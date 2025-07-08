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"Guerra Traduzida". Vamos nos próximos minutos detalhar o que está escrito hoje na imprensa russa e na imprensa ucraniana. Destaques em tempo de guerra. Conosco está a jornalista Diana Rosa. Boa tarde, Diana.

Boa tarde, Miguel.

Começamos pela imprensa russa e pela decisão dos Estados Unidos da América de fornecer ajuda adicional à Ucrânia depois de terem retirado essa ajuda.

O anúncio foi feito ontem pelo presidente norte-americano na reunião com Benjamin Netanyahu, na Casa Branca. Depois de interromper mais uma vez o envio de armas à Ucrânia, Donald Trump muda novamente de posição e faz saber que vai enviar sobretudo sistemas de defesa. Trump disse que os Estados Unidos são obrigados a isso, uma vez que a Ucrânia precisa ser capaz de se defender numa altura em que está a ser duramente atingida. Nesta conversa com Netanyahu, o líder norte-americano expressou também uma profunda decepção com Vladimir Putin, dizendo que o presidente russo recusou-se a interromper uma guerra que resulta em baixas civis diárias. Tens o microfone desligado.

Hoje, o porta-voz do Kremlin pronunciou-se sobre os Estados Unidos da América. Quis dizer que as sanções norte-americanas à Rússia são ilegais.

É o que diz Dmitry Peskov, citado pela RIA, no dia em que ficamos a saber, Miguel, pelo ministro francês dos Negócios Estrangeiros, que a União Europeia, além de querer aplicar mais sanções a Moscovo, vai também coordenar-se com os Estados Unidos para acordar um pacote de sanções, o mais duro dos últimos três anos. O diplomata francês adianta que vão se esgotar os recursos que permitem a Vladimir Putin continuar a guerra. O porta-voz do Kremlin lembra que os Estados Unidos estão atualmente a aplicar uma série de restrições à Rússia, que considera que estão a prejudicar não só os empresários locais, como também os empresários norte-americanos que têm firmas em território russo.

Vladimir Putin assinou hoje um decreto que permite que cidadãos estrangeiros possam servir no exército russo durante o período de mobilização.

O presidente russo fez exatamente o oposto do que diz admitir relativamente à Ucrânia. Putin já ameaçou várias vezes cidadãos estrangeiros que se juntem às Forças Armadas de Kiev, diz que são alvos preferenciais a abater. Ora, o mesmo não serve para a Rússia aos olhos do líder do Kremlin. Com este decreto, Putin permite que seja alargada a possibilidade de recrutamento militar. De acordo com o documento, o Kremlin permite também que especialistas qualificados que atingiram a idade da reforma assinem contratos com o Serviço de Informações Estrangeiras da Rússia, assim como com o Serviço Federal de Segurança, o FSB, ou outras agências estatais de segurança. São mudanças que, Miguel, se juntam aos incentivos financeiros oferecidos pela Rússia para poder atrair soldados para o exército. Neste momento, há entre 30 a 40 mil militares que estão a ser recrutados por mês.

Ontem noticiamos essa história do ministro dos Transportes que, horas depois de ser demitido, foi encontrado morto. O Kremlin diz que está chocado com o aparente suicídio do ex-ministro dos Transportes.

Sim, ele foi encontrado dentro do próprio carro com o ferimento de uma bala. Os contornos da morte de Roman Starovoyt estão a ser investigados, diz o Kremlin.

O Moscow Times fez um artigo sobre as mortes misteriosas de funcionários russos desde o início da guerra.

Sim, mortes e suicídios estranhos de representantes russos. Alertamos desde já para descrições que podem ferir a suscetibilidade de quem nos ouve. Foram 20 as pessoas que morreram em consequências estranhas, diz o Moscow Times. Só esta semana foram duas, além do ministro dos Transportes, como dizíamos, também o vice-chefe do mesmo departamento, Miguel, morreu de paragem cardíaca. Foram as últimas duas mortes de representantes do governo russo ou estruturas próximas da presidência. Regressamos até 2022. Entre abril e junho ocorreram quatro mortes estranhas de funcionários ligados às forças de segurança. Primeiro, o chefe do Serviço de Informações Estrangeiras morreu em circunstâncias que ainda estão por apurar. Logo depois, um major-general reformado, precisamente do mesmo serviço, falamos de Lev Sotnikov, que terá alegadamente cometido suicídio. Houve ainda um ex-funcionário da administração presidencial, Alexei Ogarev, que foi encontrado sem vida, e em seguida, o vice-reitor da Academia Aduaneira Russa, que terá cortado os pulsos numa solitária na prisão. Isto entre abril e junho de 2022, Miguel. Dois meses depois, em agosto, o autarca de Cheboksary, de 38 anos, morreu de ataque cardíaco e em dezembro, um dos deputados mais ricos do Rússia Unida, o partido de direita a que pertence Vladimir Putin, caiu de uma janela na Índia. No mesmo ano, dois funcionários da Corporação de Desenvolvimento do Extremo Oriente e do Ártico morreram. O diretor da indústria de aviação caiu de um barco e o CEO da corporação também morreu. A causa oficial da morte foi um derrame.

E em 2023 houve também uma onda de mistério em torno de representantes russos. Isto também é talhado pelo Moscow Times.

Foi o caso da chefe do departamento financeiro do Distrito Militar Ocidental. Caiu de um 16º andar em São Petersburgo. Aliás, há várias mortes de representantes russos que caem de varandas ou de janelas. E também o vice-chefe da diretoria principal do Ministério da Administração Interna da Rússia foi encontrado com um ferimento de bala na cabeça. Ainda o vice-ministro da Ciência, que criticava a guerra com a Ucrânia em conversas privadas, morreu a bordo de um avião vindo de Cuba. Houve outras pessoas, como dizia, a cair de janelas, como também um funcionário do governo que tinha a cargo o Serviço Russo Antimonopólio. E já este ano, o vice-chefe da administração de Vladivostok foi encontrado morto na Tailândia, assim como o vice-chefe do Ministério da Administração Interna, que perdeu a vida enquanto jogava hockey. Houve ainda outros dois suicídios, como é alegadamente o caso de ontem.

São os destaques da imprensa russa.