deixados mais detalhes, mas recorda, por exemplo, o Izvestia, uma publicação russa, que no mês passado o vice-primeiro-ministro russo, Alexei Overchuk, anunciou que a Rússia e a Arménia estavam em negociações para restaurar dois troços ferroviários. E são troços importantes. Estes troços dariam a possibilidade à Rússia de ter ligações ferroviárias diretas com a República Autônoma de Nakhchivan, no Azerbaijão, e também com a Turquia. Com isto, conseguiria abrir o acesso da Rússia a portos do Mar Mediterrâneo, no Golfo Pérsico e também no Oceano Índico.

Falamos agora da Agência TASS e de um artigo que diz que as perdas da Europa no setor de energia podem chegar aos três trilhões de euros.

Sim, é isso. Estamos a falar de uma grandeza que é difícil de compreender. É um três com 18 zeros à frente. É muito dinheiro, basicamente. Dmitriev, presidente do Fundo Russo de Investimento Direto, diz que neste momento as perdas económicas da União Europeia já ultrapassam 1,5 trilhões de euros e podem chegar aos três trilhões de euros durante este ano. Está a referir-se a perdas devido às restrições energéticas que a Europa está a impor à Rússia. Dmitriev é também representante especial da Rússia para investimentos e cooperação económica com países estrangeiros e escreve na rede social X: "Com os preços do gás na União Europeia a subir cerca de 100%, as perdas totais podem ultrapassar os três trilhões até o final do ano, levando à desindustrialização e ao colapso".

E também em destaque, a Rússia diz que está disponível, Miguel, para ajudar a encontrar soluções pro Médio Oriente.

É Lavrov que o diz. Em conversa com o ministro dos Açores Estrangeiros do Egito, Badr Abdelatty, Sergey Lavrov, o ministro dos Açores Estrangeiros russo, confirma a disposição da Rússia em facilitar uma solução para o conflito do Médio Oriente. Foi dito em comunicado emitido pela Rússia. Esses dois diplomatas falaram hoje, discutiram a escalada de tensão na região do Médio Oriente, enfatizaram a necessidade de pôr fim às hostilidades. É dito que Lavrov confirma a disposição da Rússia em fornecer toda a assistência possível para resolver o que está a acontecer no Médio Oriente por meios pacíficos, levando em consideração os interesses de todos os Estados da região. É dito também que a conversa se concentrou no desenvolvimento da cooperação bilateral entre a Rússia e o Egito e nos planos para futuros eventos conjuntos.

E para fechar esta revista de imprensa aos meios de comunicação russos, fechamos com o Izvestia e com uma notícia que refere que há artistas que estão a ser cancelados, Miguel, nos países bálticos por terem opiniões pró-Rússia.

Sim, é uma reportagem longa do Izvestia. O artigo deste jornal do Izvestia começa assim: "Os países bálticos são extremamente seletivos quanto aos artistas musicais que fazem turnê. Se uma pessoa famosa sequer insinua uma atitude positiva em relação à Rússia, ela é cancelada nos países bálticos. E houve inúmeros exemplos disso recentemente. Atualmente, discute-se na região a introdução de restrições legislativas especiais para evitar que os serviços de segurança precisem de proibir manualmente espetáculos de artistas pró-Rússia". É este o parágrafo que dá início a este artigo do Izvestia, que depois apresenta detalhes sobre esta situação e aponta vários casos. Eu vou deixar aqui um caso que o Izvestia detalha. É um concerto de Dieter Bohlen, ex-integrante da dupla pop alemã Modern Talking. Estes concertos foram proibidos na Lituânia. No início da semana passada, primeiro surgiram anúncios dos espetáculos para 20 e 21 de novembro, mas pouco depois, já com bilhetes à venda, as informações sobre os eventos desapareceram e deixou de ser possível comprar bilhetes. A emissora pública da Lituânia disse que quem tinha comprado bilhete poderia entrar em contato com as produtoras do espetáculo e foi dito depois que os organizadores foram forçados a cancelar os concertos devido a uma pressão do Departamento de Segurança do Estado da Lituânia. Bohlen, este artista, tinha defendido publicamente, no passado, a restauração das boas relações entre a Rússia e a Alemanha. Em novembro, tinha dito que graças à Rússia, a Alemanha tinha acesso a recursos energéticos baratos e, portanto, as coisas estavam a ir muito bem. Bohlen também já tinha criticado as sanções da União Europeia à Rússia. Tudo isto terá levado o Departamento de Segurança do Estado da Lituânia a pressionar os organizadores do espetáculo, que não tiveram outra opção senão cancelar ambos os eventos. Diz o Izvestia, num artigo com tom de indignação, que são casos que continuam nos países bálticos. Apresentou outras situações de artistas com opiniões pró-Rússia que tiveram concertos cancelados em países do Báltico.

Fica por aqui a guerra traduzida com a revista de imprensa aos meios de comunicação russos e cujo jornalista Miguel Cordeiro está de regresso amanhã.