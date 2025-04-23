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"Guerra Traduzida", está com a Rádio Observador. Vamos nos próximos minutos falar dos destaques na imprensa da Rússia e na imprensa da Ucrânia. Está conosco a jornalista Diana Rosa. Diana, boa tarde.

Boa tarde, Miguel.

Vamos começar com a ameaça de J.D. Vance. Diz que os Estados Unidos da América abandonam as negociações de paz caso a Rússia e a Ucrânia não aprovem a proposta de cessar-fogo preparada pela administração norte-americana.

Está em destaque na TASS esta notícia. O vice-presidente dos Estados Unidos diz que é preciso fazer algumas trocas territoriais. Acrescenta que embora a fronteira possa não ser um reflexo exato das linhas da frente tal como elas estão agora, é preciso depor as armas e congelar a situação para que acabe a matança. É a expressão utilizada por J.D. Vance, que está otimista com as negociações. Acredita, por isso, que todas as partes negociaram de boa-fé até agora. O plano de Trump pode incluir o envio de tropas europeias para os territórios controlados por Kiev. Na segunda parte, vamos detalhar este plano. Para já, ficamos por aqui, porque esse detalhe está na imprensa ucraniana e não na imprensa russa, mas é uma proposta que, de acordo com a imprensa internacional, está a ser considerada, a criação de uma comissão conjunta que pretende incluir representantes da Rússia, da Ucrânia e de um terceiro país não membro da NATO para monitorizar o cessar-fogo. Já para não falar da hipótese de entregar a península da Crimeia à Rússia.

Precisamente a Rússia mantém diálogo com os Estados Unidos da América. No entanto, não existe comunicação com a Europa e a Ucrânia, isto está hoje na imprensa da Rússia.

Sim, o porta-voz do Kremlin confirma que nesta fase da negociação, a Rússia está assim relativamente aos restantes países do Ocidente. É desta forma que estão as relações do Kremlin. No entanto, diz que Moscovo manifesta essa disponibilidade. Em declarações citadas pela TASS, Peskov garante que o Kremlin valoriza os esforços norte-americanos para a mediação do conflito, apesar de continuar a discordar com o envio de tropas europeias enquanto forças de manutenção de paz para a Ucrânia. Sobre o encontro entre o enviado especial norte-americano Steve Witkoff e o presidente da Rússia, o porta-voz do Kremlin esclarece que só vai haver declarações à imprensa quando a reunião tiver terminado. Estão os dois reunidos em Moscovo.

Putin, entretanto, exige o maior uso das vantagens da inteligência artificial na frente de batalha.

Foi numa reunião da Comissão Militar Industrial que o presidente russo exigiu o aumento da produção de sistemas baseados em inteligência artificial para as necessidades militares. Putin diz que se fala muito de inteligência artificial, diz mesmo que agora é moda e que nenhuma área pode prescindir desta ferramenta. Para o presidente russo, quem começar a dominar estas tecnologias mais rapidamente, neste caso em assuntos militares, vai ter enormes vantagens no terreno. Putin acrescenta que a Rússia tem outro tipo de desenvolvimentos em curso, mas agora precisa concentrar-se e desenvolver essas tarefas os mesmos. São ordens que constam no site oficial do Kremlin, mas está também no jornal "Kommersant".

Entretanto, a Estónia pretende criar uma base militar na fronteira com a Rússia.

Para ficar localizada na cidade de Narva. O anúncio foi feito hoje pelo chefe do Estado-Maior General das Forças de Defesa da Estónia. O objetivo é estabelecer unidades permanentes naquela região. Dessa forma, os moradores da cidade recebem um sinal claro da presença da defesa do país e, além disso, é também uma forma da população se habituar à presença de militares. Tanto soldados activos quanto recrutas vão ficar alocados na base, com lotação para 250 pessoas, é o que adianta hoje o jornal russo Gazeta.

Também em destaque na imprensa russa, na cidade de Kiel, na Alemanha, milhares de moradores estão a ser retirados depois de ter sido encontrada uma bomba da Segunda Guerra Mundial.

E não é uma bomba qualquer, Miguel. Trata-se de uma bomba aérea com 250 quilos. Vale a pena ver a imagem, porque não é uma coisa pequena. Parece que até há uma cratera à volta da bomba. Até agora, já foram retiradas desta cidade 11 mil pessoas, numa operação que, de acordo com o Izvestia, ainda decorre. É a maior evacuação de sempre da cidade de Kiel na última década. As autoridades estão agora a tentar desativar a bomba, que foi descoberta durante um trabalho de reconhecimento nesta zona a norte de Hamburgo. Pode ser provocada uma explosão parcial durante esta operação de desativação, até porque os sapadores que chegaram ao local relatam que o corpo da bomba está em boas condições e pode ser desarmada com segurança. Ainda no final da semana passada, Miguel, houve outra bomba do mesmo gênero a ser encontrada em Colônia, também na Alemanha. Na sequência dessa operação, tiveram de ser retiradas quase 8 mil pessoas. É uma notícia do Izvestia.

Guerras passadas ainda com impacto na atualidade. São destaques da imprensa russa.